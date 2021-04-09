Турция заявила, что корабли США пробудут в Черном море до 4 мая
Соединенные Штаты проинформировали Турцию, что два два военных корабля пройдут через турецкие проливы и будут размещены в Черном море до 4 мая. Такое заявление сделано на фоне наращивания российских войск на границе с Украиной.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
В МИД Турции заявили, что их поинформировали об американских кораблях еще 15 дней назад.
"15 дней назад по дипломатическим каналам нам было отправлено уведомление о том, что два военных корабля США пройдут в Черное море в соответствии с Конвенцией Монтре. Корабли останутся в Черном море до 4 мая", - утверждает турецкая сторона.
Соглашение Монтре 1936 года дает Турции контроль над проливами Босфор и Дарданеллы, ограничивает доступ военно-морских кораблей и регулирует иностранные грузовые суда.
Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.
8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.
Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".
Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.
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-Залить ипритом Москву
-Девствениц. Много
-Душу
Как по мне ну очень странный вопрос. Либо я суперстар, либо...…
цього мало, канєшно
...а оно нам надо -- при ваших парашных офисных раскладах?
Содержатель уев
...а где наша Доярочка до сих пор и в который раз? *)
для слов'янської людини війна це нехтування всім існуючим заради перемоги
это насколько петухами надо быть шоб даже от вида корабля обосраться всем "флотом"?
если допустить шо Путин - Поехавший, и он там реально Сцарек, то никто ни за кого не вступится хоть 200 аваносцев и даже в Одессе - противоракеты даже если и собьют тыщу БЧ и плюс ложные цели над Канадой например, то в Антарктиде пингвинам тоже мало не покаж*дся.
путина пригласили на международный климатический форум...опять коала дадут подержать, или пингвина
- Это вряд ли (с)
"як размовляють"="как говорят"? Сомнительно...
Но каково же было мое удивление, когда прочла: як размовляють - белорусский (определен автоматически). Во-первых, по-беларуски будет: "як кажуць". Во-вторых, такое слово таки есть, но оно пишется размаЎляюць. Гугл-переводчику все равно)
Іду вчора на кухню. Чую, моя хихоче в залі. Заходжу, питаюся: "Чого регочеш?" А у неї сльзи на очах, од сміху. Каже : "читаю в "мобільному" про цікавий випадок, коли жінка народила недоношену дитину, її поклали в "бокс", стали виходжувать, а ще двоє дітей пробули в мамі ще майже два місяці, а потім народилися благополучно... "Так що тут смішного?". "Та вони російське слово, що означає передродові позиви - "схватки", переклали українською, як "сутички" ("стычки, кратковременные боеввые действия"), а не як "перейми"...". А вона ж у мене - "технарь", і до спеціаліста з філології їй дуже далеко...
Бункерный седелец Путлер, чтобы привлечь к себе внимание, начал размахиваешь пистолетом, чтобы с ним снова начали разговаривать взрослые дяди. Но публичная демонстрация статуса "великой державы" сопровождается нарастающим страхом перед ответными мерами Украины и США, перечень причин для которых продолжает нарастать как снежный ком:
- На прошлой неделе президент США Джо Байден, госсекратарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин провели переговоры с украинскими коллегами, и каждый пообещал Киеву "нерушимую" поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Слова сразу же стали делами. В Украину потянулись вереницы военных транспортников. В Киев с американской авиабазы Рамштайн в Германии совершили полеты C-130 Hercules и C-17 Globemaster III. Еще один тяжелый транспортник C-17 после трансатлантического перелета из США совершил посадку во Львове. Кроме того, был также зафиксирован полет в Киев британского транспортного самолета Bae 146-200 из польского города Познань, где находится штаб 5-го корпуса Армии США;
- Россияне получили возможность наблюдать за манёврами своей армии у украинской границы с помощью табло обменников;
- Минюст США подготовил два пакета санкций, чтобы похоронить "Северный поток-2";
- Буквально на днях принято решение ускоренно поставить в армию Украины еще 15 ударных беспилотных аппаратов "Байрактар ТБ2", доведя их парк до 35 единиц;
- Литва призвала НАТО предоставить Украине ПДЧ;
- В НАТО провели переговоры по поддержке Украины. Встреча состоялась онлайн 7 апреля, между руководителями и представителями ведомств США, Британии, Канады, Литвы и Польши. Стороны подтвердили намерения провести обучение и обеспечить поддержку Украины с целью усиления оборонных возможностей ее Вооруженных сил (ВСУ). А также достижения прогресса в вопросах оперативной совместимости с НАТО. Инициатором переговоров выступила Великобритания;
- В рамках учений НАТО Defender Europe 2021 будет отрабатываться война с Кацапией;
- Американская делегация во главе с атташе по вопросам армии и обороны под прикрытием членограя посетила Донбасс;
- Войска НАТО в ближайшие несколько месяцев проведут на территории Украины учения, сценарий которых будет заключаться в "отражении масштабного наступления вооруженных сил условной страны-агрессора";
- Командование Сухопутных войск Украины объявило собрание территориальной обороны. Части ТРО отработают борьбу с диверсионно-разведывательными силами и охрану критически важной инфраструктуры. Вооруженные силы Украины готовы к быстрому реагированию на обострение военной ситуации на востоке Украины и вдоль всей украинско-российской границы;
- Авианосная ударная группа флота США вошла в Восточное Средиземноморье: готовы защищать и Черное море. Флагман этой группы - атомный авианосец Dwight D. Eisenhower, на котором находится 90 палубных самолетов. В ее состав также входят ракетный крейсер типа Ticonderoga и четыре эсминца типа Arley Burke (это "звезда" всему металлолому, который мордор стянул к нашим границам) ;
- Американские разведывательные дроны RQ-4 Global Hawk, базовые патрульные самолеты типа "Посейдон" и самолеты радиотехнической разведки очень плотно мониторят оккупированный Россией Крым, черноморское побережье РФ и оккупированные территории восточного Донбасса;
- Президент Америки настойчиво учит преЗЕдента Украины произносить слова: Армія, Мова, Віра.
Подведем итоги всей этой красоты.
Эффект для Кремля от его дальнейших действий, стремительно приблизился к нулю, а местами вообще к отрицательным значениям.
Проще говоря - запугать Запад и Украину не удалось. Теперь Кремлю приходится импровизировать: "вставать на защиту" Донбасса и биться в своем бессилии - обвиняя во всех грехах Украину, ибо вход в эту игру рубль, а выход - вперед ногами.
Кстати, пока все идет по плану.
Ну, а "Минск" - отдал концы.
І.Лютий
Но.. 2 вышло ,3 зашло