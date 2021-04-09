Франция отказалась вакцинировать второй дозой COVID-вакцины AstraZeneca: будут использовать Pfizer или Moderna

Франция не будет вводить вторую дозу вакцины AstraZeneca лицам младше 55 лет, которые получили ее в первой дозе. Решение принято на фоне дискуссий о побочных эффектах.

Сообщается, что для вакцинации второй дозой будут использовать препараты Pfizer или Moderna. При этом специалисты Высшего совета по здравоохранению (HAS) уверены, что комбинировать разные вакцины не только не опасно, но и более эффективно, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Это дает большую иммунную реакцию, чем при использовании одной и той же вакцины дважды", - отметили в HAS.

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По оценка экспертов, речь идет о 533 тысячах пациентов, большая часть которых - медицинские сотрудники.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 10 марта 2021 года выявлено 30 фактов тромбоэмболии "среди почти 5 млн людей, прошедших вакцинацию вакциной от COVID-19 компании AstraZeneca в Европейской экономической зоне".

Позже Европейское агентство лекарственных средств сообщило, что прививки вакциной AstraZeneca не повышают риск образования тромбов.

Регулятор ЕС признал тромбоз редким побочным эффектом вакцины AstraZeneca.

В то же время, ВОЗ о связи между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов заявила, что она вероятна, но не подтверждена.

Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что существует связь между COVID-вакциной AstraZeneca и тромбами, но причина не ясна.

Отметим, что в Украине на данный момент вакцинация от коронавируса проводиться только препаратом Covishield аналогом COVID-вакцины AstraZeneca.