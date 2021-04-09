Выборы нардепов на место сложивших полномочия Скичко и Колыхаева пройдут 31 октября, - ЦИК

Центральная избирательная комиссия назначила на 31 октября 2021 года выборы в двух округах: №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Народные депутаты от этих округов досрочно прекратили полномочия по собственным заявлениям. Александр Скичко стал председателем Черкасской ОГА, а Игорь Колыхаев - городским головой Херсона.

Отмечается, что избирательный процесс начнется за 60 дней до дня выборов - 1 сентября 2021 г.

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