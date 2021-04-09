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Новости Силовики
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На границе с Молдовой задержан нарушитель с гранатой и патронами, - Госпогранслужба. ФОТО

Пограничники задержали гражданина Украины, который пытался незаконно пересечь границу с Молдовой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

На границе с Молдовой задержан нарушитель с гранатой и патронами, - Госпогранслужба 01

Нарушителя обнаружили сегодня ночью в 20 метрах от госграницы на участке отделения "Студеная".

"С собой в дорогу мужчина прихватил 120 патронов к автоматическому оружию калибра 7,62 мм, гранату Ф-1 с запалом и пакет с веществом серо-зеленого цвета весом 10 грамм", - говорится в сообщении.

На границе с Молдовой задержан нарушитель с гранатой и патронами, - Госпогранслужба 02

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На границе с Молдовой задержан нарушитель с гранатой и патронами, - Госпогранслужба 03

На гражданина Украины составлен процессуальные документы за попытку незаконного пересечения государственной границы, он задержан сотрудниками СБУ в порядке ст. 208 УПК.

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Автор: 

боеприпасы (2356) Госпогранслужба (6551) граница (5298) Молдова (1884) правоохранительные органы (2970) силовики (2799)


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Шо чаус, в отрыв на прорыв пошел.
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09.04.2021 16:00 Ответить
точно! Чаус боров чортов! нахватить его и в питушатню на месяц
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09.04.2021 16:13 Ответить
 
 