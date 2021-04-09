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Правоохранители проводят обыски на базе охранной фирмы "Шторм", которую связывают с Медведчуком

Правоохранители проводят обыски на базе охранной фирмы

Сотрудники Нацполиции и Офиса Генерального прокурора проводят обыски на базе охранной фирмы "Шторм", которую связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает экс-нардеп Игорь Мосийчук.

"Прямо сейчас на базе охранной фирмы "Шторм" Труханов остров, которая по сути является силовым крылом всех структур Виктора Медведчука, Генпрокуратура и Нацполиция проводят массовые обыски! Силовики, практически штурмуют базу!" - говорится в сообщении.

Информацию подтверждает также и нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"Прямо сейчас на Трухановом острове Генпрокуратура и спецназ МВД при поддержке авиации, вертолеты ведь тоже авиация, штурмует территорию базы охранной фирмы "Шторм", которую власть связывает с Виктором Медведчуком", - отметил нардеп.

По его словам, подогнали тяжелую строительную технику для демонтажа ограждений.

Читайте: С Медведчука взыщут почти 140 тыс. грн в пользу издательства, книгу о Стусе которого он пытался запретить

Автор: 

Киев (25659) Медведчук Виктор (1790) обыск (1900) Нацполиция (16549) Офис Генпрокурора (2489)


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Топ комментарии
+15
ну хоть что-то хорошее делает Зеленский для Украины.. с меня лайк!
Медведчука и его структуры нужно уничтожить под корень!
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09.04.2021 12:31
+10
Слухайте Хлопи!
Під час трусу набийте мордяку Шуфряку та Киві!
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09.04.2021 12:33
+9
Йшов майже восьмий рік війни. А до цього цю мразоту не можна було аніхілювати?
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09.04.2021 12:33
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Правила форума Совет форумчан
Медвейчук впав в немилість Бубачки. До чого б це?
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09.04.2021 12:28 Ответить
Дядя Беня дал задание убрать конкурента и прибарахлиться заправками "Глуско"......
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09.04.2021 12:32 Ответить
Правоохоронці проводять обшуки на базі охоронної фірми "Шторм", яку пов'язують з Медведчуком - Цензор.НЕТ 770
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09.04.2021 12:38 Ответить
А "Бубачка" анонсував це ще у 2019му році. І на відміну від Рошенкі, Бубачка с Мертведчуком ніколи не коришився і не є його кумом.
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09.04.2021 12:52 Ответить
Бубачка серло і без указівки цього не зробив би.
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09.04.2021 12:55 Ответить
Це ваша особиста фантазія, чи у вас є цьому якісь підтверждення?
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09.04.2021 14:02 Ответить
Він багато, що анонсував... Якби не Байден та особисті образи анонсував би й далі...

Правоохоронці проводять обшуки на базі охоронної фірми "Шторм", яку пов'язують з Медведчуком - Цензор.НЕТ 550
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09.04.2021 14:32 Ответить
Цього ми не знаємо напевно і це лише фантазії. Але не так важливі його мотиви, головне, що Мертведчука прижали, бо той є справжній ворог України.
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09.04.2021 14:51 Ответить
Цілком погоджуюся. Головне, що це нарешті сталося а чиїсь фантазії то таке...

Правоохоронці проводять обшуки на базі охоронної фірми "Шторм", яку пов'язують з Медведчуком - Цензор.НЕТ 7296
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09.04.2021 14:58 Ответить
Там просто льовочкин теперь в милости. А медведчук его конкурент
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09.04.2021 15:17 Ответить
ну хоть что-то хорошее делает Зеленский для Украины.. с меня лайк!
Медведчука и его структуры нужно уничтожить под корень!
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09.04.2021 12:31 Ответить
Штурмуют, вводят санкции, забирают трубу..., а Медведчук даже повестку не получил !?
Отож.....
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09.04.2021 12:34 Ответить
А Мертведчук скользкий тип - на него лично ничего нет (с) Луценко. Но отрезать все аффилированные с ним структуры - тоже хорошо.
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09.04.2021 12:55 Ответить
Слухайте Хлопи!
Під час трусу набийте мордяку Шуфряку та Киві!
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09.04.2021 12:33 Ответить
Йшов майже восьмий рік війни. А до цього цю мразоту не можна було аніхілювати?
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09.04.2021 12:33 Ответить
А її вже анігілювали?
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09.04.2021 12:39 Ответить
Хоч щось імітують.
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09.04.2021 12:48 Ответить
Коли немає ніяких успіхів то і морща мертвяка вже непогано...хоча домовляться і у цей раз.
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09.04.2021 13:00 Ответить
Ну наконец-то и до этой банды добрались.
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09.04.2021 12:50 Ответить
звичайне очкозамилювання,навіть в сша бачать що з медведчуком зводять особисті рахунки, бо на його майно поклали око Зе олігархи. а наш лошок як правило не читає піндосовські змі- тому вірить в Зе лайно
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09.04.2021 12:51 Ответить
" з медведчуком зводять особисті рахунки"

Яка б не була мотивація - навіть кщо ваші фантазії мають якийсь стосунок до реальності - це не має значення. Головне, що Мертведчука щимлять - і це дуже добре.
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09.04.2021 12:54 Ответить
Реально щемлять Ріфмастера, а це циркова вистава. Особливо ржачний був "обшук" в резиденції де той медведчук не був з 2013-го)
Але зебіли хавають.
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09.04.2021 13:00 Ответить
От якщо б Рошенка проводив такі "циркові вистави' - його б переобрали б на другий термін. Але він корєша не чіпав, тому й пролетів.
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09.04.2021 14:04 Ответить
Молодцы!
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09.04.2021 12:52 Ответить
Это шоу и ничего не будет это они отвлекают от Семенченко показать что ведут работу со всеми а не выборочно
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09.04.2021 12:54 Ответить
а у Сени кто в учредителях?
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09.04.2021 13:06 Ответить
А де ж доблесні фсб(у)шники зі своїм переносним схроном зброї?
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09.04.2021 15:02 Ответить
Такі прості та логічні дії були чомусь не доступні великому президенту Пьотралексеічу. Гешефт для соєвого реформатора це основне.
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09.04.2021 20:39 Ответить
нету зрады.
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11.04.2021 02:48 Ответить
 
 