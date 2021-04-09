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ОП о реакции Китая на дело "Мотор Сичи": Мы вправе поставить перед США вопрос по компенсации убытков, которые может понести Украина

ОП о реакции Китая на дело

Украина не получала сильных сигналов от Пекина из-за "Мотор Сичи".

Об этом заявил в интервью LB.ua заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква, комментируя санкции по "Мотор Сичи" и опасения относительно дальнейших отношений с Китаем, передает Цензор.НЕТ.

"Во-первых, мы ничего не боимся. А во-вторых, мы имели реакцию китайской стороны по санкциям по делу "Мотор-Сичи". В концентрированном виде она такова: это дела китайской частной компании. Сильных сигналов от Пекина, что это обязательно негативно скажется на политических наших отношениях или на экономических не было.", - рассказал он.

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"Что касается возможности потерять определенные сегменты рынка. Такая возможность существует. Она существует всегда с любым партнером. В прошлом году у нас с Китаем сложилась хорошая торговая конъюнктура. Украине нужно страховаться на фоне этой истории с напряжением отношений США с КНР. Думаю, мы вправе поставить вопрос перед нашими американскими партнерами о компенсации тех убытков, которые может понести Украина. В то же время я не думаю, что Пекин стремится закрыть для нас рынки. Там много прагматичных людей, которые хорошо высчитывают экономические интересы", - добавил замглавы ОП.

Как сообщалось, 11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет нацбезопасности и обороны принял решение, что предприятие "Мотор Сич" в Запорожье будет возвращено украинскому народу.

"Согласно этому решению, предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу - в собственность украинского государства в законный конституционный способ в ближайшее время", - заявил Данилов.

20 марта СБУ сообщило, что Шевченковский райсуд Киева наложил арест на имущество и 100% акций "Мотор Сичи".

Также Цензор.НЕТ писал о том, что 28 января президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении гражданина Китая Ван Цзина и компаний: "Skyrizon Aircraft Holdings Limited" (Британские Виргинские острова), "Hong Kong Skyrizon Holdings Limited" (Гонконг, КНР), "Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd "(Пекин, КНР) и" Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd "(Пекин, КНР).

Автор: 

Китай (3028) Мотор Січ (127) санкции (11430) США (27055) Офис Президента (1802) Жовква Игорь (152)


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Топ комментарии
+9
Гарно посцяв в очі зебілам на кшталт https://censor.net/ru/user/484227.

ОП о реакции Китая на дело "Мотор Сичи": Мы вправе поставить перед США вопрос по компенсации убытков, которые может понести Украина - Цензор.НЕТ 4456
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09.04.2021 14:24
+8
идиоты!
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09.04.2021 14:21
+8
Вы ещё здесь на американцев **********, идиоты
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09.04.2021 14:37
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Правила форума Совет форумчан
Насамперед треба зробити все можливе щоб Україна не зазнала збитків взагалі, але якщо програємо міжнародний арбітраж китайцям - то дійсно, за компенсацією треба звертатись до заінтересованої сторони.
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09.04.2021 14:20 Ответить
Гарно посцяв в очі зебілам на кшталт https://censor.net/ru/user/484227.

ОП о реакции Китая на дело "Мотор Сичи": Мы вправе поставить перед США вопрос по компенсации убытков, которые может понести Украина - Цензор.НЕТ 4456
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09.04.2021 14:24 Ответить
***** какой ****** этот жовква ...

