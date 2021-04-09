Правоохранители проводят обыски на базе охранной фирмы "Шторм", которую связывают с Медведчуком

Сотрудники Нацполиции и Офиса Генерального прокурора проводят обыски на базе охранной фирмы "Шторм", которую связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает экс-нардеп Игорь Мосийчук.

"Прямо сейчас на базе охранной фирмы "Шторм" Труханов остров, которая по сути является силовым крылом всех структур Виктора Медведчука, Генпрокуратура и Нацполиция проводят массовые обыски! Силовики, практически штурмуют базу!" - говорится в сообщении.

Информацию подтверждает также и нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"Прямо сейчас на Трухановом острове Генпрокуратура и спецназ МВД при поддержке авиации, вертолеты ведь тоже авиация, штурмует территорию базы охранной фирмы "Шторм", которую власть связывает с Виктором Медведчуком", - отметил нардеп.

По его словам, подогнали тяжелую строительную технику для демонтажа ограждений.

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