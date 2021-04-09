РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10696 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
5 563 26

Байден заверил Зеленского, что США не оставят Украину наедине и не дадут никому безнаказанно начать новые агрессивные действия, - замглавы ОП Жовква

Байден заверил Зеленского, что США не оставят Украину наедине и не дадут никому безнаказанно начать новые агрессивные действия, - замглавы ОП Жовква

Джо Байден в разговоре с Владимиром Зеленским дал понять: США понимают, что происходит на востоке Украины, и у Вашингтона нет иллюзий в отношении России.

Об этом заявил в интервью LB.ua заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква, комментируя разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, передает Цензор.НЕТ.

"Главы государств обсудили обострение на Донбассе. Президент Украины изложил свое видение, каким образом США могут помочь Украине в этой ситуации. Было получено заверение, что Соединенные Штаты не оставят Украину наедине. И самое важное здесь то, что это было обусловлено обострением ситуации в сфере безопасности на Донбассе и вокруг наших границ. А то, что мы получили тот единственную ответ, который и должны были получить от нашего стратегического партнера: США не дадут никому безнаказанно начать новые агрессивные действия в нашем регионе. Это и есть основной месседж разговора двух лидеров", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 43% украинцев убеждены, что отношения между Украиной и США улучшатся после прихода Байдена к власти, - опрос "Рейтинга"

"Говорили президенты и о временно оккупированном Крыме и о важности участия США в подготовке саммита Крымской платформы, и об их участии в саммите. Главы государств отдельно затронули тему евроатлантической интеграции, в частности вопросы получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО", - добавил Жовква.

"Стороны обсудили вопросы деолигархизации. Джо Байден выразил поддержку США на этом пути. Речь шла об антикоррупционной, судебной и земельной реформах. А также о необходимости реформирования Конституционного Суда, который в нынешнем состоянии способен эти важные реформы перечеркнуть. Глава Белого дома буквально сказал, что "Украина держит ключи от развития ситуации в Центральной и Восточной Европе. Успех Украины - это успех всего Европейского континента", - акцентировал замглавы ОП.

Он отметил, что переговоры продолжались вместо запланированных получаса почти 50 минут.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Высылка российских дипломатов и санкции против окружения Путина - США готовят ответ на враждебность со стороны РФ, - Bloomberg

"Джо Байден дал понять: США понимают, что происходит на востоке Украины, и у Вашингтона нет иллюзий в отношении России. Украина не может не быть в фокусе внимания США. У нас есть большой актив. Он заключается в том, что сам Байден очень хорошо знает украинское досье. Как показали последние события, он быстро и четко реагирует. Ему не надо рассказывать, насколько важна Украина, насколько важны те события, которые происходят в нашем регионе, те усилия, которые Украина прилагает, о том, в какой она нуждается в поддержке. ... К тому же не следует забывать, что Вашингтон сейчас поставил себе целью восстановить трансатлантические связи. Поэтому не думаю, что Соединенные Штаты забудут об Украине", - резюмировал Жовква.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".

Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.

Автор: 

