9 апреля заседания СНБО не будет, поскольку Зеленский и Данилов на востоке, - Офис президента
Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины не состоится 9 апреля, поскольку президент Владимир Зеленский и секретарь СНБО Алексей Данилов находятся в Донбассе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в комментарии Радио Свобода в пресс-службе Офиса президента.
В ОПУ добавили, что график заседаний СНБО иногда меняется в зависимости от графика главы государства. Когда состоится следующее заседание СНБО - там не уточнили.
В то же время в сообщении, обнародованном пресс-служой президента, указано, что во время рабочей поездки на Донбасс Владимир Зеленский провел ночь в местах дислокации защитников Украины.
"В пятницу президент посетил позиции на переднем крае обороны. На этих позициях во время обострения ситуации погибли и получили ранения украинские военнослужащие ", - говорится в сообщении ОПГ.
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