С 11 апреля Харьковщина переходит в "красную" зону карантина, а Ивано-Франковщина - выходит, - Немчинов

Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила на Харьковщине "красную" зону карантина. В то же время Ивано-Франковская область переходит из "красной" в "оранжевую" зону.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

"Государственная комиссия решила:



- установить с 00 часов 00 минут 11 апреля 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Харьковской области, и применить на территории Харьковской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности;



- отменить с 00 часов 00 минут 10 апреля 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении.

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