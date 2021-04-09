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Новости Агрессия России против Украины
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Сообщения о "подготовке Украины к наступлению на Донбасс" не соответствуют действительности, - Хомчак

Сообщения о

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Кремль пытается дискредитировать Украину на международной арене.

Об этом говорится в его заявлении, информирует Цензор.НЕТ.

"Сообщения, распространенные государством-агрессором российской федерацией о якобы "подготовке Украины к наступлению на Донбасс" не соответствуют действительности и носят характер целенаправленной кампании по дезинформации. Эта кампания имеет целью дискредитировать Украину на международной арене, посеять панику среди населения временно оккупированных территорий, изменить информационную повестку дня для продвижения геостратегических интересов Кремля", - отметил Хомчак.

Главнокомандующий ВСУ призывает не поддаваться на провокации и не распространять дезинформацию.

"Еще раз подчеркиваю, что Вооруженные Силы Украины готовы к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции Объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины. Используя запугивание и шантаж применением военной силы, РФ искусственно обостряет ситуацию для достижения собственных геостратегических целей. Наращивание межвидовых группировок войск (сил) вдоль государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины используется Кремлем в качестве дополнительного инструмента давления", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина превращается во взрывоопасный регион. В случае повторения ситуации, похожей на Сребреницу, Россия примет меры, - Песков

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".

Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": К сожалению, Украине стоит ожидать нового военного обострения, - замглавы ОП Жовква

Автор: 

Генштаб ВС (6430) оборона (5227) Донбасс (26956) Хомчак Руслан (250)


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Топ комментарии
+19
Хомчак это тот который бросил своих солдат и драпал втихаря из Илловайска?
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09.04.2021 16:06
+17
наступление ? да еще и с таким говнокомандующим ? конечно же не соответствует действительности
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09.04.2021 16:04
+16
Да что Вы как попугаи оправдываетесь тупая тактика

Один великий деятель уже сегодня сказал все
На Донбассе активизировались вражеские снайперы: мы вернулись к необходимости устанавливать новое перемирие, - Зеленский
Самолеты летят будем бомбит его уже точно бомбит по полной
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09.04.2021 16:09
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Правила форума Совет форумчан
Да, приватбанковский броневичек сейчас был бы весьма кстати.
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09.04.2021 16:02 Ответить
возить деньги пенсионерам ЛДНР ?
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09.04.2021 17:15 Ответить
Почитайте на чем он в начале войны передвигался и куда.
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09.04.2021 17:18 Ответить
Ми в стані війни з росією, навіщо нам спростовувати можливість наступу на Донбасі? Ми готові наступати на Донбасі, виходити на Ростов і перекривати всі мости, переходи та ЛЕП через Дон і перерізати залізничне та будь яке сполучення з Кавказом та Кримом! Навіть якщо путін нападе на Харків, Херсон чи Одесу, він втратить Кавказ і почнеться нова Кавказька війна яка нарешті знищить росію!
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09.04.2021 19:50 Ответить
Ты шо куришь?)))
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09.04.2021 20:16 Ответить
Верховний з головним вирішили здати без бою. Де наші війська, де польові госпіталі? Тільки годинники в подарунок для смертників...
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10.04.2021 07:24 Ответить
наступление ? да еще и с таким говнокомандующим ? конечно же не соответствует действительности
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09.04.2021 16:04 Ответить
Да ну! Скажи ещё, что приграничную радиостанцию не собираетесь захватывать
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09.04.2021 16:04 Ответить
А если бы было, то рассказал бы. Всё мы знаем о кровавых планах Хомчака и Зеленского распять мальчика в трусиках с Донбасса.
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09.04.2021 16:05 Ответить
"Лішь би нє било войни!" - співали росіяни, пускаючи сльозу та ... направляючи в сп'янілому імперському угарі танки, міни, бомби, своїх солдат та РСЗО в Україну, Молдову, Грузію, Сірію, нині в Білорусь - щоб вбивати! (та й "вагнерівців"- в інші країни... Африки... та Південної Америки)

Для чого? - Для "прінуждєнія к міру".., Так на росію ніхто з нас не нападав !!! Військ названих країн не було на російській території !!!

.
Росія використовує загибель людей для задоволення своїх імперських амбіцій, здійснюючи при цьому чергові словесні кульбіти та зовнішньо- політичні маніпуляцій - і весь світ це чітко бачить..

