Зеленский встретится с Макроном "один на один" на следующей неделе, - посол Франции де Понсен

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, в конце следующей недели встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Kyiv Post заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"Основная цель визита - встретиться с Макроном один на один", - сказал де Понсен.

Напомним, ранее сообщалось, что Макрон может посетить Украину к концу первого полугодия.

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