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Новости Политика Украины
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арест (10247) СБУ (17205) Семенченко Семен (380) Иловайск (460)

Семенченко могли арестовать с целью не допустить его участия в ТСК по Иловайску, - директор "Донкорп Украина" Ружицкий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Семенченко могли арестовать с целью не допустить его участия в ТСК по Иловайску, - директор "Донкорп Украина" Ружицкий

Задержание и арест Семена Семенченко являются полностью безосновательными, это атака лично против него.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал ветеран батальона Донбасс Сергей Ружицкий (позывной Тезка), директор ООО "Донкорп Украина". Именно эту организацию следствие представляет как частную военную компанию, хотя по факту это охранная фирма, имеющая соответствующую лицезнию.

Ситуацию с задержавнием Семенченко Ружицкий называет абсурдом.

"Я думаю, что им был важен Семен. Я являюсь директором организации, то есть, ключевой фигурой. Семенченко не имеет никакой должности в нашей фирме. Шевченко – тоже. Но почему-то арестовали Семена, - отметил он.

В Офисе Президента друг с другом борются несколько группировок. Семенченко должны были ставить экспертом в следственную комиссию по расследованию событий в Иловайске и Дебальцево. В пятницу Семенченко должен был встречаться с Президентом, но накануне его задержали. Мы как раз собирались Зеленского активно поддерживать после решений СНБО о закрытии каналов Медчедчука. Мы воспрянули и были готовы подставить Зеленскому не только плечо, но и прикрыть грудью. Но кто-то дал упреждающий удар по Семену. Либо Зеленского ввели в заблуждение и сказали, что Семенченко готовит госпереворот.

Никаких доказательств в принципе нет. Адвокаты даже не знают, что опротестовывать. Там масса прорех в логике и складывается впечатление, что следствие попросту не знает, что делать".

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Ружицкий сообщил, что первоначально ветераны батальона "Донбасс" действительно намеревались создать частную военную компанию по тому образцу, по которому функционируют аналогичные структуры в мире:

"В 2018 году была создана "ДиБиСи Корп" - корпорация, зарегистрированная в США. При чем основание обеих фирм никто не скрывал, Семенченко тогда давал много интервью. Это был по большому счету социальный проект. После возвращения из АТО люди, воевавшие год и больше, сложно возвращаются к мирной жизни – так называемый ПТСР. Мало того, они на войне выжила как раз благодаря тому, что они так остро воспринимали реальность. Там было братство, каждый защищал спину другого и был уверен в том, что и его спину защитят, а когда они приходят в мирную жизнь, то сталкиваются с другими реалиями. Их не понимают, они злятся, особенно когда им говорят "вас туда никто не посылал.

Поэтому учредители "ДиБиСи" решили людям, которые знакомы с этой средой, дать им возможность работать за границей за нормальные деньги. Фактически они работали бы как охранники – согласно Документу Монтрё, устанавливающий правовые основания таких компаний. То есть, это не наемники по типу "ЧВК Вагнера", подконтрольного Генштабу РФ.

Семенченко в частности встречался с главой крупнейшей военной компании Black Water, у нас были серьезные намерения. Предварительно были договоренности о работе наших ребят в Афганистане – охранять гуманитарные миссии, логистику, инфраструктурные объекты. Но все сорвалось по ряду причин, в частности из-за того, что Трамп начал выводить американские войска из Афганистана.

В "ДиБиСи" было подготовлено около 120 человек. Для того, чтобы сотрудникам комппании работать за рубежом, им необходимо пройти международную сертификацию. Ближайшая структура, проводящая такую сертификацию, - Европейская академия безопасности в Познани, там курс обучения одного бойца стоит от 2 тысяч долларов. Поскольку работа за рубежом сорвалась, то ребята решили организовывать работу в Украине – открыть обыкновенную охранную фирму.

В Украине мы ("Донкорп Украина") предоставляли услуги в том числе государственным предприятиям. Например, охраняли санаторий Трипольской ТЭС, куда было перенесено "Центрэнерго".

