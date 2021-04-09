РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12370 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
11 520 158

На Донбассе активизировались вражеские снайперы: мы вернулись к необходимости устанавливать новое перемирие, - Зеленский

На Донбассе активизировались вражеские снайперы: мы вернулись к необходимости устанавливать новое перемирие, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала года на Донбассе погибли 26 украинских воинов. После месяцев соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня Украина вернулась к необходимости устанавливать перемирие.

Об этом президент написал на своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Передовая - это место героизма и самоотверженности. Место, где наше государство борется за мир и продолжает платить цену войне. С начала года на Донбассе погибли 26 бойцов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел ночь на Донбассе и вручил воинам госнаграды, - ОП

Наш общий долг - помнить героев. Мой личный долг как Верховного Главнокомандующего - поддерживать боевой дух военных, которые на фронте делают все возможное для защиты Украины.

Убежден, те, кто имеют власть, должны приезжать на Донбасс. Здесь решается судьба страны. И даже самые сильные нуждаются в поддержке. Бойцы должны знать и слышать, что их служба - это утверждение независимости и спокойствия миллионов украинцев. В конце концов, кто будет работать в высоких кабинетах, если некому будет защищать границы страны?

Я посетил боевые позиции, где погибли наши герои и где больше всего раненых. Это те точки обострения, которыми снова покрылся Донбасс. Здесь хотят мира, но с другой стороны линии разграничения оружия не складывают. Наши бойцы рассказывали мне о своей службе под звуки выстрелов, которые снова стали на передовой опасной обыденностью. После месяцев соблюдение режима полного и всеобъемлющего прекращения огня мы вернулись к необходимости устанавливать перемирие.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За Зеленского готовы проголосовать 24,9% граждан Украины, за Порошенко - 13,1%, за Тимошенко - 12,1%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

В последнее время активизировались вражеские снайперы. Они регулярно целятся по позициям наших военных. Территория у линии разграничения заминироваан, а от инфраструктуры порой не осталось ничего. Поэтому впереди много работы.

Но время отметить и то, что уже сделано. Государственные награды нашим бойцам вручал я, но это - благодарность от всех украинцев. Впрочем, уверен, нет наград, которыми можно было бы полностью оценить вклад героев в защиту страны. Страны, которая стремится к миру, сохранению жизней и возможности самостоятельно определять свое будущее", - заявил Зеленский.

На Донбассе активизировались вражеские снайперы: мы вернулись к необходимости устанавливать новое перемирие, - Зеленский 01
На Донбассе активизировались вражеские снайперы: мы вернулись к необходимости устанавливать новое перемирие, - Зеленский 02

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+82
Дебил,мля ,дебилы те кто его выбрал.
показать весь комментарий
09.04.2021 15:39
+76
те. снайперы АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ и убивают украинских солдат, а зеленая шмаркля решила продолжить "устанавливать перемирие" под аплодисменты зебилов...
реально что зебилы, что вовка-шмаркля - одна суть: прокацапские уб*людки
показать весь комментарий
09.04.2021 15:43
+58
На Донбассе активизировались вражеские снайперы: мы вернулись к необходимости устанавливать новое перемирие, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2690
показать весь комментарий
09.04.2021 15:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
"Под Москвой погибло 28 панфиловцев, поэтому нам нужно перемирие с Гитлером". Зеля, ты сам не понимаешь какую хрень ты несёшь.
показать весь комментарий
09.04.2021 16:27 Ответить
ПОДОНОК
показать весь комментарий
09.04.2021 16:29 Ответить
Після місяців дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню ми повернулися до необхідності встановлювати перемир'я.

І як це витримати ???
показать весь комментарий
09.04.2021 16:31 Ответить
Треба визнати, спіч-райтер у Зеленського добрий... але, пам,ятае Зеленський хоть шось з того шо йому пишуть в досить толкових текстах?
показать весь комментарий
09.04.2021 16:33 Ответить
....прочитал ветку и никто не написал какой хороший у нас Зеля.....даже Янека меньше материли....
показать весь комментарий
09.04.2021 16:42 Ответить
яник хоч характер мав твердий, а це ж сопля нещасна
показать весь комментарий
10.04.2021 00:39 Ответить
яка мразота, яка кончена мразота. Замість того аби активізувати контрснайперську діяльність, развідувально-диверсійну та контр-диверсійну діяльність, привести війська в повну бойову готовність це зе-айно пропонує... перестати стрілять.
показать весь комментарий
09.04.2021 16:46 Ответить
Это просто обзац!!!та он боиться путина ,как огня,та он ссыкло
показать весь комментарий
09.04.2021 18:08 Ответить
Странно.
А в 2019 году 73% не верили, что именно так и будет. И всякого, кто про это говорил, называли порохоботами.

