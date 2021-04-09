Украина превращается во взрывоопасный регион. В случае повторения ситуации, похожей на Сребреницу, Россия примет меры, - Песков

Российская Федерация считают Украину "взрывоопасным регионом". В связи с этим Россия увеличивает концентрацию военных вблизи украинской границе.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на росийский Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, такие меры принимает любая страна для обеспечения собственной безопасности.

"Безусловно, сейчас, к сожалению, Украина снова превращается в потенциально очень нестабильный регион. И, конечно, любая страна, которая имеет у своих границ нестабильный регион, опасный, взрывоопасный регион, конечно, страна принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности", - сказал Песков.

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"Ситуация на линии разграничения на Украине чрезвычайно нестабильная. Динамика развития этой ситуации и динамика поведения украинской стороны создает опасность возобновления полномасштабных боевых действий", - сказал Песков.

"Украинская сторона, и об этом можно судить по различным заявлениям, не отвергает полностью мысль о силовом решении своей собственной проблемы с юго-востоком Украины", - добавил Песков.

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"В случае возобновления боевых действий, в случае потенциального повторения человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, - о чем уже говорил президент Путин, - ни одна страна мира не останется в стороне. И все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось", - заявил Песков, отвечая на вопрос, при каких условиях РФ примет меры по защите российских граждан.

На уточняющий вопрос украинских журналистов, какие именно меры будет предпринимать Россия в такой ситуации, Песков сказал: "Все страны мира, все цивилизованные страны мира в случае повторения Сребреницы на юго-востоке Украины будут этому всячески противодействовать с тем, чтобы не допустить катастрофы".

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Резня в Сребренице - городе в Республике Сербской - одно из самых кровавых событий распада Югославии 1991-1999 годов, самое массовое убийство в Европе после окончания Второй мировой войны. Международный трибунал по бывшей Югославии и Международный суд ООН установили, что в июле 1995 год войска под командованием генерала Ратко Младича убили там больше 8 тыс. боснийцев-мусульман.