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Новости Коронавирус и карантин
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С 11 апреля Харьковщина переходит в "красную" зону карантина, а Ивано-Франковщина - выходит, - Немчинов

С 11 апреля Харьковщина переходит в

Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила на Харьковщине "красную" зону карантина. В то же время Ивано-Франковская область переходит из "красной" в "оранжевую" зону.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

"Государственная комиссия решила:

- установить с 00 часов 00 минут 11 апреля 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Харьковской области, и применить на территории Харьковской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности;

- отменить с 00 часов 00 минут 10 апреля 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении.

Также читайте: В Запорожской и Хмельницкой областях с 9 апреля - "красная" зона, - Немчинов

Автор: 

карантин (16729) Харьковщина (5577) Ивано-Франковская область (926) COVID-19 (18608) Немчинов Олег (171) коронавирус (17042)


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З 11 квітня Харківщина переходить у "червону" зону карантину, а Івано-Франківщина - виходить, - Немчінов - Цензор.НЕТ 6110
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09.04.2021 17:23 Ответить
І нє бєрємєннєєт
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09.04.2021 18:25 Ответить
Ну так що ,зеленые долбодятлы,кто тут доктор Смерть?
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09.04.2021 17:31 Ответить
Одні входять,інші виходять.А в цілому то все нагадує відомий анекдот зі зміною білизни в концтаборі,коли перший барак міняється з другим,другий з третім...і так далі.Результат однаковий.
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09.04.2021 17:47 Ответить
Ну нє, я фсігда казав, шо вотэтівот западєнцы - американські фошызды!
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09.04.2021 19:03 Ответить
Боююсь что в марте больше 6 тысяч умерло по области. Нету оперативной статистики, дебилы
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09.04.2021 20:11 Ответить
И выходит, и входит. Замечательно выходит! И выходит, и входит. Замечательно выходит! Ослик Иа. Больные
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09.04.2021 20:23 Ответить
Опять барыги начнут скулить по всем углам
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10.04.2021 05:08 Ответить
 
 