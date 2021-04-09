В Киеве растет смертность из-за COVID-19. С начала апреля умерли уже 392 человека, - Кличко

В столице с начала апреля от коронавируса умерли 392 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, б этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

"Хочу подчеркнуть, что, к сожалению, в столице также растет смертность от коронавируса. Только с начала этого месяца, с 1 апреля, в стране умерли 3556 человек. В Киеве умерли 392 больных. Это за 9 дней", - сказал Кличко.

Он отметил, что как и в начале пандемии, умирают преимущественно люди пожилого возраста. Средний возраст тех, чью жизнь забрал вирус, - 70 лет.

"В возрасте 65 лет умерли 2778 больных. Тем, кому было 50-64 года - 800 больных. Врачи отмечают, что из-за агрессивности болезни и более сложном ее течении увеличилось количество летальных случаев среди людей более молодого возраста. В возрасте 30- 49 лет умерли 211 киевлян. Всего с начала пандемии в столице умерли 2027 мужчин и 1770 женщин", - подчеркнул мэр Киева и добавил, что в большинстве случаев у умерших была сопутствующая патология. В частности, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и избыточный вес.

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