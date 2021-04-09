Генсек ОБСЕ Шмид призвала отвести вооружения и провести разминирование на Донбассе
Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид призвала российские вооруженные формирования и силы ООС на Донбассе развести силы и средства, отвести вооружения и провести разминирование. Также необходимо обеспечить защиту жизни гражданского населения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом генсек ОБСЕ заявила в интервью ТАСС.
"Я настоятельно призываю все стороны выполнять и полностью соблюдать уже достигнутые договоренности: развести силы и средства, отвести вооружения и провести разминирование, а также обеспечить защиту жизни гражданского населения и ключевой гражданской инфраструктуры", - сказала Хельга Шмид.
Она также призвала к сдержанности и немедленной деэскалации напряженности.
"Я также вновь подчеркиваю, что Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине должен быть обеспечен безопасный, надежный и беспрепятственный доступ на всей территории страны для выполнения ее мандата", - добавила она.
Шмид считает, что согласованным путем для решения конфликта остаются минские соглашения, состоящие из протокола, меморандума и комплекса мер.
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кстати:
а нафига разминировать?
минирование это - самая действенная ЗАЩИТА от НАСТУПЛЕНИЯ противника!
разминировать - приглашать врага к наступлению!
Але всеодно не "кумарить" - забула ще додати про "занепокоєння", "обурення" та "глибоке обурення" ... Пустопорожня **********, геть нінащо нездала і не потрібна, як все це обсє.