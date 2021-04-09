Зеленский выразил соболезнования британской королевской семье в связи со смертью принца Филиппа

Президент Украины Владимир Зеленский соболезнует британской королевской семье в связи со смертью супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в Твиттере.

"Глубокие соболезнования Британской королевской семье. Невосполнимая потеря для британского народа. Украина скорбит вместе с Великобританией. Принц Филипп прожил прекрасную жизнь, служа своему народу и будучи примером для будущих поколений", - написал Зеленский.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп ушел из жизни в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до своего 100-летия.