В зоне отчуждения стартовали ремонтные работы для повышения туристического потенциала, - "Укравтодор"

На территории зоны отчуждения стартовали ремонтные работы на участке 40 км дороги между КПП Дитятки и Припять и подъездом к ЧАЭС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укравтодор".

Отмечается, что работы по фрезерованию и устройству нового асфальтобетонного покрытия стартовали в апреле.

"С конца 2020 года Служба автомобильных дорог в Киевской области является балансодержателем почти 200 км в зоне отчуждения. После проведения комиссионного обследования были определены первоочередные участки ремонта. Итак, ремонтируем те пути, которые обеспечивают поддержку природоохранной деятельности и соединяют популярные туристические локации", - говорится в сообщении.

С 2015 до 2019 года количество туристов в Чернобыльской зоне увеличилась с 8 до 124 тыс., из них почти 80% являются иностранцами.

"Дороги на территории Чернобыльской зоны будут поддерживаться в надлежащем эксплуатационном состоянии и будут созданы условия для повышения туристического потенциала региона", - говорится в сообщении "Укравтодора".

Как сообщалось, заместитель главы Офиса Президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в планах "Большой стройки" на текущий год - построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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