По его словам, СБУ обо всем знала:

"Работа таких компания не может происходить без контроля спецслужб. Потому что даже работая в частной охранной компании за границей, человек все равно представляет Украина. Деятельность подобных компаний не может обойтись без контроля со стороны спецслужб. Потому что международные контракты должны пройти соотаетствующую проверку. У нас были кураторы от СБУ".

Ружицкий опровергает наличие у фирмы военной базы и оружия из РФ.

"Якобы страшная база, о которой нам рассказывают следователи, - это купленный домик в деревне, в Вышгордском районе, возле которой поставлено несколько модулей. Тот полигон даже нельзя назвать спортплощадкой. Этот показательный штурм был бутафорией – там на самом деле все было открыто. То есть, спецназ спокойно зашел, изъял ноутбуки и телефоны. Далее из изъяли оружие, которое даже не было закопано. А  далее сняли видео о том, что где-то – неизвестно где - якобы изъяли схрон с оружием. Где было снято видео мы не знаем, но точно не на территории базы (а как мы выяснили – и не рядом с ней).

По поводу оружия… У некоторых охранников "Донкорп Украина" изъяли около десятка личного, официально зарегистрированного гладкоствольного – охотничьего оружия. Представьте: как можно из Росси привезти оружие? Оружие – это личное вооружение ребят, его можно проверить по номерам. А если внимательно посмотрите видео СБУ то увидите, что изъятые гранаты – не боевые, а обычные газовые", - объяснил ветеран.

При этом Ружицкий отмечает, что "ДиБиСИ" не работала ни одного дня, она не имеет даже штатного расписания.

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На вопрос, могли ли Семенченко могли арестовать, чтобы взять с него показания на Коломойского, Ружицкий ответил:

"Я до сих пор уверен, что в 2014 году Коломойский помогал не столько из патриотических чувств, как спасая свой бизнес. Хотя у меня к нему двоякое отношение, потому что помню, как он платил за отобранные автоматы и пойманных ГРУшникам. Хотя, по моим сведениям, на заре становления батальона помогал даже не он, а Корбан.

Я теребил Семена по поводу Коломойского. То, что якобы на совещании у Коломойского была дана команда в ходе операции по Иловайску захватить для него какие-то заводы – это безграмотный бред. Потому что вместе с "Донбассом" тогда заходили "Азов", "Шахтерск", "Свитязь" и воинские части, командовал операцией Хомчак. То есть, Коломойский никак не мог это контролировать".

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Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения.

Также на Цензор.НЕТ: "Я не возьму Семенченко на поруки. Когда Аваков устроил разгон палаточного городка, Семенченко не было", - "слуга народа" Богуцкая

Печерский районный суд Киева на заседании 26 марта арестовал бывшего народного депутата Украины Семена Семенченко без права внесения залога. 27 марта Семенченко госпитализировали. 1 апреля его перевезли из больницы в изолятор СБУ.

7 апреля Апелляционный суд оставил без изменения меру пресечения для Семенченко.
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Топ комментарии
+15
Ты там тоже был? Участвовал в захвате администрации? И он не Семен -- он обычный аферист и ворюга Гришин.
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09.04.2021 13:38
+13
Семенченко могли арестовать с целью не допустить его участия в ТСК по Иловайску, - директор "Донкорп Украина" Ружицкий - Цензор.НЕТ 9184 дебила кусок. они боятся на Бабломойского выйти.
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09.04.2021 13:58
+11
Что они курят? Гришина давно пора было тюкнуть как манкурта

Семенченко могли арестовать с целью не допустить его участия в ТСК по Иловайску, - директор "Донкорп Украина" Ружицкий - Цензор.НЕТ 4979
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09.04.2021 13:25
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09.04.2021 13:25 Ответить
І що? Де видно, що Семен робить щось протизаконне? Там тоді було повно просто ротозеїв.
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09.04.2021 13:36 Ответить
Ты там тоже был? Участвовал в захвате администрации? И он не Семен -- он обычный аферист и ворюга Гришин.
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09.04.2021 13:38 Ответить
За этим "аферистом" сотни бойцов воевавших с ним горой стоят. А ты кроме как на Цензоре где еще воевал?
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09.04.2021 13:43 Ответить
Вово, я понимаю что ты тупин, но не до такой степени.

