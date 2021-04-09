Правоохранители проводят обыски на базе охранной фирмы "Шторм", которую связывают с Медведчуком
Сотрудники Нацполиции и Офиса Генерального прокурора проводят обыски на базе охранной фирмы "Шторм", которую связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает экс-нардеп Игорь Мосийчук.
"Прямо сейчас на базе охранной фирмы "Шторм" Труханов остров, которая по сути является силовым крылом всех структур Виктора Медведчука, Генпрокуратура и Нацполиция проводят массовые обыски! Силовики, практически штурмуют базу!" - говорится в сообщении.
Информацию подтверждает также и нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин.
"Прямо сейчас на Трухановом острове Генпрокуратура и спецназ МВД при поддержке авиации, вертолеты ведь тоже авиация, штурмует территорию базы охранной фирмы "Шторм", которую власть связывает с Виктором Медведчуком", - отметил нардеп.
По его словам, подогнали тяжелую строительную технику для демонтажа ограждений.
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Медведчука и его структуры нужно уничтожить под корень!
Отож.....
Під час трусу набийте мордяку Шуфряку та Киві!
Яка б не була мотивація - навіть кщо ваші фантазії мають якийсь стосунок до реальності - це не має значення. Головне, що Мертведчука щимлять - і це дуже добре.
Але зебіли хавають.