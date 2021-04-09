На границе с Молдовой задержан нарушитель с гранатой и патронами, - Госпогранслужба. ФОТО

Пограничники задержали гражданина Украины, который пытался незаконно пересечь границу с Молдовой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Нарушителя обнаружили сегодня ночью в 20 метрах от госграницы на участке отделения "Студеная".

"С собой в дорогу мужчина прихватил 120 патронов к автоматическому оружию калибра 7,62 мм, гранату Ф-1 с запалом и пакет с веществом серо-зеленого цвета весом 10 грамм", - говорится в сообщении.

Смотрите: Экс-наемник "ДНР" задержан в Дружковке, - Госпогранслужба. ВИДЕО

На гражданина Украины составлен процессуальные документы за попытку незаконного пересечения государственной границы, он задержан сотрудниками СБУ в порядке ст. 208 УПК.

Читайте: Все иностранцы, въезжающие в Украину, должны подтвердить цель визита, - Госпогранслужба