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Новости Агрессия России против Украины
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Вступление Украины в НАТО приведет к масштабной эскалации ситуации на Донбассе, - МИД РФ

Вступление Украины в НАТО приведет к масштабной эскалации ситуации на Донбассе, - МИД РФ

В МИД РФ считают, что вступление Украины в НАТО приведет к масштабной эскалации ситуации на Донбассе, а также якобы станет угрозой для ее государственности.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, Москва внимательно следит за ситуацией на Донбассе, а также обратила внимание на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что вступление в НАТО поможет прекратить конфликт на Донбассе.

"Гипотетическое членство в альянсе, вопреки ожиданиям Киева, не только не принесет мир в Украину, а, напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности", - заявила Захарова.

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Напомним, 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".

Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.

агрессия (1705) МИД РФ (1670) НАТО (10048) россия (96038) США (27055) Захарова Мария (378)


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Топ комментарии
+83
Вступление Украины в НАТО приведет к масштабной эскалации ситуации на Донбассе, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 5876
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09.04.2021 12:38
+77
Путин - ПНХ.
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09.04.2021 12:33
+63
о, террористы как всегда угрожают
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09.04.2021 12:33
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Щас на сцене её сынок - Юрик ...и.о. министра !
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09.04.2021 13:15 Ответить
Цю тварюку важко забути.
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09.04.2021 13:30 Ответить
Вступ України до НАТО положить кінець терористичним діям потомків "Золотої Орди" не тільки в Україні, а і в Грузії, Молдові і Білорусі. Те, що в нас війна і ми одна з бідних країн в Європі- це 300 літні дії Московії(Росії), які окупували цю в минулому найрозвиненішу і найбагатшу країну в світі та скоювали тут найжорстокіші злочини:голодомори, репресії, політичні вбивства в кражі цінностей і надбання народу.
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09.04.2021 13:09 Ответить
+++
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09.04.2021 13:11 Ответить
Інколи читаєш і думаєш, це такий тролинг чи небажання бачити очевидне?(
Що, виходить, ми за народ такий, що дозволяв з собою робити це три століття? Що це за продукування культу страждання під гнітом?
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09.04.2021 15:38 Ответить
Розвернувся - і побіг до своїх захарових , ху..ів та іншої нечисті , яка завдяки таким малоросам більше 400 років знущалася над Моїм Українським Народом . А Українці гинули страждали , але НІКОЛИ! не були підкорені . Уточнюю ! Українці !!!
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09.04.2021 16:06 Ответить
Не вказуйте, що мені робити, і я не вкажу, куди вам піти. Що ж ми такі бідні, якщо такі незкорені? Може, це тому, що такі як ви ********** перекидати відповідальність на інших? Росіяни перекладають відповідальність на Кремль, ми на росіян. І що далі? Хіба це не принизли вважати, що українці всю свою історію потерпали від невдач? Я так не вважаю. Ми були частиною імперії, підсилювали її культурно, економічно і військово. Це факт з яким треба змиритись. Зараз ми окрема держава, і повинні діяти як цілий організм, а не розділятись ще більше.
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09.04.2021 16:50 Ответить
"Підсилювали імперію"- і я про теж , запроданці допомогали нищити Українців ! Мразота !
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09.04.2021 22:02 Ответить
Я про те, що розумні люди роблять так, щоб всі працювали на їх ідею. На імперію, як це було раніше. Це правильно з точки зору розбудови державності, і не так це просто зробити в країні де стільки різних народів. У нас зараз що? Собачимось, рівняємось, хто більший українець... Треба брати те, що краще для держави, де б воно не було, а не сприймати все в чорно-білому світлі.
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09.04.2021 22:42 Ответить
Це костатація ...
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09.04.2021 16:21 Ответить
Констатація чого? Того, що треба молитись на НАТО? До вступу в нього ще дожити треба, РФ з нас всі соки вип'є до тих пір, якщо будемо жити в ілюзіях.
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09.04.2021 16:52 Ответить
это заявляет тот кто и будет эскалировать!
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09.04.2021 13:10 Ответить
