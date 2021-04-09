В богатых странах вакцину от COVID-19 получил каждый четвертый житель, в бедных - один из 500, - ВОЗ
Среди стран мира наблюдается крайне неравномерное распределение вакцин от коронавируса COVID-19, определяемое уровнем доходов конкретного государства.
Об этом заявил в пятницу на брифинге гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Более 700 млн доз вакцин от COVID-19 были распределены в глобальном масштабе, но свыше 87% из них ушли в страны с высоким или средним уровнями доходов, а в то же время в страны с низким уровнем доходом - только 0,2%", - сказал он.
"В среднем в странах с высоким уровнем доходов почти один из четырех получил вакцину против COVID-19. В странах с низкими доходами это один из более чем 500", - продолжил он.
По данным главы ВОЗ, в настоящий момент 194 страны мира приступили к вакцинации против коронавируса, 26 - нет, хотя 17 из них получили препараты. Но, уточнил Гебрейесус, большинство стран мира в недостаточной степени привили группы риска из числа своего населения, а "в распределении вакцин сохраняется шокирующий дисбаланс".
Он отметил, что через международную программу COVAX за последние шесть недель в более чем 100 стран поступили более 38 млн доз вакцин. Однако, уточнил он, план оказался выполнен менее чем на 50%.
"Ожидалось, что COVAX доставит почти 100 млн доз к концу марта, но из-за существенного снижения предложения мы смогли распределить 38 млн доз. Мы надеемся, что сможем наверстать упущенное в апреле и мае", - добавил он.
При этом он подверг критике желание отдельных стран и компаний заключать двусторонние сделки в обход COVAX. Гебрейесус подчеркнул, что такой подход лишь усугубит неравенство с вакцинами в мире. Он настаивает, что COVAX работает: необходимы лишь поставки вакцин для этой программы.
Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что первая поставка вакцин Pfizer от COVAX будет 14 апреля, а закупленные Украиной у этого же производителя вакцины поступят в мае.
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А хто робить багату країну багатою, а бідну бідною?
А момент истины приближается. Задарма давать будут еще и приплачиваь за вакцинацию.Но шила в мешке не утаишь. Час дурака все ближе.
Вот данные по Израилю
April 9 (GMT)
Updates
188 new cases and 1 new death in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
Выкладывай ниже данные по стране без вакцинации с сопоставимым населением и сопоставимым общим числом случаев ковида.