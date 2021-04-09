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Новости Коронавирус и карантин
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Франция отказалась вакцинировать второй дозой COVID-вакцины AstraZeneca: будут использовать Pfizer или Moderna

Франция отказалась вакцинировать второй дозой COVID-вакцины AstraZeneca: будут использовать Pfizer или Moderna

Франция не будет вводить вторую дозу вакцины AstraZeneca лицам младше 55 лет, которые получили ее в первой дозе. Решение принято на фоне дискуссий о побочных эффектах.

Сообщается, что для вакцинации второй дозой будут использовать препараты Pfizer или Moderna. При этом специалисты Высшего совета по здравоохранению (HAS) уверены, что комбинировать разные вакцины не только не опасно, но и более эффективно, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Это дает большую иммунную реакцию, чем при использовании одной и той же вакцины дважды", - отметили в HAS.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Степанов о связи между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов: "Давайте не фантазировать"

По оценка экспертов, речь идет о 533 тысячах пациентов, большая часть которых - медицинские сотрудники.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 10 марта 2021 года выявлено 30 фактов тромбоэмболии "среди почти 5 млн людей, прошедших вакцинацию вакциной от COVID-19 компании AstraZeneca в Европейской экономической зоне".

Позже Европейское агентство лекарственных средств сообщило, что прививки вакциной AstraZeneca не повышают риск образования тромбов.

Регулятор ЕС признал тромбоз редким побочным эффектом вакцины AstraZeneca.

В то же время, ВОЗ о связи между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов заявила, что она вероятна, но не подтверждена.

Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что существует связь между COVID-вакциной AstraZeneca и тромбами, но причина не ясна.

Отметим, что в Украине на данный момент вакцинация от коронавируса проводиться только препаратом Covishield аналогом COVID-вакцины AstraZeneca.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Франция (3539) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) AstraZeneca (141)


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Топ комментарии
+10
а зелохи купили самую левую по заоблачной цене, и ту поставки сорваны...
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09.04.2021 17:12
+8
И что нам скажут наши величайшие вруны? Снова соврамши?

Франция отказалась вакцинировать второй дозой COVID-вакцины AstraZeneca: будут использовать Pfizer или Moderna - Цензор.НЕТ 3694
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09.04.2021 17:06
+4
им хорошо, на пальто по 600К хватает
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09.04.2021 17:12
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И что нам скажут наши величайшие вруны? Снова соврамши?

Франция отказалась вакцинировать второй дозой COVID-вакцины AstraZeneca: будут использовать Pfizer или Moderna - Цензор.НЕТ 3694
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09.04.2021 17:06 Ответить
им хорошо, на пальто по 600К хватает
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09.04.2021 17:12 Ответить
а зелохи купили самую левую по заоблачной цене, и ту поставки сорваны...
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09.04.2021 17:12 Ответить
Не так...
Они купили для зелохов... И почему то по ушам ездят AstraZeneca.

Для лохОв закуплено вообще дерьмо - CоviShield.
Ну что - я так понял кому сексуальная жизнь уже не нужна - можно колоть. И на пенсионный фонд нагрузка уменьшится. Одни плюсы.
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09.04.2021 17:43 Ответить
зелохи купили самую левую по заоблачной цене,
Не купили, а проголосували зелохи. Купували якраз "нелохи", а коло и будуть всім - голосував, не голосував. А от чи буде смішно?...
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09.04.2021 18:10 Ответить
вже давно не смішно...
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09.04.2021 18:16 Ответить
нам так не буде
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09.04.2021 17:19 Ответить
Степанова не читают они.
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09.04.2021 17:25 Ответить
А степашка в пальто вещал недавно что разнотипными вакцинами нельзя вакцинироваться ...
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09.04.2021 18:58 Ответить
ну так і було до сьогодні. слідкуємо за піддослідними кроликами у Франції. може це українцям буде на руку. бо з такими плином історії другу партію для вакцинування по другому колу можуть українці не отримати..
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09.04.2021 19:09 Ответить
А як обпльовували Пороха за "гівно"?
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09.04.2021 19:04 Ответить
Порох не за то критикував. на момент критики Порохом ще не було відомо, що вакцина так себе поведе.
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09.04.2021 19:11 Ответить
ну, дай хлопцю проблюватись)))
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09.04.2021 19:50 Ответить
Є Тойота, а є китайська тойота...
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10.04.2021 10:36 Ответить
Отже скоро дефіцит цієї вакцини скоро зникне і слід очікувати її в Україні....а разом і байки що вона суперова!
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09.04.2021 19:51 Ответить
"специалисты Высшего совета по здравоохранению (HAS) уверены, что комбинировать разные вакцины не только не опасно, но и более эффективно"
Кто-то говорил обратное
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09.04.2021 20:12 Ответить
Все у французов через одно место. То Макрон лебезит перед ********,то вакцина не та,то медленно идет вакцинирование... Может причина в другом? У англичан то все идет хорошо.
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09.04.2021 20:17 Ответить
 
 