Из батальона "Донбасс" ушли 20 бойцов из-за недоверия к комбату Семенченко
https://news.obozrevatel.com/politics/48926-iz-batalona-donbass-ushli-20-bojtsov-iz-za-nedoveriya-k-kombatu-semenchenko.htm

Боец "Донбасса" о Семенченко: батальон для него - бизнес, коммерческий проект
https://www.dialog.ua/news/16714_1409882657
"Из-за бездарного командования гибнут люди"
https://plus.obozrevatel.com/crime/26813-iz-za-bezdarnogo-komandovaniya-gibnut-lyudi.htm
Хто такий Семен Семенченко? "Закрита зона" Володимира Ар'єва від 27 січня 2018
https://www.youtube.com/watch?v=6cOfC7tiipM
И досье клиента
https://dosye.info/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
и прочее, прочее, прочее.
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09.04.2021 14:44 Ответить
Все что нужно знать про "редкого патриота" насиння написано в этой статье-Мы воспрянули и были готовы подставить Зеленскому не только плечо, но и прикрыть грудью.Источник: https://censor.net/ru/n3258719
Два конченных поцреота- насиння и осел оманский полшестого.

Если хотя бы 10 % от того, что нам рассказали на передке про эту продажную курву бабломойского сэмэна правда, рассказали ребята с ним служившие!!!! то там тянет на пожизненное минимум. И вы заметили, что все кто поддерживает эту мразь- у всех губы в кремлевском дерьме в риторике замазаны.
Считать эту, сори, суку, патриотом страны тоже самое, что считать гринпоца патриотом Украины. Два дебила- это сила!
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09.04.2021 16:48 Ответить
Ось за таким стоять???? https://www.youtube.com/watch?v=Rrn-4gZSW7w
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09.04.2021 16:55 Ответить
Або за таким.......https://www.youtube.com/watch?v=4mZ2kdpaHXA
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09.04.2021 16:56 Ответить
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09.04.2021 13:46 Ответить
Семенченко могли арестовать с целью не допустить его участия в ТСК по Иловайску, - директор "Донкорп Украина" Ружицкий - Цензор.НЕТ 9184 дебила кусок. они боятся на Бабломойского выйти.
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09.04.2021 13:58 Ответить
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09.04.2021 13:51 Ответить
так юля теж немає свого житла. Так записано в декларації.
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09.04.2021 13:57 Ответить
Точно. Бідна бомжиха!😩
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09.04.2021 14:19 Ответить
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09.04.2021 14:41 Ответить
Ты еще и от Коломойского кормишся?
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09.04.2021 14:54 Ответить
не всем аферистам одинаково везет Семенченка могли заарештувати з метою не допустити його участі в ТСК щодо Іловайська, - директор "Донкорп Україна" Ружицький - Цензор.НЕТ 8524
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09.04.2021 15:32 Ответить
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09.04.2021 13:54 Ответить
а справу при незаконно привласненому званню він успішно програв. та й взагалі мутний тіпок. икзперд з Іловайська і Дебальцево, це взагалі цирк, хоча кловани керують, то чому й ні.
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09.04.2021 16:11 Ответить
Он то лейтенант, то майор, то почти полковник. Все зависит, наверное, от принятой дозы. Постоянно врет и путается о своем прошлом и в своих версиях вранья. Как о ранении в дупу. Хотя бы уже запоминал.
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09.04.2021 16:19 Ответить
Ой, "а кто, кто же это сделал"???!!!...
Не могли бы Вы напомнить - кто и когда присваивал звания Семенченко?
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09.04.2021 16:31 Ответить
міг би, бо воно само собі присвоювало
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10.04.2021 05:41 Ответить
ПропаГанд@нить изволите?...
Неужели Семенченко был "главнее всех" в ЗСУ???...
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10.04.2021 10:14 Ответить
хрюцке, ти зрозуміло, що я тобі написав, чи в п'яном угарі пишеш?
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11.04.2021 08:57 Ответить
Трепло дешёвенькое, перекидываться какашками - к своим, их тут сейчас видимо-невидимо!
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11.04.2021 20:34 Ответить
хрюцке, сказати, що хотіло, тварино, ти українську розумієш, якщо ні то поясню, тобі зрозумілою Семенченка могли заарештувати з метою не допустити його участі в ТСК щодо Іловайська, - директор "Донкорп Україна" Ружицький - Цензор.НЕТ 9149
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12.04.2021 07:04 Ответить
Ну, ладно, уговорил... Так и быть - перебросимся какашками.
Хабалка чёрноротая, я же ясно написала: "С пиТарками не разговариваю!"
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12.04.2021 15:35 Ответить
хрюзке, що ти там прохрюкало на свому скотинячому?
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12.04.2021 16:27 Ответить
Как интересно, статья про Семенченко в 2 раза больше, чем про того же Порошенко. Видать очень влиятельный персонаж или статья "объективная", да и на писана соответствующим уничижительным слогом, сразу вызывает доверие...
Вот только ничего про сепаратизм я там так и не нашел. Ну кроме того, что в двух огромных абзацах посвященных пересказу слов слов некоего журналиста Владимира Бойко, есть такая строчка "Ходил на митинги сепаратистов, слонялся в захваченной облгосадминистрации, ездил на киевский Майдан, выпрашивая деньги на билеты у знакомых".
Погуглил, что этот Бойко за авторитетный журналист-расследователь такой, ни разу не слышал. Первое, что нагуглилось, это то, что в прошлом году против этого Бойко вроде как СБУ начала уголовное производство - "Журналист считает, что причиной стали его публикации, в которых он писал о том, что "агенты СБУ устроили террористический акт в Харькове в феврале 2015 года и бросили гранату под Верховной Радой в августе 2015 года". В общем сам этот Бойко персонаж довольно интересный.
В общем из "пруфов" на сепаратизм Семенченко остается все та же уныля фоточка из захвеченной администрации, которую вы из раза в раз постите...
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09.04.2021 16:37 Ответить
Это просто досье, куда собрана информация о Гришине Константине. Имеете что-то против фактов о его темном прошлом? Он и сам врет каждый раз по разному. Он то лейтенант, то капитан, то майор, то почти полковник И ни одного подтверждающего документа о его прошлом.
