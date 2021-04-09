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Новости Коронавирус и карантин
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Каждая страна заплатит двойную цену - финансовую и политическую, - Кулеба о намерениях Германии закупить российскую вакцину

Каждая страна заплатит двойную цену - финансовую и политическую, - Кулеба о намерениях Германии закупить российскую вакцину

РФ использует свою вакцину против коронавируса Sputnik V как инструмент усиления политического влияния.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил изданию Bild, комментируя заявления немецких политиков, в частности министра здравоохранения Йенса Шпана, о планах заказать российскую вакцину Sputnik V, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Когда речь идет о российском Sputnik V, каждая страна четко должна осознавать двойную цену, которую заплатит: финансовую и политическую", - отметил Кулеба.

Он отметил, что в случае с Sputnik V речь не идет о гуманитарных целях. Россия, граждане которой сами испытывают недостаток вакцины, использует препарат как инструмент усиления своего политического влияния. В этом контексте украинский министр напомнил, что мир уже видел примеры того, что вопрос покупки Sputnik V может посеять политический разлад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отказался закупать российскую вакцину "Спутник V": в Чехии уволили уже третьего за время пандемии министра здравоохранения

По убеждению Кулебы, решение Германии в самой России не будет рассматриваться "как нейтральное гуманитарное дело, а, скорее всего, будет активно политизироваться как признание того, что даже такая сильная страна, как Германия, не может решить проблемы без России".

Глава МИД Украины обратил внимание на то, что на подконтрольных государству российских телеканалах говорят о других странах как о "друзьях" и "врагах" России в зависимости от их готовности или отказе покупать Sputnik V.

Читайте на "Цензор.НЕТ": То, что в некоторых странах не вакцинированы медики - "пародия", - глава ВОЗ Гебрейесус

Ранее министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан подтвердил, что Германия ведет переговоры с российской стороной о приобретении вакцины Sputnik V.

При этом пресс-секретарь МИД Германии Кристофер Бургер отрицает "идеологические соображения" при закупке вакцин.

В то же время руководство немецкой земли Бавария 7 апреля заявляло о планах наладить производство Sputnik V на базе фармацевтической компании R-Pharm Germany в случае одобрения этого препарата ЕМА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Аргентины Фернандес, вакцинировавшийся российским "Спутником V", получил положительный тест на COVID-19