А від чого ж захищали росіяни названі країни та "жітєлєй Донбаса"?

А ми вас просили нас "захищати"? Від кого та від чого?

Від вступу в ЄС?

Від вступу в НАТО?
Від європейських норм, європейського способу та рівня життя?
Від можливостей навчати дітей в європейських університетах?
Від свободи пересування?
Чи від демократії та свободи людини?
Чи від власної та самостійної церкви?
Чи від права на власну думку та мову?
Чи від ПРАВ ЛЮДИНИ, від природних прав на власне та самостійне ЖИТТЯ?
Від чого конкретно- поясніть "православно-славянскіє братья" ви намагаєтеся нас захистити, сіючи смерть серед тих, кого вже "захищаєте"?

Але тепер ми дійсно прохаємо.... Але прохаємо не росію, а прохаємо весь світ допомогти нам захиститися - і не просто від росії , а від її смертоносної місії !!!
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09.04.2021 16:57 Ответить
Хомчак это тот который бросил своих солдат и драпал втихаря из Илловайска?
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09.04.2021 16:06 Ответить
Не драпал а готовил пути отхода, и малеха увлекся, очнулся в Днепре.
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09.04.2021 16:09 Ответить
Зелі якраз такий головний підходить, він ще заздалегідь об'явив вирок Україні.
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10.04.2021 07:31 Ответить
А сейчас даже ссыт сказать что его войско готово к войне.боиться спровоцировать Россию.порожняк
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09.04.2021 18:05 Ответить
Канешно фейк! зачем нам ихнее богацтво?
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09.04.2021 16:08 Ответить
Да что Вы как попугаи оправдываетесь тупая тактика

Один великий деятель уже сегодня сказал все
На Донбассе активизировались вражеские снайперы: мы вернулись к необходимости устанавливать новое перемирие, - Зеленский
Самолеты летят будем бомбит его уже точно бомбит по полной
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09.04.2021 16:09 Ответить
А зря что не соответствует. эту мразь раSSейскую нужно истребить!!!
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09.04.2021 16:09 Ответить
"Сообщения, распространенные государством-агрессором российской федерацией о якобы "подготовке Украины к наступлению на Донбасс" не соответствуют действительности и носят характер целенаправленной кампании по дезинформации. Источник: https://censor.net/ru/n3258776

Ну так ослаблять жеж анонсировала создание целого Центра по борьбе с вот этой самой, курва, дезинформацией за счет налогоплательщиков. Где бурная деятельность?
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09.04.2021 16:09 Ответить
Повідомлення про "підготовку України до наступу на Донбас" не відповідають дійсності, - Хомчак - Цензор.НЕТ 5432
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10.04.2021 11:33 Ответить
Народжений бздуном воïном не стане ні за що - в які б наряди не наряджався. Бездарність завжди залишиться бездарністю.
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09.04.2021 16:13 Ответить
З тебе був би чудовий свинопас,на цьому все.
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09.04.2021 16:16 Ответить
На бездарне керівництво арміею немае чого розраховувати вернути комбатів Порошенка котрі звільнили половину території донбасу і пора скликати добровольчі батальони і опередити фашистську росію визволенням донецька це можна зробити за одну ніч стоїмо на окраїнах і ворог побежить як це було в 2014 році в маріуполі славянську краматорську дружківкі северодонецьку і ще 30 населених пунктах,
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09.04.2021 16:23 Ответить
Гарно пишеш.

Але дай відповідь на запитання: чуму конкретно ти заховався за "білим білетом"?
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09.04.2021 16:30 Ответить
Яку чуму?
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09.04.2021 16:55 Ответить
Повідомлення про "підготовку України до наступу на Донбас" не відповідають дійсності, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8036
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12.04.2021 08:16 Ответить
Сообщения о "подготовке Украины к наступлению на Таганрог" не соответствуют действительности,....Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Кремль пытается дискредитировать Украину на международной арене......если бы так звучало то правильно, а по другому сцыкливо звучит, так как комада Президента дала фронту один танк и то для парада.
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09.04.2021 16:25 Ответить
Зараз головне частіше то повторювати
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09.04.2021 16:44 Ответить
А шкода дійсно, що "нє соотвєтствуют дєйствітєльності".
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09.04.2021 16:54 Ответить
Маскальня стягує свої сили, а нам не можна
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09.04.2021 16:54 Ответить
https://twitter.com/arctic_lanes