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09.04.2021 16:48 Ответить
Судя по всему я не настолько им одержим, и в точности, что он когда говорил и говорил ли вообще, сказать не могу. Персонаж безусловно противоречивый и явно не святой, как практически любой человек. Но мне достаточно того, что в самые тяжелые для страны времена он не сидел на жопе, как подавляющее большинство, включая меня, подозреваю и тебя тоже и даже всю ту кучу мусаров, силовиков, паркетных военных и прочих, которые вроде как обязаны были шевелить жопой и защищать страну но сидели обосраные и #блом щелкали, а он что-то делал. Если бы не такие "аферисты" как он, думаю кацапы бы намного больше кусков от Украины смогли бы откусить, Украина бы до сих пор поставляла в оккупированный Крым электричество, воду и тд.
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09.04.2021 17:03 Ответить
И в той статье большая часть такие "факты" которые еще кучу раз перепроверять надо. В основном субъективные мнения каких-то мутных персонажей и отсебятина.
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09.04.2021 17:06 Ответить
Это не статья, а досье. И сам Гришин так и не смог ответить внятно ни на один факт. Зато врет напропалую. Вся его "биография" построена только на его словах. Обычный аферист из многих подобных Хотите верить такому типу -- ваше дело. Но других не заставляйте.
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09.04.2021 17:10 Ответить
Какое еще "досье", потому что так в шапке сайта написано?)
Досье пишут в нейтральном ключе, сухо перечисляя факты, а там полотно текста, большая часть которого составлено со слов и мнений всяких непонятных и мутных персонажей, каких-то домыслов и отсебятины, ко всему еще и написанной в уничижительном тоне. Ну просто "истина в последней" инстанции)
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09.04.2021 17:20 Ответить
Да неужели? Так Гришин кто -- капитан-лейтенант ВМС, майор, подполковник или самозванец, которого вывели на чистую воду и лишили липового звания? Ну и?
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09.04.2021 17:25 Ответить
Без понятия, никогда не интересовался. То его лишали, то судом возвращали, потом другие суды это решение отменяли. У меня желания во всей этой каше разбираться нет. В том же "досье" почему-то только "удобные", негативные факты наглядно вынесены. Например что в 2015 командующий нацгвардии его лишил звания - отдельным пунктом, затем, что в 2016 Киевский аппеляционный суд отменил решение Окружного суда признавшего незаконным лишения его звания - отдельным пунктом. Почему нет отдельного пункта с датой решения Окружного суда, который ему звание вернул а лишь упоминание? Какой-то навязчивый и подозрительный акцент на негативе даже в таких мелочах.
Остальную воду, где он якобы, что-то, когда-то, где-то сказал, не подтвержденную никакими пруфами или того больше, мнениями каких-то непонятных чуваков-провокаторов или отсебятину, я даже комментировать не собираюсь, там не разберешь где правда, а где нет. В целом это "досье" больше на заказуху похоже.
Опять же, я никого не идеализирую, но считаю, что какого-то уважения Семенченко заслуживает и в критический для страны момент сделал не мало, так что такого обмазывания говном не заслужил. Тем более, что объективность обмазывателей под большим вопросом) Например вы любите вспоминать его конфликт с частью батальона Донбасс, которые его везде критикуют, напрочь забывая о том, что другая часть его поддерживает и хорошо о нем отзывается.
В общем не вижу смысла продолжать спор, все равно каждый останется при своем мнении. Но уверен, будь на этом сайте такого же пошиба "досье" посвященное, например, Петру Алексеевичу, с фактами в перемешку с домыслами, вбросами и обсасыванием как реальных его косяков, так и выдуманных, а не скупая биография с кучей пробелов, то вы были бы не так категоричны)
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09.04.2021 18:03 Ответить
Только за то, Что Гришин выложил план операции, план движения, в сеть за два дня до операции и из-за этого погибли ребята, его нужно просто пристрелить без тени сожаления. И не нужно ля-ля, он проиграл в Верховном суде все, что связано со званием. Окончательно и бесповоротно. Липовые бумажки не прокатили. Он обычный аферист самозванец.
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09.04.2021 18:31 Ответить
Да я понял, понял, выложил в сеть план операции, да и вообще туда поперся ради бабла по заданию Коломойского, да и ранен не был, а притворялся, чтобы из зоны боевых действий в больничку сбежать и вообще аферист и сепар, а бабки возле подъезда говорят еще и наркоман.
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09.04.2021 18:42 Ответить
Зачем бабки? Бывшие его бойцы и ротные из "Донбасса". В сети полно видео их интервью о херое. Тот же Филин, командир "Донбасс-Украина" много рассказал о Гришине. Или они все приподъедные бабки и тупо врут?
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09.04.2021 18:56 Ответить
О том, что не меньше бывших его бойцы хорошо к нему относятся и хорошо о нем отзываются, вы опять же предпочитаете упустить...
На войне люди разные воюют, хорошие, гнилые, честные, подлые, сплетники, умные, тупые, всякие, бывает не уживаются, ссорятся, бывает до сильных обид или откровенно ненависти доходит, а потом говном друг друга поливают, а случается и до убийств. Я в "Донбассе" не служил, всей подноготной этого батальона и кто там, что из себя представляет не знаю, как и вы. Может этот Филин правду говорит, может лишь часть правды, а остальное "приукрасил", не знаю, что он там рассказывал. Думаю скорей второе, но сколько в его словах правды, а сколько личной неприязни опять же понятия не имею и желания в их внутренних терках и склоках разбираться у меня тоже нет. Будь Семенченко действительно такой "мразью" как некоторые его пытаются выставить, от него бы все отвернулись, нет? А раз не отвернулись, значит не такая уж он и мразь как вам бы хотелось.
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09.04.2021 19:25 Ответить
Отвернулись от него как раз те, кто именно с ним был рядом в 2014-2015 годах. И там нечего "приукрашать". И если все сказанное ими правда -- он мразь, на которой метку ставить негде. И события последнего времени только подтверждают этот вывод.
https://plus.obozrevatel.com/crime/komanda-semenchenko-rabotala-na-fsb-rossii-10-interesnyih-momentov-iz-skandalnogo-intervyu.htm
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09.04.2021 19:32 Ответить
