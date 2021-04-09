Зеленский завтра посетит с рабочим визитом Турцию и встретится с Эрдоганом, - ОП
Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля посетит с рабочим визитом Турецкую Республику.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Глава государства встретится с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Под сопредседательством президентов двух государств будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.
Во время визита запланировано подписание ряда двусторонних документов.
Топ комментарии
+7 Valentyn Ivaniuk
показать весь комментарий09.04.2021 16:24 Ссылка
+7 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий09.04.2021 16:35 Ссылка
+7 Валерия Ларченко #413106
показать весь комментарий09.04.2021 16:50 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://mobile.twitter.com/yapravvsegda Украинский Сталкер https://mobile.twitter.com/yapravvsegda @yapravvsegda https://mobile.twitter.com/yapravvsegda/status/1380517945437253636 14 мин
По белой дорожке пару раз пробежаться...
Будет консультироваться в какой Катарский банк в следующий раз положить наворованное у украинцев бабло.