Вступ України до НАТО призведе до масштабної ескалації ситуації на Донбасі, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 2538
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09.04.2021 13:13 Ответить
Путин - убийца
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09.04.2021 14:36 Ответить
Украинцы, те кто вменяемые, уже давно сделали выбор в пользу НАТО. И нас, подобные заявления москвы только убеждают в нашей правоте. Вопрос в том, как на подобные заявления отреагирует само НАТО. Причем отреагирует не на словах, а на деле. И вот тут не все понятно.
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09.04.2021 13:13 Ответить
А на каком таком основании Раша угрожает независимому государству Украина ( Грузия, Молдова, Азербайджан.. к примеру) члену ООН, если оно вдруг захочет вступить в какую то международную или региональную организацию, будь то ЕС или оборонительный !!! союз НАТО. Это может ей нравиться или наоборот , не нравиться.. Но какое ей " собачье дело". Вот и ответ на все вопросы. Она не считает бывшие республики СССР независимыми государствами.. ну разве что вскочившие на ступеньку НАТО страны Прибалтики.., и то в какой то мере считают " отрезанным ломтем" Остальные для них " взбунтовавшиеся" провинции. А за этим следует агрессия и война. И поэтому все бывшие республики СССР.. готовы хоть тушкой, хоть чучелком но попасть под оборонительный зонтик НАТО. Все расширение НАТО и связанно с тем что никто не верит в " миролюбивые" намерения мракобесной путиноидной империи, наследницей идей Ади и Иосифа. и не поверит никогда. Кто бы после Путина не пришел к власти.
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09.04.2021 13:18 Ответить
Масштабной, но короткой. У Федерации Украина действительно нет шансов на государственность, а маскалям прийдется засунуть голову под стол, чтоб унитарное государство Украина не разглядеть.
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09.04.2021 13:20 Ответить
Манька втянула дорожку не-муки через трубочку сделанную из твердовалютной сторублевки и озарение снизошло.
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09.04.2021 13:26 Ответить
ДА КТО НАС ТУДА ПРИМЕТ КОНЧАЙТЕ ОРАЛЬНЫЙ ДРИСТЕЖ
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09.04.2021 14:05 Ответить
Открывай свой рот, кончим
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09.04.2021 14:09 Ответить
Щодо вступу України до НАТО і экскалацію...Кацапи,а давайте перевіримо.Може ви ****..те?
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09.04.2021 13:29 Ответить
есть только один путь отучить вату стучать яйцами --- вернуть себе ядро оружие
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09.04.2021 13:29 Ответить
Таки да.Вступ України в НАТО призведе до втрати державності РФії
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09.04.2021 13:31 Ответить
Вступ України до НАТО призведе до масштабної ескалації ситуації на Донбасі, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 6547
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09.04.2021 13:41 Ответить
А кто вас ублюдков будет спрашивать...
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09.04.2021 13:43 Ответить
Если Российской ********* что то не нравится значит Украина на правильном пути!
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09.04.2021 13:46 Ответить
масштабна ескалація почалась ще 7 років тому і без всякого вступу до НАТО! Москалі, як завжди, не можуть в логіку.
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09.04.2021 13:58 Ответить
а это обычная риторика кремля по отношению к странам кандидатам в НАТО
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09.04.2021 14:09 Ответить
вступление Украины в НАТО приведет к ликвидации ********** империи зла, как очага мирового терроризма
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09.04.2021 14:18 Ответить
Эту эскалацию сама засРашка и организует.
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09.04.2021 14:23 Ответить
Украине нужно не просто НАТО, а размещение БАЗ НАТО в Украине!!!
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09.04.2021 14:26 Ответить
Зайдите на сайт flightradar24 и в поиске наберите RRR7240 Очень интересно.
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09.04.2021 14:27 Ответить
Конь закусил удила.
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09.04.2021 14:27 Ответить
От границы Эстонии до Питера -- один переход пехоте,
а ракеты самые малые.
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09.04.2021 14:32 Ответить
Значит не обходимо вступать вНАТО если цапам не нравиться
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09.04.2021 14:39 Ответить
Наляпала Захарова голой сракой ежа.
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09.04.2021 14:44 Ответить
РАЗБОЙНИК С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ, УЧАСТВУЕТ ЛИ ОН В ШАЙКЕ ИЛИ ГРАБИТ В ОДИНОЧКУ, РАВНО ОСТАЕТСЯ ГРАБИТЕЛЕМ;


