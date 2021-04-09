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Новости Агрессия России против Украины
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Турция заявила, что корабли США пробудут в Черном море до 4 мая

Турция заявила, что корабли США пробудут в Черном море до 4 мая

Соединенные Штаты проинформировали Турцию, что два два военных корабля пройдут через турецкие проливы и будут размещены в Черном море до 4 мая. Такое заявление сделано на фоне наращивания российских войск на границе с Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

В МИД Турции заявили, что их поинформировали об американских кораблях еще 15 дней назад.

"15 дней назад по дипломатическим каналам нам было отправлено уведомление о том, что два военных корабля США пройдут в Черное море в соответствии с Конвенцией Монтре. Корабли останутся в Черном море до 4 мая", - утверждает турецкая сторона.

Соглашение Монтре 1936 года дает Турции контроль над проливами Босфор и Дарданеллы, ограничивает доступ военно-морских кораблей и регулирует иностранные грузовые суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США из-за стягивания войск РФ направляют в Черное море два корабля

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".

Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.

Автор: 

корабль (2045) США (27034) Турция (3478) Черное море (1486)


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Топ комментарии
+38
Они там не должны пребывать до 4 мая, у них должна быть база НАТО в Мариуполе или Одессе, и они там должны находиться постоянно.
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09.04.2021 20:31
+18
после 4 мая в Черное море зайдут еще с десяток кораблей НАТО, а потом еще десяток... ведь у НАТО очень много кораблей Туреччина заявила, що кораблі США пробудуть у Чорному морі до 4 травня - Цензор.НЕТ 5377
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09.04.2021 21:04
+15
Когда-то вроде в Клайпеду зашел крейсер или эсминец = все руснявые корабли, роняя кал за борт(грозно) улепетали с порта СФ в море, несмотря на то шо должен быть парад.
это насколько петухами надо быть шоб даже от вида корабля обосраться всем "флотом"?
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09.04.2021 20:32
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Они там не должны пребывать до 4 мая, у них должна быть база НАТО в Мариуполе или Одессе, и они там должны находиться постоянно.
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09.04.2021 20:31 Ответить
Коли входить і виходить ,зветься фрікціі, москалям це подобається !!!!)))
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09.04.2021 20:41 Ответить
Что должны Мы.
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09.04.2021 20:53 Ответить
-- шо б вам все были должны...
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09.04.2021 21:27 Ответить
-Оккупировать Тайвань
-Залить ипритом Москву
-Девствениц. Много
-Душу

Как по мне ну очень странный вопрос. Либо я суперстар, либо...…
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09.04.2021 21:50 Ответить
Ты говориш,что должны делать другие,так проще, но нужно и самим быть деятельными.
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10.04.2021 10:32 Ответить
Канеша! Любой договор предусматривает обязанности сторон, иначе никак.
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10.04.2021 14:31 Ответить
у них в очакові бетономішалки, а в миколаєві чисто від опалого листя...
цього мало, канєшно
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09.04.2021 21:01 Ответить
...если за твой, а не за мой счёт -- согласен... *)
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09.04.2021 21:26 Ответить
Гитлер капут 😏
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09.04.2021 21:38 Ответить
-- давным давно... -- а ты всё поезда под откосы пускаешь? *)
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09.04.2021 21:39 Ответить
Я и смотрю , что с того света вещаешь , тебе чем базы НАТО в Украине не угодили ?
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09.04.2021 21:43 Ответить
Мы, на том свете -- вам на этом -- НАТО своими налогами содержим.

