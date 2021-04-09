В этом году начнется реконструкция стратегически важного Тересвянского моста на Закарпатье, - ОГА

В этом году на Закарпатье начнется реконструкция важного транспортного объекта - моста через реку Тересва.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.

Отмечается, что проектирование реконструкции моста находится на завершающем этапе.

"Срок реконструкции моста, согласно документации, продлится два года. Однако в дальнейшем отремонтированный по современным стандартам мост, который имеет важнейшее значение для логистики региона, будет надежно служить закарпатцам и гостям области", - сказал первый заместитель главы Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий.

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В ОГА добавили, что учитывая стратегическое значение моста для всего региона, накануне было принято решение на обеих его полосах и подъездах временно уложить тонкослойное асфальтовое покрытие для обеспечения проезда транспорта.

Сейчас Тересвянский мост признан ограниченно работоспособным. В 2019 году, по информации ОГА, на нем ввели временное ограничение для проезда транспортных средств общим весом более 7 тонн. Таким образом крупные перевозчики вынуждены ехать в объезд аварийного моста, что удлиняет маршрут на 32 км.

Тересвянский мост является частью транспортного коридора, ведущего к границам с четырьмя странами ЕС. Внутри Украины через него проходят маршруты для жителей Раховского и Тячевского районов в Ужгород и Мукачево.

Напомним, по плану "Большой стройки", в 2021 году в Украине планируется построить и восстановить 245 мостов. Об этом ранее заявил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

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