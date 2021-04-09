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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве растет смертность из-за COVID-19. С начала апреля умерли уже 392 человека, - Кличко

В Киеве растет смертность из-за COVID-19. С начала апреля умерли уже 392 человека, - Кличко

В столице с начала апреля от коронавируса умерли 392 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, б этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

"Хочу подчеркнуть, что, к сожалению, в столице также растет смертность от коронавируса. Только с начала этого месяца, с 1 апреля, в стране умерли 3556 человек. В Киеве умерли 392 больных. Это за 9 дней", - сказал Кличко.

Он отметил, что как и в начале пандемии, умирают преимущественно люди пожилого возраста. Средний возраст тех, чью жизнь забрал вирус, - 70 лет.

"В возрасте 65 лет умерли 2778 больных. Тем, кому было 50-64 года - 800 больных. Врачи отмечают, что из-за агрессивности болезни и более сложном ее течении увеличилось количество летальных случаев среди людей более молодого возраста. В возрасте 30- 49 лет умерли 211 киевлян. Всего с начала пандемии в столице умерли 2027 мужчин и 1770 женщин", - подчеркнул мэр Киева и добавил, что в большинстве случаев у умерших была сопутствующая патология. В частности, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и избыточный вес.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 48 человек, выявили 1 864 новых случая. Среди заболевших 45 детей и 62 медика, - Кличко

карантин (16729) Кличко Виталий (4649) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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У меня вопрос: у нас регулярное авиасообщение с другими странами работает? На курорты граждане летают отдыхать? Ну так может закрыть эту лавочку для начала? А потом уже вводить всякие там ограничения внутри страны.
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09.04.2021 12:56 Ответить
Такт это вопрос к властям страны, а не к мэру. Наши чемпионы по заражению населения коронавирусом не способны к адекватным действиям.
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09.04.2021 13:11 Ответить
Так пусть обратится к властям с требованием перекрыть этот канал прямой доставки ковида в страну.
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09.04.2021 13:16 Ответить
Уже обратился. Не помогает. Им некогда, они видосики записывают о том, как они победили ковид.
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09.04.2021 13:39 Ответить
За новостями следи лучше ))
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09.04.2021 15:18 Ответить
Это, что ли:

Кличко обратился к Мининфраструктуры с просьбой закрыть авиасообщение со странами, где "бушует" коронавирус


Этой "новости" сто лет в обед (весна 2020 года). И говорил он тогда о прекращении авиасообщения только с теми странами, где была на тот момент самая тяжелая ситуация с эпидемией ковида. На самом же деле, нужно прекратить полеты ВООБЩЕ. Хотя бы на 2-3 месяца. Тогда будет хоть какой-то эффект.
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09.04.2021 15:30 Ответить
Ну вот откуда вы лезете? https://censor.net/ru/news/3258705/*******************************************************************************
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09.04.2021 15:50 Ответить
А сколько от маккохве? Будем все макдаки закрывать?
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09.04.2021 14:04 Ответить
 
 