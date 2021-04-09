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Новости Коронавирус и карантин
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Если в ЕС возобновят свободные путешествия, это будет касаться и Украины, - вице-премьер Стефанишина

Если в ЕС возобновят свободные путешествия, это будет касаться и Украины, - вице-премьер Стефанишина

Несмотря на пандемию Евросоюзом сейчас не идет речь о пересмотре безвизового режима ни с одной из стран, в том числе и с Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо", об этом заявила вице-премьер Ольга Стефанишина.

"За 5 лет безвиза уровень взаимодействия Украины и Евросоюза высок. Евросоюз и Еврокомиссия все время подтверждали соответствие Украины критериям безвиза. Это помогает нам сейчас в общей коммуникации с ЕС относительно сертификатов вакцинации. Наличие безвизового режима дало нам возможность априори быть частью повестки дня Евросоюза. Вопрос взаимного признания сертификатов вакцинации, восстановление свободных путешествий не рассматриваются без Украины в целом", - отметила Стефанишина.

Вице-премьер заверила, что в случае восстановления свободного перемещения по Евросоюзу это будет касаться и Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Готовится специальное решение СНБО по ключевым мероприятиям на пути Украины в НАТО, - вице-премьер Стефанишина

Автор: 

карантин (16729) туризм (1543) Евросоюз (17245) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Стефанишина Ольга вице-премьер (249)


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Топ комментарии
+5
Безвиз есть, просто невакцинованым въезд будет запрещен.
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09.04.2021 18:05
+4
На фото - дерьмовый краков. Поездка туда - выброшенные деньги на ветер. За этот бюджет есть по соседству: Прага или Будапешт - очень хорошие варианты. Но я сейчас хотел бы поехать еще раз в Рим или Барселону... Жаль, безвиза еще долго не будет с зебилами у власти.
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09.04.2021 18:01
+4
а ЗЕбилам наплевать, они делают вид, что "Петя тут ни при чём, это, типа, НАРОД СДЕЛАЛ СЕБЕ БЕЗВИЗ"... Но вот когда их просишь назвать хоть одно достижение "ПРОСТОГО НАРОДА" в период с мая 2019 по апрель 2021 - не знают, что ответить. Почему-то резко разучился "простой и мудрый народ" делать те вещи, которые он "сам" творил при Порохе...
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09.04.2021 18:42
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С Ослом всего этого может скоро не быть. На пандемию ЗЕблевотным насрать и на возможное вторжение тоже
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09.04.2021 18:01 Ответить
На фото - дерьмовый краков. Поездка туда - выброшенные деньги на ветер. За этот бюджет есть по соседству: Прага или Будапешт - очень хорошие варианты. Но я сейчас хотел бы поехать еще раз в Рим или Барселону... Жаль, безвиза еще долго не будет с зебилами у власти.
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09.04.2021 18:01 Ответить
Безвиз есть, просто невакцинованым въезд будет запрещен.
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09.04.2021 18:05 Ответить
Не факт, що тільки вакцинованих впускатимуть.
Хорватія (країна ЄС) оголосила вимоги для в'їзду тиртстіа з України:
або негативний ПЛР-тест;
або довідка, що хворів від Короновірусу, але видужав;
або довідка про проходження вакцинації
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09.04.2021 18:16 Ответить
Это до тех пор пока не ввели паспорт вакцинации. Кстати, это не совсем новшество, а тех же Эмиратах и для своих граждан и для тех, кто там работает, имея вид на жительство, такой паспорт существовал для всех, кто выезжал в африканские страны и в Латинскую Америку к примеру и вакцинация против ряда болезней была обязательной, иначе на борт не пускали.
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09.04.2021 18:41 Ответить
Не плутайте ковід-пасплрти і довідки про вакцинацію, які час від часу вимагалися певними країнами при в'їзді у зв'язку зі спалахами певних хвороб. Знайомі в 2015 році їздили в турподорож в Південну Америку. Так от для отримання візи в Болівію тоді вимагалась довідка про щеплення від жовтої лихоманки. Знайомі спокійно щепились в клініці в Києві (вартість близько 800 грн на особу) отримали довідку англійською мовою, в яку було вписано в т.ч. і номер закордонного паспорту. А при подачі в Посольство на візу, додали її серед інших документів. Візу отримали. При перетині болівійського кордону, довідку ніхто не вимагав
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10.04.2021 11:37 Ответить
Работает и справка, я просто сказала к тому, что паспорт вакцинации - это не новшество и привела конкретную страну, где он благополучно существует уже давно. А с учетом прогнозов, что вакцинация от ковида будет не единоразовой, то скорее всего будет именно паспорт, куда будут вписывать полученные прививки.
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10.04.2021 17:18 Ответить
Идиотка..........
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09.04.2021 18:03 Ответить
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09.04.2021 18:07 Ответить
По отремонтированным дорогам теперь без вакцинации в Европу не попадешь Время не то
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09.04.2021 18:16 Ответить
Заробітчан в Чехії по негативному тест з подальшою самоізоляцією впускають
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09.04.2021 18:19 Ответить
до чого тут заробітчани??? Мова про ТУРИЗМ!
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09.04.2021 18:24 Ответить
Просто Bad Robot під прапором Чехії пише...
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09.04.2021 18:28 Ответить
Цікаво, як на Євро-2020 вболівальників з не_шенгегку впускатимуть?
Майже всі країни-організатори дозволяють заповненість трибун на 25%
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09.04.2021 18:18 Ответить
Так єто же гада Рошенко достижение)))
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09.04.2021 18:30 Ответить
а ЗЕбилам наплевать, они делают вид, что "Петя тут ни при чём, это, типа, НАРОД СДЕЛАЛ СЕБЕ БЕЗВИЗ"... Но вот когда их просишь назвать хоть одно достижение "ПРОСТОГО НАРОДА" в период с мая 2019 по апрель 2021 - не знают, что ответить. Почему-то резко разучился "простой и мудрый народ" делать те вещи, которые он "сам" творил при Порохе...
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09.04.2021 18:42 Ответить
Хабиб летал в США, без изоляции, Емельяненко полетел, на мордобой очередной, а туризм зась! Тобто уся ця байда була розрахована на найнижчі верстви населення найбідніших країн?
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09.04.2021 19:53 Ответить
 
 