Опять какие-то голословные утверждения и манипуляции... Прям таки все кто с ним был в первые 2 года войны. Если не ошибаюсь после 2015 он уже и не воевал вообще, а в раде сидел. "Если все высказанное правда", а если нет?)
Вы просто железобетонно заняли одну сторону и кроме черных и белых цветов других оттенков не видите и видеть не хотите - "Семенченко - мразь, а все кто его обсирает во всем говорят объективную и кристально чистую правду и ни в чем заблуждаться не могут, все". Так что ни о какой объективности с вашей стороны говорить не приходится.
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09.04.2021 19:46 Ответить
Еще раз. Т.е. те, кто был с ним в 2014-15 и рассказывают про этого хероя тупо врут? Комбат Филин тупо врет? Да или нет?
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09.04.2021 19:57 Ответить
У меня не черно-белое мышление, на такие вопросы нельзя ответить да или нет.
Не думаю, что он врет, но он вполне может в чем-то тупо ошибаться и/или тупо преувеличивать. Прочитал одно из его интервью. Насколько я понял у Филина личная неприязнь к Семенченко, чуть ли не с первых дней, все у Семенченко не так, все не то. Любая неясность или отсутствие информации трактуется со знаком "-" с кучей домыслов, типа "что там точно было не знаю, но думаю, что было так" и тд. Так что он вполне может искренне верить во все, что говорит, но опять же на сколько он может быть объективен или прав большой вопрос.
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09.04.2021 20:31 Ответить
Это все тупое петляние. Нельзя быть немного беременным. "Вывсеврети" тут не катит. Он мразь. Однозначно мразь. А дальше можете рассуждать тут про "не все так однозначно". Только уже для себя любимого.
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09.04.2021 20:35 Ответить
Это не петляние, это называется здравый смысл. По-факту батальон "Донбасс" разосрался и поделился условно на 2 лагеря, не может быть, чтобы одна сторона была прям во всем права, а другая во всем не права, скорей правда где-то по середине. Спорить можно только в каком лагере доля этой правды больше, но так как мы оба там не служили и никого там лично не знаем, то и смысла в этом споре не много. А утверждать, что кто-то мразь, потому что мразь и приводить как доказательства только мнение одной стороны, разбавляя всякими сплетнями с заказухами, а мнение другой стороны полностью игнорить - детский сад.
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09.04.2021 20:55 Ответить
Вот еще интересная новость за 2016 год
"Журналиста Владимира Бойко и адвоката Татьяну Монтян задержали на границе с Польшей".
Что за "патриот" такой, что с откровенной мразью, коллаборанткой и провокаторшей Монтян тусуется и вместе по заграницам ездит? Или он сам такой же, непрочь говнеца на вентилятор подкинуть? Ну например написать, что это якобы агенты СБУ в Харькове теракт устроили, а не кацапы с сепарами и тд...
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09.04.2021 16:49 Ответить
Просто супер!!!! "Достойный" человек. Достоин тюрьмы
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09.04.2021 16:54 Ответить
На улице 2014й год, читаем прессу:
В Facebook стартовал флешмоб #ЗнайдиСеменченка - на своих страницах в социальных сетях юзеры публикуют забавные коллажи с Семенченко в разных уголках мира. Нардепа и комбата "нашли" на фото самого известного в мире поцелуя в Нью-Йорке, картине художника Ильи Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" и во время Октябрьского восстания в Петрограде в 1917 году. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/politika/yuzery-socsetey-otreagirovali-na-poyavlenie-semenchenko-v-logove-boevikov-smeshnymi-fotozhabami-402132.html
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09.04.2021 13:40 Ответить
Штирлиц никогда не был так близок к провалу... (с)
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09.04.2021 14:16 Ответить
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09.04.2021 13:31 Ответить
Зелю, конечно, геть. Но возникает вполне резонный вопрос: на кого мог дать показания Семенченко по поводу Иловайска и Дебальцево? А, ну да, Зелю геть!
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09.04.2021 13:44 Ответить
Ясен -красен на ваших любимых бабломойских прихвостней дать показания может. Поэтому все дело против него -пшик. Где бабломойский , там его марионетка зельц сраный, не может гринпоц с беней выйти сами на себя в итоге)))))
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09.04.2021 16:57 Ответить
Спасибо, что объяснили, что за Иловайск и Дебальцево несёт полную ответственность Беня, бывший в то время Верховным Главнокомандующим и Президентом Украины.
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09.04.2021 18:15 Ответить
Когда его судом припугнут - даст показания против того, кого надо!
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09.04.2021 19:55 Ответить
Я вообще за сокращение посады Президента - кучу денег сэкономим. Да и из шести, ни одного нормального - пора заканчивать с этим мазохизмом.
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09.04.2021 14:17 Ответить
Спочатку треба обрати хочаб одного нормального. Щоб він теж був за цю реформу
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09.04.2021 14:43 Ответить
Шесть раз прокололись. Пора закончить с этим мазохизмом. Даешь Парламентскую Республику !!!!!!!!
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09.04.2021 14:52 Ответить
ты в фразе "хочаб одну нормальну " допустил кучу ошибок Семенченка могли заарештувати з метою не допустити його участі в ТСК щодо Іловайська, - директор "Донкорп Україна" Ружицький - Цензор.НЕТ 4748
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09.04.2021 15:28 Ответить
а зрадниці і шпигунці Грігян-Тєлєгійній не пруха.
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09.04.2021 16:12 Ответить
Геройский, наверное, парень, но дупля не режет, во что ввязался.
Семена должны были "ставить" экспертом, потом передумали и арестовали.
Мы хотели активно поддерживать Зе, но его, видимо, ввели в заблуждение...
А сейчас что, все еще хотите поддерживать ?
Он же хороший, только ему не все говорят, бедолаге...
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09.04.2021 13:32 Ответить
Пути Господни неисповедимы.Президент должен извиниться.
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09.04.2021 13:33 Ответить
...Зеленского ввели в заблуждение и сказали, что Семенченко готовит госпереворот.Источник: https://censor.net/ru/n3258719

