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Новости Агрессия России против Украины
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Генсек ОБСЕ Шмид призвала отвести вооружения и провести разминирование на Донбассе

Генсек ОБСЕ Шмид призвала отвести вооружения и провести разминирование на Донбассе

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид призвала российские вооруженные формирования и силы ООС на Донбассе развести силы и средства, отвести вооружения и провести разминирование. Также необходимо обеспечить защиту жизни гражданского населения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом генсек ОБСЕ заявила в интервью ТАСС.

"Я настоятельно призываю все стороны выполнять и полностью соблюдать уже достигнутые договоренности: развести силы и средства, отвести вооружения и провести разминирование, а также обеспечить защиту жизни гражданского населения и ключевой гражданской инфраструктуры", - сказала Хельга Шмид.

Она также призвала к сдержанности и немедленной деэскалации напряженности.

"Я также вновь подчеркиваю, что Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине должен быть обеспечен безопасный, надежный и беспрепятственный доступ на всей территории страны для выполнения ее мандата", - добавила она.

Шмид считает, что согласованным путем для решения конфликта остаются минские соглашения, состоящие из протокола, меморандума и комплекса мер.

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ОБСЕ (4882) Шмид Хельга (20)


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Топ комментарии
+9
Украина уже отвела и что?Это вы плешимому говорите.
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09.04.2021 13:17
+7
и опять только Бубочка будет отводить и разминировать?
кстати:
а нафига разминировать?
минирование это - самая действенная ЗАЩИТА от НАСТУПЛЕНИЯ противника!
разминировать - приглашать врага к наступлению!
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09.04.2021 13:16
+5
Да срать ***** хотело на ее призывы. Готовиться убивать нужно любого кацапа.
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09.04.2021 13:17
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и опять только Бубочка будет отводить и разминировать?
кстати:
а нафига разминировать?
минирование это - самая действенная ЗАЩИТА от НАСТУПЛЕНИЯ противника!
разминировать - приглашать врага к наступлению!
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09.04.2021 13:16 Ответить
Украина уже отвела и что?Это вы плешимому говорите.
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09.04.2021 13:17 Ответить
Да срать ***** хотело на ее призывы. Готовиться убивать нужно любого кацапа.
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09.04.2021 13:17 Ответить
Иди и сама разминируй...
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09.04.2021 13:17 Ответить
был бы в Украине президент, послал бы нах, а так не знаю, что и ожидать, дно и гадко на душе.
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09.04.2021 13:21 Ответить
"может тебе ещё на грудь насать, чтоб морем пахло?" - прокомментировал предложение генсека ОБСЕ представитель россии.
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09.04.2021 13:21 Ответить
как отводить вс на своей территории?(((
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09.04.2021 13:23 Ответить
Що вона(О) бовкнуло??? "Розвести сили і зброєння"? - дуже логічно, гуманно, а, головне просто, як два пальці обісцяти!. "Провести розмінування"? - це як у два прихлопа-три притопа!(якихось 20-25 років - яка ***** для обсє!). "Захистити життя цивільного населення" (що сусідку .рахнути...) - та цю ********** уже час номінувати на Нобелівську Премію Миру! "Негайна деескалація напруженості!" - як вірно і незаперечно бовкнуто - і не поспориш...
Але всеодно не "кумарить" - забула ще додати про "занепокоєння", "обурення" та "глибоке обурення" ... Пустопорожня **********, геть нінащо нездала і не потрібна, як все це обсє.
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09.04.2021 14:13 Ответить
Ага, пусть идет и разминирует, русский снайпер её с привеликим удовольствием загасит и скажет что это украинский беспилотник
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09.04.2021 14:26 Ответить
А ху.ца она соснуть не хочет? С какого это хера украинские войска должны уходить со своей территории?
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09.04.2021 14:52 Ответить
Так усі і попи***** у різні боки, а потім міни почали знімати. Хоча не факт, українська влада і сама це може зробити. Кацапи при розведенні опиняться на ісконно ростовській області. Звиняйте, РУЗЬКИМ знов відступати нікуди, опять за жопою мОСЬКВА.
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09.04.2021 17:41 Ответить
"Я настоятельно призываю все стороны выполнять и полностью соблюдать..." - Все стороны? Все стороны?! Подлая дрянь! Такая псевдонепредвзятость по обээсэйски...
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09.04.2021 17:54 Ответить
 
 