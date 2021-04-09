Байден заверил Зеленского, что США не оставят Украину наедине и не дадут никому безнаказанно начать новые агрессивные действия, - замглавы ОП Жовква

Джо Байден в разговоре с Владимиром Зеленским дал понять: США понимают, что происходит на востоке Украины, и у Вашингтона нет иллюзий в отношении России.

Об этом заявил в интервью LB.ua заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква, комментируя разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, передает Цензор.НЕТ.

"Главы государств обсудили обострение на Донбассе. Президент Украины изложил свое видение, каким образом США могут помочь Украине в этой ситуации. Было получено заверение, что Соединенные Штаты не оставят Украину наедине. И самое важное здесь то, что это было обусловлено обострением ситуации в сфере безопасности на Донбассе и вокруг наших границ. А то, что мы получили тот единственную ответ, который и должны были получить от нашего стратегического партнера: США не дадут никому безнаказанно начать новые агрессивные действия в нашем регионе. Это и есть основной месседж разговора двух лидеров", - рассказал он.

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"Говорили президенты и о временно оккупированном Крыме и о важности участия США в подготовке саммита Крымской платформы, и об их участии в саммите. Главы государств отдельно затронули тему евроатлантической интеграции, в частности вопросы получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО", - добавил Жовква.

"Стороны обсудили вопросы деолигархизации. Джо Байден выразил поддержку США на этом пути. Речь шла об антикоррупционной, судебной и земельной реформах. А также о необходимости реформирования Конституционного Суда, который в нынешнем состоянии способен эти важные реформы перечеркнуть. Глава Белого дома буквально сказал, что "Украина держит ключи от развития ситуации в Центральной и Восточной Европе. Успех Украины - это успех всего Европейского континента", - акцентировал замглавы ОП.

Он отметил, что переговоры продолжались вместо запланированных получаса почти 50 минут.

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"Джо Байден дал понять: США понимают, что происходит на востоке Украины, и у Вашингтона нет иллюзий в отношении России. Украина не может не быть в фокусе внимания США. У нас есть большой актив. Он заключается в том, что сам Байден очень хорошо знает украинское досье. Как показали последние события, он быстро и четко реагирует. Ему не надо рассказывать, насколько важна Украина, насколько важны те события, которые происходят в нашем регионе, те усилия, которые Украина прилагает, о том, в какой она нуждается в поддержке. ... К тому же не следует забывать, что Вашингтон сейчас поставил себе целью восстановить трансатлантические связи. Поэтому не думаю, что Соединенные Штаты забудут об Украине", - резюмировал Жовква.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".

Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.