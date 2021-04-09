Семенченко могли арестовать с целью не допустить его участия в ТСК по Иловайску, - директор "Донкорп Украина" Ружицкий
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Задержание и арест Семена Семенченко являются полностью безосновательными, это атака лично против него.
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал ветеран батальона Донбасс Сергей Ружицкий (позывной Тезка), директор ООО "Донкорп Украина". Именно эту организацию следствие представляет как частную военную компанию, хотя по факту это охранная фирма, имеющая соответствующую лицезнию.
Ситуацию с задержавнием Семенченко Ружицкий называет абсурдом.
"Я думаю, что им был важен Семен. Я являюсь директором организации, то есть, ключевой фигурой. Семенченко не имеет никакой должности в нашей фирме. Шевченко – тоже. Но почему-то арестовали Семена, - отметил он.
В Офисе Президента друг с другом борются несколько группировок. Семенченко должны были ставить экспертом в следственную комиссию по расследованию событий в Иловайске и Дебальцево. В пятницу Семенченко должен был встречаться с Президентом, но накануне его задержали. Мы как раз собирались Зеленского активно поддерживать после решений СНБО о закрытии каналов Медчедчука. Мы воспрянули и были готовы подставить Зеленскому не только плечо, но и прикрыть грудью. Но кто-то дал упреждающий удар по Семену. Либо Зеленского ввели в заблуждение и сказали, что Семенченко готовит госпереворот.
Никаких доказательств в принципе нет. Адвокаты даже не знают, что опротестовывать. Там масса прорех в логике и складывается впечатление, что следствие попросту не знает, что делать".
Ружицкий сообщил, что первоначально ветераны батальона "Донбасс" действительно намеревались создать частную военную компанию по тому образцу, по которому функционируют аналогичные структуры в мире:
"В 2018 году была создана "ДиБиСи Корп" - корпорация, зарегистрированная в США. При чем основание обеих фирм никто не скрывал, Семенченко тогда давал много интервью. Это был по большому счету социальный проект. После возвращения из АТО люди, воевавшие год и больше, сложно возвращаются к мирной жизни – так называемый ПТСР. Мало того, они на войне выжила как раз благодаря тому, что они так остро воспринимали реальность. Там было братство, каждый защищал спину другого и был уверен в том, что и его спину защитят, а когда они приходят в мирную жизнь, то сталкиваются с другими реалиями. Их не понимают, они злятся, особенно когда им говорят "вас туда никто не посылал.
Поэтому учредители "ДиБиСи" решили людям, которые знакомы с этой средой, дать им возможность работать за границей за нормальные деньги. Фактически они работали бы как охранники – согласно Документу Монтрё, устанавливающий правовые основания таких компаний. То есть, это не наемники по типу "ЧВК Вагнера", подконтрольного Генштабу РФ.
Семенченко в частности встречался с главой крупнейшей военной компании Black Water, у нас были серьезные намерения. Предварительно были договоренности о работе наших ребят в Афганистане – охранять гуманитарные миссии, логистику, инфраструктурные объекты. Но все сорвалось по ряду причин, в частности из-за того, что Трамп начал выводить американские войска из Афганистана.
В "ДиБиСи" было подготовлено около 120 человек. Для того, чтобы сотрудникам комппании работать за рубежом, им необходимо пройти международную сертификацию. Ближайшая структура, проводящая такую сертификацию, - Европейская академия безопасности в Познани, там курс обучения одного бойца стоит от 2 тысяч долларов. Поскольку работа за рубежом сорвалась, то ребята решили организовывать работу в Украине – открыть обыкновенную охранную фирму.
В Украине мы ("Донкорп Украина") предоставляли услуги в том числе государственным предприятиям. Например, охраняли санаторий Трипольской ТЭС, куда было перенесено "Центрэнерго".
По его словам, СБУ обо всем знала:
"Работа таких компания не может происходить без контроля спецслужб. Потому что даже работая в частной охранной компании за границей, человек все равно представляет Украина. Деятельность подобных компаний не может обойтись без контроля со стороны спецслужб. Потому что международные контракты должны пройти соотаетствующую проверку. У нас были кураторы от СБУ".
Ружицкий опровергает наличие у фирмы военной базы и оружия из РФ.