Байден Джо (2794) Зеленский Владимир (20742) россия (96038) США (27055) Офис Президента (1802)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+20
Байден заверил Зеленского, что США не оставят Украину наедине и не дадут никому безнаказанно начать новые агрессивные действия, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 347
показать весь комментарий
09.04.2021 13:32
+18
" Страна в самый критичный и судьбоносный момент поставила во главе себя играющего пи#ькой на рояле дурака " (с) Аркадий Бабченко
показать весь комментарий
09.04.2021 13:39
+14
Самый действенный способ американские корабли в Чёрном море и те же самолёты в патруле над Украиной. Всё остальное демагогия и вечная "озабоченность". А вообще "удачно" мы променяли своё ядерное оружие на меморандумы и заверения
показать весь комментарий
09.04.2021 13:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Байден заверил Зеленского, что США не оставят Украину наедине и не дадут никому безнаказанно начать новые агрессивные действия, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 347
показать весь комментарий
09.04.2021 13:32 Ответить
Самый действенный способ американские корабли в Чёрном море и те же самолёты в патруле над Украиной. Всё остальное демагогия и вечная "озабоченность". А вообще "удачно" мы променяли своё ядерное оружие на меморандумы и заверения
показать весь комментарий
09.04.2021 13:33 Ответить
Ядерное оружие неработает, куцые вон под самой москвой его взрывают, а ожидания ноль целых ноль десятых, ни от радиации не помирают ни взрыва огромного, думаешь почему достали с загашника сПукник-5?
показать весь комментарий
09.04.2021 13:56 Ответить
там пост вверху с письковым в акурат хотят по таблу кацапы
показать весь комментарий
09.04.2021 13:37 Ответить
" Страна в самый критичный и судьбоносный момент поставила во главе себя играющего пи#ькой на рояле дурака " (с) Аркадий Бабченко
показать весь комментарий
09.04.2021 13:39 Ответить
а можна пападровбнее про видьі неоставляния?
показать весь комментарий
09.04.2021 13:42 Ответить
В случае нападения русни на Украину в США будут очень сильно озабочены происходящим
показать весь комментарий
09.04.2021 14:44 Ответить
Це ще не гарантії. Я не вірю вкравши вибори соціалістам.
показать весь комментарий
09.04.2021 13:45 Ответить
А чому при цій адміністрації москалі активізувалися? Задайте таке питання прихильникам Байдена.
показать весь комментарий
09.04.2021 13:57 Ответить
Самі і запитайте-їх тут декілька на Цензорі прямо з Америки. Реальні дописувачі. Я, особисто, писав про це багато в ході виборів в Америці. Байден не реальний президент. Тут при владі інші люди і вони швидко домовляться із путіним- із мене тут глузували. ОК....
показать весь комментарий
09.04.2021 14:18 Ответить
Та я знаю,що тут є реальні люди.Я знаю,що ви також з США і за кого ви голосували.При Байдені і північний потік добудовується.Нафта подорожчала.І ще багато чого.
показать весь комментарий
09.04.2021 14:25 Ответить
Вони тут зайняті головною своєю місією-руйнацією Америки.
показать весь комментарий
09.04.2021 14:44 Ответить
США могутня країна,наймогутніша.Її дуже важко зруйнувати.
показать весь комментарий
09.04.2021 15:09 Ответить
Спросите вы у сатаны
Хотят ли русские войны
И вам ответит сатана
Везде где русские - война
показать весь комментарий
09.04.2021 13:48 Ответить
Реалії правління блазнів - коментарі щодо міжнародних домовленостей в черговий раз дає якийсь заступник завгоспа офісу головного блазня...
показать весь комментарий
09.04.2021 13:50 Ответить
Краще б це почути від самого Держдепартаменту США. Практика показує, що ********* на Банковій так перефразовують зарубіжних лідерів на різні лади, що в останніх лізуть очі на лоба. Не здивуюся, як через день-два поступлять повідомлення про "спрощення, невірний переклад, не так зрозуміли, висловив особисте бачення..." і т.п.
показать весь комментарий
09.04.2021 13:54 Ответить
Глибока стурбованість буде гарантована? Світове товариство в край занепокоється!
показать весь комментарий
09.04.2021 13:56 Ответить
Удивительно, но факт!
Байден из-за океана понимает, что происходит в Украине и у её границ, а Нелох, будучи на передовой (или в кинопавильоне ???) - НЕ ПОНИМАЕТ !!!
показать весь комментарий
09.04.2021 13:59 Ответить
Байден один из влиятельнейших политиков в США , имеющий авторитет среди элиты, а Зеленский актер-комик , развлекавший всю жизнь на корпоративах бизнесменов Украины и России. К чему их сравнивать? Сразу не понятно было , что Зеленский не прыгнет выше своего уровня?
показать весь комментарий
09.04.2021 14:22 Ответить
73% тогда не поняли, но ещё надеются !
Поменяет толчковую левую, на правую....
показать весь комментарий
09.04.2021 14:27 Ответить
73%, і https://censor.net/ru/user/452838 вт.ч., нині люто шукають винуватих в своїй перемозі два роки тому
показать весь комментарий
09.04.2021 16:16 Ответить
Переводя на простой язык: Байден говорит Янелоху, что заглядывать в глаза и тем более в очко }{уйла "в поисках там мира" надо завязывать. }{уйло понимает только тогда, когда ему дают по кровавым соплям, поэтому надо давать ему по соплям всё чаще и больнее.
показать весь комментарий
09.04.2021 14:02 Ответить
У американцев проблемы с созданием гиперзвукового оружия, где они существенно отстают от россиян и китайцев. Если амеры позволят россиянам разгромить украинскую армию и захватить еще часть Украины , создав коридор в Крым, то авторитет Штатов просядет в глазах россиян и китайцев еще больше. Ни к чему хорошему беззубая внешняя политика США не приведет!
показать весь комментарий
09.04.2021 14:18 Ответить
американцы создали уже и испытали гиперзвуковое оружие
показать весь комментарий
09.04.2021 14:30 Ответить
Ыыыыыы... У русских из гиперзвукового оружия только псковская дивизия которую покормили горохом на ночь...
показать весь комментарий
09.04.2021 14:45 Ответить
Сказочки, достанут пару инженеров, пересчитают TTX и перестанет летать их кирпич без WAAAAGHHHH
показать весь комментарий
09.04.2021 20:22 Ответить
 
 