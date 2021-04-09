Россия стягивает войска к границе, а Украина продолжает импортировать российское электричество, - Наливайченко. ВИДЕО

Украина за последние 3 месяца заплатила в российский бюджет 1 млрд грн за импорт электроэнергии и продолжает закупать электроток несмотря на стягивание страной-агрессором войск к границе.



Об этом заявил бывший председатель СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко.



"Украина выплатила более миллиарда гривен за только 3 месяца и 8 дней этого года. Оплатила в бюджет Российской Федерации и Беларуси для финансирования вооруженных сил, вооруженных учений и этого бряцания оружием у нас на границе, которое теперь, как вы говорите, пугает каждого гражданина Украины. Может, мы перестанем хотя бы финансировать запугивание Украины? Вот как надо действовать ", - заявил нардеп в эфире телеканала "Украина24".



Он отметил, что инициирует в парламенте отставку всех членов НКРЭКУ, которые покрывают закупку электротока в России и выписывают себе это премии из бюджета.



"Мы требуем уже в парламенте снять 100% всех членов этой НКРЭКУ. Потому что именно они позволяют импорт электроэнергии из России. Именно они выписали себе сейчас, они же на передовой не бывают, миллионные премии, зарплаты. За что? За то, что импортируют электроэнергию из России. Это безобразие внутри страны. Надо навести порядок, и тогда, поверьте мне, будет легче и с международными партнерами", - подчеркнул Наливайченко.



Напомним, одной из основных причин падения оптовых цен на электроэнергию ниже себестоимости стал импорт из России и Беларуси. Он привел к искусственному искажению ценовой ситуации в сегменте рынка на сутки вперед.

Украина возобновила импорт российской электроэнергии с января 2021 года. За первые два месяца было импортировано более 600 млн кВт часов на сумму 900 млн грн.