Великобритания привела войска в повышенную боевую готовность из-за действий России, - Mirror
Минобороны Великобритании привело армию в повышенную степень боеготовности на фоне стягивания российских войск к границе Украины.
Об этом со ссылкой на источники в британском правительстве и военном командовании сообщает издание Mirror, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Источники также заявили, что наблюдают за событиями в этом регионе "с растущим беспокойством".
"Агрессивное движение российских войск к границе (Украины. - Ред.) вызвало большую обеспокоенность в Министерстве обороны (Великобритании. - Ред.). Ситуация отслеживается постоянно. Я точно определил это как растущий кризис", - сказал один из собеседников.
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На прошлой неделе стало известно, что командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боеготовность до максимально возможного уровня на фоне стягивания российских войск к границе Украины.
Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
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Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.
8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.
Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".
Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.
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Кстати тогда 2014, Украина непонятно почему но сама отказалась от посредничества США и Великобритании.
Дивна якась стурбованість.
Половина нерухомості Лондона скуплена Рашою.
За що стурбованість ?
https://petrimazepa.com/vladimir_zelenskiy_publichno_nazval_rossiyu_agressorom
https://nashkiev.ua/novosti/vo-vremya-vystoupleniya-v-rade-zelenskiy-nazval-rossiyu-agressorom.html?in_parent=novosti
При желании, можно найти и другие ссылки.
https://censor.net/ru/comments/locate/3258790/01921463-e00c-73f1-a60d-e75e0bc0de4b
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo
Президент Владимир Зеленский считает отказ от ядерного оружия предательством Украины и большой ошибкой, но также считает неправильным стремиться вернуть ядерный статус.
Источник: Зеленский в интервью программе "Axios", выходящей на платформе HBO, https://www.president.gov.ua/news/intervyu-prezidenta-********-programi-axios-sho-vihodit-na-p-66313 Офис президента
Прямая речь: "В целом я считаю, что это предательство по отношению к Украине. Я считаю, что это большая ошибка. Ведь любые мировые дипломатические договоренности с момента, когда не выполняется Будапештский меморандум, "умножены на ноль".
И что бы мы дальше не подписывали, о чем бы страны не договаривались, всегда будет риск, что кто-то скажет, что это какая-то бумажка и необязательно ее выполнять. То есть в XXI веке до сих пор действуют традиции средневековья, когда действует не сила договоренностей, а просто сила. Кто сильнее, у кого больше оружия - тот, скажем так, пишет Конституцию твоей страны. Это оскорбительная ситуация. У Украины было несколько таких ситуаций.
Я понимаю, что ядерное оружие - это очень плохо. Но если бы в Украине сейчас было ядерное оружие, если бы мы тогда не сделали такую большую ошибку, а я считаю, что это ошибка на сегодня, то не было бы вторжения, и мы имели бы свои территории. Потому что мы всегда могли бы говорить на равных с Российской Федерацией и со всем миром. Вот и все".
Детали: На вопрос, не думает ли он о том, чтобы попытаться вернуть Украине ядерный статус, Зеленский ответил, что "сегодня это неправильно делать".
По мнению президента Украины, "мы должны не превращаться из людей в зверей", так как "цивилизация в конце концов победит".
По его словам, "со всеми минусами демократии, со всеми минусами ядерного разоружения, со всеми вызовами, которые были и есть у нас, когда забрали нашу территорию и убили 14 тысяч человек - все-таки, если мы хотим построить демократическую, цивилизованную страну, мы должны следовать мировому закону, должны оставаться людьми".
Зеленский сравнил эту ситуацию со своей: "если даже все вокруг тебя будут брать взятки, это не значит, что ты должен жить по законам большинства".
Справка: После распада СССР и в начале своей независимости Украина отказалась от статуса ядерной державы. 5 декабря 1994 года был заключен Будапештский меморандум о гарантиях безопасности для нашей страны в связи с присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия: безопасность Украине гарантировали США, Великобритания и Россия. Последняя через 20 лет оккупировала Крым и начала боевые действия на востоке Украины.
