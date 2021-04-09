Рада на внеочередном заседании планирует ввести штрафы за нарушение самоизоляции, - нардеп "Голоса" Железняк

Верховная Рада планирует провести внеочередные заседания, где будет рассматривать поправки в "земельный" законопроект, а также ввести штрафы за нарушение правил самоизоляции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

По его словам, пока официально планируется заседание с 13 по 16 апреля.

"По факту с одним вопросом - бесконечное рассмотрение правок к 2194 (земельная реформа). Плюс, очень вероятно, что во вторник будет и внеочередное заседание. Там повестка без сенсаций: военные вопросы, реструктуризация валютных кредитов и вопросы образования. Разве что будет закон про штрафы за нарушения правил самоизоляции 4540", - говорится в сообщении.

Кроме того, Железняк добавил, что на прошлой неделе была договоренность провести еще отдельное закрытое заседания касательно ситуации на фронте, в том числе заслушать Генштаб в лице Руслана Хомчака.

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