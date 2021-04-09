Украина превращается во взрывоопасный регион. В случае повторения ситуации, похожей на Сребреницу, Россия примет меры, - Песков
Российская Федерация считают Украину "взрывоопасным регионом". В связи с этим Россия увеличивает концентрацию военных вблизи украинской границе.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на росийский Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, такие меры принимает любая страна для обеспечения собственной безопасности.
"Безусловно, сейчас, к сожалению, Украина снова превращается в потенциально очень нестабильный регион. И, конечно, любая страна, которая имеет у своих границ нестабильный регион, опасный, взрывоопасный регион, конечно, страна принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности", - сказал Песков.
"Ситуация на линии разграничения на Украине чрезвычайно нестабильная. Динамика развития этой ситуации и динамика поведения украинской стороны создает опасность возобновления полномасштабных боевых действий", - сказал Песков.
"Украинская сторона, и об этом можно судить по различным заявлениям, не отвергает полностью мысль о силовом решении своей собственной проблемы с юго-востоком Украины", - добавил Песков.
"В случае возобновления боевых действий, в случае потенциального повторения человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, - о чем уже говорил президент Путин, - ни одна страна мира не останется в стороне. И все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось", - заявил Песков, отвечая на вопрос, при каких условиях РФ примет меры по защите российских граждан.
На уточняющий вопрос украинских журналистов, какие именно меры будет предпринимать Россия в такой ситуации, Песков сказал: "Все страны мира, все цивилизованные страны мира в случае повторения Сребреницы на юго-востоке Украины будут этому всячески противодействовать с тем, чтобы не допустить катастрофы".
Резня в Сребренице - городе в Республике Сербской - одно из самых кровавых событий распада Югославии 1991-1999 годов, самое массовое убийство в Европе после окончания Второй мировой войны. Международный трибунал по бывшей Югославии и Международный суд ООН установили, что в июле 1995 год войска под командованием генерала Ратко Младича убили там больше 8 тыс. боснийцев-мусульман.
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"Покажите мне такую страну,
Где славят тирана,
Где победу в войне над собой
Отмечает народ.
Покажите мне такую страну,
Где каждый - обманут,
Где назад означает вперед,
И наоборот.
Не вращайте глобус,
Вы не найдете,
На планете Земля стран таких не отыскать,
Кроме той роковой,
В которой вы все не живете,
Не живете, потому что нельзя это жизнью назвать.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
"яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!"...
і я переконаний, це дає свої плоди....навіть клоун кварталний прочитав мій репост і відразу ж вигнав сивоху і ввів санкції проти медведчуків і марченків...
Правду треба поширювати... люди читають, погоджуються і включають мізки...з 2018-року НЕ було жодного заперечення....
Пошли нафиг за государственную границу Украины !
Щось типу ми будемо захоплювати ваші міста, а ви не смійте відповідати, бо постраждають мирні люди і буде багато крові, і ви будете винуваті.
1. максимальне укріплення районів, де можливі потенційні бойові дії, підготовка ліній оборони.
2. підготовка до масової евакуації мирних жителів.
3. Масові арешти серед агентів впливу ворога. Ми не маємо допустити щоб вони стріляли у спину нашим оборонцям, чи деморалізували суспільство.
Тоді ворог може ще раз подумає чи варта наступати, бо інакше ми для них занадто спокуслива військова ціль.
Русские солдаты устроили Сребреницу в Чечне
они умеют лишь одно - грабить, убивать, насиловать и разрушать
22 ноября 2017 года Младич был приговорён к пожизненному лишению свободы, будучи признан виновным по 9 из 10 пунктов обвинения. В МИДhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 РФ приговор назвали «предвзятым и политизированным»
Вот и все меры, которые примут.
Воно дурне, та не вивчає історію.
Но, если мы туда не вступим, эта канитель с "республиками" и обстрелами будет вечной, исключительно для того, чтобы нас туда не взяли.
Вопрос из зала: а в США есть новые россияне? Или где-нибудь в Европе, на Ближнем Востоке? Наверняка же есть, и наверняка их там кто-нибудь обижает! Почему бы России не подвести свои войска к американским границам? Почему бы не вторгнуться туда всей могучей громадой российской армии для принуждения США к миру и не заставить сраных пиндосов разбежаться по углам? Идея-то ведь хорошая! Но что-то очевидно мешает... Рискну предположить, мешает очко. которое непроизвольно сжимается, глядя на ядерный арсенал в этих США, будь они неладны! Стало быть, Украину принуждать, костерить можно, она не ответит, а Америку нельзя, можно ведь и по жопе получить, сапогом. И по морде схлопотать, сапогом.
Это нехитрая логика гопника из подворотни. Перед сильными ходим на цырлах и пресмыкаемся, слабых чморим и глумимся над ними.
Альо, кремль, Письков, напоминаю: Сребреницу устроили ваши братушки-сербы😏
Хотят ли русские войны
И вам ответит сатана
Везде где русские - война
За московитские потери в Украине, которая ни на кого не нападала,
в глазах простых людей теперь отвечает лично путин.