Передайте товарищу Зеленскому что произошла чудовищная ошибка!
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09.04.2021 13:40 Ответить
Ні авто, ні дружини Семена, ні самого Семена на фото нема. Навіщо тут ця фігня?
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09.04.2021 13:54 Ответить
На фото-Ружицький з тітуханами донкорпу на замовній акції.
Все пояснюється в відео.
А про Грішина- не цікаво.Хто хотів-давно ознайомився з біографією цього афериста.
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09.04.2021 14:05 Ответить
Стоять лавою по троє, виправка і дисціплина військова. Видно, що були на Сході. А ти був, продажний троль Павло?
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09.04.2021 14:46 Ответить
ванья, не бухай, щоб не троїлось
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09.04.2021 16:13 Ответить
Не то. Ось де виправка й дисципліна (не зі Сходу,часом ? Точно є колєґи Грішина):
Семенченка могли заарештувати з метою не допустити його участі в ТСК щодо Іловайська, - директор "Донкорп Україна" Ружицький - Цензор.НЕТ 5676
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09.04.2021 19:41 Ответить
Що ти так тягнеш за того УРОДА, семенченко???? Для тебе і хто за цю консерву https://www.youtube.com/watch?v=OQjuuQ7pTP8 , або це https://www.youtube.com/watch?v=Rrn-4gZSW7w
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09.04.2021 16:51 Ответить
А мне - вот это понравилось :
"В Украине мы ("Донкорп Украина") предоставляли услуги в том числе государственным предприятиям. Например, охраняли санаторий Трипольской ТЭС, куда было перенесено "Центрэнерго".Источник: https://censor.net/ru/n3258719"

