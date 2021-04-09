РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9835 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
699 9

С начала суток враг 1 раз нарушил перемирие, применив гранатометы под Луганским, потерь нет, - штаб ООС

С начала суток враг 1 раз нарушил перемирие, применив гранатометы под Луганским, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "С начала этого периода зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" недалеко от населенного пункта Луганское противник совершил обстрел позиций наших защитников с автоматических станковых гранатометов.

Боевых потерь среди военнослужащих, выполняющих задачи в районе Операции объединенных сил нет.

Раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств, по всеобъемлющему режима прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбассе активизировались вражеские снайперы: мы вернулись к необходимости устанавливать новое перемирие, - Зеленский

Автор: 

обстрел (27626) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зачем нелох подпускает так близко к украинским позициям московских захватчиков?
Одступать уже скоро не будет куда.
показать весь комментарий
09.04.2021 18:24 Ответить
С начала суток враг 1 раз нарушил перемирие, применив гранатометы под Луганским, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2411
показать весь комментарий
09.04.2021 18:39 Ответить
С начала суток враг 1 раз нарушил перемирие, применив гранатометы под Луганским, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3050
показать весь комментарий
09.04.2021 18:41 Ответить
С начала суток враг 1 раз нарушил перемирие, применив гранатометы под Луганским, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4668
показать весь комментарий
09.04.2021 18:43 Ответить
самая большая ошибка - потокать этим уродам. тогда они могут возомнить что таракан властелин мира, но тараканов надо травить, и тогда будет норм
показать весь комментарий
09.04.2021 18:48 Ответить
Какое перемирие ????????????????
Нет никакого перемирия ????????????
показать весь комментарий
09.04.2021 18:56 Ответить
-Я мову російську не використовую тому, що нею варнякає Путін і абсолютно вся та сволота, яка окупувала наш Крим і щоденно та щоношно безжально вбиває в Донбасі наших безневинних громадян на фронті- вбивці наших бійців!

-Я мову російську не використовую ще й тому, що нею варнякають АБСОЛЮТНО всі в ОП президента, всі олігархи, поголовно всі кримінальні авторитети, всі антиукраїнці -Тобто всі ті, хто руйнує Україну, обкрадає та нищить життя мирних людей і в тилу!

-І щоб мене ніхто не сплутав з ними...
показать весь комментарий
09.04.2021 19:00 Ответить
"Лішь би нє било войни!" - співали росіяни, пускаючи сльозу та ... направляючи в сп'янілому імперському угарі танки, міни, бомби, своїх солдат та РСЗО в Україну, Молдову, Грузію, Сірію, нині в Білорусь - щоб вбивати! (та й "вагнерівців"- в інші країни... Африки... та Південної Америки)

Для чого? - Для "прінуждєнія к міру".., Так на росію ніхто з нас не нападав !!! Військ названих країн не було на російській території !!!

.
Росія використовує загибель людей для задоволення своїх імперських амбіцій, здійснюючи при цьому чергові словесні кульбіти та зовнішньо- політичні маніпуляцій - і весь світ це чітко бачить..

А від чого ж захищали росіяни названі країни та "жітєлєй Донбаса"?

А ми вас просили нас "захищати"? Від кого та від чого?

Від вступу в ЄС?

Від вступу в НАТО?
Від європейських норм, європейського способу та рівня життя?
Від можливостей навчати дітей в європейських університетах?
Від свободи пересування?
Чи від демократії та свободи людини?
Чи від власної та самостійної церкви?
Чи від права на власну думку та мову?
Чи від ПРАВ ЛЮДИНИ, від природних прав на власне та самостійне ЖИТТЯ?
Від чого конкретно- поясніть "православно-славянскіє братья" ви намагаєтеся нас захистити, сіючи смерть серед тих, кого вже "захищаєте"?

Але тепер ми дійсно прохаємо.... Але прохаємо не росію, а прохаємо весь світ допомогти нам захиститися - і не просто від росії , а від її смертоносної місії !!!
показать весь комментарий
09.04.2021 19:05 Ответить
Помножте на шість .
показать весь комментарий
09.04.2021 20:05 Ответить
 
 