вакцина (3815) Германия (7043) карантин (16729) россия (96038) Кулеба Дмитрий (2880) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
Словаки получили партию рашен " спутника" проверили, оказалась туфта ( не ту что они отправляли для сертификации для стран ЕС), Раша теперь аж с трусов выскакивает.. слюна брызжет.. Требует у "провокаторов" словаков вернуть партию обратно. Ну зачем такие транспортные издержки.. пускай сразу ее перенаправят в Германию. Говорят же "что русским хорошо , то немцам смерть". А вдруг...
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09.04.2021 14:45
+11
ганси, що традиційно мали, одну з найміцніших наук та економік хочуть купувати кацапську бадягу? це лютий треш................................
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09.04.2021 14:44
+11
свинособако ашкольд, закупати будь-що у країни-окупанта, яка зараз відкрито погрожує нам війною - це відкрита зрада. Ні, не чув?
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09.04.2021 14:55
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09.04.2021 14:41 Ответить
Кацапы , скорей всего, на коленях ползают, чтобы втюхать свою псевдовакцину. Ещё и доплачивают за то, что ее кто-то рискнёт использовать
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09.04.2021 14:42 Ответить
Не смешите мои тапочки... В отличии от Вас, немцы хоть что-то делают чтобы спасти своих людей, пусть даже закупая Спутник V... А что сделала Украина для этого? Ответ: ничего...
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09.04.2021 14:42 Ответить
рузькэ?
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09.04.2021 14:53 Ответить
польскЭ
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09.04.2021 14:54 Ответить
Ги-и-и))) кацап)))
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09.04.2021 15:02 Ответить
свинособако ашкольд, закупати будь-що у країни-окупанта, яка зараз відкрито погрожує нам війною - це відкрита зрада. Ні, не чув?
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09.04.2021 14:55 Ответить
Ну так вперед, воюйте и с немцами тоже. Или религия не позволяет?
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09.04.2021 16:00 Ответить
Это хорошо. Я бы каждому ублюдку вколол парашинскую бадягу. Акцию можно назвать " ЭВТАНАЗИЯ ПОДОНКОВ"
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09.04.2021 14:59 Ответить
немцы хотят закупить кацапский фуфломицин?.... йа не ослышался?....
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09.04.2021 14:43 Ответить
ганси, що традиційно мали, одну з найміцніших наук та економік хочуть купувати кацапську бадягу? це лютий треш................................
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09.04.2021 14:44 Ответить
Я так понял они там бизнесмена-чиновника в Баварии какого-то местячкового нашли, который за взятку составил предложение.
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09.04.2021 14:51 Ответить
ганси, яких мали "савецкія асвабадітєлі" зараз мають щось на кшалт "стокгольмського сіндрому"
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09.04.2021 14:57 Ответить
кацапські нафтодолари роблять свою справу.
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09.04.2021 15:02 Ответить
А сколько раз надо будет колоться. Германия солидная по населению европейская странна.
Странно, но имущие россияне лечатся в Германии , а не в России.
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09.04.2021 14:44 Ответить
не все болезни...офтальмология, к примеру, в клятой кацапии сильнее...
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09.04.2021 14:54 Ответить
Словаки получили партию рашен " спутника" проверили, оказалась туфта ( не ту что они отправляли для сертификации для стран ЕС), Раша теперь аж с трусов выскакивает.. слюна брызжет.. Требует у "провокаторов" словаков вернуть партию обратно. Ну зачем такие транспортные издержки.. пускай сразу ее перенаправят в Германию. Говорят же "что русским хорошо , то немцам смерть". А вдруг...
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09.04.2021 14:45 Ответить
пусть берут этот Чекистский зомбошмурдяк, а нам 10 млн своего пфайзера дадут.
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09.04.2021 14:46 Ответить
Та пусть покупают, ведь Берлинские бабы ище и нарожают
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09.04.2021 14:46 Ответить
кацапы наверно в придачу кусок сибири отстёгивают или калининградску воласть
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09.04.2021 14:48 Ответить
А вот я вправе !
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09.04.2021 15:01 Ответить
- https://censor.net/ua/news/3257062/******************************************************************************;
-https://censor.net/ua/video_news/3258711/rosiya_styaguye_viyiska_do_kordonu_a_ukrayina_prodovjuye_importuvaty_rosiyisku_elektryku_nalyvayichenko;