Это когда Беня под себя подмял Центрэнерго - они это Центрэнерго для него как раз и охраняли ( по факту - осуществляли рейдерство). После такого им рассказывать, что они - не структура Коломойского, как то - бессмысленно
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09.04.2021 13:54 Ответить
Большинство людей в Украине работает на кого-то из олигархов, так или иначе.
Услуги охранной компании не может заказать кружок хорового пения или отдельный ФОП - это должна быть крупная организация, которая неизбежно будет под кем-то из олигархов.
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09.04.2021 16:18 Ответить
Цей уголовний аферіст повинен був сидіти вже давно!
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09.04.2021 14:10 Ответить
Шо, опять Петя шалит? )))
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09.04.2021 14:20 Ответить
бред сивой кобылы
насиння не депутат чтобы участвовать в ТСК
и допросить его ТСК не может потому как в полномочия ТСК входит только опрос должностных лиц но никак не людей
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09.04.2021 14:25 Ответить
сказано . что экспертом Семенченка могли заарештувати з метою не допустити його участі в ТСК щодо Іловайська, - директор "Донкорп Україна" Ружицький - Цензор.НЕТ 2412
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09.04.2021 15:15 Ответить
он официальный эксперт? в какой области? у него ни образования ни опыта ни квалификации.
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09.04.2021 15:27 Ответить
таки это не ко мне . а к тем кто его назначил экпертОм в ТСК которая должна была расследовать как он привёл людей в Иловайск и потом сам сбежал
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10.04.2021 17:51 Ответить
я думал у нас только один военный эксперт . Арестович . оказывается еще и Гришин немножко эксперт Семенченка могли заарештувати з метою не допустити його участі в ТСК щодо Іловайська, - директор "Донкорп Україна" Ружицький - Цензор.НЕТ 4128
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09.04.2021 15:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Rrn-4gZSW7w о це справжній семен!!!!!
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09.04.2021 16:53 Ответить
Єдиним "доказом" сєпарського обвинувачення, яке представляв проти Семенченка недоумок-прокурвор в апеляції 07 квітня було: "вони переписували Військові статути Збройних Сил України".
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09.04.2021 15:15 Ответить
Та твій семенченко консерва фсбешна, послухай що про нього кажуть батальон "Донбас", скільки із за нього людей загинуло, скільки він підставив вигороджуючи себе!!! Як що ти його друг то і тобі,,,,,,,, пішов ти на хутор бабочек ловити!!! Ублюдок твій семенченко та й ти таке саме!!!
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09.04.2021 16:35 Ответить
Микола Коханівський 27 марта, 14:44,

