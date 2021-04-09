Киевсовет просит Кабмин и Минздрав разрешить использовать все ведомственные больницы Киева для больных с COVID-19

Киевский городской совет обращается к Министерству здравоохранения и Кабинету министров с просьбой разрешить городской власти использовать все ведомственные больницы Киева для размещения пациентов с коронавирусом

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Киевсовет обратился к правительству и Минздраву с просьбой относительно использования медицинкой базы ведомственных больниц, которые расположены в нашем городе, в столице, для приема и лечения больных коронавирусом. А это более 10 тысяч коек, которые городу очень нужны", - подчеркнул мэр Киева.

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Как сообщалось, столичный мэр Виталий Кличко призвал Кабинет Министров Украины ввести на территории нашей страны ввести жесткий общенациональный карантин.