...а оно нам надо -- при ваших парашных офисных раскладах?
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09.04.2021 21:56 Ответить
Трап твоей Меркельше как раз говорил что Германия много лет зажимает взносы в НАТО.
Содержатель уев
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09.04.2021 21:59 Ответить
Трамп много чего, кому сказал... -- и где он?
...а где наша Доярочка до сих пор и в который раз? *)
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09.04.2021 22:01 Ответить
https://censor.net/ua/user/259692 А что они дадут? Сейчас, ни одна ядерная ракета Раши, не направлена на Украину, появятся базы, и моментально под прицелом. Классно?
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10.04.2021 07:48 Ответить
Я знаю, о таких как ты говорят "За копейку и мать продаст"
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09.04.2021 21:55 Ответить
Если Беня твоя мать -- то и даром не надо...*)
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09.04.2021 22:04 Ответить
На сегодня точно не знаю--но ранее по договорённостям. отдельные корабли или несколько от блока НАТО могут заходить в Чёрное море не более чем на 30 суток. При совдепии Чаушеску разрешал американцам заходить в Констанцу свою---но с визитом вежливости. Это иное чуть. Но можно менять конечно. Один вышел, другой заходит. А базу мы имеем право строить став членом НАТО. Об этом пока и говорить не стоит---просрали давно всё.
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09.04.2021 22:39 Ответить
якось незвично для слов'янської людини - вести війну, керуючись конвенціями
для слов'янської людини війна це нехтування всім існуючим заради перемоги
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09.04.2021 20:31 Ответить
Війна обмежена конвенціями - це не війна, а спорт.
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09.04.2021 20:35 Ответить
я ж про що! якось в топ-гірє жартували з того, що єврокомісія перейнялася проблемою неекологічності двигунів військової техніки!!! це типу їх хвилює як чадить сзаду і зовсім не хвилює що вилітає з переду
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09.04.2021 20:40 Ответить
Когда-то вроде в Клайпеду зашел крейсер или эсминец = все руснявые корабли, роняя кал за борт(грозно) улепетали с порта СФ в море, несмотря на то шо должен быть парад.
это насколько петухами надо быть шоб даже от вида корабля обосраться всем "флотом"?
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09.04.2021 20:32 Ответить
в піреї(греція) часто пришвартований авіаносець...це десь 1000км до криму
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09.04.2021 21:03 Ответить
и шо?
если допустить шо Путин - Поехавший, и он там реально Сцарек, то никто ни за кого не вступится хоть 200 аваносцев и даже в Одессе - противоракеты даже если и собьют тыщу БЧ и плюс ложные цели над Канадой например, то в Антарктиде пингвинам тоже мало не покаж*дся.
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09.04.2021 21:17 Ответить
тает антарктика, айсберги от нее уплывают, все меньше льдов пингвинам...
путина пригласили на международный климатический форум...опять коала дадут подержать, или пингвина
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09.04.2021 21:58 Ответить
Уже бухнул в пятницу?
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09.04.2021 22:01 Ответить
Нас рать на твого *****
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09.04.2021 23:09 Ответить
Туреччина заявила, що кораблі США пробудуть у Чорному морі до 4 травня - Цензор.НЕТ 5470
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09.04.2021 20:50 Ответить
А после 4мая можно пуйлу наступать?
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09.04.2021 20:55 Ответить
после 4 мая в Черное море зайдут еще с десяток кораблей НАТО, а потом еще десяток... ведь у НАТО очень много кораблей Туреччина заявила, що кораблі США пробудуть у Чорному морі до 4 травня - Цензор.НЕТ 5377