Степан Хмара 30 марта, 13:00,
Анатолий Виногродский 1 апреля, 04:02,

Bogdan Vasiljovitch Ptaschnjk 2 апреля, 18:41,
Анатолий Виногродский 3 апреля, 05:23,
Сергей Акимович 5 апреля, 14:30,


Батальон спеціального призначення "Донбас" 6 апреля, 19:39 Да и вообще - а ещё «Семенченко &C⁰» планировали «взорвать купол Рады, выживших добить из автоматов и открыть миномётный огонь по правительственному кварталу с баржи на Днепре»™...
Да-а-а... дела!... Кстати - и судьба этого "дела" будет такая же!
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09.04.2021 16:53 Ответить
За Іловайськ йому відповідати, разом з бабусею бєнєю, а не у комісії засідати...
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09.04.2021 21:28 Ответить
Подтверждаю каждое слово!
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09.04.2021 23:14 Ответить
Семенченка могли заарештувати з метою не допустити його участі в ТСК щодо Іловайська, - директор "Донкорп Україна" Ружицький - Цензор.НЕТ 7190
Семен Семенченко

Вчора о 11:46 ·
Українці! Нам добре відомо хто стоїть за цією антиукраїнською справою і де вони знаходяться. Нам відомо, що це корупціонери в середині країни і агенти впливу РФ в Україні. Це один з елементів знищення добровольчого руху та тих структур, які протидіють російській агресії....

Звертаюся до ветеранів війни та тих, хто виходив на мітинги за свободу України!
Якщо Ви вважаєте, що це «поганий Семенченко», «погані добровольці» пам'ятайте, Ви - наступні! Тому що усі патріоти України, які мають свою думку, мають побратимів та прихильників щоб відстояти цю думку, будуть поступово знищуватись!
Я не визнаю свою вину і прошу в громадськості, журналістів підтримки у висвітленні цієї ганебної ситуації. Як Ви бачите, сторона обвинувачення хоче зробити з мене «Савченко 2». Я не здивуюсь, якщо завтра з'явиться чергова «база» з мінометами та артилерією.
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09.04.2021 23:19 Ответить
Передайте зеленскаму что произошла чудовищная ошибка гггг
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10.04.2021 23:58 Ответить
 
 