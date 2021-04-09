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Новости Политика Украины
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безопасность (853) Бондарев Константин (45) переговоры (4446)

США и Россия сначала должны гарантировать нам безопасность, и только потом мы должны сесть за стол переговоров, - нардеп Бондарев об обострении на Донбассе.

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

США и Россия сначала должны гарантировать нам безопасность, и только потом мы должны сесть за стол переговоров, - нардеп Бондарев об обострении на Донбассе.

Минские соглашения сегодня не воспринимает общество и на это никогда не пойдет украинский политикум, никто не будет голосовать в Верховной Раде за такие вещи.

 Поэтому нам надо напомнить нашим партнерам, что есть подписи мировых держав - США, Великобритании, а также России, в Будапештском меморандуме, и они нам гарантировали безопасность.

Об этом Константин Бондарев заявил в эфире телеканала "Эспрессо".

"Сегодня действительно мы оказались в ситуации, когда обострение противостояния двух очень тяжелых мировых держав - США и России. К сожалению, мы оказались, как буфер - посередине. И сегодня мы имеем очень тяжелые последствия этого обострения, и все это видят и выражают беспокойство, а мы тем временем чувствуем реальную угрозу", - отметил народный избранник.

Парламентарий пояснил, что речь идет о стремлении Украины вернуть людей, которые находятся на территории, захваченной сегодня российской стороной. По мнению нардепа, нам надо вернуть изначально не территорию, нам надо вернуть людей: украинцев в Украину, домой. Затем нам надо вернуть территорию, так как эти украинцы имеют свои дома, свои квартиры - они живут на этой территории, убежден Константин Бондарев.

"Каким образом и какие есть рычаги воздействия? Понятно, что дипломатическим путем, путем переговоров. Путем внешнего давления, политического на Россию в первую очередь. Здесь нам надо иметь партнеров, но надо понимать, если обострится ситуация и начнутся все же боевые действия, то защищать нас будет только украинская армия и украинский народ. Никаких зеленых, синих, иных жилетов сюда никто не привезет, никакие американцы или французы, или испанцы нас защищать не будут "- заверил нардеп.

По словам Константина Бондарева, наш главный рычаг воздействия - подписи мировых держав в Будапештском меморандуме, когда Украина отказывалась от ядерного оружия, а свое слово они должны держать. Он убежден, что надо напомнить нашим партнерам, что Минские соглашения невозможно выполнить и никто на это не пойдет, поэтому надо заново садиться за стол переговоров.

"Нам надо использовать все рычаги влияния и напомнить нашим партнерам, что озабоченность - это очень хорошо, спасибо за помощь тоже очень благодарны. Порошенко, когда подписывал Минские соглашения, он подписывал под давлением, что лилась кровь, шло наступление русских войск на Украину и он вынужден был, как говорит, подписать такую ​​гамагу, которую выполнить невозможно. Сегодня не воспринимаются те вещи, которые изложены в Минских соглашениях. Не воспринимает общество и на это никогда не пойдет украинский политикум, а не будет никто голосовать в Верховной Раде за такие вещи. Поэтому надо возвращаться к переговорам, чтобы сначала нам гарантировали безопасность ", - подытожил Бондарев.
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Топ комментарии
+11
очередной идиот наяривает на "противостояния двух очень тяжелых мировых держав - США и России" где Украина поле боя. Четко в русле козломордой пропаганды.
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09.04.2021 13:35
+8
Бондарєв - полудурок з банди воровки Жульки ТиМОШЕННИЦІ США та Росія спочатку повинні гарантувати нам безпеку, і тільки потім ми маємо сісти за стіл переговорів, - нардеп Бондарєв про загострення на Донбасі - Цензор.НЕТ 5527 Як і ЗЕленому ублюдку, усі навколо БЕЗУМОВНО мають нам щось давати. Бидло-люмпен ПРиБЮТівський
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09.04.2021 13:55
+7
О! Пішла маланска мантра! -«Амєріка будєт воєвать с расієй до паслєднєга укгаінца!». Це не нове. В той самий час, вон як кліщі присмоктались до тіла України!
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09.04.2021 13:32
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к сожалению - считаються только с сильными - так шо вопрос ядерного оружия Украины - уже назрел
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09.04.2021 13:32 Ответить
Ви ж доросла людина.Ядерна зброя ніколи не виготовлялася в Україні.Тільки носії.Нам би краще звичайної зброї і побільше.В нас авіації зовсім немає.
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09.04.2021 14:05 Ответить
Авиация - дорого и долго. Лучше несколько тысяч ПТРК и ПЗРК.
Кстати, США надо утилизировать большое количество ТОУ-1 и ТОУ-2. Не самые новые, но против кацапской бронетехники и боевых вертолетов, самое то. Стингеры мгновенно "посадили" всю боевую авиацию СССР в Афганистане.

