США и Россия сначала должны гарантировать нам безопасность, и только потом мы должны сесть за стол переговоров, - нардеп Бондарев об обострении на Донбассе.
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Минские соглашения сегодня не воспринимает общество и на это никогда не пойдет украинский политикум, никто не будет голосовать в Верховной Раде за такие вещи.
Поэтому нам надо напомнить нашим партнерам, что есть подписи мировых держав - США, Великобритании, а также России, в Будапештском меморандуме, и они нам гарантировали безопасность.
Об этом Константин Бондарев заявил в эфире телеканала "Эспрессо".
"Сегодня действительно мы оказались в ситуации, когда обострение противостояния двух очень тяжелых мировых держав - США и России. К сожалению, мы оказались, как буфер - посередине. И сегодня мы имеем очень тяжелые последствия этого обострения, и все это видят и выражают беспокойство, а мы тем временем чувствуем реальную угрозу", - отметил народный избранник.
Парламентарий пояснил, что речь идет о стремлении Украины вернуть людей, которые находятся на территории, захваченной сегодня российской стороной. По мнению нардепа, нам надо вернуть изначально не территорию, нам надо вернуть людей: украинцев в Украину, домой. Затем нам надо вернуть территорию, так как эти украинцы имеют свои дома, свои квартиры - они живут на этой территории, убежден Константин Бондарев.
"Каким образом и какие есть рычаги воздействия? Понятно, что дипломатическим путем, путем переговоров. Путем внешнего давления, политического на Россию в первую очередь. Здесь нам надо иметь партнеров, но надо понимать, если обострится ситуация и начнутся все же боевые действия, то защищать нас будет только украинская армия и украинский народ. Никаких зеленых, синих, иных жилетов сюда никто не привезет, никакие американцы или французы, или испанцы нас защищать не будут "- заверил нардеп.
По словам Константина Бондарева, наш главный рычаг воздействия - подписи мировых держав в Будапештском меморандуме, когда Украина отказывалась от ядерного оружия, а свое слово они должны держать. Он убежден, что надо напомнить нашим партнерам, что Минские соглашения невозможно выполнить и никто на это не пойдет, поэтому надо заново садиться за стол переговоров.
"Нам надо использовать все рычаги влияния и напомнить нашим партнерам, что озабоченность - это очень хорошо, спасибо за помощь тоже очень благодарны. Порошенко, когда подписывал Минские соглашения, он подписывал под давлением, что лилась кровь, шло наступление русских войск на Украину и он вынужден был, как говорит, подписать такую гамагу, которую выполнить невозможно. Сегодня не воспринимаются те вещи, которые изложены в Минских соглашениях. Не воспринимает общество и на это никогда не пойдет украинский политикум, а не будет никто голосовать в Верховной Раде за такие вещи. Поэтому надо возвращаться к переговорам, чтобы сначала нам гарантировали безопасность ", - подытожил Бондарев.
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Кстати, США надо утилизировать большое количество ТОУ-1 и ТОУ-2. Не самые новые, но против кацапской бронетехники и боевых вертолетов, самое то. Стингеры мгновенно "посадили" всю боевую авиацию СССР в Афганистане.
Ну и украинские заводы надо в три смены на производство ПТРК и ПЗРК перевести.
ПЗРК не дадут нас бомбить вражеской штурмовой авиации.
Зато наши воины в хорошо укрепленных позициях.
Кацапы сейчас активно строят военные базы у Северного морского пути и туда отправляют самые современные истребители. Так что против нас ВСЁ кинуть они не смогут.
Кроме истребителей, у нас есть ещё и зенитно-ракетные комплексы. Их не много, но гораздо больше. чем в 2008-м было у Грузии. Так вот, те Буки, заставили кацапских летчиков массово отказываться вылетать и за штурвалы садились командиры полков и эскадрилий, пока у грузин не закончились ракеты, поставленные Украиной ракеты. Кстати, купленные Грузией у Израиля, оказались полностью бесполезными - ими не сбит ни один самолет кацапских ВКС.
Мы не в состоянии сегодня иметь такую дорогую игрушку, ка большая, современная боевая авиация, как впрочем и большой военный флот. Но опыт Азербайджана в Нагорном Карабахе показал, что это и ненужно. Дроны и спутники, крылатые ракеты и снаряды большой точности, как "Квитник"...
Ну допустим, Украина сегодня украдет много миллиардов американских денег и завтра купит тысячу боевых истребителей у США. Летчиков, техников, запчасти, базы обслуживания, мы где найдем? А ведь авиационных техников надо несколько лет готовить!!!
Ось зброя для польських F-16:https://www.youtube.com/watch?v=DTqeKdYLvSM
Ядерное оружие, это не только боеголовки, но еще и огромная инфраструктура, и средства технической разведки... И надо не менее пяти лет времени и порядка трёх сот миллиардовдолларов.
Но есть одна, не разрешимая проблема - на территории какой области Украины, мы сделаем ядерный полигон, для испытания на работоспособность наших ядерных боеприпасов???
Не думаете же вы, что Израиль всё сам сделал.
Кстати, у Ына оно из РФ, просто Путин на полигоне Ына испытал боеготовность своих ядерных боеголовок.
Вот Индия и Пакистан его сделали, правда чертежи им дали.
Двух рот вполне достаточно. Плюс вина на Грицаке, СБУ которого, как раз и обязано вести противодиверсионную борьбу.
А вы знаете, что еще в 2014-м Порошенко нашёл и установил на территории, возле своего дома, оборудование, что НЕ ПОЗВОЛЯЕТ летать дронам журналистов над его дворцом?
Но у него нашлось много слов на то, как он помогает армии, но не нашлось денег для того, чтобы защитить арсеналы так же, как и свой дом.
От диверсантов по земле хорошо защищают ряды проволочных заграждений, МЗП между теми рядами где не ходит и не ездит охрана, датчики движения по периметру, датчики движения на замаскированных светодиодных прожекторах (многие ставят на своих частных участках), телевизионные системы наблюдения и хорошо подготовленный караул.
А есть еще СБУ и МВД. В их обязанностях работа с местным населением рядом расположенных сёл, которое немедленно звонит в СБУ или участковому, в случае появления и обнаружения неизвестных лиц. Причём СБУ как раз и обязано НЕ ДОПУСТИТЬ, чтобы в зоне поражения с беспилотника появилась ДРГ противника, а не контрабандистов крышевать.
Но взорванный в Харьковской области, наш крупнейший, 85-й ракетно-артиллерийский арсенал в Балаклее, это нанесенный гораздо БОЛЬШИЙ ущерб, в миллиарды гривен, чем если бы ДРГ противника взорвали дом Порошенко вместе с ним.
Нас оставили с запасом боеприпасов на две недели полноценных боёв и поставили под угрозу жизни миллионов украинских детей. Лучше бы та система и половина охраны дома Президента Порошенко охраняла арсенал в Балаклее.
ничему не научились ?
И шо? С одним из гарантов уже воюем.
Прежде всего нам нужны наши земли ! А люди "с той территории" пусть сами решают... хотят они жить у нас с ограничеными на 25 лет правами - пусть остаются ! Не хотят жить у нас с ограничеными с павами 25 лет - пусть валят в рашку !