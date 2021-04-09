Зеленский встретится с Макроном "один на один" на следующей неделе, - посол Франции де Понсен
Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, в конце следующей недели встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Kyiv Post заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.
"Основная цель визита - встретиться с Макроном один на один", - сказал де Понсен.
Напомним, ранее сообщалось, что Макрон может посетить Украину к концу первого полугодия.
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+12 Бумеранг Жри Те
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1. Приходиш до влади під гаслом "зламати систему";
2. Ламаєш у державі ВСЕ, КРІМ системи;
3. Охлос тебе обожнює.
Як йому це вдається - уму нє постіжимо
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons!
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons!
От по роялю постукати прутнем - це запросто
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Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
·https://twitter.com/apiontkovsky/status/1379530727214186501 6 апр.
Макрон и Керри- 2 козыря в путинском плане войны с Украиной. Макрон должен прибежать по вызову с мирным планом, отрезающим ещё один кусок украинской территории. Керри получил в Дели задание от Риббентропа пытаться парализовать кабинет Байдена изнутри.Ну и ещё один Козырь в Киеве.
https://twitter.com/newkc14
Kavkaz Center
@newkc14
·https://twitter.com/newkc14/status/1380467077937512451 1 ч
Мерзкая ОБСЕ подыгрывает Кремлю. ОБСЕ призвала "конфликтующие стороны в Украине урегулировать конфликт и развести силы". Иными словами ОБСЕ пропихивает тезис русской пропаганды о "внутреннем конфликте", а не об агрессии России против Украины и оккупации части ее территории