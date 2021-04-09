С начала суток враг 1 раз нарушил перемирие, применив гранатометы под Луганским, потерь нет, - штаб ООС
Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "С начала этого периода зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" недалеко от населенного пункта Луганское противник совершил обстрел позиций наших защитников с автоматических станковых гранатометов.
Боевых потерь среди военнослужащих, выполняющих задачи в районе Операции объединенных сил нет.
Раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств, по всеобъемлющему режима прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы".
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Одступать уже скоро не будет куда.
Нет никакого перемирия ????????????
-Я мову російську не використовую ще й тому, що нею варнякають АБСОЛЮТНО всі в ОП президента, всі олігархи, поголовно всі кримінальні авторитети, всі антиукраїнці -Тобто всі ті, хто руйнує Україну, обкрадає та нищить життя мирних людей і в тилу!
-І щоб мене ніхто не сплутав з ними...
Для чого? - Для "прінуждєнія к міру".., Так на росію ніхто з нас не нападав !!! Військ названих країн не було на російській території !!!
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Росія використовує загибель людей для задоволення своїх імперських амбіцій, здійснюючи при цьому чергові словесні кульбіти та зовнішньо- політичні маніпуляцій - і весь світ це чітко бачить..
А від чого ж захищали росіяни названі країни та "жітєлєй Донбаса"?
А ми вас просили нас "захищати"? Від кого та від чого?
Від вступу в ЄС?
Від вступу в НАТО?
Від європейських норм, європейського способу та рівня життя?
Від можливостей навчати дітей в європейських університетах?
Від свободи пересування?
Чи від демократії та свободи людини?
Чи від власної та самостійної церкви?
Чи від права на власну думку та мову?
Чи від ПРАВ ЛЮДИНИ, від природних прав на власне та самостійне ЖИТТЯ?
Від чого конкретно- поясніть "православно-славянскіє братья" ви намагаєтеся нас захистити, сіючи смерть серед тих, кого вже "захищаєте"?
Але тепер ми дійсно прохаємо.... Але прохаємо не росію, а прохаємо весь світ допомогти нам захиститися - і не просто від росії , а від її смертоносної місії !!!