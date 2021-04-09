Семенченко могли арестовать с целью не допустить его участия в ТСК по Иловайску, - директор "Донкорп Украина" Ружицкий

Задержание и арест Семена Семенченко являются полностью безосновательными, это атака лично против него.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал ветеран батальона Донбасс Сергей Ружицкий (позывной Тезка), директор ООО "Донкорп Украина". Именно эту организацию следствие представляет как частную военную компанию, хотя по факту это охранная фирма, имеющая соответствующую лицезнию.

Ситуацию с задержавнием Семенченко Ружицкий называет абсурдом.

"Я думаю, что им был важен Семен. Я являюсь директором организации, то есть, ключевой фигурой. Семенченко не имеет никакой должности в нашей фирме. Шевченко – тоже. Но почему-то арестовали Семена, - отметил он.

В Офисе Президента друг с другом борются несколько группировок. Семенченко должны были ставить экспертом в следственную комиссию по расследованию событий в Иловайске и Дебальцево. В пятницу Семенченко должен был встречаться с Президентом, но накануне его задержали. Мы как раз собирались Зеленского активно поддерживать после решений СНБО о закрытии каналов Медчедчука. Мы воспрянули и были готовы подставить Зеленскому не только плечо, но и прикрыть грудью. Но кто-то дал упреждающий удар по Семену. Либо Зеленского ввели в заблуждение и сказали, что Семенченко готовит госпереворот.

Никаких доказательств в принципе нет. Адвокаты даже не знают, что опротестовывать. Там масса прорех в логике и складывается впечатление, что следствие попросту не знает, что делать".

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Ружицкий сообщил, что первоначально ветераны батальона "Донбасс" действительно намеревались создать частную военную компанию по тому образцу, по которому функционируют аналогичные структуры в мире:

"В 2018 году была создана "ДиБиСи Корп" - корпорация, зарегистрированная в США. При чем основание обеих фирм никто не скрывал, Семенченко тогда давал много интервью. Это был по большому счету социальный проект. После возвращения из АТО люди, воевавшие год и больше, сложно возвращаются к мирной жизни – так называемый ПТСР. Мало того, они на войне выжила как раз благодаря тому, что они так остро воспринимали реальность. Там было братство, каждый защищал спину другого и был уверен в том, что и его спину защитят, а когда они приходят в мирную жизнь, то сталкиваются с другими реалиями. Их не понимают, они злятся, особенно когда им говорят "вас туда никто не посылал.

Поэтому учредители "ДиБиСи" решили людям, которые знакомы с этой средой, дать им возможность работать за границей за нормальные деньги. Фактически они работали бы как охранники – согласно Документу Монтрё, устанавливающий правовые основания таких компаний. То есть, это не наемники по типу "ЧВК Вагнера", подконтрольного Генштабу РФ.

Семенченко в частности встречался с главой крупнейшей военной компании Black Water, у нас были серьезные намерения. Предварительно были договоренности о работе наших ребят в Афганистане – охранять гуманитарные миссии, логистику, инфраструктурные объекты. Но все сорвалось по ряду причин, в частности из-за того, что Трамп начал выводить американские войска из Афганистана.

В "ДиБиСи" было подготовлено около 120 человек. Для того, чтобы сотрудникам комппании работать за рубежом, им необходимо пройти международную сертификацию. Ближайшая структура, проводящая такую сертификацию, - Европейская академия безопасности в Познани, там курс обучения одного бойца стоит от 2 тысяч долларов. Поскольку работа за рубежом сорвалась, то ребята решили организовывать работу в Украине – открыть обыкновенную охранную фирму.

В Украине мы ("Донкорп Украина") предоставляли услуги в том числе государственным предприятиям. Например, охраняли санаторий Трипольской ТЭС, куда было перенесено "Центрэнерго".

По его словам, СБУ обо всем знала:

"Работа таких компания не может происходить без контроля спецслужб. Потому что даже работая в частной охранной компании за границей, человек все равно представляет Украина. Деятельность подобных компаний не может обойтись без контроля со стороны спецслужб. Потому что международные контракты должны пройти соотаетствующую проверку. У нас были кураторы от СБУ".

Ружицкий опровергает наличие у фирмы военной базы и оружия из РФ.

"Якобы страшная база, о которой нам рассказывают следователи, - это купленный домик в деревне, в Вышгордском районе, возле которой поставлено несколько модулей. Тот полигон даже нельзя назвать спортплощадкой. Этот показательный штурм был бутафорией – там на самом деле все было открыто. То есть, спецназ спокойно зашел, изъял ноутбуки и телефоны. Далее из изъяли оружие, которое даже не было закопано. А далее сняли видео о том, что где-то – неизвестно где - якобы изъяли схрон с оружием. Где было снято видео мы не знаем, но точно не на территории базы (а как мы выяснили – и не рядом с ней).

По поводу оружия… У некоторых охранников "Донкорп Украина" изъяли около десятка личного, официально зарегистрированного гладкоствольного – охотничьего оружия. Представьте: как можно из Росси привезти оружие? Оружие – это личное вооружение ребят, его можно проверить по номерам. А если внимательно посмотрите видео СБУ то увидите, что изъятые гранаты – не боевые, а обычные газовые", - объяснил ветеран.

При этом Ружицкий отмечает, что "ДиБиСИ" не работала ни одного дня, она не имеет даже штатного расписания.

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На вопрос, могли ли Семенченко могли арестовать, чтобы взять с него показания на Коломойского, Ружицкий ответил:

"Я до сих пор уверен, что в 2014 году Коломойский помогал не столько из патриотических чувств, как спасая свой бизнес. Хотя у меня к нему двоякое отношение, потому что помню, как он платил за отобранные автоматы и пойманных ГРУшникам. Хотя, по моим сведениям, на заре становления батальона помогал даже не он, а Корбан.

Я теребил Семена по поводу Коломойского. То, что якобы на совещании у Коломойского была дана команда в ходе операции по Иловайску захватить для него какие-то заводы – это безграмотный бред. Потому что вместе с "Донбассом" тогда заходили "Азов", "Шахтерск", "Свитязь" и воинские части, командовал операцией Хомчак. То есть, Коломойский никак не мог это контролировать".

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Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения.

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Печерский районный суд Киева на заседании 26 марта арестовал бывшего народного депутата Украины Семена Семенченко без права внесения залога. 27 марта Семенченко госпитализировали. 1 апреля его перевезли из больницы в изолятор СБУ.

7 апреля Апелляционный суд оставил без изменения меру пресечения для Семенченко.