Если в ЕС возобновят свободные путешествия, это будет касаться и Украины, - вице-премьер Стефанишина
Несмотря на пандемию Евросоюзом сейчас не идет речь о пересмотре безвизового режима ни с одной из стран, в том числе и с Украиной.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо", об этом заявила вице-премьер Ольга Стефанишина.
"За 5 лет безвиза уровень взаимодействия Украины и Евросоюза высок. Евросоюз и Еврокомиссия все время подтверждали соответствие Украины критериям безвиза. Это помогает нам сейчас в общей коммуникации с ЕС относительно сертификатов вакцинации. Наличие безвизового режима дало нам возможность априори быть частью повестки дня Евросоюза. Вопрос взаимного признания сертификатов вакцинации, восстановление свободных путешествий не рассматриваются без Украины в целом", - отметила Стефанишина.
Вице-премьер заверила, что в случае восстановления свободного перемещения по Евросоюзу это будет касаться и Украины.
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