И НАЦИЯ, ЗАТЕВАЮЩАЯ НЕПРАВЕДНУЮ ВОЙНУ, ЕСТЬ НЕ ЧТО ИНОЕ, КАК БОЛЬШАЯ ШАЙКА ГРАБИТЕЛЕЙ
https://millionstatusov.ru/aut/franklin.html Франклин Бенджамин
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09.04.2021 14:47 Ответить
Эскалаторы хреновы.
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09.04.2021 14:53 Ответить
Вступление Украины в НАТО или в другую организацию это наше дело.

Какого вы, уроды , суете свой нос в наше дело?
Нам самим решать как нам жить и с кем дружить.
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09.04.2021 14:53 Ответить
Зато после вступления в НАТО, козломордые точно отгребут со всех сторон!
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09.04.2021 14:55 Ответить
Ссутся рашофашистские твари НАТО поэтому так и бесятся.А в НАТО чесно говоря мы будем вступать без ОРДЛО,так же как ФРГ вступало в НАТО без ГДР.ОРДЛО будет в виде отстойника в котором мы будем удерживать вирус "русского мира",чтоб он не пополз дальше заражать другие территориии Украины
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09.04.2021 15:06 Ответить
ты смотри как чертей лаптеногих трясет, значит все правильно делаем, боятся твари и это хорошо.
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09.04.2021 15:12 Ответить
Если какцапы так думают, значит "хорошие сапоги, надо брать...'
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09.04.2021 15:26 Ответить
Вступление Украины в НАТО приведет к масштабной эскалации ситуации на Донбассе, - МИД РФ

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Суки эти в хренле вас уже 30 лет пугают одним и тем же. До сих пор это работало.
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09.04.2021 15:43 Ответить
Свинособак забыли спросить что нам делать!
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09.04.2021 15:46 Ответить
хорошие сапоги - нада брать
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09.04.2021 15:48 Ответить
Як сказав один ізвесний політічєский дєятєль"Ідіть в сраку"
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09.04.2021 15:58 Ответить
Раша приступила к тому что лучше у нее получается запугиванию шантажу а потом бандитскому грабежу мародерству резне бандитское "государство" во плоти уркостан во всей красе
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09.04.2021 16:01 Ответить
Будапештским меморандумом подтерлись, а теперь нападают свиньи - от сильного НАТО сразу получат!
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09.04.2021 16:06 Ответить
Кацапы грозятся массово сесть на бутылки
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09.04.2021 16:24 Ответить
А НАС РАТЬ ! НАМ НА РОСИЮ.
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09.04.2021 16:29 Ответить
Така подія призведе лише до того, що кацапи вкусять себе за сраку.
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09.04.2021 16:51 Ответить
П У Т И Н - Х У Й Л О !!! Х У Й Л О !!! Х У Й Л О !!!
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09.04.2021 17:43 Ответить
Вы уже так говорили Прибалтам и получили Х в жопу. Утрётесь и здесь, потому как это именно вЫ заставляете своими вы-бонами нас вступать в НАТО.
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09.04.2021 17:44 Ответить
Вступление Украины в НАТО приведет к масштабной эскалации ситуации на Донбассе, і спокою на іншій території України- МИД РФ
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09.04.2021 17:49 Ответить
А не пошли бы эти немытые татаро-монголы россии в жопу со своими домыслами??
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09.04.2021 19:23 Ответить
Что уроды, ядерную бомбу скинете? ))))
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09.04.2021 19:29 Ответить
Не ищите отмазок, НАТО Украине нужно как воздух
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09.04.2021 21:08 Ответить
Россия не попрет против НАТО, не тот уровень.
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09.04.2021 21:09 Ответить
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