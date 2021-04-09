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Новости Агрессия России против Украины Война
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Великобритания привела войска в повышенную боевую готовность из-за действий России, - Mirror

Великобритания привела войска в повышенную боевую готовность из-за действий России, - Mirror

Минобороны Великобритании привело армию в повышенную степень боеготовности на фоне стягивания российских войск к границе Украины.

Об этом со ссылкой на источники в британском правительстве и военном командовании сообщает издание Mirror, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Источники также заявили, что наблюдают за событиями в этом регионе "с растущим беспокойством".

"Агрессивное движение российских войск к границе (Украины. - Ред.) вызвало большую обеспокоенность в Министерстве обороны (Великобритании. - Ред.). Ситуация отслеживается постоянно. Я точно определил это как растущий кризис", - сказал один из собеседников.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сообщения о "подготовке Украины к наступлению на Донбасс" не соответствуют действительности, - Хомчак

На прошлой неделе стало известно, что командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боеготовность до максимально возможного уровня на фоне стягивания российских войск к границе Украины.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Также на Цензор.НЕТ: США из-за стягивания войск РФ направляют в Черное море два корабля

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".

Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.

Автор: 

Великобритания (5011) россия (96038) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+26
Великобритания приводит войска в повышенныю боевую готовность из-за действий страны-помойки. Главком ЗСУ блеет про новое перемирие и не может из себя выдавить название страны, которая убивает Украинцев.
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09.04.2021 16:54
+24
******* Путлера нужно гнать со всех мировых финансовых и сырьевых бирж, а не "повышать боеготовность".
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09.04.2021 16:50
+24
наследники престола живы. и 72-летний принц Чарльз, сын Королевы Елезиветы ІІ и 38-летний принц Уильям, ее внук, да продлит Господь их срок до 100 лет.
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09.04.2021 16:54
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Правила форума Совет форумчан
антипутлеровскцю коалицию боятся создать .рашку гнать со всех мировых платформ
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09.04.2021 16:46 Ответить
Теперь бы ещё пару британских корабликов
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09.04.2021 18:04 Ответить
Обратите внимание на то, как в Белфасте вдруг насало всё "обостряться" как раз неделю назад. Совпадение наверное.
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09.04.2021 19:20 Ответить
всі демоератичні країни заявили про свою пвдтримку Україні і лише франція та фрау рібентроп розмовляють з )(уйлом та розповідають нам про нашу відповідальність у разі бойових дій..
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09.04.2021 16:48 Ответить
из-за Украины и те и те - обосрались - я бы и сам на их месте озабочивался, плюс - выборы на носу - дава, иди, защищает пусть Франсуа с Германом Жмеринку, а ты будешь плевать в потолок и визжать: Ээээ, не палите так ракетами, телек дрожит, потише гоните россиян.
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09.04.2021 17:07 Ответить
Так "франція та фрау рібентроп" "союзники" Украины. Они создали Нормандский формат вместе с рашкой по принуждению Украины к капитуляции.

