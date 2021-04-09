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Зеленский выразил соболезнования британской королевской семье в связи со смертью принца Филиппа

Зеленский выразил соболезнования британской королевской семье в связи со смертью принца Филиппа

Президент Украины Владимир Зеленский соболезнует британской королевской семье в связи со смертью супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в Твиттере. 

"Глубокие соболезнования Британской королевской семье. Невосполнимая потеря для британского народа. Украина скорбит вместе с Великобританией. Принц Филипп прожил прекрасную жизнь, служа своему народу и будучи примером для будущих поколений", - написал Зеленский.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп ушел из жизни в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до своего 100-летия.

Великобритания (5011) Зеленский Владимир (20742) принц (33)


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Топ комментарии
+11
Лучче б принц Филлип соболезнование выражал
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09.04.2021 14:54
+9
Хорошо, что зеля раньше не поехал в королевство. Хоть дал человеку трохи пожить, бедоносец наш гнусавый
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09.04.2021 14:56
+6
как это они все до 100лет живут? Королева мать 101год, Елизавете тоже скоро 100.
Принцу царствие Небесное.
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09.04.2021 14:53
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Быстро отдуплился , крОсавчег , чо .
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09.04.2021 14:52 Ответить
Хорошо, что зеля раньше не поехал в королевство. Хоть дал человеку трохи пожить, бедоносец наш гнусавый
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09.04.2021 14:56 Ответить
Как это не поехал?

Зеленський висловив співчуття британській королівській сім'ї у зв'язку зі смертю принца Філіпа - Цензор.НЕТ 2495
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09.04.2021 15:10 Ответить
вот жеж блин, я и забыл, теперь все сходится...
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09.04.2021 15:11 Ответить
Он же 2,5 млрд баксов инвестиций оттуда "притаранил"!
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09.04.2021 17:19 Ответить
Радуешься смерти принца?
Давай лучше о Вадиме Рабиновиче.
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10.04.2021 00:02 Ответить
А ленка с юлькой скорбят?
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09.04.2021 14:52 Ответить
как это они все до 100лет живут? Королева мать 101год, Елизавете тоже скоро 100.
Принцу царствие Небесное.
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09.04.2021 14:53 Ответить
Они просто себя не программируют, что доживут только до пенсии. И пенсии у них по сути нет, всегда при деле. Люди у нас мрут рано потому, что становятся ненужными никому. Ни детям, ни государству. И здоровье теряют, гнув спину на СССР, а сейчас на кучку бандитов, преимущественно, не титульной нации, захвативших материальные блага.
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09.04.2021 15:46 Ответить
Лучче б принц Филлип соболезнование выражал
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09.04.2021 14:54 Ответить
Трудно выражать соболезнования когда на дворе покойника баяны рвут и гопак отплясывают
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09.04.2021 14:56 Ответить
Ну, теперь появился у Нелоха повод за государственный счет сгонять на свою лондонскую квартиру....
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09.04.2021 14:55 Ответить
Вова ,та ШОБ МЫ ВСЕ ТАК ЖИЛИ ,как прожил этот дедушка ...
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09.04.2021 14:59 Ответить
Вовка, на похороны едешь? Самолет уже под парами?
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09.04.2021 15:00 Ответить
Так, сотні кінокамер і операторів теж готові супроводжувати найвеличнійвшивого.
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09.04.2021 15:07 Ответить
Не треба, бо ще і королеву втратим.
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09.04.2021 17:20 Ответить
Мои соболезнования Её Королевскому Величеству и всей Великобритании....
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09.04.2021 15:37 Ответить
Ще зранку сміявся з мема, про те що принцу Філіпу вже не можна гратись конструктором Lego (на упаковці написано від 4 до 99 років). А тут на тобі...
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09.04.2021 16:04 Ответить
Принц Филипп герцог Эдинбургский, всю Вторую мировую войну прослужил на флоте.
Начав карьеру в ВМФ мичманом и закончил службу капитаном второго ранга (уже после войны).
Его супруга, королева Елизавета, в 1945 году поступила добровольцем в женский отряд территориальной самообороны, где служила механиком санитарного автомобиля, окончила службу в звании лейтенанта.
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09.04.2021 16:17 Ответить
привяжите дебила на цепь! дайте поланете покоя!
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09.04.2021 16:18 Ответить
Зеленський висловив співчуття британській королівській сім'ї у зв'язку зі смертю принца Філіпа - Цензор.НЕТ 3462
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10.04.2021 22:42 Ответить
 
 