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Новости Агрессия России против Украины
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Действия вооруженных сил РФ у границ Украины являются нетипичными и несут угрозу, - представитель ГУР МО Скибицкий

Действия вооруженных сил РФ у границ Украины являются нетипичными и несут угрозу, - представитель ГУР МО Скибицкий

Мероприятия, которые сейчас осуществляют вооруженные силы РФ у границ Украины под видом учений, являются нетипичными для этого времени года.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Скибицкого, обычно такие масштабные мероприятия отрабатываются осенью, в конце учебного года, когда проходят стратегические командно-штабные учения различных масштабов с привлечением войск. А нынешнее положение дел является нетипичным и вызывает угрозу.

"В Стратегии военной безопасности четко прописано, что наращивание группировок российских войск у нашей границы - это уже угроза. Соответственно, этот уровень угрозы может быть либо выше, либо ниже. Мы сейчас наблюдаем именно повышение уровня этой военной угрозы для безопасности нашей страны", - сказал представитель ГУР.

Он также отметил, что к нашим границам перебрасываются батальоны тактической группы, войска из других регионов РФ.

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"Мы видим, как во много раз наращивается группировка в Крыму, видим те же десантные корабли РФ, которые сейчас идут в Черное море с Северного флота, с Балтийского флота. Это, конечно, угроза", - отметил Скибицкий.

Он уточнил, что сейчас в Крыму, по сути, находится почти вся 7-я десантно-штурмовая дивизия.

"Это Южный военный округ. Они зашли сначала в Крым для проведения учений, отработали учения, осуществили мероприятия по высадке десанта, с использованим больших десантных кораблей. Высаживались они на Опуке. Это сейчас - самый главный полигон, который использует РФ для всех родов и видов войск. И сейчас мы наблюдаем концентрацию войск еще на двух полигонах в Крыму, где сосредоточиваются и десантные войска, и мотострелки Южного военного округа, артиллерийские подразделения. То есть, по сути, создается группировка в оккупированном Крыму", - рассказал Скибицкий.

Также читайте: Мы видим наращивание войск РФ на границе, но ситуация не безвыходная и контролируемая, - Хомчак. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19547) Крым (26418) разведка (4190) Скибицкий Вадим (291)


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Топ комментарии
+23
Действия вооруженных сил РФ у границ Украины являются нетипичными и несут угрозу, - представитель ГУР МО Скибицкий - Цензор.НЕТ 9422
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09.04.2021 20:11
+9
А де все умники ерничавшие при Пете "а то путин нападьот"?
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09.04.2021 20:30
+8
Юрий Касьянов Давайте не будем себя обманывать. Путин гонит войска к нашим границам не для того, чтобы нас напугать. Пуганые. Скорее небесная твердь упадёт на наши головы, нежели украинцы испугаются путина. Путин хочет воевать. Ставки высоки: или Великая Германия (Россия), или все умрут Войска на границе накапливаются, атмосфера накаляется. Истерия в рос.СМИ оправдывает любой вариант вторжения Кремля.. Задачи: разгром группировки ВСУ на Донбассе, выход на административ. границы Донецк. и Луганской обл. Угроза Днепру, Запорожью, Харькову, Одессе, с подачей воды в Крым...

И переговоры с чистого листа, на выгодн. для Кремля условиях....

