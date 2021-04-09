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9 апреля заседания СНБО не будет, поскольку Зеленский и Данилов на востоке, - Офис президента

9 апреля заседания СНБО не будет, поскольку Зеленский и Данилов на востоке, - Офис президента

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины не состоится 9 апреля, поскольку президент Владимир Зеленский и секретарь СНБО Алексей Данилов находятся в Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в комментарии Радио Свобода в пресс-службе Офиса президента.

В ОПУ добавили, что график заседаний СНБО иногда меняется в зависимости от графика главы государства. Когда состоится следующее заседание СНБО - там не уточнили.

В то же время в сообщении, обнародованном пресс-служой президента, указано, что во время рабочей поездки на Донбасс Владимир Зеленский провел ночь в местах дислокации защитников Украины.

"В пятницу президент посетил позиции на переднем крае обороны. На этих позициях во время обострения ситуации погибли и получили ранения украинские военнослужащие ", - говорится в сообщении ОПГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбассе активизировались вражеские снайперы: мы вернулись к необходимости устанавливать новое перемирие, - Зеленский

Зеленский Владимир (20742) СНБО (4440) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+4
на каком таком востоке?в омане был,в эмиратах был,в катаре тоже был)на востоке Украины обосрался
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09.04.2021 16:02
+4
9 апреля заседания СНБО не будет, поскольку Зеленский и Данилов на востоке, - Офис президента - Цензор.НЕТ 9062
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09.04.2021 16:11
+3
Вот спрашивается нахрена он сейчас нам? Только на этот год в строительство вкладывается 3.8 млрд. Хотя один дивизион крайне необходимых сейчас "Нептунов" стоит 720 млн. И срок изготовления дивизиона -- 9 месяцев от выделения средств. При Порохе мы бы имели уже не менее 8 дивизионов и решили бы вопрос с агрессией Рашки на морях.
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09.04.2021 16:33
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А Восток дело тонкое, Петруха.
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09.04.2021 15:59 Ответить
ходят слухи, что 10.04. - 11.04. Зеленский и Эрдоган будут в Турции делать закладку первого корвета для Украины..
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09.04.2021 16:01 Ответить
Вот спрашивается нахрена он сейчас нам? Только на этот год в строительство вкладывается 3.8 млрд. Хотя один дивизион крайне необходимых сейчас "Нептунов" стоит 720 млн. И срок изготовления дивизиона -- 9 месяцев от выделения средств. При Порохе мы бы имели уже не менее 8 дивизионов и решили бы вопрос с агрессией Рашки на морях.
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09.04.2021 16:33 Ответить
всех планов громадьё нам не известно.. "Нептуны" будут в конце этого года..
на "Ольху - М" (дальность 120 км) заключили первый иностранный контракт.. инозаказчик не известен.. всё потихоньку движется..
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09.04.2021 16:37 Ответить
Не будет никаких "Нептунов". Потеряли еще один год. Денег не выделили от слова совсем, а госгарантии можно засунуть в одно место. Бумажка ни о чем. Единственный комплект "Нептуна" -- это тот, на котором проходили испытания и который профинансировали еще в начале 2019 года. Такая-же ситуация и с "Ольхой", и с "Тайфуном", и с "Гром\Сапсаном". Заказывают зарубежные заказчики, а не своя армия. Зеле такое оружие не нужно.
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09.04.2021 17:16 Ответить
В ОПУ добавили... Это я фрагмент этого сообщения скопировал.
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09.04.2021 16:01 Ответить
на каком таком востоке?в омане был,в эмиратах был,в катаре тоже был)на востоке Украины обосрался
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09.04.2021 16:02 Ответить
не просто на Востоке а на фронте . в окопах . в самом опасном месте . *** щас расплачусь
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09.04.2021 16:07 Ответить
Зе пустое место. Дерьмак рулит.
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09.04.2021 16:08 Ответить
9 апреля заседания СНБО не будет, поскольку Зеленский и Данилов на востоке, - Офис президента - Цензор.НЕТ 9062
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09.04.2021 16:11 Ответить
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09.04.2021 16:18 Ответить
Ну как-же мы будем без ежепятничного шиу "величайшего"? Пропадем ведь ...
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09.04.2021 16:34 Ответить
9 квітня засідання РНБО не буде, оскільки Зеленський і Данілов на сході, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 1598
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10.04.2021 00:30 Ответить
 
 