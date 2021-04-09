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Новости Коронавирус и карантин
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Киевсовет просит Кабмин и Минздрав разрешить использовать все ведомственные больницы Киева для больных с COVID-19

Киевсовет просит Кабмин и Минздрав разрешить использовать все ведомственные больницы Киева для больных с COVID-19

Киевский городской совет обращается к Министерству здравоохранения и Кабинету министров с просьбой разрешить городской власти использовать все ведомственные больницы Киева для размещения пациентов с коронавирусом

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Киевсовет обратился к правительству и Минздраву с просьбой относительно использования медицинкой базы ведомственных больниц, которые расположены в нашем городе, в столице, для приема и лечения больных коронавирусом. А это более 10 тысяч коек, которые городу очень нужны", - подчеркнул мэр Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве растет смертность из-за COVID-19. С начала апреля умерли уже 392 человека, - Кличко

Как сообщалось, столичный мэр Виталий Кличко призвал Кабинет Министров Украины ввести на территории нашей страны ввести жесткий общенациональный карантин.

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чернь должна лежать в коридорах!
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09.04.2021 12:58 Ответить
Киевсовет просит Кабмин и Минздрав разрешить использовать все ведомственные больницы Киева для больных с COVID-19 - Цензор.НЕТ 7421
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09.04.2021 12:58 Ответить
Ведомственные больницы содержатся за налоги граждан.
Чем объясняют Зеленский, Ермак, Аваков, Баканов, Криклий и прочие, сидящие на шее налогоплательшиков чинуши, недопуск граждан в ведомственные больницы в период пандемии?
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09.04.2021 13:00 Ответить
Киевсовет просит Кабмин и Минздрав разрешить использовать все ведомственные больницы Киева для больных с COVID-19 - Цензор.НЕТ 8717
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09.04.2021 13:02 Ответить
 
 