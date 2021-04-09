Выборы нардепов на место сложивших полномочия Скичко и Колыхаева пройдут 31 октября, - ЦИК
Центральная избирательная комиссия назначила на 31 октября 2021 года выборы в двух округах: №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область).
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Народные депутаты от этих округов досрочно прекратили полномочия по собственным заявлениям. Александр Скичко стал председателем Черкасской ОГА, а Игорь Колыхаев - городским головой Херсона.
Отмечается, что избирательный процесс начнется за 60 дней до дня выборов - 1 сентября 2021 г.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
18c49ed2
показать весь комментарий09.04.2021 17:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Владимир Ермоленко
показать весь комментарий09.04.2021 17:30 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Святослав Сагайдачний #470780
показать весь комментарий10.04.2021 08:41 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль