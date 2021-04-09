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Двое обвиняемых 17 и 18 лет получили 8 и 12 лет тюрьмы за убийство 2 бомжей на Львовщине, - прокуратура

Двое обвиняемых 17 и 18 лет получили 8 и 12 лет тюрьмы за убийство 2 бомжей на Львовщине, - прокуратура

Двух юношей во Львовской области суд приговорил к 12 годам и двум месяцам и 8 годам и двум месяцам лишения свободы за убийство двух бездомных

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

"Суд поддержал обоснованную позицию прокуроров Галицкой окружной прокуратуры, признал обвиняемых виновными и назначил наказание: старшему – 12 лет и 2 месяца лишения свободы, а младшему – 8 лет и 2 месяца лишения свободы", – указано в сообщении.

В сентябре минувшего года 18-летний студент профессионального училища и 17-летний школьник на протяжении трех дней издевались над двумя бездомными в заброшенном здании во Львове. Они избивали их, поливали моторным маслом и посыпали сухой строительной смесью. Все это юноши снимали на видео.

В результате издевательств 70-летний мужчина умер на месте преступления, а 64-летний – через несколько дней в больнице.

Злоумышленники отняли у жертв документы и банковские карты, с которых сняли 2 тысячи грн.

Также читайте: Трем киевлянам, избившим до смерти бездомного, грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение, - МВД. ВИДЕО

Автор: 

бомж (91) подростки (459) убийство (6504) Львовская область (2924)


