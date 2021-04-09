На границе с Молдовой задержан нарушитель с гранатой и патронами, - Госпогранслужба. ФОТО
Пограничники задержали гражданина Украины, который пытался незаконно пересечь границу с Молдовой.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Нарушителя обнаружили сегодня ночью в 20 метрах от госграницы на участке отделения "Студеная".
"С собой в дорогу мужчина прихватил 120 патронов к автоматическому оружию калибра 7,62 мм, гранату Ф-1 с запалом и пакет с веществом серо-зеленого цвета весом 10 грамм", - говорится в сообщении.
На гражданина Украины составлен процессуальные документы за попытку незаконного пересечения государственной границы, он задержан сотрудниками СБУ в порядке ст. 208 УПК.
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Александр Иванов #442761
показать весь комментарий09.04.2021 16:00 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Беня Шихман #465470
показать весь комментарий09.04.2021 16:13 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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