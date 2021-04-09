"Потерпевший" в сфальсифицированном деле против Чубарова в оккупированном Крыму заявил, что не имеет претензий к главе Меджлиса

В подконтрольном России Верховном суде Крыма состоялось заседание по делу главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, которого судят в Крыму заочно.

Ка передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Крым.Реалии адвокат Чубарова по назначению Александр Осокин.

В ходе заседания допрашивали свидетелей со стороны защиты.

Кроме того, на суде огласили показания одного из потерпевших, который не явился в суд.

"Он направил письменное заявление в суд, что не считает себя потерпевшим и не имеет претензий к Чубарову и попросил его не беспокоиить по данному поводу", – сообщил адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Подсудимому Чубарову", - глава Меджлиса получил в Киеве письмо от российского суда. ФОТО

По его словам, "много кто из потерпевших не имеет претензий к Чубарову".

Их имена не разглашаются. Публичных комментариев главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова по этому поводу нет.

Напомним, в июле 2020 года в оккупированном Симферополе началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Рефата Чубарова. Оккупанты судят его заочно по по статьям об "организации массовых беспорядков", "публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России".

Сам Чубаров отметил, что российские власти "начала очередную волну репрессий против крымскотатарского народа".

Также читайте: Потерпевшие по "делу Чубарова" заявили, что у них нет претензий