"Якобы страшная база, о которой нам рассказывают следователи, - это купленный домик в деревне, в Вышгордском районе, возле которой поставлено несколько модулей. Тот полигон даже нельзя назвать спортплощадкой. Этот показательный штурм был бутафорией – там на самом деле все было открыто. То есть, спецназ спокойно зашел, изъял ноутбуки и телефоны. Далее из изъяли оружие, которое даже не было закопано. А далее сняли видео о том, что где-то – неизвестно где - якобы изъяли схрон с оружием. Где было снято видео мы не знаем, но точно не на территории базы (а как мы выяснили – и не рядом с ней).
По поводу оружия… У некоторых охранников "Донкорп Украина" изъяли около десятка личного, официально зарегистрированного гладкоствольного – охотничьего оружия. Представьте: как можно из Росси привезти оружие? Оружие – это личное вооружение ребят, его можно проверить по номерам. А если внимательно посмотрите видео СБУ то увидите, что изъятые гранаты – не боевые, а обычные газовые", - объяснил ветеран.
При этом Ружицкий отмечает, что "ДиБиСИ" не работала ни одного дня, она не имеет даже штатного расписания.
На вопрос, могли ли Семенченко могли арестовать, чтобы взять с него показания на Коломойского, Ружицкий ответил:
"Я до сих пор уверен, что в 2014 году Коломойский помогал не столько из патриотических чувств, как спасая свой бизнес. Хотя у меня к нему двоякое отношение, потому что помню, как он платил за отобранные автоматы и пойманных ГРУшникам. Хотя, по моим сведениям, на заре становления батальона помогал даже не он, а Корбан.
Я теребил Семена по поводу Коломойского. То, что якобы на совещании у Коломойского была дана команда в ходе операции по Иловайску захватить для него какие-то заводы – это безграмотный бред. Потому что вместе с "Донбассом" тогда заходили "Азов", "Шахтерск", "Свитязь" и воинские части, командовал операцией Хомчак. То есть, Коломойский никак не мог это контролировать".
Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.
По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения.
Также на Цензор.НЕТ: "Я не возьму Семенченко на поруки. Когда Аваков устроил разгон палаточного городка, Семенченко не было", - "слуга народа" Богуцкая
Печерский районный суд Киева на заседании 26 марта арестовал бывшего народного депутата Украины Семена Семенченко без права внесения залога. 27 марта Семенченко госпитализировали. 1 апреля его перевезли из больницы в изолятор СБУ.
7 апреля Апелляционный суд оставил без изменения меру пресечения для Семенченко.
Пожалуйста, подождите...
Из батальона "Донбасс" ушли 20 бойцов из-за недоверия к комбату Семенченко
https://news.obozrevatel.com/politics/48926-iz-batalona-donbass-ushli-20-bojtsov-iz-za-nedoveriya-k-kombatu-semenchenko.htm
Боец "Донбасса" о Семенченко: батальон для него - бизнес, коммерческий проект
https://www.dialog.ua/news/16714_1409882657
"Из-за бездарного командования гибнут люди"
https://plus.obozrevatel.com/crime/26813-iz-za-bezdarnogo-komandovaniya-gibnut-lyudi.htm
Хто такий Семен Семенченко? "Закрита зона" Володимира Ар'єва від 27 січня 2018
https://www.youtube.com/watch?v=6cOfC7tiipM
И досье клиента
https://dosye.info/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
и прочее, прочее, прочее.
Два конченных поцреота- насиння и осел оманский полшестого.
Если хотя бы 10 % от того, что нам рассказали на передке про эту продажную курву бабломойского сэмэна правда, рассказали ребята с ним служившие!!!! то там тянет на пожизненное минимум. И вы заметили, что все кто поддерживает эту мразь- у всех губы в кремлевском дерьме в риторике замазаны.
Считать эту, сори, суку, патриотом страны тоже самое, что считать гринпоца патриотом Украины. Два дебила- это сила!
Не могли бы Вы напомнить - кто и когда присваивал звания Семенченко?
Неужели Семенченко был "главнее всех" в ЗСУ???...
Хабалка чёрноротая, я же ясно написала: "С пиТарками не разговариваю!"
