За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 48 человек, выявили 1 864 новых случая. Среди заболевших 45 детей и 62 медика, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки COVID-19 заболели 1864 жителя Киева. Умерли 48 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

"Динамика заболеваемости в Киеве, как и в Украине в целом, - неутешительная. Количество больных коронавирусом и госпитализированных пациентов не уменьшается. За прошедшие сутки в городе обнаружили 1864 инфицированных. Умерли 48 человек - 31 женщина и 17 мужчин. Всего за период пандемии в столице 3797 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 174 267", - сообщил Кличко.

Среди заболевших: 1087 женщин в возрасте от 18 до 90 лет и 25 девочек от одного до 15 лет. А также 732 мужчины в возрасте от 18 до 86 лет и 20 мальчиков от семи месяцев до 16 лет. Заболели, в частности, 62 медика. Это самое большое количество больных за сутки медработников с начала пандемии.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 156 пациентов с диагнозом COVID-19, а также - 479 больных с подозрением на коронавирус и пневмониями. То есть, всего в стационары медучреждений за сутки попали 635 человек.

Выздоровели за прошедшие сутки в Киеве 688 человек. Всего коронавирус преодолели 110 137 жителей столицы.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в следующих районах: Деснянском - 423, Дарницком - 363, Днепровском - 269 случаев.

"Как видно из статистики, не уменьшается количество госпитализированных пациентов. И больных в тяжелом состоянии. Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 4633 больных коронавирусом. Из них 43 ребенка. 3240 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3885 человек. В аппаратами ИВЛ - 76 больных ", - отметил мэр Киева.

По словам Кличко, в последнее время стало больше болеть и детей. И они чаще попадают в больницу, чем год или пол года назад и с более сложным течением болезни. Также есть дети, которые нуждаются в кислородной поддержке, чего не было раньше.