Кстати тогда 2014, Украина непонятно почему но сама отказалась от посредничества США и Великобритании.
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09.04.2021 17:07 Ответить
Такою була вимога *****, Німеччина та Франція підтримали аби тільки втягнути каців в перемовини. Кацапи й зараз категорично проти до залучення США та Великобританії до перемовин. Україні нічого не залишалося, як бути конструктивною, надалі послідовно показувати своє прагнення до дипломатичного вирішення питання Донбасу, тож погодитися. "3 проти 1". Якщо б відмовилися, то не було б взагалі ніякого формату по Донбасу. Чи були б до сьогодні санкції проти кацапів також під питанням.
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09.04.2021 18:28 Ответить
Скоро до влади прийдуть зелені і все дуже зміниться
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09.04.2021 22:19 Ответить
наследники престола живы. и 72-летний принц Чарльз, сын Королевы Елезиветы ІІ и 38-летний принц Уильям, ее внук, да продлит Господь их срок до 100 лет.
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09.04.2021 16:54 Ответить
наследником был и есть принц Чарльз - сын Елизаветы, а умер её муж Филипп
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09.04.2021 16:56 Ответить
99 лет, дай Бог прожить столько каждому
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09.04.2021 16:58 Ответить
Как только зашремит в ящик твоё *****, то фейерверки и радостную музыку на поверхности Земли будет видно и слышно из космоса.
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09.04.2021 17:03 Ответить
Ну ти вже великий хлопчик - повинен розуміти, що всі вмирають. Дід прожив 99 років - довге життя. Ти на боярі і стікломої загримиш набагато раніше. Або мобілізують і пошлють в Україну - тоді навіть ящика не буде, польовий крематорій і всі діла.
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09.04.2021 17:49 Ответить
Как можно быть таким идиотом?
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09.04.2021 18:02 Ответить
Чоловік королеви Великобританії не є спадкоємцем престолу.
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09.04.2021 20:14 Ответить
******* Путлера нужно гнать со всех мировых финансовых и сырьевых бирж, а не "повышать боеготовность".
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09.04.2021 16:50 Ответить
А у нас як?
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09.04.2021 16:52 Ответить
А в ЗЕцЫрке - Сообщения о "подготовке Украины к наступлению на Донбасс" не соответствуют действительности, - Хомчак(с)
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09.04.2021 16:53 Ответить
Наступ та готовність захищатися це дещо різні речі. Наступ на орду дійсно би став самогубством.
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09.04.2021 16:57 Ответить
Непідготований - так, а добре продуманий, підготований та забезпечений - аж ніяк.
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09.04.2021 17:05 Ответить
Теорітично - можливо усе. Але досвід попередників та фактичне співвідношення сил - кажуть про протилежне.
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09.04.2021 17:09 Ответить
Кацапню били на полі бою неодноразово. Візьмемо ту саму Кримську або Японські війни. От тобі і досвід попередників.
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09.04.2021 17:12 Ответить
Звісно били. Але монстр занадто великий. Є і його межа міцності, але де вона?
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09.04.2021 17:27 Ответить
Спитай у Ічкерії. Там знають ту межу... І великий розмір не допоміг..
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09.04.2021 23:59 Ответить
А є незалежна Ічкерія? Кацап, якщо не може силою, то грошима купує. Пів європи на орду голодними очима дивляться в очікуванні годівлі.
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10.04.2021 09:30 Ответить
паня, ну шо за совковская чушь? Разве в Чечне - действуют кацапские законы или их силовые ведомства? Ты ж знаешь шо - нет. О чем ты поешь? Про праституток с Европы? Так таких везде - полно. )))
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16.04.2021 01:57 Ответить
Перестали стрелять.
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09.04.2021 17:01 Ответить
Є таке. Спроба була невдала. І життів наших бійців вже не повернути. Це найгірше. Але політики нечасто відповідають за свої вчинки.
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09.04.2021 17:06 Ответить
надо этим падлам росийским отключить Айфоны..и .Гугл...заблокировать счета в банках Европы...запретить всем козломордым ездить по заграницам....пусть эти тупые ездят на экскурсию на Колыму...
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09.04.2021 16:52 Ответить
На Заході всі стурбовані, а гинуть наші хлопці.
Дивна якась стурбованість.
Половина нерухомості Лондона скуплена Рашою.
За що стурбованість ?
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09.04.2021 16:53 Ответить
Зато писюанист памперс поменял! Во как !
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09.04.2021 17:21 Ответить
Великобритания приводит войска в повышенныю боевую готовность из-за действий страны-помойки. Главком ЗСУ блеет про новое перемирие и не может из себя выдавить название страны, которая убивает Украинцев.
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09.04.2021 16:54 Ответить
100%
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09.04.2021 17:02 Ответить
Главком или Верховный Главнокомандующий?
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09.04.2021 17:06 Ответить
Зюзя Нелох.
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09.04.2021 17:08 Ответить
Ну теперь понятно, кто виноват.
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09.04.2021 17:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo
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09.04.2021 17:41 Ответить
та шо один шо второй проблеяли одинаково.
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09.04.2021 20:43 Ответить
https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-v-verhovnoy-rade-nazval-rossiyu-agressorom

https://petrimazepa.com/vladimir_zelenskiy_publichno_nazval_rossiyu_agressorom

https://nashkiev.ua/novosti/vo-vremya-vystoupleniya-v-rade-zelenskiy-nazval-rossiyu-agressorom.html?in_parent=novosti

