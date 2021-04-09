Обыски на Трухановом острове в Киеве проходят в рамках дела о самовольном захвате земельного участка, - столичная прокуратура
Правоохранители в Киеве проводят следственные действия на территории Труханового острова по делу о самовольном захвате земельного участка,
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Киева.
"В рамках уголовного производства, расследуемого по ч.4 ст. 197-1 УК (самовольный захват земельного участка – ред), на основании определения суда проводится осмотр земельного участка на территории о. Труханов", - сообщили в прокуратуре города.
По информации прокуратуры, следственные действия проводятся прокуратурой совместно с департаментом стратегических расследований Нацполиции, отделом полиции в речпорту, также к следственным мероприятиям привлечены чиновники из Госгеокадастра и департаментов Киевгорадминистарции.
"Следственные действия в настоящий момент продолжаются", - добавили в прокуратуре.
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Мертведчук - слизький тип і особисто на нього важко щось накопати.
Обыск, это когда землю ищут в шкафу или в сейфе.