Ну и украинские заводы надо в три смены на производство ПТРК и ПЗРК перевести.
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09.04.2021 14:10 Ответить
курвиметр Без авіації армія сильна не може вважатися.Всі передові армії мають авіацію.А в нас дуже велика країна по мірках Європи.ПЗРК добре підходить для вертушок,але не для винищувачів.Плюс в Афганістані гори,багато тодішніх боєзапасів.просто промахувалися.В нас місцевість інша,всюди міста,а вони ну дуже вразливі.
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09.04.2021 14:17 Ответить
А истребителей у РФ и не много. У нас, для боя с ними есть свои истребители и свои ЗРК, которые и догонят и достанут по высоте.
ПЗРК не дадут нас бомбить вражеской штурмовой авиации.

Зато наши воины в хорошо укрепленных позициях.
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09.04.2021 14:45 Ответить
У москалів винищувачів на багато.На другому чи на третьому місці у світі.Звісно там багато старих.Але бомбити міста,вони можуть.У нас бойової авіації всього під сто штук.І не факт,що вона вся зможе полетіти.Я кажу,що нам все потрібно.
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09.04.2021 15:07 Ответить
Площадь РФ составляет 17 130 000 квадратных километров, которые надо охранять.
Кацапы сейчас активно строят военные базы у Северного морского пути и туда отправляют самые современные истребители. Так что против нас ВСЁ кинуть они не смогут.

Кроме истребителей, у нас есть ещё и зенитно-ракетные комплексы. Их не много, но гораздо больше. чем в 2008-м было у Грузии. Так вот, те Буки, заставили кацапских летчиков массово отказываться вылетать и за штурвалы садились командиры полков и эскадрилий, пока у грузин не закончились ракеты, поставленные Украиной ракеты. Кстати, купленные Грузией у Израиля, оказались полностью бесполезными - ими не сбит ни один самолет кацапских ВКС.

Мы не в состоянии сегодня иметь такую дорогую игрушку, ка большая, современная боевая авиация, как впрочем и большой военный флот. Но опыт Азербайджана в Нагорном Карабахе показал, что это и ненужно. Дроны и спутники, крылатые ракеты и снаряды большой точности, как "Квитник"...

Ну допустим, Украина сегодня украдет много миллиардов американских денег и завтра купит тысячу боевых истребителей у США. Летчиков, техников, запчасти, базы обслуживания, мы где найдем? А ведь авиационных техников надо несколько лет готовить!!!
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09.04.2021 15:46 Ответить
Азербайджан воював в декілька разів меншою армією.І вони знищували поодинокі різні комплекси і рсзо наприклад,а не коли їх багато.По нашій же території лупили одразу десятки рсзо.Щоб знищити велику кількість техніки,потрібно дуже багато безпілотників.Та й Азербайджан і з совєтсько-російської техніки лупив.Авіацію потрібно великі роки готувати.За рік нічого не буде.А як в нас не планується,то нічого і не буде.А ще скоро і та що є в нас.не зможе літати.Авіація це сила.Всі нормальні країни її мають.Та ж Туреччина і має безпілотники і має авіацію.Україна витрачає 5 понад 5 мільярдів доларів щороку.Не факт що всі йдуть за призначенням.Я вже не кажу,що країна в нас олігархічна,а вони купу грошей вивели з України.
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09.04.2021 16:05 Ответить
Я не за фантастические проекты, а за то, что Украина может реально себе позволить, с точки зрения нынешнего состояния экономики страны, за то, что мы реально МОЖЕМ сделать, а не просто сказать что сделаем.
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09.04.2021 19:13 Ответить
Это было актуально до появления современных ПВО. Сейчас авиация - не слишком большое преимущество.
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09.04.2021 15:20 Ответить
Зі смарт зброєю і ******** авіонікою,авіація сила.Авіація ж не бомбить над цілю.А валить бомбами і ракетами,які потім ще довго летять.Це наших літаків у 14 році збили багато.Бо вони над цілю бомбили.В них все застаріле.

