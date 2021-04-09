Если в ЕС возобновят свободные путешествия, это будет касаться и Украины, - вице-премьер Стефанишина

Несмотря на пандемию Евросоюзом сейчас не идет речь о пересмотре безвизового режима ни с одной из стран, в том числе и с Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо", об этом заявила вице-премьер Ольга Стефанишина.

"За 5 лет безвиза уровень взаимодействия Украины и Евросоюза высок. Евросоюз и Еврокомиссия все время подтверждали соответствие Украины критериям безвиза. Это помогает нам сейчас в общей коммуникации с ЕС относительно сертификатов вакцинации. Наличие безвизового режима дало нам возможность априори быть частью повестки дня Евросоюза. Вопрос взаимного признания сертификатов вакцинации, восстановление свободных путешествий не рассматриваются без Украины в целом", - отметила Стефанишина.

Вице-премьер заверила, что в случае восстановления свободного перемещения по Евросоюзу это будет касаться и Украины.

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