"Вся власть совету!": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят санкции СНБО, контрабанду и референдумы в Украине

В пятницу, 9 апреля, в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят, имеет ли СНБО полномочия одновременно на закрытие телеканалов, введение санкций против украинцев, борьбу с контрабандой и на арест имущества даже без решения суда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

- Что будет с теми, кого Президент назвал главными контрабандистами страны? - Сколько государственный бюджет теряет из-за контрабанды? - Референдумы в Украине: смогут ли украинцы легализовать марихуану, разрешить двойное гражданство или принять решение о вступлении в НАТО?

Гости студии:

Алексей Резников, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, член СНБО;

Михаил Саакашвили, глава Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013);

Тимофей Милованов, внештатный советник руководителя Офиса Президента, президент Киевской школы экономики;

Руслан Стефанчук, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины;

Александр Корниенко, глава партии "Слуга Народа";

Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина";

Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность", член Комитета ВР Украины по вопросам бюджета;

Александр Данилюк, секретарь СНБО (май–октябрь 2019), министр финансов Украины (2016-2018);

Максим Нефьодов, председатель Государственной таможенной службы (2019-2020);

Виктор Трепак, первый заместитель председателя СБУ (2015-2016), начальник ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ (2015–2016);

Орест Фирманюк, бизнесмен в сфере международной логистики (Стамбул, Турция).