При желании, можно найти и другие ссылки.
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09.04.2021 17:45 Ответить
При желании можно найти и другие ссылки.
https://censor.net/ru/comments/locate/3258790/01921463-e00c-73f1-a60d-e75e0bc0de4b

https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo
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09.04.2021 17:46 Ответить
Этот ролик за 26 марта 2019 года, когда он ещё не был Президентом, а был известным комиком. Напомню, что первый тур президентских выборов состоялся 31 марта того же года.
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09.04.2021 17:58 Ответить
И? Оно само на себя за срублики поставило клеймо предателя и платного московитского пропагандона. Раз и навсегда.
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09.04.2021 19:16 Ответить
вонять долго будешь? есть что по делу или только ныть? ружье в руки и вперед в окопы, нытик
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09.04.2021 22:57 Ответить
пасть прихлопни, мартышка руснявая.
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09.04.2021 23:41 Ответить
от же тупі бриташки. Кожен зебіл знає що агресора можна зупинити лише тим, що просто перестати стріляти.
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09.04.2021 16:55 Ответить
что конкретно предлагаешь? вы порохоботы только ***** какуето пишите
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09.04.2021 22:58 Ответить
Великобритания привела войска в повышенную боевую готовность из-за действий России, - Mirror - Цензор.НЕТ 7176
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09.04.2021 17:01 Ответить
Зеленский: Если б у Украины было ядерное оружие, вторжения России не было бы.

Президент Владимир Зеленский считает отказ от ядерного оружия предательством Украины и большой ошибкой, но также считает неправильным стремиться вернуть ядерный статус.
Источник: Зеленский в интервью программе "Axios", выходящей на платформе HBO, https://www.president.gov.ua/news/intervyu-prezidenta-********-programi-axios-sho-vihodit-na-p-66313 Офис президента
Прямая речь: "В целом я считаю, что это предательство по отношению к Украине. Я считаю, что это большая ошибка. Ведь любые мировые дипломатические договоренности с момента, когда не выполняется Будапештский меморандум, "умножены на ноль".
И что бы мы дальше не подписывали, о чем бы страны не договаривались, всегда будет риск, что кто-то скажет, что это какая-то бумажка и необязательно ее выполнять. То есть в XXI веке до сих пор действуют традиции средневековья, когда действует не сила договоренностей, а просто сила. Кто сильнее, у кого больше оружия - тот, скажем так, пишет Конституцию твоей страны. Это оскорбительная ситуация. У Украины было несколько таких ситуаций.
Я понимаю, что ядерное оружие - это очень плохо. Но если бы в Украине сейчас было ядерное оружие, если бы мы тогда не сделали такую ​​большую ошибку, а я считаю, что это ошибка на сегодня, то не было бы вторжения, и мы имели бы свои территории. Потому что мы всегда могли бы говорить на равных с Российской Федерацией и со всем миром. Вот и все".
Детали: На вопрос, не думает ли он о том, чтобы попытаться вернуть Украине ядерный статус, Зеленский ответил, что "сегодня это неправильно делать".
По мнению президента Украины, "мы должны не превращаться из людей в зверей", так как "цивилизация в конце концов победит".
По его словам, "со всеми минусами демократии, со всеми минусами ядерного разоружения, со всеми вызовами, которые были и есть у нас, когда забрали нашу территорию и убили 14 тысяч человек - все-таки, если мы хотим построить демократическую, цивилизованную страну, мы должны следовать мировому закону, должны оставаться людьми".
Зеленский сравнил эту ситуацию со своей: "если даже все вокруг тебя будут брать взятки, это не значит, что ты должен жить по законам большинства".
Справка: После распада СССР и в начале своей независимости Украина отказалась от статуса ядерной державы. 5 декабря 1994 года был заключен Будапештский меморандум о гарантиях безопасности для нашей страны в связи с присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия: безопасность Украине гарантировали США, Великобритания и Россия. Последняя через 20 лет оккупировала Крым и начала боевые действия на востоке Украины.
В день местных выборов 25 октября 2020 года по инициативе Владимира Зеленского украинцам возле участков задавали https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/15/7269995/ 5 вопросов , один из них касался использования Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины.
Президент объяснял, что стремится https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/22/7270830/ укрепить обороноспособность государства.
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09.04.2021 17:02 Ответить
А еще на заборе нехорошее слово написано, женщина обрадовалась , заглянула за за бор, -а там дрова
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09.04.2021 17:24 Ответить
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https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1380498772543823874 1 ч