Вот только ничего про сепаратизм я там так и не нашел. Ну кроме того, что в двух огромных абзацах посвященных пересказу слов слов некоего журналиста Владимира Бойко, есть такая строчка "Ходил на митинги сепаратистов, слонялся в захваченной облгосадминистрации, ездил на киевский Майдан, выпрашивая деньги на билеты у знакомых".
Погуглил, что этот Бойко за авторитетный журналист-расследователь такой, ни разу не слышал. Первое, что нагуглилось, это то, что в прошлом году против этого Бойко вроде как СБУ начала уголовное производство - "Журналист считает, что причиной стали его публикации, в которых он писал о том, что "агенты СБУ устроили террористический акт в Харькове в феврале 2015 года и бросили гранату под Верховной Радой в августе 2015 года". В общем сам этот Бойко персонаж довольно интересный.
В общем из "пруфов" на сепаратизм Семенченко остается все та же уныля фоточка из захвеченной администрации, которую вы из раза в раз постите...
Досье пишут в нейтральном ключе, сухо перечисляя факты, а там полотно текста, большая часть которого составлено со слов и мнений всяких непонятных и мутных персонажей, каких-то домыслов и отсебятины, ко всему еще и написанной в уничижительном тоне. Ну просто "истина в последней" инстанции)
Остальную воду, где он якобы, что-то, когда-то, где-то сказал, не подтвержденную никакими пруфами или того больше, мнениями каких-то непонятных чуваков-провокаторов или отсебятину, я даже комментировать не собираюсь, там не разберешь где правда, а где нет. В целом это "досье" больше на заказуху похоже.
Опять же, я никого не идеализирую, но считаю, что какого-то уважения Семенченко заслуживает и в критический для страны момент сделал не мало, так что такого обмазывания говном не заслужил. Тем более, что объективность обмазывателей под большим вопросом) Например вы любите вспоминать его конфликт с частью батальона Донбасс, которые его везде критикуют, напрочь забывая о том, что другая часть его поддерживает и хорошо о нем отзывается.
В общем не вижу смысла продолжать спор, все равно каждый останется при своем мнении. Но уверен, будь на этом сайте такого же пошиба "досье" посвященное, например, Петру Алексеевичу, с фактами в перемешку с домыслами, вбросами и обсасыванием как реальных его косяков, так и выдуманных, а не скупая биография с кучей пробелов, то вы были бы не так категоричны)
На войне люди разные воюют, хорошие, гнилые, честные, подлые, сплетники, умные, тупые, всякие, бывает не уживаются, ссорятся, бывает до сильных обид или откровенно ненависти доходит, а потом говном друг друга поливают, а случается и до убийств. Я в "Донбассе" не служил, всей подноготной этого батальона и кто там, что из себя представляет не знаю, как и вы. Может этот Филин правду говорит, может лишь часть правды, а остальное "приукрасил", не знаю, что он там рассказывал. Думаю скорей второе, но сколько в его словах правды, а сколько личной неприязни опять же понятия не имею и желания в их внутренних терках и склоках разбираться у меня тоже нет. Будь Семенченко действительно такой "мразью" как некоторые его пытаются выставить, от него бы все отвернулись, нет? А раз не отвернулись, значит не такая уж он и мразь как вам бы хотелось.
https://plus.obozrevatel.com/crime/komanda-semenchenko-rabotala-na-fsb-rossii-10-interesnyih-momentov-iz-skandalnogo-intervyu.htm
Вы просто железобетонно заняли одну сторону и кроме черных и белых цветов других оттенков не видите и видеть не хотите - "Семенченко - мразь, а все кто его обсирает во всем говорят объективную и кристально чистую правду и ни в чем заблуждаться не могут, все". Так что ни о какой объективности с вашей стороны говорить не приходится.
Не думаю, что он врет, но он вполне может в чем-то тупо ошибаться и/или тупо преувеличивать. Прочитал одно из его интервью. Насколько я понял у Филина личная неприязнь к Семенченко, чуть ли не с первых дней, все у Семенченко не так, все не то. Любая неясность или отсутствие информации трактуется со знаком "-" с кучей домыслов, типа "что там точно было не знаю, но думаю, что было так" и тд. Так что он вполне может искренне верить во все, что говорит, но опять же на сколько он может быть объективен или прав большой вопрос.
