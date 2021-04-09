ОП о реакции Китая на дело "Мотор Сичи": Мы вправе поставить перед США вопрос по компенсации убытков, которые может понести Украина
Украина не получала сильных сигналов от Пекина из-за "Мотор Сичи".
Об этом заявил в интервью LB.ua заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква, комментируя санкции по "Мотор Сичи" и опасения относительно дальнейших отношений с Китаем, передает Цензор.НЕТ.
"Во-первых, мы ничего не боимся. А во-вторых, мы имели реакцию китайской стороны по санкциям по делу "Мотор-Сичи". В концентрированном виде она такова: это дела китайской частной компании. Сильных сигналов от Пекина, что это обязательно негативно скажется на политических наших отношениях или на экономических не было.", - рассказал он.
"Что касается возможности потерять определенные сегменты рынка. Такая возможность существует. Она существует всегда с любым партнером. В прошлом году у нас с Китаем сложилась хорошая торговая конъюнктура. Украине нужно страховаться на фоне этой истории с напряжением отношений США с КНР. Думаю, мы вправе поставить вопрос перед нашими американскими партнерами о компенсации тех убытков, которые может понести Украина. В то же время я не думаю, что Пекин стремится закрыть для нас рынки. Там много прагматичных людей, которые хорошо высчитывают экономические интересы", - добавил замглавы ОП.
Как сообщалось, 11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет нацбезопасности и обороны принял решение, что предприятие "Мотор Сич" в Запорожье будет возвращено украинскому народу.
"Согласно этому решению, предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу - в собственность украинского государства в законный конституционный способ в ближайшее время", - заявил Данилов.
20 марта СБУ сообщило, что Шевченковский райсуд Киева наложил арест на имущество и 100% акций "Мотор Сичи".
Также Цензор.НЕТ писал о том, что 28 января президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении гражданина Китая Ван Цзина и компаний: "Skyrizon Aircraft Holdings Limited" (Британские Виргинские острова), "Hong Kong Skyrizon Holdings Limited" (Гонконг, КНР), "Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd "(Пекин, КНР) и" Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd "(Пекин, КНР).
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пусть пишет свой вопрос по Мотор-Сичи на обратной стороне Будапештского меморандума
Мы мастера создавать дебильные ситуации. Не мог Богуслаев без согласия "сверху" провернуть эту сделку.
а то как то по ********* выходит
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О! Официальный Китай заговорил мокшанскими пропагандистскими штампами.
Скоро не протолкнуться- одни биолабаратории США и тайные тюрьмы СБУ.
https://mobile.twitter.com/DmytroKuleba @DmytroKuleba , молчим? Не отсвечиваем?
Lijian Zhao 赵立坚@zlj517https://help.twitter.com/rules-and-policies/state-affiliated-china China government official · 21 ч
The US bio-military activities are not transparent, safe or justified. In Ukraine alone, the US has set up 16 bio-labs. Why does the US need so many labs all over the world? What activities are carried out in those labs, including the one in Fort Detrick?
Пора вже об*являти себе закордонною територією США ...
Чьо ...