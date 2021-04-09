Российские чиновники открыто угрожают Украине войной и публично рассуждают об уничтожении нашего государства, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом обсудил эскалацию Россией ситуации на границах Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Нынешняя эскалация содержит угрожающий элемент, которого мы раньше не наблюдали. Речь идет о многочисленных заявлениях официальных российских чиновников, которые чуть ли не ежедневно открыто угрожают Украине войной и публично рассуждают об уничтожении нашего государства. Мы рассматриваем их как признание в агрессивных намерениях", - сказал глава украинской дипломатии.

Кулеба подробно проинформировал собеседника о последних действиях РФ, направленных на дестабилизацию ситуации на временно оккупированных территориях Украины и обратил внимание на стягивание российских войск к украинской границе и усиление российской пропаганды с угрозами Украине войной. Он заверил, что Украина не хочет войны и остается преданной политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского конфликта.

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Ле Дриан отметил, что Франция, так же как Украина, с беспокойством следит за стягиванием войск РФ к границам Украинского государства и на временно оккупированных территориях и заверил в неизменной поддержке Францией суверенитета и территориальной целостности Украины. Глава французской дипломатии также отметил взвешенные действия украинской стороны в сложившейся ситуации, говорится в сообщении.

Кулеба выразил убеждение, что Франция способна оживить усилия Нормандского формата по мирному урегулированию. Ле Дриан подтвердил: французская сторона заинтересована в том, чтобы Нормандский формат оставался действенным и результативным.

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