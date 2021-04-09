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Новости Борьба с коррупцией
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Арестованный по делу брата главы ОАСК адвокат Донец вышел под залог 2,95 млн грн, - Антикоррупционный суд

Арестованный по делу брата главы ОАСК адвокат Донец вышел под залог 2,95 млн грн, - Антикоррупционный суд

Залог в сумме почти 3 млн грн внесен как альтернатива аресту одному из адвокатов, уличенных во взяточничестве

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"За одного из адвокатов внесли сегодня залог в полном объеме, мы выдали документ о внесении залога, который будет передан в орган, который исполняет решение суда", - сообщили  пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

Как стало известно, залог внесен в сумме 2,95 млн грн за адвоката Юрия Донца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержание брата главы ОАСК: суд арестовал на два месяца второго подозреваемого Донца с возможностью залога в 2,9 млн грн

Ранее ВАКС избрал меру пресечения адвокату Юрию Зонтову, который является братом председателя Окружного админсуда Павла Вовка, в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 35 млн 185 тыс. грн. Позже ВАКС избрал меру пресечения второму адвокату, задержанному по подозрению во взяточничестве - Юрию Донцу – содержание под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 2 млн 951 тыс. гривень.

Напомним, следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки

Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова.

Также читайте: Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным при получении $100 тыс. взятки для судей ОАСК

Автор: 

Вовк Павел (260) Антикоррупционный суд (1218) Зонтов Юрий (26) Донец Юрий (3)


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Топ комментарии
+9
Залоги - отменить!
Вор должен сидеть в тюрьме!
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09.04.2021 18:09
+8
Да у них там тех квартир с сейфами, немеряно...
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09.04.2021 18:17
+5
патриоты по тюрьмах без шансов на залог шмалог а вся мразота спокойно на воле промышляет -дули крутит
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09.04.2021 18:37
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Залоги - отменить!
Вор должен сидеть в тюрьме!
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09.04.2021 18:09 Ответить
Так ці залоги були придумані у портновському КПК.
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09.04.2021 18:19 Ответить
Ворон ворону , глаз не выклюет ! Мафия бессмертна
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09.04.2021 18:42 Ответить
Да у них там тех квартир с сейфами, немеряно...
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09.04.2021 18:17 Ответить
За второго Зонтика, Шмаркля наверное сам внесет,он же его назначал? Это ж зельоная "илита".
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09.04.2021 18:19 Ответить
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09.04.2021 18:35 Ответить
Как неожиданно.
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09.04.2021 18:36 Ответить
патриоты по тюрьмах без шансов на залог шмалог а вся мразота спокойно на воле промышляет -дули крутит
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09.04.2021 18:37 Ответить
Арестованный по делу брата главы ОАСК адвокат Донец вышел под залог 2,95 млн грн, - Антикоррупционный суд - Цензор.НЕТ 8491
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09.04.2021 18:48 Ответить
Застави при таких злочинах і для таких посадовців, адвокатів, суддів, держчиновників, депутатів ПОВИННІ БУТИ ВІДМІНЕНІ. І КРАПКА.
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09.04.2021 18:48 Ответить
Принимают на взятках в миллионы доларов,а выпускают под залог 100 тыс.Для коррупционеров просто праздник щедрости! Залог должен быть не меньше,а раза в три-пять превышать сумму инкриминироапнных взяток.
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09.04.2021 18:49 Ответить
риторичne - і що із того цирку...- окрім того , що обогатяться всі xто в тeмі по ....
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09.04.2021 18:49 Ответить
Новости из параллельной реальности - арестованный за кражу палки колбасы и пакета молока пенсионер не смог найти 300гр. для залога и будет ждать решение суда в Сизо.(Не факт,но скоро может стать реальностью).
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09.04.2021 19:02 Ответить
Хоть 3 млн, хоть 30 млн залога- они все равно находят эти деньги. Там надо 1 млрд назначать и то некоторые и его найдут.
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09.04.2021 19:10 Ответить
"За одного из адвокатов внесли сегодня залог в полном объеме, мы выдали документ о внесении залога, который будет передан в орган, который исполняет решение суда", - сообщили пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.Источник: https://censor.net/ru/n3258819

А поконкретніше - хто вніс і як він заробив ці гроші
Арестованный по делу брата главы ОАСК адвокат Донец вышел под залог 2,95 млн грн, - Антикоррупционный суд - Цензор.НЕТ 8366
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09.04.2021 21:18 Ответить
Как дети малые... Даже до понедельника ждать не стал)
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09.04.2021 20:49 Ответить
И вот теперь вопрос, если к этому сотруднику СВР подойдут кацапы с чемоданом денег продаст он все секреты разведки или нет? Думаю ответ у всех будет однозначным.
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10.04.2021 12:54 Ответить
 
 