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09.04.2021 21:04 Ответить
У Абдулы много людей (Белое солнце пустыни)
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09.04.2021 21:12 Ответить
- Они обманут тебя. Ты отпустишь Абдулу, они вернутся на баркасе
- Это вряд ли (с)
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09.04.2021 23:19 Ответить
Цілком слушне рішення !!! Фрікціі ,це коли входить і виходить !!!)))
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09.04.2021 21:12 Ответить
Успел уже нагадить😂🌷×××
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09.04.2021 21:23 Ответить
А ти любиш, коли тебе "пужають"?
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09.04.2021 21:32 Ответить
Кацапе, Гугл-перекладач поправ - з-під твого сінгапурського прапора лапті виглядають...
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09.04.2021 21:57 Ответить
Смысл, конечно, поняла /хотя, какой может быть смысл в случайном наборе слов у рАсеянина?/. Но все же захотелось из "спортивного интереса" проверить этот самый гугл-перекладач, что он там выдаст?)
"як размовляють"="как говорят"? Сомнительно...
Но каково же было мое удивление, когда прочла: як размовляють - белорусский (определен автоматически). Во-первых, по-беларуски будет: "як кажуць". Во-вторых, такое слово таки есть, но оно пишется размаЎляюць. Гугл-переводчику все равно)
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09.04.2021 23:01 Ответить
Я вже не пам"ятаю тої тиради точно, а адмін "захрестив". Пам"ятаю, що слово "розмовляють" там - "ни к селу, ни к городу" - там треба було використовувать інше, споріднене поняття - "як кажуть", "як мовлять"(перше поняття - подніпровський діалект, а друге - брацлавський...). Таке може буть тільки при перекладі через Гугл, який просто робить "технічний" переклад, не підбираючи літературний аналог... А слово "пужать" - взагалі не українське - це російський діалектний вислів жителів колишнього "Войска Донского"...
Іду вчора на кухню. Чую, моя хихоче в залі. Заходжу, питаюся: "Чого регочеш?" А у неї сльзи на очах, од сміху. Каже : "читаю в "мобільному" про цікавий випадок, коли жінка народила недоношену дитину, її поклали в "бокс", стали виходжувать, а ще двоє дітей пробули в мамі ще майже два місяці, а потім народилися благополучно... "Так що тут смішного?". "Та вони російське слово, що означає передродові позиви - "схватки", переклали українською, як "сутички" ("стычки, кратковременные боеввые действия"), а не як "перейми"...". А вона ж у мене - "технарь", і до спеціаліста з філології їй дуже далеко...
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10.04.2021 06:38 Ответить
Черпай лаптем свої щі і мовчи.
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09.04.2021 21:34 Ответить
Мені кацап "тік ток" нагадує "запорожців" і "кузнєца Вакулу" Гоголя... Ті думали, що вони говорять "по-городському", а москаль "Тік ток" думає, що говорить українською...
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09.04.2021 21:37 Ответить
Хлэбаэтэ - сын гор , что ли ?
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09.04.2021 21:40 Ответить
С начала ты с него слезь
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09.04.2021 21:46 Ответить
Я твоєї свинособачої мови не розумію
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09.04.2021 21:50 Ответить
Кацапе що ти тут написав - переклади на норммальну мову , твій свинособачий даже Гугл перекладач не розуміє
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09.04.2021 21:56 Ответить
Я надеюсь завтра будет отменен ватный шабаш у памятника неизвестному матросу по причине короновируса...или опять животные колорадками пойдут махать?
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09.04.2021 21:42 Ответить
- Президент Америки настойчиво учит преЗЕдента Украины произносить слова: Армія, Мова, Віра. Вашингтон без единого выстрела довел всю кремлевскую шоблу до психоза

