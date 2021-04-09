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Россия стягивает войска к границе, а Украина продолжает импортировать российское электричество, - Наливайченко. ВИДЕО

Украина за последние 3 месяца заплатила в российский бюджет 1 млрд грн за импорт электроэнергии и продолжает закупать электроток несмотря на стягивание страной-агрессором войск к границе.


Об этом заявил бывший председатель СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко.


"Украина выплатила более миллиарда гривен за только 3 месяца и 8 дней этого года. Оплатила в бюджет Российской Федерации и Беларуси для финансирования вооруженных сил, вооруженных учений и этого бряцания оружием у нас на границе, которое теперь, как вы говорите, пугает каждого гражданина Украины. Может, мы перестанем хотя бы финансировать запугивание Украины? Вот как надо действовать ", - заявил нардеп в эфире телеканала "Украина24".


Он отметил, что инициирует в парламенте отставку всех членов НКРЭКУ, которые покрывают закупку электротока в России и выписывают себе это премии из бюджета.


"Мы требуем уже в парламенте снять 100% всех членов этой НКРЭКУ. Потому что именно они позволяют импорт электроэнергии из России. Именно они выписали себе сейчас, они же на передовой не бывают, миллионные премии, зарплаты. За что? За то, что импортируют электроэнергию из России. Это безобразие внутри страны. Надо навести порядок, и тогда, поверьте мне, будет легче и с международными партнерами", - подчеркнул Наливайченко.


Напомним, одной из основных причин падения оптовых цен на электроэнергию ниже себестоимости стал импорт из России и Беларуси. Он привел к искусственному искажению ценовой ситуации в сегменте рынка на сутки вперед.
Украина возобновила импорт российской электроэнергии с января 2021 года. За первые два месяца было импортировано более 600 млн кВт часов на сумму 900 млн грн.

Автор: 

импорт (560) Наливайченко Валентин (894) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+21
Росія стягує війська до кордону, а Україна продовжує імпортувати російську електрику, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 2608
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09.04.2021 13:17
+20
А Зеля тем временем

Росія стягує війська до кордону, а Україна продовжує імпортувати російську електрику, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 1316
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09.04.2021 13:21
+17
Ты лучше расскажи опять удивительную историю,как вы вчетвером держали бубочку,чтоб он не пошел пешком до Луганска -это зесрани нравится,а на электричество им пофиг)))))
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09.04.2021 13:06
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А ось це дiло.
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09.04.2021 13:06 Ответить
Глупості, не може буть.
А ви бачили як бубочка провів обшук у медведчука
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09.04.2021 13:16 Ответить
-Я мову російську не використовую тому, що нею варнякає Путін і абсолютно всі ті, хто окупував наш Крим і щоденно та щоношно безжально вбиває в Донбасі наших безневинних громадян на фронті- вбивці наших бійців!

-Я мову російську не використовую ще й тому, що нею варнякають АБСОЛЮТНО всі в ОП президента, всі олігархи, поголовно всі кримінальні авторитети, всі антиукраїнці -Тобто всі ті, хто руйнує Україну, обкрадає та нищить життя мирних людей і в тилу!

-І щоб мене ніхто не сплутав з ними..
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09.04.2021 13:52 Ответить
***** пишется с маленькой буквы
***** пишеться з маленькоi лiтери.
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09.04.2021 16:21 Ответить
Ты лучше расскажи опять удивительную историю,как вы вчетвером держали бубочку,чтоб он не пошел пешком до Луганска -это зесрани нравится,а на электричество им пофиг)))))
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09.04.2021 13:06 Ответить
А Зеля тем временем

Росія стягує війська до кордону, а Україна продовжує імпортувати російську електрику, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 1316
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09.04.2021 13:21 Ответить
І не тільки він...
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09.04.2021 14:01 Ответить
лекричество им не пофиг, - но они жеппой чуют шо хоть поднимает тарифи зеля но виноват-то Порошенко

Трагедия.
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09.04.2021 13:22 Ответить
Олєжка , твій вихід . .

