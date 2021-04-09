Сообщения о "подготовке Украины к наступлению на Донбасс" не соответствуют действительности, - Хомчак
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Кремль пытается дискредитировать Украину на международной арене.
Об этом говорится в его заявлении, информирует Цензор.НЕТ.
"Сообщения, распространенные государством-агрессором российской федерацией о якобы "подготовке Украины к наступлению на Донбасс" не соответствуют действительности и носят характер целенаправленной кампании по дезинформации. Эта кампания имеет целью дискредитировать Украину на международной арене, посеять панику среди населения временно оккупированных территорий, изменить информационную повестку дня для продвижения геостратегических интересов Кремля", - отметил Хомчак.
Главнокомандующий ВСУ призывает не поддаваться на провокации и не распространять дезинформацию.
"Еще раз подчеркиваю, что Вооруженные Силы Украины готовы к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции Объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины. Используя запугивание и шантаж применением военной силы, РФ искусственно обостряет ситуацию для достижения собственных геостратегических целей. Наращивание межвидовых группировок войск (сил) вдоль государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины используется Кремлем в качестве дополнительного инструмента давления", - добавил он.
Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.
8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.
Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".
Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.
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Для чого? - Для "прінуждєнія к міру".., Так на росію ніхто з нас не нападав !!! Військ названих країн не було на російській території !!!
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Росія використовує загибель людей для задоволення своїх імперських амбіцій, здійснюючи при цьому чергові словесні кульбіти та зовнішньо- політичні маніпуляцій - і весь світ це чітко бачить..
А від чого ж захищали росіяни названі країни та "жітєлєй Донбаса"?
А ми вас просили нас "захищати"? Від кого та від чого?
Від вступу в ЄС?
Від вступу в НАТО?
Від європейських норм, європейського способу та рівня життя?
Від можливостей навчати дітей в європейських університетах?
Від свободи пересування?
Чи від демократії та свободи людини?
Чи від власної та самостійної церкви?
Чи від права на власну думку та мову?
Чи від ПРАВ ЛЮДИНИ, від природних прав на власне та самостійне ЖИТТЯ?
Від чого конкретно- поясніть "православно-славянскіє братья" ви намагаєтеся нас захистити, сіючи смерть серед тих, кого вже "захищаєте"?
Але тепер ми дійсно прохаємо.... Але прохаємо не росію, а прохаємо весь світ допомогти нам захиститися - і не просто від росії , а від її смертоносної місії !!!
Один великий деятель уже сегодня сказал все
На Донбассе активизировались вражеские снайперы: мы вернулись к необходимости устанавливать новое перемирие, - Зеленский
Самолеты летят будем бомбит его уже точно бомбит по полной
Ну так ослаблять жеж анонсировала создание целого Центра по борьбе с вот этой самой, курва, дезинформацией за счет налогоплательщиков. Где бурная деятельность?
Але дай відповідь на запитання: чуму конкретно ти заховався за "білим білетом"?
https://twitter.com/arctic_lanes Masha
А вы знаете, что когда в российском посольстве в Аргентине обнаружили кокс, аргентинские спецслужбы говорили о 385 кг наркотика? ФСБ наличие кокса в посольстве не отрицала, но речь шла уже о 362 кг. 23 кг посольским удалось спасти
«У січні ми побували у Дніпрі, відвідали наші стратегічні підприємства вітчизняної ракетно-космічної галузі - ДП «Південмаш» та ДП «КБ «Південне». Ознайомившись із перспективними розробками у сфері ракетно-реактивного озброєння для Збройних сил України, ми заявили, що готові розширити фінансування української ракетної програми. Тепер переходимо до конкретних кроків», - заявив міністр оборони Андрій Таран.
За його словами, йдеться про підготовку контракту на виготовлення першої дослідної батареї оперативно-тактичного комплексу, відомого під назвою «Сапсан» або «Грім-2», що розробляється у КБ «Південне».
«Оскільки ступінь готовності всього проєкту вже перевищив 80%, маємо зробити останній крок і завершити цю роботу. Розробка вітчизняного оперативно-тактичного ракетного комплексу від КБ «Південне» має найвищий пріоритет, співмірний тому ж ракетному https://www.radiosvoboda.org/a/news-minoborony-neptun/31026950.html комплексу «Нептун» , - додав міністр.
У серпні 2013 року, за часів президентства Віктора Януковича, ДКБ «Південне» і Павлоградський хімзавод - провідні підприємства оборонної та ракетно-космічної галузей України - припинили роботу над проєктом ракетного комплексу «Сапсан».
У 2016 році державне підприємство «НВО «Павлоградський хімічний завод» (Павлоград) разом із державним конструкторським бюро «Південне» (Дніпро) повідомили, що https://www.radiosvoboda.org/a/news/28095446.html розробили новий оперативно-тактичний комплекс «Грім» . Як повідомляли на заводі, створення «Грому» розпочалось після закриття проєкту зі створення оперативно-тактичного комплексу «Сапсан» 2013-го року.https://www.radiosvoboda.org/a/news-minoborony-sapsan/31111733.html
Багатофункціональний високоточний оперативно-тактичний комплекс Сапсан/«Грім-2» з дальністю стрільби до 300 км в експортному варіанті та до 500 км для Збройних сил України, з перспективою нарощування (дальності) до 1,5 км, має бути негайно завершений та поставлений до Збройних Сил України !
Які ви брати , на могили своїх батьків не їдете . Закинули батьківські хати .Чужі люди листя і бур'яни з могил ваших батьків прибирають( і я так роблю), а ви, російські українці віддячуєте нам тим , що вбиваєте наших рідних , наших дітей .
Бог вам віддячить за все .
1) Раша придумала фейк (как мотив наступления), что "Украина собирается наступать на Украину"
2) Хомчак: "я не я и хата не моя"
Вопрос знатокам (я прости ничего не понял если честно): на кого это рассчитано? в раше и так знают что "не собирается" - так как они это придумали. Для украинцев же это жест капитуляции (оправдываться за то чего они не делали). (из серии "не бейте меня больно ... не виноватая я .. он сам пришел").
Единственный вывод сделанный мной - хомчак агент кремля - который хочет подорвать боевой дух ВСУ и Украины в целом. Вот такими заявами. Оправдываться перед агрессором - это мазохизм. Раша только этого и ждет. Слабины.
это делали в Чечне.что бы у козломордых Пидоров ,был ужас о возможности попасть на войну с Украиной.
Они нессат об этом сказать, а хомчак ссыт.
тряпки.