Что можем мы? Либо драться, либо капитулировать Долгая драка, затяжная война, многочисленные потери.... Только это вынудит путина уйти из Украины. Но правда на время...
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09.04.2021 20:25
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Действия вооруженных сил РФ у границ Украины являются нетипичными и несут угрозу, - представитель ГУР МО Скибицкий - Цензор.НЕТ 9422
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09.04.2021 20:11 Ответить
Можна було б вважати, що це дурнувата маячня, яку лайкають недоумки. Проте це ворожа Україні пропаганда, вона грає на руку ворогові. Іловайськ з його численними жертвами стався ВИКЛЮЧНО із-за того, що нацюки ігнорували наказ командування не входити в місто. З вересками "зрада" вони таки поперли в місто, яке було пасткою. В результаті величезні жертви.
Зараз нацюки, а також лакеї порошка, хочуть повести тим самим шляхом...
Кожного, хто б'є в спину, не виконуючи наказ командування, хто намагатиметься протиставляти Збройним Силам України і його командуванню себе, невйїбєнного патріота і закликати до непокори командуванню - треба суворо і негайно карати.
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09.04.2021 21:17 Ответить
Як ти брешешь! Це ж талант! Такому навчають? Чи - ти з дитинства так можешь?
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10.04.2021 00:41 Ответить
Роки ідуть, ти все тупіший.
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10.04.2021 07:13 Ответить
А нацюки це хто по вашому? Батальйони "Донбас" і "Дніпро" ?
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10.04.2021 08:11 Ответить
Вот щас мы и посмотрим -- поддерживает ли украинская избирательная общественность мудрую политику Президеньа, Партии и Правительства?
...а то, вдруг всем похебу забить... -- и шо ж тогда робыть?
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09.04.2021 20:13 Ответить
А может ну его так? Пусть вторгаются. сидим сопели жуём восьмой год. да, погибнут люди, да будет плохо, но, юля, зеля кожен день сбивает по два боинга с короноваными вирусами. Кто грохнет парашку, если не мы?
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09.04.2021 20:17 Ответить
Можете рассчитывать на мой 870й ремингтон черти!!!
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09.04.2021 20:18 Ответить
и винчестер в компе )
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09.04.2021 20:19 Ответить
мне еще Utas по душе, хороший гладкий ствол
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09.04.2021 20:21 Ответить
Моссберг 500, на вооружении у Морской Пехоты США, тоже норм.
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09.04.2021 21:11 Ответить
Мне вот интересно как кравчучка с гладкоствола собирался отстреливаться из особняка?))) А для городских боев где расстояние не большое и с ружья можно мочить, а в окопах и бункерах так то ваще песня - автомат тупо сосет
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09.04.2021 20:23 Ответить
пока не ясно, но возможно хороший арбалет будет осенью в большой цене ))
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09.04.2021 20:25 Ответить
у нас много охотников, много стволов на руках, патроны начиная от дроби, картечи до пули, были бы капсули, а пыжей мы и с лаптей с валенков и котячей шерсти начпокаем, был бы ПОРОХ!!!
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09.04.2021 20:28 Ответить
ДА и плюс скоко щя оружия из зоны АТО на руках, кацапам и не снилось и куча народу прошло горнилу войны. Там не будет партизанской войны - там будет истребление ваты
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09.04.2021 20:30 Ответить
та да, белорусия и её совковые легенды о партизанах это точно будет жестоко посрамлена.
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09.04.2021 20:35 Ответить
так не было ж белоруских партизан! Это ж уже доказано!
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10.04.2021 00:43 Ответить
в детстве головки со спичек в самопалы из штанг толкателей дт-20 тож нормально в ствол строгались и шарики с подшипников по диаметру. порох тоже делали, селитра валялась повсюду, сера не проблема была для сада, ну и уголь тупо из аптек таблетки брали. ) но тихая "грибная охота" сегодня может оказаться тож так ничо )
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09.04.2021 20:33 Ответить
Еще в Первую Мировую, когда американцы вооружили пехоту дробовиками Ithaca-37 для окопных боев, немцы громко протестовали и называли этот ствол негуманным оружием,противоречащим правилам.
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09.04.2021 21:14 Ответить
Давай друже, дамо підтримку, я - в справі!
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09.04.2021 20:24 Ответить
21 апреля Ху..ло обратится к глубинному народу с посланием. Вот тогда станет понятно, что оно хочет и будет ли война с Украиной. До этого момента никто не узнает, что оно готовит, это уже известная традициия. В прошлом году новость об обнулении на Послании стала шоком для эксперндного сообщества. Ху ло вносило поправки перед самым выступлением, и сейчас мы тоже ничего не знаем. Может это послание реально окажется бздыком тяжелобольного царя, но слушать весь мир сове послание оно УЖЕ заставило. Может это и есть цель маневров - увидим.
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09.04.2021 20:18 Ответить
Какая разницца, ну станет ********** ЗЕ губернатором. И шо?
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09.04.2021 20:21 Ответить
Алло, Йенс?
- Шо?
- Слышь, а шо если Путин ракетой попа.дет вна нашу АЭС? у нас ПВО сам знаешь по Сирии(такое же почти)
- б*же, а вы не лжете, пан Елдак?
- Кивой буду не лгу, давай помогай.
- Высылаю сто дивизий НАТО и одного француза.
- Зачем нам француз?
- Лягушки готовить.
- А, да, президент у нас любит.
(и тут Елдак проснулся. - Приснится же такое подумал агент и срочно набрал Патрущева спросить что за кокаин ему прислали шо так плющит)
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09.04.2021 20:24 Ответить
Зачот!!
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09.04.2021 20:25 Ответить
Юрий Касьянов Давайте не будем себя обманывать. Путин гонит войска к нашим границам не для того, чтобы нас напугать. Пуганые. Скорее небесная твердь упадёт на наши головы, нежели украинцы испугаются путина. Путин хочет воевать. Ставки высоки: или Великая Германия (Россия), или все умрут Войска на границе накапливаются, атмосфера накаляется. Истерия в рос.СМИ оправдывает любой вариант вторжения Кремля.. Задачи: разгром группировки ВСУ на Донбассе, выход на административ. границы Донецк. и Луганской обл. Угроза Днепру, Запорожью, Харькову, Одессе, с подачей воды в Крым...

И переговоры с чистого листа, на выгодн. для Кремля условиях....