Колонна с «Искандерами» под Воронежом движется в военный лагерь у границы с Украиной -зафиксировано Британ\разведыв\комп\Janes "Іскандери" призначені для знищення систем протиповітр\протиракет\оборони на відстані до 500 км Ворог зовсім втратив страх
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09.04.2021 17:06 Ответить
Хих, а вы помните Севастопольскую страду???? От они им там врезали. Надолго запомнили. До сих пор облизываются......гы-гы-гы...севастопольский равелин.....!!!! тогда тоже спесью харькались.
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09.04.2021 17:07 Ответить
73% телекретинов, смотрите внимательно кого вы выбрали.
Страны вокруг Украины приводят вооруженные силы в повышенную боеготовность из-за скопления большого количества ********** на границе с Украиной, а пианист Бубочка ожидает очередного мифического перемирия с кремлевским маньяком.
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09.04.2021 17:07 Ответить
https://mobile.twitter.com/yapravvsegda
https://mobile.twitter.com/yapravvsegda
https://mobile.twitter.com/yapravvsegda


https://mobile.twitter.com/yapravvsegda

https://mobile.twitter.com/yapravvsegda Украинский Сталкер https://mobile.twitter.com/yapravvsegda @yapravvsegda https://mobile.twitter.com/yapravvsegda/status/1380144223886925825 8 апр.

Настоящий агрессор никогда ни на кого не нападает - он только защищается, спасает или "восстанавливает историческую справедливость".
Сейчас, походу Кремль поднял старые методички.

Велика Британія привела війська в підвищену бойову готовність через дії Росії, - Mirror - Цензор.НЕТ 2218
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09.04.2021 17:08 Ответить
https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=AZWq36lxfIZIVq0GNnaANg8rx8E8A0R7K-8J5ZRuWfXyfSKU8iHHCFG777ZtHcarx3jpWwbgppnXjFxQznZ_K6UtSRsYWSxGKzenFtj55Dbae5HKLdEnMa5G2Djfb9xI9qA&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Naumovich

https://www.facebook.com/sergonaumovich?fref=nf# 1 ч ·

Штош, мы окружены. Запоребрик стягивает войска по периметру нашей границы. Сообщается даже о передвижениях бронетехники в Приднестровье и Беларуси. Понятно, что это реакция на срыв «бархатной оккупации». Это когда скупаются СМИ, эксперты, блогеры, политики, чиновники, происходит идеологическая подготовка, в уши населению заливаются нужная доза нарративов и на выборах львиную долю парламента получает представитель Кремля. РНБО полностью разрушила эти планы и даже перекрыла значительную часть потоков финансирования. «Не хотите бархатную оккупацию - готовьтесь к военной», подумали в Кремле. По принципу «Не можешь влюбить - купи. Не можешь купить - убей».