https://twitter.com/arctic_lanes Masha



А вы знаете, что когда в российском посольстве в Аргентине обнаружили кокс, аргентинские спецслужбы говорили о 385 кг наркотика? ФСБ наличие кокса в посольстве не отрицала, но речь шла уже о 362 кг. 23 кг посольским удалось спасти
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09.04.2021 16:55 Ответить
Главком ВСУ есть достойный подпевала,подтанцовщик и лизоблюд своему пораженцу и трусу главковерху...
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09.04.2021 17:00 Ответить
А при чем здесь подпевала? У него - молодая, супер-пупер сногсшибательная женушка двадцати с хвостиком годков отроду, принесла ему недавно младенца. Какая ж тут война? провокация одна...
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09.04.2021 17:49 Ответить
Главковерх намедни в ООС озвучил о новом перемирии,а главком, не сомневайтесь, подпоет ему,что ВСУ не готовы воевать и "тишина"для них самое благо..,Ну и от молодой женки тож ехать на передовую не в охоту..
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09.04.2021 17:59 Ответить
Хомчик предпочитает ужас без конца, чем ужасный конец. По ходу можно приворовывать и москалю секреты сдавать. Не так ли Хомчик?
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09.04.2021 18:00 Ответить
Міністерство оборони України планує підписати контракт на перший дослідний дивізіон оперативно-тактичного ракетного комплексу «Сапсан» у 2021 році, повідомляє 19 лютого 2021 року пресслужба МОУ.
«У січні ми побували у Дніпрі, відвідали наші стратегічні підприємства вітчизняної ракетно-космічної галузі - ДП «Південмаш» та ДП «КБ «Південне». Ознайомившись із перспективними розробками у сфері ракетно-реактивного озброєння для Збройних сил України, ми заявили, що готові розширити фінансування української ракетної програми. Тепер переходимо до конкретних кроків», - заявив міністр оборони Андрій Таран.
За його словами, йдеться про підготовку контракту на виготовлення першої дослідної батареї оперативно-тактичного комплексу, відомого під назвою «Сапсан» або «Грім-2», що розробляється у КБ «Південне».
«Оскільки ступінь готовності всього проєкту вже перевищив 80%, маємо зробити останній крок і завершити цю роботу. Розробка вітчизняного оперативно-тактичного ракетного комплексу від КБ «Південне» має найвищий пріоритет, співмірний тому ж ракетному https://www.radiosvoboda.org/a/news-minoborony-neptun/31026950.html комплексу «Нептун» , - додав міністр.
У серпні 2013 року, за часів президентства Віктора Януковича, ДКБ «Південне» і Павлоградський хімзавод - провідні підприємства оборонної та ракетно-космічної галузей України - припинили роботу над проєктом ракетного комплексу «Сапсан».
У 2016 році державне підприємство «НВО «Павлоградський хімічний завод» (Павлоград) разом із державним конструкторським бюро «Південне» (Дніпро) повідомили, що https://www.radiosvoboda.org/a/news/28095446.html розробили новий оперативно-тактичний комплекс «Грім» . Як повідомляли на заводі, створення «Грому» розпочалось після закриття проєкту зі створення оперативно-тактичного комплексу «Сапсан» 2013-го року.https://www.radiosvoboda.org/a/news-minoborony-sapsan/31111733.html
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09.04.2021 19:03 Ответить
П.С.
Багатофункціональний високоточний оперативно-тактичний комплекс Сапсан/«Грім-2» з дальністю стрільби до 300 км в експортному варіанті та до 500 км для Збройних сил України, з перспективою нарощування (дальності) до 1,5 км, має бути негайно завершений та поставлений до Збройних Сил України !
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09.04.2021 19:04 Ответить
Переживаю за несчастного Главнопотерпевшего, чтобы он на линии разграничения совсем не ошалел от страха и не анонсировал новые отведения ( по- фашистски это называется разведением, а по-моему, развод).
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09.04.2021 19:17 Ответить
Це буде "нове перемир'я" в його хворій уяві.
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10.04.2021 07:36 Ответить
Я не розумію, чому українці усього світу підтримують Україну в війні з Росією. А українці з Росії ні , тільки в Москві колись проживало 2 мільйони українців, а по клинах скільки, а північ , Кубань.Чи вони живуть принципом - нам погано, то нехай вам буде ще хуже . А потім кричать ми брати .
Які ви брати , на могили своїх батьків не їдете . Закинули батьківські хати .Чужі люди листя і бур'яни з могил ваших батьків прибирають( і я так роблю), а ви, російські українці віддячуєте нам тим , що вбиваєте наших рідних , наших дітей .