Ось зброя для польських F-16:https://www.youtube.com/watch?v=DTqeKdYLvSM
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09.04.2021 16:14 Ответить
Нам потрібно і пзрк і авіація.Все потрібно.
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09.04.2021 14:20 Ответить
Финансово не потянем.
Ядерное оружие, это не только боеголовки, но еще и огромная инфраструктура, и средства технической разведки... И надо не менее пяти лет времени и порядка трёх сот миллиардовдолларов.
Но есть одна, не разрешимая проблема - на территории какой области Украины, мы сделаем ядерный полигон, для испытания на работоспособность наших ядерных боеприпасов???
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09.04.2021 14:06 Ответить
расскажите это Израилю и про полигон то же, особенно с их территорией - так шо мимо
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09.04.2021 14:37 Ответить
Им США всё дали.
Не думаете же вы, что Израиль всё сам сделал.

Кстати, у Ына оно из РФ, просто Путин на полигоне Ына испытал боеготовность своих ядерных боеголовок.
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09.04.2021 14:47 Ответить
вы я так понял не в курсе - поинтересуйтесь - бо вы пишите чушь))))))))
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09.04.2021 14:53 Ответить
Так мне интересоваться не надо. Я просто ЗНАЮ это.
Вот Индия и Пакистан его сделали, правда чертежи им дали.
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09.04.2021 14:59 Ответить
США та Росія спочатку повинні гарантувати нам безпеку, і тільки потім ми маємо сісти за стіл переговорів, - нардеп Бондарєв про загострення на Донбасі - Цензор.НЕТ 4472да ,да)))
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09.04.2021 15:03 Ответить
В нас звичайної зброї було ну дуже багато.Цього би вистачило для москаля.Ми все віддали.Жодної такої країни немає.Українці самі себе пошили в дурні.
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09.04.2021 14:07 Ответить
Ну не всё отдали. Муженко личными приказами сократил охрану наших арсеналов, потому кацапским диверсантам не составило труда взорвать их.
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09.04.2021 14:11 Ответить
А ви бачили ті склади? Там ніякого нормального сховища не було,а території велика.Толку від тієї охорони було дуже мало.Ну хіба що з 20 тисяч чоловік кинути на один склад.Але ж де стільки особового складу взяти?
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09.04.2021 14:19 Ответить
Правильно. Ну какой толк от 19 охранников, на столько гектаров охраняемой территории.

Двух рот вполне достаточно. Плюс вина на Грицаке, СБУ которого, как раз и обязано вести противодиверсионную борьбу.
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09.04.2021 14:50 Ответить
Какая охраняемая территория........ достаточно пары мин, скинутых с беспилотника.
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09.04.2021 15:14 Ответить
Вы специалист, по организации охраны особо важных объектов?

А вы знаете, что еще в 2014-м Порошенко нашёл и установил на территории, возле своего дома, оборудование, что НЕ ПОЗВОЛЯЕТ летать дронам журналистов над его дворцом?
Но у него нашлось много слов на то, как он помогает армии, но не нашлось денег для того, чтобы защитить арсеналы так же, как и свой дом.

От диверсантов по земле хорошо защищают ряды проволочных заграждений, МЗП между теми рядами где не ходит и не ездит охрана, датчики движения по периметру, датчики движения на замаскированных светодиодных прожекторах (многие ставят на своих частных участках), телевизионные системы наблюдения и хорошо подготовленный караул.

А есть еще СБУ и МВД. В их обязанностях работа с местным населением рядом расположенных сёл, которое немедленно звонит в СБУ или участковому, в случае появления и обнаружения неизвестных лиц. Причём СБУ как раз и обязано НЕ ДОПУСТИТЬ, чтобы в зоне поражения с беспилотника появилась ДРГ противника, а не контрабандистов крышевать.
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09.04.2021 15:55 Ответить
Ну да....... Порошенко нужно было открыть и небо для пролета кому вздумается, и на воротах дома охрану не ставить. США та Росія спочатку повинні гарантувати нам безпеку, і тільки потім ми маємо сісти за стіл переговорів, - нардеп Бондарєв про загострення на Донбасі - Цензор.НЕТ 7917 Ну примерно как это в Белом Доме делают наверное. Вы хоть понимаете какой бред несете? Или по-вашему президент страны в состоянии войны должен вообще быть без охраны.?
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09.04.2021 18:02 Ответить
У него достаточно охраны.
Но взорванный в Харьковской области, наш крупнейший, 85-й ракетно-артиллерийский арсенал в Балаклее, это нанесенный гораздо БОЛЬШИЙ ущерб, в миллиарды гривен, чем если бы ДРГ противника взорвали дом Порошенко вместе с ним.

