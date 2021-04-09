США и Россия сначала должны гарантировать нам безопасность, и только потом мы должны сесть за стол переговоров, - нардеп Бондарев об обострении на Донбассе.

Минские соглашения сегодня не воспринимает общество и на это никогда не пойдет украинский политикум, никто не будет голосовать в Верховной Раде за такие вещи.

Поэтому нам надо напомнить нашим партнерам, что есть подписи мировых держав - США, Великобритании, а также России, в Будапештском меморандуме, и они нам гарантировали безопасность.

Об этом Константин Бондарев заявил в эфире телеканала "Эспрессо".

"Сегодня действительно мы оказались в ситуации, когда обострение противостояния двух очень тяжелых мировых держав - США и России. К сожалению, мы оказались, как буфер - посередине. И сегодня мы имеем очень тяжелые последствия этого обострения, и все это видят и выражают беспокойство, а мы тем временем чувствуем реальную угрозу", - отметил народный избранник.

Парламентарий пояснил, что речь идет о стремлении Украины вернуть людей, которые находятся на территории, захваченной сегодня российской стороной. По мнению нардепа, нам надо вернуть изначально не территорию, нам надо вернуть людей: украинцев в Украину, домой. Затем нам надо вернуть территорию, так как эти украинцы имеют свои дома, свои квартиры - они живут на этой территории, убежден Константин Бондарев.

"Каким образом и какие есть рычаги воздействия? Понятно, что дипломатическим путем, путем переговоров. Путем внешнего давления, политического на Россию в первую очередь. Здесь нам надо иметь партнеров, но надо понимать, если обострится ситуация и начнутся все же боевые действия, то защищать нас будет только украинская армия и украинский народ. Никаких зеленых, синих, иных жилетов сюда никто не привезет, никакие американцы или французы, или испанцы нас защищать не будут "- заверил нардеп.

По словам Константина Бондарева, наш главный рычаг воздействия - подписи мировых держав в Будапештском меморандуме, когда Украина отказывалась от ядерного оружия, а свое слово они должны держать. Он убежден, что надо напомнить нашим партнерам, что Минские соглашения невозможно выполнить и никто на это не пойдет, поэтому надо заново садиться за стол переговоров.

"Нам надо использовать все рычаги влияния и напомнить нашим партнерам, что озабоченность - это очень хорошо, спасибо за помощь тоже очень благодарны. Порошенко, когда подписывал Минские соглашения, он подписывал под давлением, что лилась кровь, шло наступление русских войск на Украину и он вынужден был, как говорит, подписать такую ​​гамагу, которую выполнить невозможно. Сегодня не воспринимаются те вещи, которые изложены в Минских соглашениях. Не воспринимает общество и на это никогда не пойдет украинский политикум, а не будет никто голосовать в Верховной Раде за такие вещи. Поэтому надо возвращаться к переговорам, чтобы сначала нам гарантировали безопасность ", - подытожил Бондарев.