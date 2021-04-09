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Зеленский встретится с Макроном "один на один" на следующей неделе, - посол Франции де Понсен

Зеленский встретится с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, в конце следующей недели встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Kyiv Post заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"Основная цель визита - встретиться с Макроном один на один", - сказал де Понсен.

Напомним, ранее сообщалось, что Макрон может посетить Украину к концу первого полугодия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Франция готова присоединиться к Крымской платформе: это то, за чем мы внимательно следим, - посол де Понсен

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) Франция (3540) Макрон Эмманюэль (1355) Понсен Этьен (55)


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Топ комментарии
+12
Секрет успіху від Монікі Зеленські:
1. Приходиш до влади під гаслом "зламати систему";
2. Ламаєш у державі ВСЕ, КРІМ системи;
3. Охлос тебе обожнює.
Як йому це вдається - уму нє постіжимо
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09.04.2021 14:29
+5
Походу макароша не выдержал скуки локдауна и заказал себе сольный корпоратив безрукого пианиста
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09.04.2021 14:31
+5
Ох что-то плохие предчувствия. Один уже съездил.
Зеленський зустрінеться з Макроном "віч-на-віч" наступного тижня, - посол Франції де Понсен - Цензор.НЕТ 6750
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09.04.2021 15:05
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Правила форума Совет форумчан
Секрет успіху від Монікі Зеленські:
1. Приходиш до влади під гаслом "зламати систему";
2. Ламаєш у державі ВСЕ, КРІМ системи;
3. Охлос тебе обожнює.
Як йому це вдається - уму нє постіжимо
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09.04.2021 14:29 Ответить
Походу макароша не выдержал скуки локдауна и заказал себе сольный корпоратив безрукого пианиста
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09.04.2021 14:31 Ответить
Два дебила это сила.
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09.04.2021 15:04 Ответить
Зеленський зустрінеться з Макроном "віч-на-віч" наступного тижня, - посол Франції де Понсен - Цензор.НЕТ 7614
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09.04.2021 16:24 Ответить
зустріч мІкрона з фуфлоном
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09.04.2021 14:31 Ответить
а вони навіть схожі...
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09.04.2021 14:33 Ответить
ага, два популіста-балабола. Як і ви, ЗЕбіли
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09.04.2021 14:47 Ответить
Ну так звісно. Особливо рівнем життя країн які очолюють!
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09.04.2021 17:23 Ответить
хм.. ничесе, даже без ермака !!!
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09.04.2021 14:36 Ответить
ермак ужо в курсе,что рашист будет вавочке передавать, через своего хранцуского подельника- макарона.
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09.04.2021 14:47 Ответить
Опять Ленку повезет на отдых, наш суверен каблук еще тот.
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09.04.2021 14:36 Ответить
***** щось веліло передати бобіку через Макрона
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09.04.2021 14:37 Ответить
В вузьких колах то сі називає «камерний концерт».
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09.04.2021 14:45 Ответить
Нотр-Дам- де - Пари еще не отремонтировали - ........
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09.04.2021 14:46 Ответить
рафали не бери - F-16 лучше и дешевле
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09.04.2021 14:48 Ответить
Франція буде воювати на Донбасі?! Пошле бойові дороги чи авіоносці в Чорне море?! Не смішіть! Макгон пообіцяє бути «ліазоном» в перемовинах із Вольдемаром)
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09.04.2021 14:48 Ответить
Макрон - подстилка *****, он сам давно это дал всем понять.
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09.04.2021 16:19 Ответить
Макрон работал на Ротшильдов, ими же был двинут в президенты, его называют "президентом от Ротшильда" - Макрон работал в банке Rothschild & Cie. Давид де Ротшильд с нежностью отзывается о Макроне. На выборах 90% евреев проголосовали за Эммануила Макрона и 10% за Мари Ле Пен.
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09.04.2021 16:25 Ответить
А чем Ле Пен лучше?
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09.04.2021 16:27 Ответить
я писал что она лучше??? ее можно прогнозировать, она не скрывает своих убеждений.
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09.04.2021 16:29 Ответить
Дело не в убеждениях, а в том, шо она не скрывает факта, шо она полностью в кармане *****.
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09.04.2021 16:33 Ответить
ну и прекрасно. если понимаешь, что соседи могут насрать под дверь, ставишь решетку.
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09.04.2021 17:03 Ответить
Пресс-секретарь, массаж клоуну сделай. Макрон уже приготовил клистир от путина, но процедура может затянуться. Потому надо подготовить его к процессу.
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09.04.2021 14:49 Ответить
марк откуда такие мысли?))
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09.04.2021 14:56 Ответить
Aux armes, ********,