И тут такой сюрприз...
показать весь комментарий
10.04.2021 03:32 Ответить
На Донбасі активізувалися ворожі снайпери: ми повернулися до необхідності встановлювати нове перемир'я, - Зеленський - Цензор.НЕТ 505
показать весь комментарий
09.04.2021 16:50 Ответить
стесняюсь спросить на єтом сайте. жжж.. еврей?
показать весь комментарий
09.04.2021 16:58 Ответить
Грьобана буратіна, йому хтось поясне, що Донбас то не є полє чудєс?
показать весь комментарий
09.04.2021 16:51 Ответить
На Донбассе активизировались вражеские снайперы: мы вернулись к необходимости устанавливать новое перемирие, - Зеленский
========
Контрснайпрские группы мы уже отвели. Теперь, после увеличение президентской цепи на два звена, нужно нужно сделать западло русским и отвести войска на пятикратную дальность стрельбы из снайперской винтовки, что бы пули не долетали и снайпера из РФ не могли попасть!, - Зеленский после кокаиновой дорожки.
показать весь комментарий
09.04.2021 16:56 Ответить
Какое перемирие,нашим же запретили стрелять,вот и наступил "зельоный мир" для Зеботов?
показать весь комментарий
09.04.2021 17:05 Ответить
Ворог при владі.Тьфу!
показать весь комментарий
09.04.2021 17:06 Ответить
А что со старым перемирием? Что этот клоун несёт?
показать весь комментарий
09.04.2021 17:07 Ответить
остаётся надеяться,что в час "Ч" найдутся люди,которые смогут быстро,решительно и эффективно взять руль управления страной в свои руки,иначе победа Украине достанется десятикратно дороже..
показать весь комментарий
09.04.2021 17:11 Ответить
єтот жи... еврей не врубается как ведуться боевіе действия
показать весь комментарий
09.04.2021 17:12 Ответить
он не лох, а лох
показать весь комментарий
09.04.2021 17:14 Ответить
Лошара
показать весь комментарий
09.04.2021 18:06 Ответить
А к необходимости давать сдачу так, чтоб отпало желание "активизироваться", этот сморчок придет когда-нибудь? Вот жеш казлина!!!
показать весь комментарий
09.04.2021 17:14 Ответить
система война построена на страхе
засцал - проиграл
зееврей со старта обосцался
показать весь комментарий
09.04.2021 17:23 Ответить
хоть бы у евреев в Израиле посоветовался, что и как надо делать
показать весь комментарий
10.04.2021 00:27 Ответить
или у Порошенко. Порошенко в первые месяцы протягивал руку помощи, предагал консультации, советы, но Зеля тупо задрав голову от высокомерия и чванства, зависти отказывался принять совет или помощь, хотел все решить в турборежиме и по-своему, не имея ни опыта, ни квалификации, ни умных людей.
наконец через 2 года стал прислушиваться к мнению РНБО хотя бы.
показать весь комментарий
10.04.2021 00:34 Ответить
Це міркування боягузливого містечкового обивателя, а не головнокомандувача, який, за великим рахунком, мерзенна пародія на нього.
показать весь комментарий
09.04.2021 17:22 Ответить
Ех, нема в Україні свого пана Левинського (хоча б).... Дуже шкода.
На Донбасі активізувалися ворожі снайпери: ми повернулися до необхідності встановлювати нове перемир'я, - Зеленський - Цензор.НЕТ 335
показать весь комментарий
09.04.2021 17:54 Ответить
Интересный способ борьбы, с вражескими снайперами... "Надо просто перестать стрелять".
показать весь комментарий
09.04.2021 18:01 Ответить
Может «Останавливать»?
показать весь комментарий
09.04.2021 18:03 Ответить
КАК БЫ НИ БЫЛО ВЕЛИКО ЖЕЛАНИЕ МИРА, НИКОГДА НЕ СЛЕДУЕТ ЖЕРТВОВАТЬ БЕЗОПАСНОСТЬЮ И ЧЕСТЬЮ.
Фридрих Великий

