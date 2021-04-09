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Новости Коронавирус и карантин
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Рада на внеочередном заседании планирует ввести штрафы за нарушение самоизоляции, - нардеп "Голоса" Железняк

Рада на внеочередном заседании планирует ввести штрафы за нарушение самоизоляции, - нардеп

Верховная Рада планирует провести внеочередные заседания, где будет рассматривать поправки в "земельный" законопроект, а также ввести штрафы за нарушение правил самоизоляции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

По его словам, пока официально планируется заседание с 13 по 16 апреля.

"По факту с одним вопросом - бесконечное рассмотрение правок к 2194 (земельная реформа). Плюс, очень вероятно, что во вторник будет и внеочередное заседание. Там повестка без сенсаций: военные вопросы, реструктуризация валютных кредитов и вопросы образования. Разве что будет закон про штрафы за нарушения правил самоизоляции 4540", - говорится в сообщении.

Кроме того, Железняк добавил, что на прошлой неделе была договоренность провести еще отдельное закрытое заседания касательно ситуации на фронте, в том числе заслушать Генштаб в лице Руслана Хомчака.

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Автор: 

ВР (29272) карантин (16729) Железняк Ярослав (431) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
ЗЕ: грабить будем хоть и безжалостно не много.🤪
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09.04.2021 14:46
+2
Дебилы...а кто лекарствами будет обеспечивать самоизолированных? И их родственников???ну да 95квартал и их почитатели
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09.04.2021 15:37
+2
Тварюки! Просрали все що можливо, вакцин немає, грошей немає, ніхто не покаран за провали, а людей бажають посадити на короткий ланцюг! Ублюдочна влада!
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09.04.2021 15:57
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в Италии , точнее Калабрии , только в магаз за продуктами или аптека , больница ... не можешь объяснить цель передвижения авто по дороге - штраф 400 евро
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09.04.2021 14:41 Ответить
самоизоляции/ Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса "заняться борьбой с демографическим кризисом".Противоречие. https://censor.net/ru/comments/locate/3255989/01921469-fedd-709a-af56-e5904df20e51
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09.04.2021 14:41 Ответить
ЗЕ: грабить будем хоть и безжалостно не много.🤪
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09.04.2021 14:46 Ответить
Штраф за самоизоляцию - суд скорый но несправедливый.
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09.04.2021 15:01 Ответить
Сначала Черезвычайное положение и его обеспечение, а то как то по зеленски выходит. Узурпация влады теперь уже и радой. Обеспечте лекарствами,едой и изоляцией от родных.
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09.04.2021 15:04 Ответить
Дебилы...а кто лекарствами будет обеспечивать самоизолированных? И их родственников???ну да 95квартал и их почитатели
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09.04.2021 15:37 Ответить
Ну не волати ж як ви (шо робити...) і йти в аптеки, магазини заражати здорових людей. Розумні люди шукають родичів, друзів, знайомих людей і просять їх допомогти з покупками.
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09.04.2021 15:58 Ответить
Правильно, хай дохнуть від голоду і хвороб в ізоляції. Мертві не заражають
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09.04.2021 17:43 Ответить
Вам чудово підходить приказка "чому бідний бо дурний, ..." Лише дурний, розумово відстала людина, піде наражати інших на смертельну небезпеку мотивуючи це тим що грошей немає хворіти дома. Нехай і іншим буде погано як мені...
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10.04.2021 11:35 Ответить
Нарешті дійшло не пройшло і року. Ще би своїх покарали за порушення карантину і було би прекрасно.
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09.04.2021 15:49 Ответить
Тварюки! Просрали все що можливо, вакцин немає, грошей немає, ніхто не покаран за провали, а людей бажають посадити на короткий ланцюг! Ублюдочна влада!
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09.04.2021 15:57 Ответить
І вкрасти українську землю
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09.04.2021 16:19 Ответить
За порушення самоізоляції, - штраф.
А де сам закон про самоізоляцію?
До того ж, який штраф може бути при самоізоляції? Тут оксюморон і нонсенс, - якщо людина спочатку сама вирішила самоізолюватися, а потім так само вирішує припинити свою ізоляцію, то це її рішення, а не когось іншого. Тоді це вже не самоізоляція. Це вже повноцінне домашнє ув'язнення.
Хочете домашнього ув'язнення? Спочатку ухвалюйте надзвичайний стан при пандемії, і вже потім різні каральні заходи при порушенні цього надзвичайного стану. А так у нас, як завжди, - все через жопу!
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10.04.2021 04:09 Ответить
 
 