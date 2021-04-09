9 апреля заседания СНБО не будет, поскольку Зеленский и Данилов на востоке, - Офис президента

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины не состоится 9 апреля, поскольку президент Владимир Зеленский и секретарь СНБО Алексей Данилов находятся в Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в комментарии Радио Свобода в пресс-службе Офиса президента.

В ОПУ добавили, что график заседаний СНБО иногда меняется в зависимости от графика главы государства. Когда состоится следующее заседание СНБО - там не уточнили.

В то же время в сообщении, обнародованном пресс-служой президента, указано, что во время рабочей поездки на Донбасс Владимир Зеленский провел ночь в местах дислокации защитников Украины.

"В пятницу президент посетил позиции на переднем крае обороны. На этих позициях во время обострения ситуации погибли и получили ранения украинские военнослужащие ", - говорится в сообщении ОПГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбассе активизировались вражеские снайперы: мы вернулись к необходимости устанавливать новое перемирие, - Зеленский