На Донбассе активизировались вражеские снайперы: мы вернулись к необходимости устанавливать новое перемирие, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала года на Донбассе погибли 26 украинских воинов. После месяцев соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня Украина вернулась к необходимости устанавливать перемирие.
Об этом президент написал на своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Передовая - это место героизма и самоотверженности. Место, где наше государство борется за мир и продолжает платить цену войне. С начала года на Донбассе погибли 26 бойцов.
Наш общий долг - помнить героев. Мой личный долг как Верховного Главнокомандующего - поддерживать боевой дух военных, которые на фронте делают все возможное для защиты Украины.
Убежден, те, кто имеют власть, должны приезжать на Донбасс. Здесь решается судьба страны. И даже самые сильные нуждаются в поддержке. Бойцы должны знать и слышать, что их служба - это утверждение независимости и спокойствия миллионов украинцев. В конце концов, кто будет работать в высоких кабинетах, если некому будет защищать границы страны?
Я посетил боевые позиции, где погибли наши герои и где больше всего раненых. Это те точки обострения, которыми снова покрылся Донбасс. Здесь хотят мира, но с другой стороны линии разграничения оружия не складывают. Наши бойцы рассказывали мне о своей службе под звуки выстрелов, которые снова стали на передовой опасной обыденностью. После месяцев соблюдение режима полного и всеобъемлющего прекращения огня мы вернулись к необходимости устанавливать перемирие.
В последнее время активизировались вражеские снайперы. Они регулярно целятся по позициям наших военных. Территория у линии разграничения заминироваан, а от инфраструктуры порой не осталось ничего. Поэтому впереди много работы.
Но время отметить и то, что уже сделано. Государственные награды нашим бойцам вручал я, но это - благодарность от всех украинцев. Впрочем, уверен, нет наград, которыми можно было бы полностью оценить вклад героев в защиту страны. Страны, которая стремится к миру, сохранению жизней и возможности самостоятельно определять свое будущее", - заявил Зеленский.
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І як це витримати ???
А в 2019 году 73% не верили, что именно так и будет. И всякого, кто про это говорил, называли порохоботами.
И тут такой сюрприз...
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Контрснайпрские группы мы уже отвели. Теперь, после увеличение президентской цепи на два звена, нужно нужно сделать западло русским и отвести войска на пятикратную дальность стрельбы из снайперской винтовки, что бы пули не долетали и снайпера из РФ не могли попасть!, - Зеленский после кокаиновой дорожки.
засцал - проиграл
зееврей со старта обосцался
наконец через 2 года стал прислушиваться к мнению РНБО хотя бы.
Фридрих Великий
Ну тож Фридрих, всего лишь Великий. А Бубенчик же у нас Величайший...
Куды там всяким великим...
Что ты нахер несешь???!!!!
Вова - ты дурак! Признайся в этом! Прояви мужество хоть таким способом! Признайся , покайся и уйди .Уйди по хорошему сам, пока не поздно!
Во время перемирия снайперы сепарни и кацапов отстреливают ВСУ, которым аэроразведка и действия снайперов запрещены.
Вопрос:
Почему ЗЕ так хочет, чтобы сепарня и кацапы безнаказанно отстреливали ВСУ, а не наоборот?