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Выборы нардепов на место сложивших полномочия Скичко и Колыхаева пройдут 31 октября, - ЦИК

Выборы нардепов на место сложивших полномочия Скичко и Колыхаева пройдут 31 октября, - ЦИК

Центральная избирательная комиссия назначила на 31 октября 2021 года выборы в двух округах: №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Народные депутаты от этих округов досрочно прекратили полномочия по собственным заявлениям. Александр Скичко стал председателем Черкасской ОГА, а Игорь Колыхаев - городским головой Херсона.

Отмечается, что избирательный процесс начнется за 60 дней до дня выборов - 1 сентября 2021 г.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада назначила внеочередные выборы мэра Харькова на 31 октября

Автор: 

выборы (24756) ЦИК (3644) Херсонская область (4852) Черниговская область (1152)


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Снова будут "биться насмерть" левый и правый карманы Бени, как Шевченко с Вирастюком. Запасайтесь попкорном.
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09.04.2021 17:20 Ответить
Да нет в Хер соне Мураевцы победят,хер сонцы они такие,лишь бы не Порох.
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09.04.2021 17:30 Ответить
Ещё парочку сепаратистов - террористов таких как лютый враг Украины кремлёвский янычар аксёнов. продажные слуги народа непонятно только какого, гарантированно заведут для себя в свою даже трудно назвать проукраинской ЗРаду.
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10.04.2021 08:41 Ответить
 
 