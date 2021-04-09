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Обыски на Трухановом острове в Киеве проходят в рамках дела о самовольном захвате земельного участка, - столичная прокуратура

Обыски на Трухановом острове в Киеве проходят в рамках дела о самовольном захвате земельного участка, - столичная прокуратура

Правоохранители в Киеве проводят следственные действия на территории Труханового острова по делу о самовольном захвате земельного участка,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Киева.

"В рамках уголовного производства, расследуемого по ч.4 ст. 197-1 УК (самовольный захват земельного участка – ред), на основании определения суда проводится осмотр земельного участка на территории о. Труханов", - сообщили в прокуратуре города.

По информации прокуратуры, следственные действия проводятся прокуратурой совместно с департаментом стратегических расследований Нацполиции, отделом полиции в речпорту, также к следственным мероприятиям привлечены чиновники из Госгеокадастра и департаментов Киевгорадминистарции.

"Следственные действия в настоящий момент продолжаются", - добавили в прокуратуре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохранители проводят обыски на базе охранной фирмы "Шторм", которую связывают с Медведчуком

земля (1950) Киев (25659) Медведчук Виктор (1790) обыск (1902)


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Топ комментарии
+4
давить гаденыша кума ***** по полной!!! пусть бежит к Януковичу в паРашу - туда сливается все дерьмо!!!
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09.04.2021 14:06
+3
а понтів було, мертвяка нарешті морщать, ура ура...гидко.
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09.04.2021 13:54
+3
вилами цю гидоту треба виносити медеведчуксько-ОПЗЖшну. Цікаво, коли будуть звинувачення та взяття Медведчука, КОломойського, Вірташа, Ахметова під варту?
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09.04.2021 14:01
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а понтів було, мертвяка нарешті морщать, ура ура...гидко.
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09.04.2021 13:54 Ответить
вилами цю гидоту треба виносити медеведчуксько-ОПЗЖшну. Цікаво, коли будуть звинувачення та взяття Медведчука, КОломойського, Вірташа, Ахметова під варту?
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09.04.2021 14:01 Ответить
Коли буде як у Сантьяго 1973. Не раніше.
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09.04.2021 14:03 Ответить
То цей участкой захоплений саме бойовиками Мертведчука. Це іхня база для тренуваннь зараз.
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09.04.2021 14:05 Ответить
То може час різати чабана, а не його овець?
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09.04.2021 14:09 Ответить
Якщо у вас є рішення - пропонуйте.
Мертведчук - слизький тип і особисто на нього важко щось накопати.
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09.04.2021 14:54 Ответить
законних немає. я хоча у душі поміркований правий ліберал, але знущання з країни переходить усякі межі. ніхто не знає, що ахмет - бандюк, чи мертвяк - зрадник...?зрозуміло, що можуть полягти і невинні...але. чи є вже вибір?
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09.04.2021 14:59 Ответить
давить гаденыша кума ***** по полной!!! пусть бежит к Януковичу в паРашу - туда сливается все дерьмо!!!
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09.04.2021 14:06 Ответить
Обыск или осмотр участка?
Обыск, это когда землю ищут в шкафу или в сейфе.
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09.04.2021 14:26 Ответить
А зброю в лісі теж "знайдуть", як було з "Добасом", чи обійдеться?
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09.04.2021 14:46 Ответить
Там ще поруч Ткаченко окопався. У нього ж все добре?
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09.04.2021 14:52 Ответить
так Труханов остров уже давно - одни заборы.
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09.04.2021 16:22 Ответить
хорошо.
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11.04.2021 02:51 Ответить
 
 