Что можем мы? Либо драться, либо капитулировать Долгая драка, затяжная война, многочисленные потери.... Только это вынудит путина уйти из Украины. Но правда на время...
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09.04.2021 20:25 Ответить
Что мы можем мы показали в 14-15 годах, и ...дюлей можем выделить по полной. Пока всё тихо то у нас разногласия, а если прийдётся то, я думаю, крайних не будет, земля будет гореть у рашистов под ногами!
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09.04.2021 20:28 Ответить
Ну да,весь мир увидел,как мы отдали крым!надо было воевать ещё тогда!
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09.04.2021 21:23 Ответить
Не выдумывайте. В Крыму воевать было просто некому. Зачем писать глупости.
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09.04.2021 21:40 Ответить
кацапчик - топай за бояркой, ты повторяешся скучно
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10.04.2021 00:46 Ответить
"выход на административ. границы Донецк. и Луганской обл"

Смешно. Уткнётся в указатель и остановится?
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09.04.2021 21:05 Ответить
это план минимум...
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09.04.2021 21:07 Ответить
В кацапів загострення на 9 травня.
Не забуваймо.
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09.04.2021 20:29 Ответить
А де все умники ерничавшие при Пете "а то путин нападьот"?
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09.04.2021 20:30 Ответить
https://censor.net/ru/blogs/all https://censor.net/ru/blogs/all/page/1/category/0/interval/5/author/1825/sortby/date

https://censor.net/ru/blogs/all/page/1/category/0/interval/5/author/1825/sortby/date
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14779https://censor.net/ru/blogs/3258657/imitatory#commentshttps://censor.net/ru/blogs/3258657/imitatory
Главнокомандующий должен поддерживать наших защитников своими решениями и действиями, а не раздачей часов и фотосессиями. Фотографии делаются для поддержания упавшего президентского рейтинга, а не для армии. Но что сделал Верховный Главнокомандующий для обеспечения наших воинов, которые несут потери от снайперов, элементарными приборами для наблюдения, чтобы людям не надо было высовывать голову из окопов? Ведь в этом причина потерь. Что сделал Зеленский для закупки управляемых ракет и управляемых мин, для закупки оптико-локационных станций, тепловизионных прицелов, электронных систем управления огнем, систем боевого управления, для подготовки операторов систем вооружений, и много другого? Ни-че-го. Вообще ничего. Гособоронзаказ 2021 года до сих пор не принят, никто никуда не спешит, почему президент не ускоряет процесс, почему не выполняет свой собственный указ№ 49? Фотографии, пустые слова, фальшивые сожаления - и все это пока настоящие защитники льют настоящую кровь.
Где ответные маневры украинских войск на границе с РФ? Что делается для структурных реформ, какие меры повышения боеспособности на случай войны делает руководство Украины? Или вы думаете, что выражение озабоченности на совещаниях и в пресс-релизах - это и есть управление армией?
Вы работать должны и выполнять свои обязанности, а не посещать, вы не туристы и не артисты-гастролеры - вы отвечаете за оборону страны!
К сожалению, нынешний реальный кризис показывает, что действующее руководство Украины не понимает проблему управления государство в условиях войны, а в реальной ситуации мы увидим такую же бездеятельность и беспомощность.
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09.04.2021 20:32 Ответить
Что сделал Зеленский для закупки управляемых ракет и управляемых мин, для закупки оптико-локационных станций, тепловизионных прицелов, электронных систем управления огнем, систем боевого управления, для подготовки операторов систем вооружений, и много другого? Ни-че-го. Вообще ничего. ------Цитата----------Отож бо й воно що нічого не зроблено, знов будемо витягувати за рахунок волонтерів та людей які є патріотами!!
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09.04.2021 20:37 Ответить
Московский щакал закрывает полёты на Турцию,дескать К19.Разговор с Эрдоганом не в пользу улуса..Будем жить.
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09.04.2021 20:37 Ответить
Поки вони на купці треба їх валити,а то потім коли вони вже в такий кагал ще раз зберуться...Сказати що загрожували лугандону і займались геноцидом кримскага народа,то ми їм і допомогли.
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09.04.2021 20:48 Ответить
Дії збройних сил РФ біля кордонів України є нетиповими і несуть загрозу, - представник ГУР МО Скібіцький - Цензор.НЕТ 4022
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09.04.2021 21:04 Ответить
хотябы заводы военные в тыл перевезли
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09.04.2021 21:08 Ответить
В Польшу ? Где нах тот тыл почти две с половиной тыс.км общей границы...
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09.04.2021 21:25 Ответить
В харькове много стратегических военных заводов ,в Мариуполе металургические гиганты,ну и выход к днепру.первые цели России .
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09.04.2021 21:27 Ответить
Объявить мобилизацию!!!
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09.04.2021 21:29 Ответить
Америка решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
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09.04.2021 21:48 Ответить
Грош цена этой решительности .
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10.04.2021 01:29 Ответить
И еще. Я старенький, но помню, что вслед за референдумом в Крыму, что-то подобное было и на Донбассе, и результат такой же. А Рашка что? Они этого, просто, не заметили. А вот признали бы тогда тот "референдум", что было бы? Та санкций больше не стало бы, а проблем у Рашки с Донбассом прибавилось бы, он бы российским стал. Тогда не взяли то, что голыми руками можно было брать, а сейчас завоевывать пойдут? Глупость.
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10.04.2021 07:39 Ответить
Что там может быть нетипично. Опять будут обстреливать со своей территории и твердить, что "заблудились" на учениях.
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10.04.2021 08:38 Ответить
 
 