Россия стягивает войска к границе, а Украина продолжает импортировать российское электричество, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 1184.
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09.04.2021 13:10 Ответить
то как раз жёппка Ахметова - это типо шоп шакаленок волку сказал шо кушать мясо - УУУУ, этаплаха(опечатка)))
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09.04.2021 13:11 Ответить
"любишь или нет!"
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09.04.2021 13:20 Ответить
Если бы..... ну да, если бы Ахметке не лизали жёпу, то сами бы продавали туда.
так где запросы, где обращения, где иски?
Че, тока орать готовы(да, скоро посевная - орите)
набивают просто баллы - типо мы кричим шо неправильно делают, но преследовать в судебном порядке пусть Байден будет, ну, или там Чубака, тот шо в Раде "табу" хотел
тупо выглядит - депутат жалуется, вместо представить - так и так, я обратился, вот заключение - во власти плохие, а я неплохой.
Оппозиция в норм. стране уже бы порвала на тряпки за .... да даже за такое. походу вы там все такие(на лавочках бабки так же скажут и шо характерно, будут не только лишь неправы)))
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09.04.2021 13:10 Ответить
тут важно громко прокричать , чтобы визуально , вербально и в конце концов тактильно , народ зафиксировал наливайченко в качестве борцуна с закупками на рашке ... а будет от этих вскриков или не будет результат , то уже не важно
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09.04.2021 13:17 Ответить
В 2014 году Наливайченко должен был освободить Луганск, спецназ ему прислали, но он приказа арестовать орков не отдал. После этого он для меня умер.
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09.04.2021 13:14 Ответить
На самом деле спецназ поехал освобождать от кацапов здание Луганского СБУ. Но вот в том месте, где группа должна была готовиться к атаке, их ждала засада. Тоже самое произошло и с группой Альфа, которая по просьбе тогдашнего губернатора Таруты ехала, в тогда еще не оккупированный Донецк. Они попали на дороге в засаду диверсионной группы РФ.
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09.04.2021 14:31 Ответить
Писали бы уже где оружие взять быстро в случае чего. Времени на принятие законов по нему уже нет. Нужно думать, как кацапню убивать, жечь, травить, взрывать, резать.
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09.04.2021 13:14 Ответить
За вас уже давно думают и действуют и не такими первобытными методами . Результат будет , обязательно будет .
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09.04.2021 13:22 Ответить
Шо???? Налівайченко????
А я тобі поясню, навіщо Україна експортує 0.2% електроенергії.
А це Україна робить для того, щоб Порошенко з Ахметовим свої тарифи не задирали до захмарного рівня, коли в них ще залишаються копійчина щоб сплачувати послуги таких повій, як - ти, Налівайченко ...
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09.04.2021 13:15 Ответить
У Ахметова зараз цілий свій прем'єр-міністр, такого навіть при янику не було... Здався йому той Наливайченко??
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09.04.2021 13:17 Ответить
Росія стягує війська до кордону, а Україна продовжує імпортувати російську електрику, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 2608
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09.04.2021 13:17 Ответить
Пан вінторогий зебіл?
А як же так сталося шо в акурат після початку експорту з Росії тарифи для населення зросли майже вдівчі?
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09.04.2021 13:19 Ответить
И летом НКРЕ обещается еще поднять до 3.54. Вот же проклятый Порошенко Бубочке заботиться о народе не дает.
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09.04.2021 13:23 Ответить
березень 2021 року
Статки Ахметова зросли з $2,8 до $7,6 млрд.

Росія стягує війська до кордону, а Україна продовжує імпортувати російську електрику, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 1599


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09.04.2021 13:34 Ответить
Росія стягує війська до кордону, а Україна продовжує імпортувати російську електрику, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 7296
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09.04.2021 13:16 Ответить
Не мешайте зеленой барыге торговать на крови, а то путин нападет
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09.04.2021 13:20 Ответить
І мертва тишина. Немає ні нацсук, на Матьківщини, ні Білецьких з Парасюками і Соболєвими. Можливо вони про це не знають?
А для https://censor.net/ua/user/404966 напишу, що у Порошенко немає обленерго. Всі вони у Ахметова, Коломойського, Фірташа, Суркісів, Новінських і російських олігархів. Ніяк Порошенко до Ахметова не клеїться, бо президентом уже 2 роки Зеленський, який призначив людину Ахметова Шмигаля прем'єр міністром України. Що не в курсях? Чи аби написати? Ваші фейки вже не проходять. Всі питання до Зеленського.
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09.04.2021 13:21 Ответить
Ну Наливайченко це ж і є Матьківщина))
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09.04.2021 13:22 Ответить
А разве Ахметов не передал Порошенко часть акций своих электростанций?
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09.04.2021 14:35 Ответить
Шо?
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09.04.2021 15:06 Ответить
Брехня. Вот То, что Порошенко Мертвое море убил, это правда. А про акции брехня.
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09.04.2021 17:07 Ответить
По нормальному всіх хто купує російську електрику треба просто розстріляти, а їх майно гроші пустити на фінансування української армії. Навіщо нам російські посіпаки які руйнують країну?
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09.04.2021 13:24 Ответить
Достал Наливайченко-ахметовская шлюха...
И за импорт нефтепродуктов в 2020 году украинские барыги заплатили россии 160 млрд. грн., почему Налевайченко только импорт электричества мешает...
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09.04.2021 13:25 Ответить
Возможно, если не тупить, то можно догадаться, что произвести все необходимые нефтепродукты в Украине на сегодня невозможно без импорта, а вот электроэнергию таки можно, еще и с походом.
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09.04.2021 13:32 Ответить
ага и было невозможно последние 7 лет войны, да на рынке куча нефтепродуктов, импорт которых страна могла заказать с доставкой по морю, с персидского басейна, как делает множество европейских стран, а нет нужно у россии покупать...
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09.04.2021 13:36 Ответить
Если вы о нефти - то в Персидском заливе она легкая, а наши НПЗ были рассчитаны на тяжелую из Сибири. Никто менять производство не будет. Беня так точно. Если о готовых бензинах/дизтопливе - не знаю, а имеем ли мы логистику на импорт 3-4 млн. т нефтеналивных грузов морем? И остается вопрос цены при этом. Как ни крути, а самый дешевый транспорт жидких грузов трубопроводный.
Я с вами согласен, что нужно максимально диверсифицировать поставки нефтепродуктов, но это вопрос больших вложений в логистику и времени.
А вот с электричеством только преступные схемы руководства страны привели к необходимости столь значительных импортных поставок. Все для стабильного производства 24 ГВт энергии в стране есть. Только преступный сговор.
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09.04.2021 13:47 Ответить
Посмотри на предложение, есть куча готовых нефтепродуктов, да с заводов той же Румынии где происходить переработка, азербайджанской нефти так и нефти с персидского залива. И цены нормальные на уровне литовских и белоруских.
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09.04.2021 14:00 Ответить
Цены с учетом доставки в наши порты?
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09.04.2021 14:36 Ответить
доставка копеечная, а цены на нефть еще недавно были отрицательные - закупай-нехочу
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09.04.2021 16:30 Ответить
Всё по другому.
Переоснастить завод - три месяца.
В Украине УМЫШЛЕННО не добывают нефть. И так уже семь лет. На вопрос, ПОЧЕМУ? ответите сами.
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09.04.2021 14:38 Ответить
О чем вы? В 2018 добыли 1,89 млн. т нефти и конденсата, в 2019 - 2 млн. т. Для сравнения в 2016 - 2,24, в 2001 - 3,7 млн. т. Сколько пробурили, такую динамику и имеют.
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09.04.2021 15:03 Ответить
Как раз Бенин Кременчугский НПЗ и перерабатыват легкую нефть (украинскую и когда то из Татарстана) Под тяжелую был Лисичанский НПЗ, который кацапы выкупили и угробили
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09.04.2021 16:29 Ответить
У нас есть свой уголь, с**естоимость добычи которого около 600 грн тонна., наши шахтеры получают нищенские зарплаты, но е#учий ДЭТЕК Ахметова, хочет впарить украинским потр**ителям самое дорогое в Европе электричество... но это как то наливайченко не **#т...
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09.04.2021 13:40 Ответить
Это где ж вы такую дОбычу угля видели? А по 7000 грн/т себестоимости не хотите? На гос шахтах если в 3000 грн/т выходят уже счастье.
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09.04.2021 13:49 Ответить
ага можно нарисовать что добыча и миллион стоит одной тонны, а чего не?... в США где тонна энергетического угля стоит 60-70$, а шахер получает заплату от 3000$ себестоимость добычи 35-40$ с каких херов у нас 120$ нарисовали?
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09.04.2021 13:56 Ответить
Ага, то есть в США себестоимость 35-40$, а у нас 20? Прикольная у вас математика.

