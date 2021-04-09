Зеленский завтра посетит с рабочим визитом Турцию и встретится с Эрдоганом, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля посетит с рабочим визитом Турецкую Республику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства встретится с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Под сопредседательством президентов двух государств будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Во время визита запланировано подписание ряда двусторонних документов.

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