Бог вам віддячить за все .
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09.04.2021 19:49 Ответить
Наші -- ті, що в могилах лежать, а ті, що на раші -- то вже не наші.
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10.04.2021 07:40 Ответить
Падажжи... тоесть:
1) Раша придумала фейк (как мотив наступления), что "Украина собирается наступать на Украину"
2) Хомчак: "я не я и хата не моя"
Вопрос знатокам (я прости ничего не понял если честно): на кого это рассчитано? в раше и так знают что "не собирается" - так как они это придумали. Для украинцев же это жест капитуляции (оправдываться за то чего они не делали). (из серии "не бейте меня больно ... не виноватая я .. он сам пришел").
Единственный вывод сделанный мной - хомчак агент кремля - который хочет подорвать боевой дух ВСУ и Украины в целом. Вот такими заявами. Оправдываться перед агрессором - это мазохизм. Раша только этого и ждет. Слабины.
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09.04.2021 20:39 Ответить
А хто там патріот? верховний зібрав біля себе тільки агентів.
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10.04.2021 07:46 Ответить
Он как загнанный заяц,который говорит волку ,что не будет есть его морковь.*******!Надо кошмарить мокшей ,резать им бошки,отрезать им яйца,как
это делали в Чечне.что бы у козломордых Пидоров ,был ужас о возможности попасть на войну с Украиной.
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09.04.2021 21:33 Ответить
Эти деятели скоро пригласят инспекторов из **********. ЗЕ клоуну можно втюхать и не такое.
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09.04.2021 21:36 Ответить
Ніхто нічого Зе клоуну не "втюхає". Все йде по інструкції для нього з Кремля. Для нас він робить вигляд, що він "бешенний" патриот, він і його команда потихеньку нищать Україну, готують її до повної здачі. Кожний, хто слідкує за новинами і їх аналізує сповна це розуміє. На консультації літав сперва в Оман, а цей раз в Катар, а як полетить в Китай, то вже РФ буде займати Укаїну, а воно буде не при чому.
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09.04.2021 23:48 Ответить
В чём отличие, они готовы наступать, а мы нет.
Они нессат об этом сказать, а хомчак ссыт.
тряпки.
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09.04.2021 21:41 Ответить
к вопросу о Сребренице. Самая лучшая Сребреница будет та, которую устроят в москве пацанчики из Казани и Грозного, а это произойдет, и ждать осталось недолго, и будете коцапбчеги завидовать мертвым
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09.04.2021 21:46 Ответить
Який сором! "кремль намагається ДИСКРЕДИТУВАТИ Україну на міжнародній арені... посіяти паніку серед населення тимчасово окупованих територій..." Яка ж с*ка це сказала? Навпаки, на міжнародній арені Україну поважав би весь світ, якби ми пішли в НАСТУП, щоб відібрати у російських окупантів нашу територію. З таким ідіотом, який займає місце головнокомандувача, не можна навіть у розвідку йти. Він якраз і дискредитує та ганьбить Україну, падло.
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09.04.2021 22:38 Ответить
Терпіли зазвичай так і мичать, коли стоять на колінах і бульби з носа дують......
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10.04.2021 08:44 Ответить
Кому командувач це заявляє? Та в Україні навіть прибічники "5-ї колони" чудово знають, хто на кого збирається нападати. Хочете переконатись - запросіть такого на сто грам (із невеличкою закускою), і він Вам розкаже більше, ніж Хомчак. Хомчакові треба терміново поїхати, або послати когось із своїх заступників у Польщу, Румунію й Туреччину, бо, схоже, там забули, що сидять на "ісконно русскіх зємлях", і що вони - перші на черзі після України. До речі, в Румунії зовсім погано із правдивою історією: вони не знають, що путлерівська "Новороссія" закінчується на Дунаї та Прутові, а не в Одесі (тобто вся Південно-Східна Україна плюс Буджак, Молдавія та Східна Буковина - Хотин, Сокиряни...). Але хто може гарантувати, що Ліліпутін, захопивши "Новороссію", не піде на "Малороссію" (бо там матір "городов русскіх" Київ), після чого спокуситься "Чєрвонороссією" (зі Львовом), "Варшавороссією", Добруджею?
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10.04.2021 10:15 Ответить
 
 