В день местных выборов 25 октября 2020 года по инициативе Владимира Зеленского украинцам возле участков задавали https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/15/7269995/ 5 вопросов , один из них касался использования Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины.
Президент объяснял, что стремится https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/22/7270830/ укрепить обороноспособность государства.
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Boris Borisenko
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·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1380498772543823874 1 ч
Колонна с «Искандерами» под Воронежом движется в военный лагерь у границы с Украиной -зафиксировано Британ\разведыв\комп\Janes "Іскандери" призначені для знищення систем протиповітр\протиракет\оборони на відстані до 500 км Ворог зовсім втратив страх
Страны вокруг Украины приводят вооруженные силы в повышенную боеготовность из-за скопления большого количества ********** на границе с Украиной, а пианист Бубочка ожидает очередного мифического перемирия с кремлевским маньяком.
https://mobile.twitter.com/yapravvsegda
https://mobile.twitter.com/yapravvsegda
https://mobile.twitter.com/yapravvsegda
https://mobile.twitter.com/yapravvsegda Украинский Сталкер https://mobile.twitter.com/yapravvsegda @yapravvsegda https://mobile.twitter.com/yapravvsegda/status/1380144223886925825 8 апр.
Настоящий агрессор никогда ни на кого не нападает - он только защищается, спасает или "восстанавливает историческую справедливость".
Сейчас, походу Кремль поднял старые методички.
https://www.facebook.com/sergonaumovich?fref=nf# 1 ч ·
Штош, мы окружены. Запоребрик стягивает войска по периметру нашей границы. Сообщается даже о передвижениях бронетехники в Приднестровье и Беларуси. Понятно, что это реакция на срыв «бархатной оккупации». Это когда скупаются СМИ, эксперты, блогеры, политики, чиновники, происходит идеологическая подготовка, в уши населению заливаются нужная доза нарративов и на выборах львиную долю парламента получает представитель Кремля. РНБО полностью разрушила эти планы и даже перекрыла значительную часть потоков финансирования. «Не хотите бархатную оккупацию - готовьтесь к военной», подумали в Кремле. По принципу «Не можешь влюбить - купи. Не можешь купить - убей».
Для всех, думаю, очевидно, что сценарии тут такие:
• Стягивание техники к нашим границам необходимо лишь для давления при различных переговорах с Украиной, для шантажа Банковой. Блеф с элементами «это же не блеф!» Не более.
• «Шахтеры и трактористы» из ОРДЛО успешно перемещают линию соприкосновения на несколько километров в нашу сторону и здравствуй, «Минск-3», Медведчука (или Бойко) назначают премьер-министром Украины, в АРК по каналу потекла долгожданная вода.
• В условиях окружения активизируются различные «активисты русского мира» на подконтрольной Киеву территории юго-востока, происходят откровенные провокации. Если будет задействован этот план, то ждём 2 мая в Одессе. Там традиционно пройдут мероприятия, посвящённые годовщине известных трагических событий семь лет назад. Если в этот день будет замечен сценарий дестабилизации, то тогда 9 мая ждём более жёсткие сюрпризы также и в других городах юго-востока. Пример: шествие «бессмертный полк» в Славянске, происходит теракт с помощью нанятого «патриота», несколько десятков погибших и президент рф «с целью зашиты мира и стабильности на территориях компактного проживания русскоязычных граждан Украины» вводит «миротворческий контингент», россияне самостоятельно открывают Северо-крымский канал. В этих условиях центральной власти необходимо обеспечить жёсткий запрет на любые массовые мероприятия в эти даты, перекрыть центры городов, эффективно пресекать любые провокации в самом зародыше. Действовать превентивно и на опережение.
В любом случае это как минимум неприятно. Естественно, что иностранные инвесторы начинают вывод средств, привлечь заемные средства с помощью, например, евробондов, станет сложно. Особенно противно наблюдать за российскими «либералами». Что-то ни одной протестной акции против стягивания войск к нашим границам не наблюдается. Шендерович, например, вчера заявил, что ему волноваться нечего, ведь он не призывник. Таки да - «никогда мы не будем братьями»...