Каждая страна заплатит двойную цену - финансовую и политическую, - Кулеба о намерениях Германии закупить российскую вакцину - Цензор.НЕТ 9621
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09.04.2021 14:54 Ответить
за 30 лет украинцы купили российских товаров на 1 трлн дол
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09.04.2021 17:18 Ответить
Следующий шаг - закупка партии "Лада-Калина" и "КамАЗ".......
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09.04.2021 14:59 Ответить
Так вони для русні німецької і закуповують!
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09.04.2021 15:01 Ответить
немцы в своем репертуаре
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09.04.2021 15:05 Ответить
Чи хтось також помітив, що кацапи на Цензорі вже навіть не приховують, що вони із Росії? Навіть під українськими прапорцями відверто хамлять-почули свині кацапський рідний штин на кордоні,тварини продажні.
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09.04.2021 15:06 Ответить
Фрицам та вакцина нужна, как Гитлеру война на два фронта... но фишка в другом, на фоне проблем с Вонючим потоком 2 фрицы показывают свою солидарность с кремлевскими орками, ждать от них конструктива по войне с кацапами тоже не приходится... те помои все равно никому из фрицов колоть не будут - чистый пиар для кацапов.
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09.04.2021 15:22 Ответить
Так купляти нащо ?
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09.04.2021 16:00 Ответить
Да пусть колятся.....
Когда пойдут трупы - рашинские консервы сметут народным гневом....
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09.04.2021 15:24 Ответить
лично я и мой круг знакомых, среди которых не мало немцев, не собираемся прививаться этим рос.дерьмом.
В Баварии, перед заявлением Зёдера по поводу закупки спутника, проводили он - лайн опрос на эту тему, около 60 % проголосовали за спутник, а 40% вменяемых против.
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09.04.2021 15:25 Ответить
Бо дефіцит вакцин, мабуть ...
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09.04.2021 16:01 Ответить
Только Украина не заплатит ничего за отсутствие вакцин, т.к. сдохшие пенсионеры проявляют антиукраинскую позицию, отягчая казну своими пенсиями и их не жалко.
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09.04.2021 15:25 Ответить
Ваш сарказм зрозумілий. Але давайте у 1942 році купіть у Гітлера що-небуть ??
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09.04.2021 16:02 Ответить
Если покупаете нефть и газ, а также кучу прочего, то чем грешно купить вакцину? В 1942 с удовольствием купили бы у Гитлера запасы алюминия или вольфрама, кабы продавал.
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09.04.2021 19:10 Ответить
То немцы покупают "Спутник" для окончательного решения миграционного вопроса. Кожна країна заплатить подвійну ціну - фінансову і політичну, - Кулеба про наміри Німеччини закупити російську вакцину - Цензор.НЕТ 5712
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09.04.2021 15:31 Ответить
Ха! В ФРГ практически НЕТ желающих на Зенеку,все хотят Рfizer!
Кто будет колоться Vovan?!!!
Разве как гуманитарку обратно на рашу отправят! Цивилизованные Корейцы лаптям же делают,а сами себе Pfizer вкололи.
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09.04.2021 15:38 Ответить
Такое впечатление что нам скоро ещё и с Германией придётся воевать, просто историческое дежавю.
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09.04.2021 15:50 Ответить
Чому ? Не дивлячись на критику, Німеччина вже мабуть 2 млрд допомоги нам надала.
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09.04.2021 16:04 Ответить
Це ніщо у порівнянні з викликами та загрозами які створює для України та всієї Східної Європи реалізація політичного проєкту "Північний потік-2". Німеччина займає лицемірну та фарисейську позицію маючи багатомільярдні оборудки з агрессором та порушником норм міжнародного права та висловлюючи жалюгідну "стурбоваість" і підкидаючи милостину жертві агрессії. Щиро впевнений, що США єдиний союзник та справжній друг України.
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09.04.2021 16:25 Ответить
Виходить так, що допоки наша країна купує у РФ хоч одну гайку, не можемо критикувати Німеччину.
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09.04.2021 16:44 Ответить
Можемо і мусимо критикувати як не українську владу, яка зараз панує в Україні так і російських поплічників у Європі.
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09.04.2021 16:52 Ответить
Словаки уже поняли, что спутник - фуфло!
Да и пыня - *****!
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09.04.2021 18:32 Ответить
СМИ сообщили о смерти нескольких человек от "Спутника V": В России ответили

В России умерли четыре человека после прививки "Спутником V", еще шесть человек имели серьезные побочные эффекты
пятница, 09 апреля 2021, 19:05Кожна країна заплатить подвійну ціну - фінансову і політичну, - Кулеба про наміри Німеччини закупити російську вакцину - Цензор.НЕТ 1013
dsnews.ua

Кожна країна заплатить подвійну ціну - фінансову і політичну, - Кулеба про наміри Німеччини закупити російську вакцину - Цензор.НЕТ 1013

Об этом сообщает https://euobserver.com/world/151483?utm_source=euobs&utm_medium=email EUobserver со ссылкой на внутренние документы Роспотребнадзора, передает "ДС".

В Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА), которое изучает российскую вакцину для ее возможной регистрации в ЕС, сообщили изданию, что видели эти материалы. Отмечается, что EMA получило их от российского анонимного источника, а не по обычным каналам общения между регулятором и российскими коллегами.

Согласно документам, трое из четырех умерших - женщины в возрасте 51, 69 и 74 лет. В документах отмечается, что смерти были вызваны проблемами с сердцем, легкими и уровнем сахара в крови. По крайней мере в одном случае в качестве диагноза указано поствакцинальное осложнение. Еще один человек в отчете не идентифицирован.
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09.04.2021 20:40 Ответить
 
 