Вы хоть немного представляете себе технологии добычи угля в США и на наших несчастных шахтах?

Если бы на шахтах Добропольеуголь себестоимость добычи была 20-22 дол., хрен бы его вернул ДТЭК государству.
Для себестоимости в 35-40 в наших условиях шахта должна выдавать хотя бы миллиона полтора т горной массы в год. Да оборудована должна быть новой техникой по всей цепочке.
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09.04.2021 14:35 Ответить
наливайченко при твоем деребане когда біл у руля больше всего в твоих рядах было лубянских гастробайтеров
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09.04.2021 13:36 Ответить
зеленский и охметов - братья акробатья
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09.04.2021 13:50 Ответить
Закрийте нарешті всі інформаційні кремлівські гівнорупори,накшталт "наш","україна 24","інтер"...і т.д. Ви тільки послухайте і подивіться,що там несе вся оця кацапська і прокацапська гидота- тупорилий шухрич,тюнінгована герман,пальчевські,назарови,куча всякого невідомого гівна. Де інформаційна безпека країни?
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09.04.2021 14:11 Ответить
еще одна ахметовскаяч консерва гавкает. ты за Крым еще ответишь
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09.04.2021 14:25 Ответить
Этим мы понижаем напряжение во взаимоотношениях.
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09.04.2021 15:31 Ответить
Хочется услышать ка Наливайченко с Аваковым за чемодан денег не нашли Яныка в Крыму в 2014-м
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09.04.2021 16:32 Ответить
Наливайчик. Так не ми поставляємо в РФ енергоресурси , а вони нам . В 1941р. німецькі війська атакували СРСР, а ешелони із хлібом із СРСР ПРЯМУВАЛИ до гітлеровскої германії. Так хто більше в виграши.
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09.04.2021 17:11 Ответить
«Новые лица» от слуг - барыги!
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09.04.2021 17:34 Ответить
Атомные станции неплохо поремонтировали, теперь можно и у московских захватчиков электричество покупать
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09.04.2021 17:44 Ответить
праститутка ахметовская,, а нефтепродукты украина непокупает?, а газ , жидкий газ??? электричество тебя и гомика ляжка *******
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09.04.2021 17:45 Ответить
Мда, а то что около 85% нефтепродуктов закупаем у России на прямую и через Беларусь это ничего? А газ? По трубе и сжиженный..
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09.04.2021 20:51 Ответить
а наливайченко продолжает отрабатывать интересы ахметова, позорище
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10.04.2021 10:13 Ответить
 
 