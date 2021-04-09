На Донбассе активизировались вражеские снайперы: мы вернулись к необходимости устанавливать новое перемирие, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала года на Донбассе погибли 26 украинских воинов. После месяцев соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня Украина вернулась к необходимости устанавливать перемирие.

Об этом президент написал на своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Передовая - это место героизма и самоотверженности. Место, где наше государство борется за мир и продолжает платить цену войне. С начала года на Донбассе погибли 26 бойцов.

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Наш общий долг - помнить героев. Мой личный долг как Верховного Главнокомандующего - поддерживать боевой дух военных, которые на фронте делают все возможное для защиты Украины.

Убежден, те, кто имеют власть, должны приезжать на Донбасс. Здесь решается судьба страны. И даже самые сильные нуждаются в поддержке. Бойцы должны знать и слышать, что их служба - это утверждение независимости и спокойствия миллионов украинцев. В конце концов, кто будет работать в высоких кабинетах, если некому будет защищать границы страны?

Я посетил боевые позиции, где погибли наши герои и где больше всего раненых. Это те точки обострения, которыми снова покрылся Донбасс. Здесь хотят мира, но с другой стороны линии разграничения оружия не складывают. Наши бойцы рассказывали мне о своей службе под звуки выстрелов, которые снова стали на передовой опасной обыденностью. После месяцев соблюдение режима полного и всеобъемлющего прекращения огня мы вернулись к необходимости устанавливать перемирие.

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В последнее время активизировались вражеские снайперы. Они регулярно целятся по позициям наших военных. Территория у линии разграничения заминироваан, а от инфраструктуры порой не осталось ничего. Поэтому впереди много работы.

Но время отметить и то, что уже сделано. Государственные награды нашим бойцам вручал я, но это - благодарность от всех украинцев. Впрочем, уверен, нет наград, которыми можно было бы полностью оценить вклад героев в защиту страны. Страны, которая стремится к миру, сохранению жизней и возможности самостоятельно определять свое будущее", - заявил Зеленский.