Для всех, думаю, очевидно, что сценарии тут такие:

• Стягивание техники к нашим границам необходимо лишь для давления при различных переговорах с Украиной, для шантажа Банковой. Блеф с элементами «это же не блеф!» Не более.
• «Шахтеры и трактористы» из ОРДЛО успешно перемещают линию соприкосновения на несколько километров в нашу сторону и здравствуй, «Минск-3», Медведчука (или Бойко) назначают премьер-министром Украины, в АРК по каналу потекла долгожданная вода.
• В условиях окружения активизируются различные «активисты русского мира» на подконтрольной Киеву территории юго-востока, происходят откровенные провокации. Если будет задействован этот план, то ждём 2 мая в Одессе. Там традиционно пройдут мероприятия, посвящённые годовщине известных трагических событий семь лет назад. Если в этот день будет замечен сценарий дестабилизации, то тогда 9 мая ждём более жёсткие сюрпризы также и в других городах юго-востока. Пример: шествие «бессмертный полк» в Славянске, происходит теракт с помощью нанятого «патриота», несколько десятков погибших и президент рф «с целью зашиты мира и стабильности на территориях компактного проживания русскоязычных граждан Украины» вводит «миротворческий контингент», россияне самостоятельно открывают Северо-крымский канал. В этих условиях центральной власти необходимо обеспечить жёсткий запрет на любые массовые мероприятия в эти даты, перекрыть центры городов, эффективно пресекать любые провокации в самом зародыше. Действовать превентивно и на опережение.

В любом случае это как минимум неприятно. Естественно, что иностранные инвесторы начинают вывод средств, привлечь заемные средства с помощью, например, евробондов, станет сложно. Особенно противно наблюдать за российскими «либералами». Что-то ни одной протестной акции против стягивания войск к нашим границам не наблюдается. Шендерович, например, вчера заявил, что ему волноваться нечего, ведь он не призывник. Таки да - «никогда мы не будем братьями»...
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09.04.2021 17:36 Ответить
Великобритания наверное один из самых больших друзей Украины. Они одни и немногих кто адекватно оценивает поведение рОССИИ
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09.04.2021 19:46 Ответить
при всем уважении к ВБ, но оони не будут воевать за Украину, сомневаюсь что пришлют хоть одного солдата
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09.04.2021 23:02 Ответить
А тебе то что? Ты приходи воевать за Украину! Или слабо?
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10.04.2021 00:08 Ответить
а я и не говорю что кто-то обязан за нас защищать нашу Родину. Я говорю о том что они не заигрывают с россией как многие европейцы, а называют вещи своими именами.
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10.04.2021 12:20 Ответить
Треба терміново знищувати мости і іншу інфраструктуру на територіях окупованого Донбасу і за потреби росії... Мертвий російський окупант це єдиний хороший окупант.
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09.04.2021 19:59 Ответить
и почту, телефон и телеграф
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09.04.2021 20:26 Ответить
англия это украина королевна украинка дайте по зубам пыне ..так как европа стала импотенткой...
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09.04.2021 20:04 Ответить
Красавы
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09.04.2021 20:27 Ответить
Видно что геям-англичанам надуло ветром парички. Зачем они войска тормошат? Помогать Украине, они не спешат и не хотят. у гритсшит-лжецов есть хваленая ми-16. Она могла подсказать, что у руцких свиней нет флота, нет планов захвата ангилии
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09.04.2021 22:09 Ответить
Самая большая геополитическая ошибка это не распад ссср, а отказ Украины от ядерного статуса.
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09.04.2021 22:22 Ответить
это был не отказ от статуса а забор статуса, ты веришь что мир позволил бы нам такое оружие? другое дело что его обменяли на фантики
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09.04.2021 23:04 Ответить
да пасть прикрой русомартышко! Это только тебе что позволяют или не позволяют! Мы ***** ли ТОЛЬКО из за коммуняк у власти тогда
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10.04.2021 00:10 Ответить
 
 