Formez vos bataillons,

Marchons, marchons!

Qu'un sang impur

Abreuve nos sillons!

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09.04.2021 16:06 Ответить
я не так бы перевел .но в общем - моя позиция понятна))
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09.04.2021 16:15 Ответить
Та даст ему кто-нибудь по голове лопатой? Чтобы в стране сидел и занимался организацией отпора очередному весеннему обострению путинских орков.
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09.04.2021 14:57 Ответить
воно не вміє займатися опором.
От по роялю постукати прутнем - це запросто
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09.04.2021 15:01 Ответить
Так у Зеленского же жена есть ...
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09.04.2021 14:58 Ответить
Так. І дружина хоче в Париж.
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09.04.2021 15:00 Ответить
Ох что-то плохие предчувствия. Один уже съездил.
Зеленський зустрінеться з Макроном "віч-на-віч" наступного тижня, - посол Франції де Понсен - Цензор.НЕТ 6750
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09.04.2021 15:05 Ответить
https://twitter.com/apiontkovsky
https://twitter.com/apiontkovsky

Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·https://twitter.com/apiontkovsky/status/1379530727214186501 6 апр.

Макрон и Керри- 2 козыря в путинском плане войны с Украиной. Макрон должен прибежать по вызову с мирным планом, отрезающим ещё один кусок украинской территории. Керри получил в Дели задание от Риббентропа пытаться парализовать кабинет Байдена изнутри.Ну и ещё один Козырь в Киеве.
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09.04.2021 15:11 Ответить
https://twitter.com/newkc14
https://twitter.com/newkc14

Kavkaz Center

@newkc14

·https://twitter.com/newkc14/status/1380467077937512451 1 ч

Мерзкая ОБСЕ подыгрывает Кремлю. ОБСЕ призвала "конфликтующие стороны в Украине урегулировать конфликт и развести силы". Иными словами ОБСЕ пропихивает тезис русской пропаганды о "внутреннем конфликте", а не об агрессии России против Украины и оккупации части ее территории
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09.04.2021 15:13 Ответить
Прочитав заголовок і відразу не врубився😂😂😂. Зеленський зустрінеться з Макроном один на один посол Франції де Пісюн😂😂😂
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09.04.2021 15:09 Ответить
😁😁😁
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09.04.2021 15:49 Ответить
Це буде зустріч Зеленського з керівником країни, яка є стратегічним партнером росії...
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09.04.2021 16:20 Ответить
Настоящая , два инфантила,причем один сцыкливый комик, не щдавший анализы- другой евроватный геронтофил .😁😁😁
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09.04.2021 19:59 Ответить
Комедия*
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09.04.2021 19:59 Ответить
Знімуть один у одного з лацкану піджака по прехотині й вирішать, шо не треба Україні в НАТО
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09.04.2021 20:23 Ответить
С макроном который трясётся перед путиным, что бы тот не дал команду агентуре жечь Париж?
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09.04.2021 21:50 Ответить
сажу потрусить?
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10.04.2021 05:03 Ответить
хорошо.
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11.04.2021 02:54 Ответить
 
 