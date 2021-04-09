Арестованный по делу брата главы ОАСК адвокат Донец вышел под залог 2,95 млн грн, - Антикоррупционный суд

Залог в сумме почти 3 млн грн внесен как альтернатива аресту одному из адвокатов, уличенных во взяточничестве

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"За одного из адвокатов внесли сегодня залог в полном объеме, мы выдали документ о внесении залога, который будет передан в орган, который исполняет решение суда", - сообщили пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

Как стало известно, залог внесен в сумме 2,95 млн грн за адвоката Юрия Донца.

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Ранее ВАКС избрал меру пресечения адвокату Юрию Зонтову, который является братом председателя Окружного админсуда Павла Вовка, в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 35 млн 185 тыс. грн. Позже ВАКС избрал меру пресечения второму адвокату, задержанному по подозрению во взяточничестве - Юрию Донцу – содержание под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 2 млн 951 тыс. гривень.

Напомним, следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки

Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова.

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