Ну тож Фридрих, всего лишь Великий. А Бубенчик же у нас Величайший...
Куды там всяким великим...
показать весь комментарий
09.04.2021 18:09 Ответить
Цей НеЛох, що вiн курить? Помирають нашi Хлопцi, вiд снайперiв, а воно **** про перимирья!
показать весь комментарий
09.04.2021 18:14 Ответить
Кто руководит этим цирком?
показать весь комментарий
09.04.2021 18:26 Ответить
Ну, хоть не извинился пока перед Пуйлом и Кадыровым...
показать весь комментарий
09.04.2021 19:19 Ответить
Тварина зелена.
показать весь комментарий
09.04.2021 19:31 Ответить
І ця людина - головнокомандуючий!!! Жаль,що не "потєшними військами". Не дивно,що Армію залишають справжні воїни.
показать весь комментарий
09.04.2021 19:53 Ответить
Недоумок ссыкливый
показать весь комментарий
09.04.2021 20:23 Ответить
На Донбасі активізувалися ворожі снайпери: ми повернулися до необхідності встановлювати нове перемир'я, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9679
показать весь комментарий
09.04.2021 20:38 Ответить
После месяцев соблюдение режима полного и всеобъемлющего прекращения огня мы вернулись к необходимости устанавливать перемирие.Источник: https://censor.net/ru/n3258768

Что ты нахер несешь???!!!!
показать весь комментарий
09.04.2021 21:40 Ответить
У нових точках надумав відступати.
показать весь комментарий
09.04.2021 23:27 Ответить
к вопросу о Сребренице. Самая лучшая Сребреница будет та, которую устроят в москве пацанчики из Казани и Грозного, а это произойдет, и ждать осталось недолго
показать весь комментарий
09.04.2021 21:43 Ответить
идиотизм
показать весь комментарий
09.04.2021 21:49 Ответить
Що воно меле?
показать весь комментарий
09.04.2021 22:00 Ответить
После стольких богибших наших парней снова обьявлять 101-е китайское перемирие?
Вова - ты дурак! Признайся в этом! Прояви мужество хоть таким способом! Признайся , покайся и уйди .Уйди по хорошему сам, пока не поздно!
показать весь комментарий
09.04.2021 22:03 Ответить
или хотя бы промолчи на эту тему
показать весь комментарий
10.04.2021 00:25 Ответить
От жеж 3,14дар продажний..
показать весь комментарий
09.04.2021 22:07 Ответить
Що воно верзе?
показать весь комментарий
09.04.2021 22:43 Ответить
Треба в Конституцію ввести нову посаду - Верховний миротворець України, тому що з лайна кулі не вийде.
показать весь комментарий
09.04.2021 23:10 Ответить
Нет слов, **@niy стыд, он что-то мелет, а стыдно мне, надо показать, что ты президент, а не сопля!!!
показать весь комментарий
09.04.2021 23:23 Ответить
Президент був і загув, а це те, про що він попереджав.
показать весь комментарий
09.04.2021 23:31 Ответить
Хто за це гімно голосував, а ну зізнавайтесь.
показать весь комментарий
10.04.2021 00:38 Ответить
Мовчать, тварини, як води до рота понабирали. Один знайомий тільки чесно признався.
показать весь комментарий
10.04.2021 08:27 Ответить
До ЗЕленого перемирия снайперы ВСУ отстреливали сепарню и кацапов и была аэроразведка.

Во время перемирия снайперы сепарни и кацапов отстреливают ВСУ, которым аэроразведка и действия снайперов запрещены.

Вопрос:
Почему ЗЕ так хочет, чтобы сепарня и кацапы безнаказанно отстреливали ВСУ, а не наоборот?
показать весь комментарий
10.04.2021 03:28 Ответить
От чому наші вояки такі тупі? Чому ворожого снайпера не притягли поближче? Чому не заплющили очі на ворожу ДРГ?
показать весь комментарий
10.04.2021 07:35 Ответить
Недомерок так и не понял,что договариваются с теми, кого сложно победить и с теми кого уважают. У кого может вызвать чувство уважения гундявый ублюдочный клоун
показать весь комментарий
10.04.2021 08:39 Ответить
Ну да говнокомандуючий ЗЕ це як раз той хто підтримує бойовий дух захистників своєю клоунадою - После месяцев соблюдение режима полного и всеобъемлющего прекращения огня мы вернулись к необходимости устанавливать перемирие (казковий до...&б)
показать весь комментарий
10.04.2021 11:45 Ответить
Я не понимаю-- почему у ЭТОГО еще поддержка 24 %? ведь видно что оно не умное трусливое тщеславное! И не учится НИЧЕМУ!
показать весь комментарий
10.04.2021 16:10 Ответить
щяс канхвето-бото ферма вся пойдет на фронт записываться и врага победит.
показать весь комментарий
11.04.2021 04:01 Ответить
Страница 2 из 2
 
 