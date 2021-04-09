Зеленский выразил соболезнования британской королевской семье в связи со смертью принца Филиппа
Президент Украины Владимир Зеленский соболезнует британской королевской семье в связи со смертью супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в Твиттере.
"Глубокие соболезнования Британской королевской семье. Невосполнимая потеря для британского народа. Украина скорбит вместе с Великобританией. Принц Филипп прожил прекрасную жизнь, служа своему народу и будучи примером для будущих поколений", - написал Зеленский.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп ушел из жизни в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до своего 100-летия.
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+11 Igor Budnik #285429
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+6 Анна Федонюк #378675
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Давай лучше о Вадиме Рабиновиче.
Принцу царствие Небесное.
Начав карьеру в ВМФ мичманом и закончил службу капитаном второго ранга (уже после войны).
Его супруга, королева Елизавета, в 1945 году поступила добровольцем в женский отряд территориальной самообороны, где служила механиком санитарного автомобиля, окончила службу в звании лейтенанта.