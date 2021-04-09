Сообщения о "подготовке Украины к наступлению на Донбасс" не соответствуют действительности, - Хомчак

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Кремль пытается дискредитировать Украину на международной арене.

Об этом говорится в его заявлении, информирует Цензор.НЕТ.

"Сообщения, распространенные государством-агрессором российской федерацией о якобы "подготовке Украины к наступлению на Донбасс" не соответствуют действительности и носят характер целенаправленной кампании по дезинформации. Эта кампания имеет целью дискредитировать Украину на международной арене, посеять панику среди населения временно оккупированных территорий, изменить информационную повестку дня для продвижения геостратегических интересов Кремля", - отметил Хомчак.

Главнокомандующий ВСУ призывает не поддаваться на провокации и не распространять дезинформацию.

"Еще раз подчеркиваю, что Вооруженные Силы Украины готовы к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции Объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины. Используя запугивание и шантаж применением военной силы, РФ искусственно обостряет ситуацию для достижения собственных геостратегических целей. Наращивание межвидовых группировок войск (сил) вдоль государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины используется Кремлем в качестве дополнительного инструмента давления", - добавил он.

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Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".

Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.

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