Обыски на Трухановом острове в Киеве проходят в рамках дела о самовольном захвате земельного участка, - столичная прокуратура

Правоохранители в Киеве проводят следственные действия на территории Труханового острова по делу о самовольном захвате земельного участка,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Киева.

"В рамках уголовного производства, расследуемого по ч.4 ст. 197-1 УК (самовольный захват земельного участка – ред), на основании определения суда проводится осмотр земельного участка на территории о. Труханов", - сообщили в прокуратуре города.

По информации прокуратуры, следственные действия проводятся прокуратурой совместно с департаментом стратегических расследований Нацполиции, отделом полиции в речпорту, также к следственным мероприятиям привлечены чиновники из Госгеокадастра и департаментов Киевгорадминистарции.

"Следственные действия в настоящий момент продолжаются", - добавили в прокуратуре.

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