Нас оставили с запасом боеприпасов на две недели полноценных боёв и поставили под угрозу жизни миллионов украинских детей. Лучше бы та система и половина охраны дома Президента Порошенко охраняла арсенал в Балаклее.
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09.04.2021 19:24 Ответить
да вы шооооо) басни как они есть))
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09.04.2021 14:38 Ответить
О! Пішла маланска мантра! -«Амєріка будєт воєвать с расієй до паслєднєга укгаінца!». Це не нове. В той самий час, вон як кліщі присмоктались до тіла України!
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09.04.2021 13:32 Ответить
...кацапы закончатся раньше США та Росія спочатку повинні гарантувати нам безпеку, і тільки потім ми маємо сісти за стіл переговорів, - нардеп Бондарєв про загострення на Донбасі - Цензор.НЕТ 7405
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09.04.2021 16:38 Ответить
очередной идиот наяривает на "противостояния двух очень тяжелых мировых держав - США и России" где Украина поле боя. Четко в русле козломордой пропаганды.
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09.04.2021 13:35 Ответить
А вы не знали? Это именно США вынудило московию захватить Крым и устроить кровавую бойню на Донбасс.
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09.04.2021 13:38 Ответить
Во дебил )) Как агрессор в лице фашистской россии может гарантировать какую то безопасность? Россия уже нагарантировала в Будапештском меморандуме )))
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09.04.2021 13:39 Ответить
США и Россия сначала должны/ Зеленский: У меня к Байдену очень простой вопрос - почему мы до сих пор не в НАТО?/ Необходима более решительная реакция международного сообщества, - Зеленский/ США должны, - Разумков / Запад должен, - Резников ./США должны , - Кравчук. / НАТО должно Машовец/ Должен прежде всего четыреждыуклонист. Ежедневно украинцам докладывать как ВСУ кормят и как вооружают.
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09.04.2021 13:50 Ответить
Быдло оно и есть быдло.
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09.04.2021 15:12 Ответить
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09.04.2021 13:55 Ответить
Не проще развалить ЕС, после того как русские поймут что негде *********** хранить, начать вырезать всех русских, в идеале вместе с землей выкинуть их ***** в космос.
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09.04.2021 13:59 Ответить
вам россия уже гарантировала неприкосновенность границ в 1994 и в 1997
ничему не научились ?
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09.04.2021 14:28 Ответить
В Будапеште уже гарантировали.
И шо? С одним из гарантов уже воюем.
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09.04.2021 14:30 Ответить
Вам, зеленодупим щурам -"шлюхам урода", США точно нічого не винні.
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09.04.2021 14:36 Ответить
Еще один идиот ретранслирует кацапскую пропаганду
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09.04.2021 14:52 Ответить
Дураки никак не поймут, что для всего мира Нелох - не объект, о то, что он и есть - пустое место.
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09.04.2021 15:10 Ответить
юлькин долбо..б США та Росія спочатку повинні гарантувати нам безпеку, і тільки потім ми маємо сісти за стіл переговорів, - нардеп Бондарєв про загострення на Донбасі - Цензор.НЕТ 6707
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09.04.2021 15:26 Ответить
Протрезвел и бросился в политическую борьбу с головой, Астанивитесь впереди выходные.
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09.04.2021 15:30 Ответить
Що це за завуальована ретрансляція рашистської пропаганди про "внутрєній канфлікт?" Коли вже цим внутрішнім посібникам ворога почнуть примусово пельки стуляти?
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09.04.2021 15:48 Ответить
Алкоголік
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09.04.2021 15:54 Ответить
Я понять не могу.. - зачем нам нужно возвращать "людей ЖИВУЩИХ на ТОЙ территории" !? Что бы он продолжали пакастить у нас !?
Прежде всего нам нужны наши земли ! А люди "с той территории" пусть сами решают... хотят они жить у нас с ограничеными на 25 лет правами - пусть остаются ! Не хотят жить у нас с ограничеными с павами 25 лет - пусть валят в рашку !
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09.04.2021 18:39 Ответить
Ватный длбб, какие тебе еще нужны гарантии безопасности от агрессора-оккупанта?
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09.04.2021 18:48 Ответить
 
 