Действия вооруженных сил РФ у границ Украины являются нетипичными и несут угрозу, - представитель ГУР МО Скибицкий

Мероприятия, которые сейчас осуществляют вооруженные силы РФ у границ Украины под видом учений, являются нетипичными для этого времени года.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Скибицкого, обычно такие масштабные мероприятия отрабатываются осенью, в конце учебного года, когда проходят стратегические командно-штабные учения различных масштабов с привлечением войск. А нынешнее положение дел является нетипичным и вызывает угрозу.

"В Стратегии военной безопасности четко прописано, что наращивание группировок российских войск у нашей границы - это уже угроза. Соответственно, этот уровень угрозы может быть либо выше, либо ниже. Мы сейчас наблюдаем именно повышение уровня этой военной угрозы для безопасности нашей страны", - сказал представитель ГУР.

Он также отметил, что к нашим границам перебрасываются батальоны тактической группы, войска из других регионов РФ.

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"Мы видим, как во много раз наращивается группировка в Крыму, видим те же десантные корабли РФ, которые сейчас идут в Черное море с Северного флота, с Балтийского флота. Это, конечно, угроза", - отметил Скибицкий.

Он уточнил, что сейчас в Крыму, по сути, находится почти вся 7-я десантно-штурмовая дивизия.

"Это Южный военный округ. Они зашли сначала в Крым для проведения учений, отработали учения, осуществили мероприятия по высадке десанта, с использованим больших десантных кораблей. Высаживались они на Опуке. Это сейчас - самый главный полигон, который использует РФ для всех родов и видов войск. И сейчас мы наблюдаем концентрацию войск еще на двух полигонах в Крыму, где сосредоточиваются и десантные войска, и мотострелки Южного военного округа, артиллерийские подразделения. То есть, по сути, создается группировка в оккупированном Крыму", - рассказал Скибицкий.

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