пусть пишет свой вопрос по Мотор-Сичи на обратной стороне Будапештского меморандума
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09.04.2021 17:42 Ответить
Большой бизнес как торговал так и будет торговать,пример тому Сименс который буй ложил на санкции по Крыму.
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09.04.2021 14:21 Ответить
идиоты!
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09.04.2021 14:21 Ответить
Правильно.. давайте еще дело "мотор сичи" свалим на США а то им с Китаем проблем мало без нас..Нужно было когда эта вазня начиналась с богуслаевым и китаесями ни ипалом счелкать а принимать меры и устранять проблему на корню !!! .. но у вас Зепоцы так во всем!
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09.04.2021 14:22 Ответить
А при чем объективно Зе к Богуслаеву? Это еще Порошенко должен был решить вопрос ! При Порохе Богуслаев , соратник Медведчука, начал с китайцами переговоры вести. Чего Порох со своим кумом генпрокурором Луценко и главой СБУ Грицаком этим вопросом не занялся?? Потому, что Порох вообще ни одного рыга не тронул , ни одного!!!
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09.04.2021 14:31 Ответить
да это все понятно что эта вся история давняя.. но где было все это время - СБУ , ГПУ и т.д. и т.п.
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09.04.2021 14:34 Ответить
Крышевали контрабанду авиа-зап.частями; обилетили Богуслаева за обнал через дохлые векселя и т.д. и т.п. )
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09.04.2021 14:53 Ответить
при Порохе в 2018 была попытка продажи, закончилась обысками СБУ, при клоуне продали всё с потрахами в надежде на дальнейшее прибывание трампа, но музыка резко поменялась и кацапская мечта не сбылась.
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09.04.2021 17:28 Ответить
Игорек в каком году ''...эта вазня начиналась... .'' без согласия сверху?
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09.04.2021 14:37 Ответить
При яныке .. продолжил пЭтя(там кста к нему много вопросов по этой теме), а Зелоху было пох - и пустил на самотек...
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09.04.2021 14:41 Ответить
Не , там,в то время, были ещё Пепоцы ...
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09.04.2021 15:43 Ответить
я знаю это.. но началось все еще при яныке а эти поцы уверенно продолжили...
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09.04.2021 15:47 Ответить
Тобто, США винні, що ви дятли?
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09.04.2021 14:23 Ответить
Щас зескот признается в дебилизме ! Не дождемся.
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09.04.2021 15:07 Ответить
Компенсируют глубокой озабоченностью.
Мы мастера создавать дебильные ситуации. Не мог Богуслаев без согласия "сверху" провернуть эту сделку.
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09.04.2021 14:23 Ответить
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09.04.2021 15:44 Ответить
так Китай или США?
а то как то по ********* выходит
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09.04.2021 14:25 Ответить
тобто ОП офіційно визнав , що санкції наклали не через національну безпеку , а за вказівкою США (ой вибачте, за проханням партнерів)
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09.04.2021 14:30 Ответить
Сначала думали гавкать с сторону США. Затем решили облаять Китай. Ну а под занавес решили облаять обоих. Да еще и на ботинок дядюшки Джо помочиться. Это чтоб уж наверняка под зад получить. Только зебобик не учел размер ботинка. Он большой и бьется больно.
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09.04.2021 14:31 Ответить
https://mobile.twitter.com/finvarta
https://mobile.twitter.com/finvarta
https://mobile.twitter.com/finvarta


https://mobile.twitter.com/finvarta

https://mobile.twitter.com/finvarta Financial Guard (UA) @finvarta

https://mobile.twitter.com/finvarta https://mobile.twitter.com/finvarta



О! Официальный Китай заговорил мокшанскими пропагандистскими штампами.
Скоро не протолкнуться- одни биолабаратории США и тайные тюрьмы СБУ.
https://mobile.twitter.com/DmytroKuleba @DmytroKuleba , молчим? Не отсвечиваем?

Lijian Zhao 赵立坚@zlj517https://help.twitter.com/rules-and-policies/state-affiliated-china China government official · 21 ч

The US bio-military activities are not transparent, safe or justified. In Ukraine alone, the US has set up 16 bio-labs. Why does the US need so many labs all over the world? What activities are carried out in those labs, including the one in Fort Detrick?
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09.04.2021 14:33 Ответить
зебилы продали предприятие, а отдуваться теперь американцам. Хорошо хоть не переложили свой зашквар на порошенко
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09.04.2021 14:33 Ответить
Еще не вечер.
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09.04.2021 15:08 Ответить
а что китайцы получили разрешение на покупку ?
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09.04.2021 18:50 Ответить
Мы вправе поставить перед США вопрос по компенсации убытков, которые может понести Украина / Это первый вопрос . Вторым перед США поставить вопрос: Более 42% работающих (!) жителей Украины живут в бедности .-Разве это конец эпохи бедности?.
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09.04.2021 14:33 Ответить
Вы ещё здесь на американцев **********, идиоты
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09.04.2021 14:37 Ответить
Яке ж воно дурне!
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09.04.2021 15:13 Ответить
От американских партнеров Украина может требовать все, что угодно, но хрен чего получит, потому как в мире только США вправе бесплатно получать то, что требуют, в т.ч. от Украины.
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09.04.2021 15:22 Ответить
Да ты шо то падлюки американцы
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09.04.2021 15:42 Ответить
Не забудьте счет за "Будапештский меморандум" выставить!..
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09.04.2021 15:45 Ответить
І тут амери винні ??
Пора вже об*являти себе закордонною територією США ...
Чьо ...
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09.04.2021 15:55 Ответить
С такой политикой и врагов не нужно !
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09.04.2021 15:57 Ответить
ОП не тільки готові прийняти гроші с будь якой стороньі (с) а вже й відкрито їх вимагають. А якщо Амери потім перевірять що з того дійшло до держбюджету, а що осіло в ОП-і?
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09.04.2021 16:52 Ответить
 
 