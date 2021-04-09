Шмыгаль ответил на просьбу Кличко о введении общенационального локдауна: Можем вместе предложить Зеленскому назначить нового главу КГГА

Премьер-министр Денис Шмыгаль ответил мэру Киева Виталию Кличко на просьбу ввести общенациональный локдаун в Украине. Он предложил вместе обратиться к президенту за назначением нового главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Об этом Шмыгаль написал на своей странице в Фейсбуке, комментируя просьбу мэра Киева и главы КГГА Виталия Кличко к Кабмину рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в большинстве регионов Украины мы имеем угрожающую ситуацию с распространением COVID-19. В большинстве, но не во всех. И от того, как каждая отдельная область или город справляются с этими угрозами, зависит как эпидемическая, так и экономическая ситуация в стране. Хочу отметить, что в некоторых регионах после введения Государственной комиссией по ТЭБ и ЧС "красного" уровня эпидемической опасности и ответственной работы местных органов власти ситуации с распространением коронавируса выровнялась. Например, сегодня из "красной" зоны должна выйти Ивано-Франковская область. Это еще раз показывает, что адаптивный карантин работает и вводить тотальный локдаун по всей стране пока нет необходимости.

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На сегодня город Киев остается в "красной" зоне. Но я уверен, что в случае эффективного контроля за противоэпидемическими мерами, которые предусматривает красный уровень опасности, столица также сможет быстро пройти ковидний пик. Именно на этом должны сегодня сосредоточиться городские власти Киева. Глава Киевской городской государственной администрации, мэр Киева Виталий Кличко так же, как и другие должностные лица, имеет свою ответственность в вопросе внедрения и контроля за ходом местного локдауна.

Правительство всегда прислушивается к советам и призывам представителей местной власти, мы готовы к сотрудничеству. Если ее цель - не политический пиар. Киев имеет больше всего ресурсов и возможностей, чтобы сделать противодействие распространению инфекции и защиту людей эффективными. Но если у мэра Киева, который также является председателем городской администрации, другое мнение ... И он считает, что одновременно полномочий городского головы и главы КГГА ему недостаточно, чтобы эффективно противодействовать COVID в столице, тогда можем вместе обратиться к Президенту Украины с предложением о назначении нового главы КГГА", - заявил Шмыгаль.