"Журналиста Владимира Бойко и адвоката Татьяну Монтян задержали на границе с Польшей".
Что за "патриот" такой, что с откровенной мразью, коллаборанткой и провокаторшей Монтян тусуется и вместе по заграницам ездит? Или он сам такой же, непрочь говнеца на вентилятор подкинуть? Ну например написать, что это якобы агенты СБУ в Харькове теракт устроили, а не кацапы с сепарами и тд...
В Facebook стартовал флешмоб #ЗнайдиСеменченка - на своих страницах в социальных сетях юзеры публикуют забавные коллажи с Семенченко в разных уголках мира. Нардепа и комбата "нашли" на фото самого известного в мире поцелуя в Нью-Йорке, картине художника Ильи Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" и во время Октябрьского восстания в Петрограде в 1917 году. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/politika/yuzery-socsetey-otreagirovali-na-poyavlenie-semenchenko-v-logove-boevikov-smeshnymi-fotozhabami-402132.html
Семена должны были "ставить" экспертом, потом передумали и арестовали.
Мы хотели активно поддерживать Зе, но его, видимо, ввели в заблуждение...
А сейчас что, все еще хотите поддерживать ?
Он же хороший, только ему не все говорят, бедолаге...
Передайте товарищу Зеленскому что произошла чудовищная ошибка!
Солдати мільярдера: як бійці Семенченка працювали в інтересах Коломойського
АВТО ДРУЖИНИ СЕМЕНЧЕНКА «ЗАСВІТИЛОСЯ» НА ЗАМОВНІЙ АКЦІЇ ПРОТЕСТУ
Все пояснюється в відео.
А про Грішина- не цікаво.Хто хотів-давно ознайомився з біографією цього афериста.
"В Украине мы ("Донкорп Украина") предоставляли услуги в том числе государственным предприятиям. Например, охраняли санаторий Трипольской ТЭС, куда было перенесено "Центрэнерго".Источник: https://censor.net/ru/n3258719"
Это когда Беня под себя подмял Центрэнерго - они это Центрэнерго для него как раз и охраняли ( по факту - осуществляли рейдерство). После такого им рассказывать, что они - не структура Коломойского, как то - бессмысленно
Услуги охранной компании не может заказать кружок хорового пения или отдельный ФОП - это должна быть крупная организация, которая неизбежно будет под кем-то из олигархов.
насиння не депутат чтобы участвовать в ТСК
и допросить его ТСК не может потому как в полномочия ТСК входит только опрос должностных лиц но никак не людей
Степан Хмара 30 марта, 13:00,
Анатолий Виногродский 1 апреля, 04:02,
Bogdan Vasiljovitch Ptaschnjk 2 апреля, 18:41,
Анатолий Виногродский 3 апреля, 05:23,
Сергей Акимович 5 апреля, 14:30,
Батальон спеціального призначення "Донбас" 6 апреля, 19:39 Да и вообще - а ещё «Семенченко &C⁰» планировали «взорвать купол Рады, выживших добить из автоматов и открыть миномётный огонь по правительственному кварталу с баржи на Днепре»™...
Да-а-а... дела!... Кстати - и судьба этого "дела" будет такая же!
Семен Семенченко
Вчора о 11:46 ·
Українці! Нам добре відомо хто стоїть за цією антиукраїнською справою і де вони знаходяться. Нам відомо, що це корупціонери в середині країни і агенти впливу РФ в Україні. Це один з елементів знищення добровольчого руху та тих структур, які протидіють російській агресії....
Звертаюся до ветеранів війни та тих, хто виходив на мітинги за свободу України!
Якщо Ви вважаєте, що це «поганий Семенченко», «погані добровольці» пам'ятайте, Ви - наступні! Тому що усі патріоти України, які мають свою думку, мають побратимів та прихильників щоб відстояти цю думку, будуть поступово знищуватись!
Я не визнаю свою вину і прошу в громадськості, журналістів підтримки у висвітленні цієї ганебної ситуації. Як Ви бачите, сторона обвинувачення хоче зробити з мене «Савченко 2». Я не здивуюсь, якщо завтра з'явиться чергова «база» з мінометами та артилерією.