Рада на внеочередном заседании планирует ввести штрафы за нарушение самоизоляции, - нардеп "Голоса" Железняк
Верховная Рада планирует провести внеочередные заседания, где будет рассматривать поправки в "земельный" законопроект, а также ввести штрафы за нарушение правил самоизоляции.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.
По его словам, пока официально планируется заседание с 13 по 16 апреля.
"По факту с одним вопросом - бесконечное рассмотрение правок к 2194 (земельная реформа). Плюс, очень вероятно, что во вторник будет и внеочередное заседание. Там повестка без сенсаций: военные вопросы, реструктуризация валютных кредитов и вопросы образования. Разве что будет закон про штрафы за нарушения правил самоизоляции 4540", - говорится в сообщении.
Кроме того, Железняк добавил, что на прошлой неделе была договоренность провести еще отдельное закрытое заседания касательно ситуации на фронте, в том числе заслушать Генштаб в лице Руслана Хомчака.
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А де сам закон про самоізоляцію?
До того ж, який штраф може бути при самоізоляції? Тут оксюморон і нонсенс, - якщо людина спочатку сама вирішила самоізолюватися, а потім так само вирішує припинити свою ізоляцію, то це її рішення, а не когось іншого. Тоді це вже не самоізоляція. Це вже повноцінне домашнє ув'язнення.
Хочете домашнього ув'язнення? Спочатку ухвалюйте надзвичайний стан при пандемії, і вже потім різні каральні заходи при порушенні цього надзвичайного стану. А так у нас, як завжди, - все через жопу!