Каждая страна заплатит двойную цену - финансовую и политическую, - Кулеба о намерениях Германии закупить российскую вакцину
РФ использует свою вакцину против коронавируса Sputnik V как инструмент усиления политического влияния.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил изданию Bild, комментируя заявления немецких политиков, в частности министра здравоохранения Йенса Шпана, о планах заказать российскую вакцину Sputnik V, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Когда речь идет о российском Sputnik V, каждая страна четко должна осознавать двойную цену, которую заплатит: финансовую и политическую", - отметил Кулеба.
Он отметил, что в случае с Sputnik V речь не идет о гуманитарных целях. Россия, граждане которой сами испытывают недостаток вакцины, использует препарат как инструмент усиления своего политического влияния. В этом контексте украинский министр напомнил, что мир уже видел примеры того, что вопрос покупки Sputnik V может посеять политический разлад.
По убеждению Кулебы, решение Германии в самой России не будет рассматриваться "как нейтральное гуманитарное дело, а, скорее всего, будет активно политизироваться как признание того, что даже такая сильная страна, как Германия, не может решить проблемы без России".
Глава МИД Украины обратил внимание на то, что на подконтрольных государству российских телеканалах говорят о других странах как о "друзьях" и "врагах" России в зависимости от их готовности или отказе покупать Sputnik V.
Ранее министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан подтвердил, что Германия ведет переговоры с российской стороной о приобретении вакцины Sputnik V.
При этом пресс-секретарь МИД Германии Кристофер Бургер отрицает "идеологические соображения" при закупке вакцин.
В то же время руководство немецкой земли Бавария 7 апреля заявляло о планах наладить производство Sputnik V на базе фармацевтической компании R-Pharm Germany в случае одобрения этого препарата ЕМА.
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Странно, но имущие россияне лечатся в Германии , а не в России.
-https://censor.net/ua/video_news/3258711/rosiya_styaguye_viyiska_do_kordonu_a_ukrayina_prodovjuye_importuvaty_rosiyisku_elektryku_nalyvayichenko;
Когда пойдут трупы - рашинские консервы сметут народным гневом....
В Баварии, перед заявлением Зёдера по поводу закупки спутника, проводили он - лайн опрос на эту тему, около 60 % проголосовали за спутник, а 40% вменяемых против.
Кто будет колоться Vovan?!!!
Разве как гуманитарку обратно на рашу отправят! Цивилизованные Корейцы лаптям же делают,а сами себе Pfizer вкололи.
Да и пыня - *****!
В России умерли четыре человека после прививки "Спутником V", еще шесть человек имели серьезные побочные эффекты
пятница, 09 апреля 2021, 19:05
dsnews.ua
Об этом сообщает https://euobserver.com/world/151483?utm_source=euobs&utm_medium=email EUobserver со ссылкой на внутренние документы Роспотребнадзора, передает "ДС".
В Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА), которое изучает российскую вакцину для ее возможной регистрации в ЕС, сообщили изданию, что видели эти материалы. Отмечается, что EMA получило их от российского анонимного источника, а не по обычным каналам общения между регулятором и российскими коллегами.
Согласно документам, трое из четырех умерших - женщины в возрасте 51, 69 и 74 лет. В документах отмечается, что смерти были вызваны проблемами с сердцем, легкими и уровнем сахара в крови. По крайней мере в одном случае в качестве диагноза указано поствакцинальное осложнение. Еще один человек в отчете не идентифицирован.