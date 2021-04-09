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Зеленский завтра посетит с рабочим визитом Турцию и встретится с Эрдоганом, - ОП

Зеленский завтра посетит с рабочим визитом Турцию и встретится с Эрдоганом, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля посетит с рабочим визитом Турецкую Республику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства встретится с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Под сопредседательством президентов двух государств будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Во время визита запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 9 апреля заседания СНБО не будет, поскольку Зеленский и Данилов на востоке, - Офис президента

Автор: 

визит (3103) Зеленский Владимир (20742) Турция (3480) Эрдоган Реджеп Тайип (913)


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Топ комментарии
+7
Пора збільшити парк Байрактарів!
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09.04.2021 16:24
+7
Млин, шо ему плохого Турция сделала?
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09.04.2021 16:35
+7
А ты откуда явилось,убожество?)
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09.04.2021 16:50
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Пора збільшити парк Байрактарів!
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09.04.2021 16:24 Ответить
Пора к Байрактарам купить рэб Koral у турков , иначе будут эти Байрактары очень легкой добычей для российских Буков и Торов, не говоря про Су-шки и Миги.
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09.04.2021 17:09 Ответить
Ну а шо...это полный звиздец -все что мы предсказывали ,на счёт зекретина и войны,сбывается с устрашающей точностью
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09.04.2021 16:24 Ответить
внук Ванги? чи внебрачний син Джуни?
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09.04.2021 16:37 Ответить
Вы предсказывали... Я так понимаю, Президенту Украины не о чём переговорить с Президентами Турции и Франции?
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09.04.2021 16:38 Ответить
То є тупа зрадна Зрада соєвих сектантів. А ця Валєрія одна з найголосніше камлающих їхніх клікуш тут на ЦН.
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09.04.2021 16:45 Ответить
А ты откуда явилось,убожество?)
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09.04.2021 16:50 Ответить
Тебе санітари пропустили, коли всім у вашій палаті галоперидол кололи, кацапка?
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09.04.2021 16:56 Ответить
Президент Украины должен сейчас работать в усиленном режиме,ТК экслакация на фронте,а не терять время и прятаться,хватаясь за любой повод ,как делает твое зечмо
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09.04.2021 16:48 Ответить
А ты мне,свинособака,не указывай ,что предъявлять зекретину,который мне обязан служить,а не Бене)
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09.04.2021 17:39 Ответить
И на рояле сбацать,здесь ему ни один президент не конкурент,ведь Он величайшее.
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09.04.2021 17:21 Ответить
Бацал он, когда на другой работе был.
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09.04.2021 17:35 Ответить
на пляж полетел
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09.04.2021 16:27 Ответить
Что-то зачастил на восток. Таки перед войной с эмиссарами Х,,,ла там доваривается?
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09.04.2021 16:28 Ответить
Уже с эмиссарами рашки боится встречаться. Поставленную задачу он так и не выполнил. Только Турция.
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09.04.2021 16:34 Ответить
Там,наверное,бабло легко складируется?
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09.04.2021 16:56 Ответить
мне кажется - его там на бабло таки по концовке кинут
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10.04.2021 00:52 Ответить
Ну что я и говорил. Костюмчик с отливом и... (тут не угадал) в Турцию. После дверей своей ОПы он конкретно писается в Украине долго находится.
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09.04.2021 16:30 Ответить
ему пора запретить выезжать из страны -сдрыстнет же ...
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09.04.2021 16:30 Ответить
Та лучше бы здрыснул. Только вот никому он не нужен. Как тот рояль в кустах.
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09.04.2021 16:36 Ответить
Млин, шо ему плохого Турция сделала?
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09.04.2021 16:35 Ответить
корвет будут закладывать для ВМСУ..
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09.04.2021 16:39 Ответить
https://mobile.twitter.com/yapravvsegda

https://mobile.twitter.com/yapravvsegda Украинский Сталкер https://mobile.twitter.com/yapravvsegda @yapravvsegda https://mobile.twitter.com/yapravvsegda/status/1380517945437253636 14 мин

По белой дорожке пару раз пробежаться...
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09.04.2021 17:03 Ответить
месяц назад контр-адмирал Нейжпапа говорил в интервью "Думской".. я читал..
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09.04.2021 17:06 Ответить
О, як запалали пукани у кацапні
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09.04.2021 16:41 Ответить
Пукани соі та лаптєватників злилися в унісоні:"Ко-ко-ко... Війна на порозі... Покинув країну у відповідальний момент... То є повна зрада... "
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09.04.2021 16:48 Ответить
Зная любовь турков и арабов к "богомизбранной " нации Сопля,как и в Катар,повезет с собой "истинных " мусульман-Мандель,шифера и т.п..
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09.04.2021 16:54 Ответить
Це неважливо. Хай звідти привезе Байрактари.
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09.04.2021 16:58 Ответить
Якби тільки не "інвеститції" і різні "меморандуми", бо їх вже стільки, що хоч в "Велике будівництво" каткуй.
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09.04.2021 17:28 Ответить
Неужели Зе такой безнадежно тупой, шр возьмкт с собой фээсбэшника ермака, либо он двуликий янус, надеюсь на бдительность штатов.
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09.04.2021 16:58 Ответить
Нет Оно возьмет с собой истинных "украинцев" Мандель,Шниффера и т.д.
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09.04.2021 17:23 Ответить
Неужели Зе такой безнадежно тупой, шр возьмкт с собой фээсбэшника ермака, либо он двуликий янус, надеюсь на бдительность штатов.
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09.04.2021 17:01 Ответить
...значит, вылетит сегодня - еще ночь где-то на побережье отжигать можно
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09.04.2021 17:18 Ответить
Хоча б якийсь корабель впоперек Босфору на став.
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09.04.2021 17:25 Ответить
Давно дебильный нелох не срал тут своим присутствием...
Будет консультироваться в какой Катарский банк в следующий раз положить наворованное у украинцев бабло.
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09.04.2021 17:36 Ответить
Воно - саме, чи з роялєм?!
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09.04.2021 19:20 Ответить
зрады нету.
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11.04.2021 03:56 Ответить
 
 