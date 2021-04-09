С начала суток враг 1 раз нарушил перемирие, применив гранатометы под Луганским, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "С начала этого периода зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" недалеко от населенного пункта Луганское противник совершил обстрел позиций наших защитников с автоматических станковых гранатометов.

Боевых потерь среди военнослужащих, выполняющих задачи в районе Операции объединенных сил нет.

Раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств, по всеобъемлющему режима прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы".

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