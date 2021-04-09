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Новости Коронавирус и карантин
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В богатых странах вакцину от COVID-19 получил каждый четвертый житель, в бедных - один из 500, - ВОЗ

В богатых странах вакцину от COVID-19 получил каждый четвертый житель, в бедных - один из 500, - ВОЗ

Среди стран мира наблюдается крайне неравномерное распределение вакцин от коронавируса COVID-19, определяемое уровнем доходов конкретного государства.

Об этом заявил в пятницу на брифинге гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Более 700 млн доз вакцин от COVID-19 были распределены в глобальном масштабе, но свыше 87% из них ушли в страны с высоким или средним уровнями доходов, а в то же время в страны с низким уровнем доходом - только 0,2%", - сказал он.

"В среднем в странах с высоким уровнем доходов почти один из четырех получил вакцину против COVID-19. В странах с низкими доходами это один из более чем 500", - продолжил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов о ходе вакцинации: Контракты по вакцинам срываются

По данным главы ВОЗ, в настоящий момент 194 страны мира приступили к вакцинации против коронавируса, 26 - нет, хотя 17 из них получили препараты. Но, уточнил Гебрейесус, большинство стран мира в недостаточной степени привили группы риска из числа своего населения, а "в распределении вакцин сохраняется шокирующий дисбаланс".

Он отметил, что через международную программу COVAX за последние шесть недель в более чем 100 стран поступили более 38 млн доз вакцин. Однако, уточнил он, план оказался выполнен менее чем на 50%.

"Ожидалось, что COVAX доставит почти 100 млн доз к концу марта, но из-за существенного снижения предложения мы смогли распределить 38 млн доз. Мы надеемся, что сможем наверстать упущенное в апреле и мае", - добавил он.

Также читайте: За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 18 569 человек, всего - 353 147, - Степанов

При этом он подверг критике желание отдельных стран и компаний заключать двусторонние сделки в обход COVAX. Гебрейесус подчеркнул, что такой подход лишь усугубит неравенство с вакцинами в мире. Он настаивает, что COVAX работает: необходимы лишь поставки вакцин для этой программы.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что первая поставка вакцин Pfizer от COVAX будет 14 апреля, а закупленные Украиной у этого же производителя вакцины поступят в мае.

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Умный нарид!
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09.04.2021 17:50
+6
А в странах где были деньги на вакцинацию 250% населения, но при этом, 73% населения олени, дела с вакцинацией обстоят просто отвратительно
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09.04.2021 17:50
+2
який жах
А хто робить багату країну багатою, а бідну бідною?
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09.04.2021 17:43
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Правила форума Совет форумчан
який жах
А хто робить багату країну багатою, а бідну бідною?
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09.04.2021 17:43 Ответить
Умный нарид!
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09.04.2021 17:50 Ответить
"Умный" нарид
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09.04.2021 19:34 Ответить
Украина тогда к нищей относится
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09.04.2021 18:46 Ответить
хоть здесь повезло
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09.04.2021 17:44 Ответить
А в странах где были деньги на вакцинацию 250% населения, но при этом, 73% населения олени, дела с вакцинацией обстоят просто отвратительно
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09.04.2021 17:50 Ответить
А в Украине - один из1000
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09.04.2021 17:59 Ответить
Это они еще не видели статистику по стране, где правит "величайший лидер современности" (по версии Мендель)
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09.04.2021 18:25 Ответить
Воз боится сравнения бедных стран без вакцинации и богатых с вакцинацией на конец года
А момент истины приближается. Задарма давать будут еще и приплачиваь за вакцинацию.Но шила в мешке не утаишь. Час дурака все ближе.
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09.04.2021 18:29 Ответить
Ну а кто тебе мешает?
Вот данные по Израилю
April 9 (GMT)

Updates

188 new cases and 1 new death in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

Выкладывай ниже данные по стране без вакцинации с сопоставимым населением и сопоставимым общим числом случаев ковида.
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09.04.2021 18:36 Ответить
При этом, степень вакцинации от ковида в Израиле 58,6%, те еще не закончена.
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09.04.2021 18:38 Ответить
Расставил приоритеты.
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09.04.2021 18:44 Ответить
У багатих країнах вакцину від COVID-19 отримав кожен четвертий житель, у бідних - один із 500, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 387
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09.04.2021 18:53 Ответить
Потому что в богатых странах министр здравоохранения не носит куртку за 22 тысячи долларов.
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09.04.2021 19:37 Ответить
Чем богаче страна - тем чаще её население путешевствует и перемещается...
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09.04.2021 19:44 Ответить
В Украине 1 из 1000.
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09.04.2021 20:16 Ответить
В не подскажет ВОЗ, в какой еще стране мира, кроме Украины, президент с премьером и своими подельниками СВОРОВАЛИ 2 миллиарда долларов США (64 миллиарда гр.) из государственного фонда борьбы с коронавирусом? И в какой еще стране мира министр здравоохранения имеет куртку за 620 000 гр.?
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09.04.2021 20:34 Ответить
А что в том такого, что у бедных в сто раз меньше? А где видели наоборот хоть раз в жизни? Абсолютно рационально. Пи+да рождает дураков---а Родина героев. А у богатых чаще рождаются умные. Так всегда было.
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09.04.2021 22:00 Ответить
а зачем нам такая новость? как в этом Зе обвинить?
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11.04.2021 03:53 Ответить
 
 