Действия вооруженных сил РФ у границ Украины являются нетипичными и несут угрозу, - представитель ГУР МО Скибицкий
Мероприятия, которые сейчас осуществляют вооруженные силы РФ у границ Украины под видом учений, являются нетипичными для этого времени года.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По словам Скибицкого, обычно такие масштабные мероприятия отрабатываются осенью, в конце учебного года, когда проходят стратегические командно-штабные учения различных масштабов с привлечением войск. А нынешнее положение дел является нетипичным и вызывает угрозу.
"В Стратегии военной безопасности четко прописано, что наращивание группировок российских войск у нашей границы - это уже угроза. Соответственно, этот уровень угрозы может быть либо выше, либо ниже. Мы сейчас наблюдаем именно повышение уровня этой военной угрозы для безопасности нашей страны", - сказал представитель ГУР.
Он также отметил, что к нашим границам перебрасываются батальоны тактической группы, войска из других регионов РФ.
"Мы видим, как во много раз наращивается группировка в Крыму, видим те же десантные корабли РФ, которые сейчас идут в Черное море с Северного флота, с Балтийского флота. Это, конечно, угроза", - отметил Скибицкий.
Он уточнил, что сейчас в Крыму, по сути, находится почти вся 7-я десантно-штурмовая дивизия.
"Это Южный военный округ. Они зашли сначала в Крым для проведения учений, отработали учения, осуществили мероприятия по высадке десанта, с использованим больших десантных кораблей. Высаживались они на Опуке. Это сейчас - самый главный полигон, который использует РФ для всех родов и видов войск. И сейчас мы наблюдаем концентрацию войск еще на двух полигонах в Крыму, где сосредоточиваются и десантные войска, и мотострелки Южного военного округа, артиллерийские подразделения. То есть, по сути, создается группировка в оккупированном Крыму", - рассказал Скибицкий.
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Зараз нацюки, а також лакеї порошка, хочуть повести тим самим шляхом...
Кожного, хто б'є в спину, не виконуючи наказ командування, хто намагатиметься протиставляти Збройним Силам України і його командуванню себе, невйїбєнного патріота і закликати до непокори командуванню - треба суворо і негайно карати.
...а то, вдруг всем похебу забить... -- и шо ж тогда робыть?
с лаптейс валенков и котячей шерсти начпокаем, был бы ПОРОХ!!!
- Шо?
- Слышь, а шо если Путин ракетой попа.дет вна нашу АЭС? у нас ПВО сам знаешь по Сирии(такое же почти)
- б*же, а вы не лжете, пан Елдак?
- Кивой буду не лгу, давай помогай.
- Высылаю сто дивизий НАТО и одного француза.
- Зачем нам француз?
- Лягушки готовить.
- А, да, президент у нас любит.
(и тут Елдак проснулся. - Приснится же такое подумал агент и срочно набрал Патрущева спросить что за кокаин ему прислали шо так плющит)
И переговоры с чистого листа, на выгодн. для Кремля условиях....
Что можем мы? Либо драться, либо капитулировать Долгая драка, затяжная война, многочисленные потери.... Только это вынудит путина уйти из Украины. Но правда на время...
Смешно. Уткнётся в указатель и остановится?
Не забуваймо.
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14779https://censor.net/ru/blogs/3258657/imitatory#commentshttps://censor.net/ru/blogs/3258657/imitatory
Главнокомандующий должен поддерживать наших защитников своими решениями и действиями, а не раздачей часов и фотосессиями. Фотографии делаются для поддержания упавшего президентского рейтинга, а не для армии. Но что сделал Верховный Главнокомандующий для обеспечения наших воинов, которые несут потери от снайперов, элементарными приборами для наблюдения, чтобы людям не надо было высовывать голову из окопов? Ведь в этом причина потерь. Что сделал Зеленский для закупки управляемых ракет и управляемых мин, для закупки оптико-локационных станций, тепловизионных прицелов, электронных систем управления огнем, систем боевого управления, для подготовки операторов систем вооружений, и много другого? Ни-че-го. Вообще ничего. Гособоронзаказ 2021 года до сих пор не принят, никто никуда не спешит, почему президент не ускоряет процесс, почему не выполняет свой собственный указ№ 49? Фотографии, пустые слова, фальшивые сожаления - и все это пока настоящие защитники льют настоящую кровь.
Где ответные маневры украинских войск на границе с РФ? Что делается для структурных реформ, какие меры повышения боеспособности на случай войны делает руководство Украины? Или вы думаете, что выражение озабоченности на совещаниях и в пресс-релизах - это и есть управление армией?
Вы работать должны и выполнять свои обязанности, а не посещать, вы не туристы и не артисты-гастролеры - вы отвечаете за оборону страны!
К сожалению, нынешний реальный кризис показывает, что действующее руководство Украины не понимает проблему управления государство в условиях войны, а в реальной ситуации мы увидим такую же бездеятельность и беспомощность.