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Топ комментарии
+26
Дмитро, ты оправдываешь убийц? Или ты папочка одного из подонков, тогда ты и сам подонок. Приговор мягкий за такое маньячество надо максимально давать 15 год 17- летнему (выйдет в 32) и пожизенное совершеннолетинему. Это реальные маньяки , подобные были в Днепре тоже такого возрастиа их не останвоили они убили более 20 человек за 1,5 месяца. их на пожизенненое закатали и правильно!
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09.04.2021 19:37
+18
Ця толерантність до бидла руйнує державу не менше ніж опожопи!
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09.04.2021 19:26
+12
за вбивство 2 людей потрібно давати довічне. А за вбивство 20, вішати відразу .
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09.04.2021 22:51
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Ця толерантність до бидла руйнує державу не менше ніж опожопи!
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09.04.2021 19:26 Ответить
Толерантність до кого,шановний? )))
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09.04.2021 19:29 Ответить
Звісно ж що до "юношей".
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09.04.2021 19:32 Ответить
Шановний ,а вас не дивує і не обурює толерантність української влади до корупціонерів та колабораціоністів ???)))
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09.04.2021 19:45 Ответить
Дмитро, ты оправдываешь убийц? Или ты папочка одного из подонков, тогда ты и сам подонок. Приговор мягкий за такое маньячество надо максимально давать 15 год 17- летнему (выйдет в 32) и пожизенное совершеннолетинему. Это реальные маньяки , подобные были в Днепре тоже такого возрастиа их не останвоили они убили более 20 человек за 1,5 месяца. их на пожизенненое закатали и правильно!
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09.04.2021 19:37 Ответить
З якого дива такі висновки ?? )))
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09.04.2021 19:41 Ответить
за вбивство 2 людей потрібно давати довічне. А за вбивство 20, вішати відразу .
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09.04.2021 22:51 Ответить
Цікаво ,коли з"явиться новина про засудженних корупціонерів ,за суми конфіскованого в них майна !!!)))
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09.04.2021 19:28 Ответить
Не доже покарали за навмисне вбивство двох людей? Чи бомжі то не люди і їх вбивати можна?.Стерненку за 300 грн 7 років, а цим покидькам за вбивство 8.Може пора суддів саджати,з прокурорами?
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09.04.2021 19:29 Ответить
Покидьки отримали реальне покарання ,проте вселяки корумповані та колаборантські гниди вільно себе почувають в Україні і продовжують нищити Україну !!!)))
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09.04.2021 19:32 Ответить
Думаєш що звідти ці ушльопки вийдуть людьми? Умисне вбивство повинне каратись довічним ув'язненням.
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09.04.2021 19:35 Ответить
Я не марсінин і добре розумію ,що горбатого лише могила виправить !!!))
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09.04.2021 19:38 Ответить
Все ж думали, шо со Львова начнётся... ...а с него кончается...
Крайний раз, когда там был -- ...скажу нежно: жлободром пропарашенный.
Подробности опущу -- тошнотит.
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09.04.2021 19:31 Ответить
Деградація українського суспільство дуже огидне видовище !!!)))
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09.04.2021 19:34 Ответить
ЖАль нельяз вас негодяев вытащить изэекрана и сделать то что с вами делают при устройстве на работу к Пригожину. Думаю вы прекарсно знаете о чем речть, обоссанные.
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09.04.2021 19:40 Ответить
8 років за вбивсьво 2-х людей. В 26 років вийде і знову вб"є двох людей ітак можк вбити 14 чоллюдей до 80 років.
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09.04.2021 19:37 Ответить
Думаю по УДО выйдут и пораньше. Приговор очень мягкий.
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09.04.2021 19:41 Ответить
До УДО ещё дожить надо...
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09.04.2021 22:22 Ответить
на цю статтю немає УДО
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10.04.2021 05:37 Ответить
деньги делают чудеса. особенно в нашей стране.
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10.04.2021 11:28 Ответить
маєш досвід? то здай в ДБР.
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11.04.2021 08:55 Ответить
чи НАБУ, багато їх.
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11.04.2021 08:55 Ответить
Та ні.Після цієї відсидки,вони стануть депутатами,чи іншими керманичами.
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09.04.2021 22:50 Ответить
Не согласен! -- украинской, единой политическо-активной общественности, в Украине отродясь не бывало...
...она не деградировала, а не дозрела...
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09.04.2021 19:37 Ответить
Продам гараж и флейту
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09.04.2021 19:39 Ответить
Продам погреб и фортопиано
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10.04.2021 10:42 Ответить
Двойное убийство,почему не пожизненное!?
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09.04.2021 19:58 Ответить
Чекайте, якщо вони у жертв забрали банківські карти, то жертви не бомжі!
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09.04.2021 20:07 Ответить
Звичайна річ,пенсійні картки !!!)))
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09.04.2021 20:22 Ответить
Бомж - це безхатько, пенсійні картки без паспорта з дійсною реєстрацією ніхто не видасть!
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09.04.2021 20:23 Ответить
Тобто ,це можливо не зовсім безхатьки!!!Варіантов безліч!!!))
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09.04.2021 20:32 Ответить
От мабуть хтось спеціально назвав жертв бомжами, щоб підсудним довічне не давати... Типу думають, що бомжів не так жалко буде?
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09.04.2021 21:06 Ответить
Можливо ,я за совєти ще, бічував ,так колись бомжів звали -бічі ,то в курсах за іх життя !!!)))
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09.04.2021 21:09 Ответить
Я одразу помітив,що навіть цензор написав два бомжі.А не дві людини.
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09.04.2021 22:46 Ответить
А що хотіти від цих дурналістів, як вони і про губернаторів в Україні пишуть, а статті спочатку кацапською, а потім кривий переклад українською.
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10.04.2021 05:39 Ответить
Мало.
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09.04.2021 21:12 Ответить
За садизм має бути довічне ,без будь-яких помилувань !!!)))
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09.04.2021 21:21 Ответить
Бл..ть какой гуманизм в государстве,эти подонки должны быть в тюрьме пожизненно без права на амнистию
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09.04.2021 21:35 Ответить
Мало дали, подонкам!
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09.04.2021 21:41 Ответить
украинское правосудие - перевернутый с ног на голову лепрозорий занавес
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09.04.2021 22:32 Ответить
Вже в самому заголовку -"двух бомжів"- знецінюється вартість їх життя, якби було "знущалися та вбили двох літніх, беспомічних людей, що були в скрутному становищі", то сприймалося б по-іншому.
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10.04.2021 01:32 Ответить
Советский Украинский Суд ! Украинская Советская Республика никуда не делась )))) бабки бабки бабки
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10.04.2021 20:36 Ответить
ща мрази забанят за такие слова -правда глаза колет ))
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10.04.2021 20:37 Ответить
В Штатах бомжи получают больше чем наши медработники.
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10.04.2021 11:48 Ответить
 
 