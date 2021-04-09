США из-за стягивания войск РФ направляют в Черное море два корабля

Из-за стягивания войск России к украинской границе США направят два военных корабля в Черное море. Корабли пройдут через Босфор на следующей неделе.

Об этом пишет турецкое издание NTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что Вашингтон уже уведомил Анкару о проходе двух военных кораблей через Босфор в Черное море. Отметим, США должны уведомлять Турцию о проходе своих военных кораблей согласно конвенции Монтре.

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Турецкое издание отмечает, что корабли зайдут в Черное море из-за нарастания напряженности между Россией и Украиной.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".

Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.