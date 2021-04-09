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Новости Коронавирус и карантин
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Шмыгаль ответил на просьбу Кличко о введении общенационального локдауна: Можем вместе предложить Зеленскому назначить нового главу КГГА

Шмыгаль ответил на просьбу Кличко о введении общенационального локдауна: Можем вместе предложить Зеленскому назначить нового главу КГГА

Премьер-министр Денис Шмыгаль ответил мэру Киева Виталию Кличко на просьбу ввести общенациональный локдаун в Украине. Он предложил вместе обратиться к президенту за назначением нового главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Об этом Шмыгаль написал на своей странице в Фейсбуке, комментируя просьбу мэра Киева и главы КГГА Виталия Кличко к Кабмину рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в большинстве регионов Украины мы имеем угрожающую ситуацию с распространением COVID-19. В большинстве, но не во всех. И от того, как каждая отдельная область или город справляются с этими угрозами, зависит как эпидемическая, так и экономическая ситуация в стране. Хочу отметить, что в некоторых регионах после введения Государственной комиссией по ТЭБ и ЧС "красного" уровня эпидемической опасности и ответственной работы местных органов власти ситуации с распространением коронавируса выровнялась. Например, сегодня из "красной" зоны должна выйти Ивано-Франковская область. Это еще раз показывает, что адаптивный карантин работает и вводить тотальный локдаун по всей стране пока нет необходимости.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прошу Кабмин рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна, - Кличко

На сегодня город Киев остается в "красной" зоне. Но я уверен, что в случае эффективного контроля за противоэпидемическими мерами, которые предусматривает красный уровень опасности, столица также сможет быстро пройти ковидний пик. Именно на этом должны сегодня сосредоточиться городские власти Киева. Глава Киевской городской государственной администрации, мэр Киева Виталий Кличко так же, как и другие должностные лица, имеет свою ответственность в вопросе внедрения и контроля за ходом местного локдауна.

Правительство всегда прислушивается к советам и призывам представителей местной власти, мы готовы к сотрудничеству. Если ее цель - не политический пиар. Киев имеет больше всего ресурсов и возможностей, чтобы сделать противодействие распространению инфекции и защиту людей эффективными. Но если у мэра Киева, который также является председателем городской администрации, другое мнение ... И он считает, что одновременно полномочий городского головы и главы КГГА ему недостаточно, чтобы эффективно противодействовать COVID в столице, тогда можем вместе обратиться к Президенту Украины с предложением о назначении нового главы КГГА", - заявил Шмыгаль.

Шмыгаль ответил на просьбу Кличко о введении общенационального локдауна: Можем вместе предложить Зеленскому назначить нового главу КГГА 01
Шмыгаль ответил на просьбу Кличко о введении общенационального локдауна: Можем вместе предложить Зеленскому назначить нового главу КГГА 02

Автор: 

карантин (16729) КГГА (2989) Киев (25659) Кличко Виталий (4650) Шмыгаль Денис (2721) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+93
А можемо з Кличком запропонувати ввести нового прем'єр-міністра і президента.
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09.04.2021 16:31
+75
До чего же тупая срань зе-гниды и их обоссанные почитатели...
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09.04.2021 16:30
+51
- 60 лярдов на борьбу с ковид просрал Зе и Шмыгаль
- вакцинацию просрал Зе и Шмыгаль
- наплевательское отношение к карантину пропагандировали Зе и Шмыгаль
- полную компенсацию денег, при 40% занятости, для гос служащих(при этом наплевательское отношение на других) драйвит Зе и Шмыгаль

Но виноват конечно Кличко...
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09.04.2021 16:32
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Кличко! Закрывай Киев! Область не соблюдает карантин и миллионнами прётся в Киев! Как ещё остановить эту заразу, если они по другому не понимают? Только закрыть Киев на вьезд!
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09.04.2021 19:18 Ответить
В Эстонии на северо - востоке , тоже сделали красную зону , закрыли . и сразу в соседних районах поднялся уровень заболеваемости , как оказалось все из красной зоны ездили по ресторанам и магазинам в соседних районах . теперь учтя опыт , закрыли по всей стране .
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09.04.2021 19:34 Ответить
Что толку ограничений в Кмеве если все пригородные маршрутки работают?
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09.04.2021 19:50 Ответить
Він не думає, що після зупинки отоплювального періоду з 12.04. масово зростуть распіраторні захворювання всіх категорій населення і звичайно виростуть прибутки у тестіровочних тіпа ковідних пунктах і їх псарів,та будуть спустошені масово кармани та гаманці лохтората тіпа насєлєнія.............
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09.04.2021 21:41 Ответить
Він не думає, що після зупинки отоплювального періоду з 12.04. масово зростуть распіраторні захворювання всіх категорій населення і звичайно виростуть прибутки у тестіровочних тіпа ковідних пунктах і їх псарів,та будуть спустошені масово кармани та гаманці лохтората тіпа насєлєнія.............
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09.04.2021 21:55 Ответить
зебутны вздумали угрожать Кличко... та мать его так как сейчас назвать действия зебила, главное , в случае чего, действия Шмыгаля можно оценить как саботаж, ведь Кличко предупредил и потребовал. Мало того , Шмыгаль , используя служебное положение, начал угрожать Кличко расправой, в сговоре с группой лиц, бо намекнул, а бодай на одно лицо - весомый аргумент под другую статью уже минимум для 2-х лиц... Главное, заскринить вещдок.
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10.04.2021 00:53 Ответить
ЗЫ... А если к этому присовокупить тот факт, что месяц назад ООН располагал инфой об около 50 000 случаях заболеваний в сутки - это в случае чего(когда дойдет дело до статьи против зебуинов), то зебилам не позавидуешь... Кста зебилы уже подготавливают массы к восприятию плачевных цифр, мол, "вангуют" во всеуслышанье, шо по ихним прогнозам через несколько дней заболеваемость возрастет до 25 000. А там "навангуют " и все 50 000, только тогда реальая цифра может оказаться около 100 тысяч... Ось така казочка, малятка.
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10.04.2021 01:02 Ответить
Как по мне, то лучше Шмыгаля и ЗЕманду вернуть на те помойки, из которых их вытащили.
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10.04.2021 03:23 Ответить
Ты просто вызови Кличко на... ринг, шмыгаль.
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10.04.2021 11:02 Ответить
"Ширма" звернулась "Ширми" поки кукловоди зводять сальдо й думають де ще урвати.
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10.04.2021 11:06 Ответить
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