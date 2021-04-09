Глава МИД Польши Рау об обострении на Донбассе: Украина имеет право защищаться. Варшава продолжит политику поддержки Киева

Варшава будет продолжать политику поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины и непризнания незаконной аннексии Крыма, оккупации частей Луганской и Донецкой областей.

Об этом глава МИД Польши Збигнев Рау заявил после завершения визита в Киев 8 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Целью моего визита было подтвердить нашу политику, что Украина не одинока в ​​защите суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, что Украина имеет право защищаться", - подчеркнул Рау.

По его словам, во время переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, председателем украинской делегации в ТКГ Леонидом Кравчуком и вице-премьер-министром Алексеем Резниковым речь шла об угрозах для мира в Европе в контексте завершения строительства газопровода Nord Stream 2 и эскалации ситуации на востоке Украины.

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"Мы четко видим, что этот проект позволяет синхронизировать политическое, экономическое и военное давление. Этот трубопровод, если он будет запущен, создаст очевидную и длительную угрозу для мира в Европе", - подчеркнул глава польской дипломатии.

По его словам, польская сторона согласилась, что увеличение присутствия и военной активности России в оккупированном Крыму "должно учитываться в процессе формирования и осуществления политики непризнания аннексии Крыма и нарушения территориальной целостности Украины".

"В зависимости от развития ситуации партнеры Украины должны быть готовы вести серьезную дискуссию об объемах и критериях выборочного сотрудничества со странами, которые нарушают фундаментальные нормы международного права", - подчеркнул Рау.

Он напомнил, что в январе 2022 года Польша возглавит председательство в ОБСЕ, и уверил, что страна и в дальнейшем будет поддерживать мирное урегулирование конфликтов, нерушимость границ и право каждого народа самостоятельно выбирать альянсы и модели развития.

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Как сообщалось, министр иностранных дел Республики Польша Збигнев Рау 8 апреля посетил Украину с рабочим визитом по приглашению украинского коллеги Дмитрия Кулебы.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".

Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.