Бункерный седелец Путлер, чтобы привлечь к себе внимание, начал размахиваешь пистолетом, чтобы с ним снова начали разговаривать взрослые дяди. Но публичная демонстрация статуса "великой державы" сопровождается нарастающим страхом перед ответными мерами Украины и США, перечень причин для которых продолжает нарастать как снежный ком:
- На прошлой неделе президент США Джо Байден, госсекратарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин провели переговоры с украинскими коллегами, и каждый пообещал Киеву "нерушимую" поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Слова сразу же стали делами. В Украину потянулись вереницы военных транспортников. В Киев с американской авиабазы Рамштайн в Германии совершили полеты C-130 Hercules и C-17 Globemaster III. Еще один тяжелый транспортник C-17 после трансатлантического перелета из США совершил посадку во Львове. Кроме того, был также зафиксирован полет в Киев британского транспортного самолета Bae 146-200 из польского города Познань, где находится штаб 5-го корпуса Армии США;
- Россияне получили возможность наблюдать за манёврами своей армии у украинской границы с помощью табло обменников;
- Минюст США подготовил два пакета санкций, чтобы похоронить "Северный поток-2";
- Буквально на днях принято решение ускоренно поставить в армию Украины еще 15 ударных беспилотных аппаратов "Байрактар ТБ2", доведя их парк до 35 единиц;
- Литва призвала НАТО предоставить Украине ПДЧ;
- В НАТО провели переговоры по поддержке Украины. Встреча состоялась онлайн 7 апреля, между руководителями и представителями ведомств США, Британии, Канады, Литвы и Польши. Стороны подтвердили намерения провести обучение и обеспечить поддержку Украины с целью усиления оборонных возможностей ее Вооруженных сил (ВСУ). А также достижения прогресса в вопросах оперативной совместимости с НАТО. Инициатором переговоров выступила Великобритания;
- В рамках учений НАТО Defender Europe 2021 будет отрабатываться война с Кацапией;
- Американская делегация во главе с атташе по вопросам армии и обороны под прикрытием членограя посетила Донбасс;
- Войска НАТО в ближайшие несколько месяцев проведут на территории Украины учения, сценарий которых будет заключаться в "отражении масштабного наступления вооруженных сил условной страны-агрессора";
- Командование Сухопутных войск Украины объявило собрание территориальной обороны. Части ТРО отработают борьбу с диверсионно-разведывательными силами и охрану критически важной инфраструктуры. Вооруженные силы Украины готовы к быстрому реагированию на обострение военной ситуации на востоке Украины и вдоль всей украинско-российской границы;
- Авианосная ударная группа флота США вошла в Восточное Средиземноморье: готовы защищать и Черное море. Флагман этой группы - атомный авианосец Dwight D. Eisenhower, на котором находится 90 палубных самолетов. В ее состав также входят ракетный крейсер типа Ticonderoga и четыре эсминца типа Arley Burke (это "звезда" всему металлолому, который мордор стянул к нашим границам) ;
- Американские разведывательные дроны RQ-4 Global Hawk, базовые патрульные самолеты типа "Посейдон" и самолеты радиотехнической разведки очень плотно мониторят оккупированный Россией Крым, черноморское побережье РФ и оккупированные территории восточного Донбасса;
- Президент Америки настойчиво учит преЗЕдента Украины произносить слова: Армія, Мова, Віра.
Подведем итоги всей этой красоты.
Эффект для Кремля от его дальнейших действий, стремительно приблизился к нулю, а местами вообще к отрицательным значениям.
Проще говоря - запугать Запад и Украину не удалось. Теперь Кремлю приходится импровизировать: "вставать на защиту" Донбасса и биться в своем бессилии - обвиняя во всех грехах Украину, ибо вход в эту игру рубль, а выход - вперед ногами.
Кстати, пока все идет по плану.
Ну, а "Минск" - отдал концы.
І.Лютий
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09.04.2021 21:44 Ответить
Как в сказке
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09.04.2021 23:38 Ответить
Як це приємно читати!
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10.04.2021 10:42 Ответить
к вопросу о Сребренице. Самая лучшая Сребреница будет та, которую устроят в москве пацанчики из Казани и Грозного, а это произойдет, и ждать осталось недолго. Кстати кацапы в ООН не проголосовали за резолюцию, что в Сребренице был геноцид, а теперь вспомнили лживые уроды. Теперь ждите у себя настоящий геноцид. Вас будут убивать, сами напросились, как немцы в Гамбурге и Дрездене благополучно дождались ковровых бомбардировок
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09.04.2021 21:58 Ответить
Турция заявила, что корабли США пробудут в Черном море до 4 мая, кремлёвский Фюрер наверное нападёт 22 июня ровно в 4 часа. Нужно корабли союзников держать в Чёрном море до октября
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09.04.2021 23:08 Ответить
Ну.. тут это Монтрё..
Но.. 2 вышло ,3 зашло
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10.04.2021 10:51 Ответить
 
 