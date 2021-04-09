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Новости Агрессия России против Украины
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Российские чиновники открыто угрожают Украине войной и публично рассуждают об уничтожении нашего государства, - Кулеба

Российские чиновники открыто угрожают Украине войной и публично рассуждают об уничтожении нашего государства, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом обсудил эскалацию Россией ситуации на границах Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Нынешняя эскалация содержит угрожающий элемент, которого мы раньше не наблюдали. Речь идет о многочисленных заявлениях официальных российских чиновников, которые чуть ли не ежедневно открыто угрожают Украине войной и публично рассуждают об уничтожении нашего государства. Мы рассматриваем их как признание в агрессивных намерениях", - сказал глава украинской дипломатии.

Кулеба подробно проинформировал собеседника о последних действиях РФ, направленных на дестабилизацию ситуации на временно оккупированных территориях Украины и обратил внимание на стягивание российских войск к украинской границе и усиление российской пропаганды с угрозами Украине войной. Он заверил, что Украина не хочет войны и остается преданной политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского конфликта.

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Ле Дриан отметил, что Франция, так же как Украина, с беспокойством следит за стягиванием войск РФ к границам Украинского государства и на временно оккупированных территориях и заверил в неизменной поддержке Францией суверенитета и территориальной целостности Украины. Глава французской дипломатии также отметил взвешенные действия украинской стороны в сложившейся ситуации, говорится в сообщении.

Кулеба выразил убеждение, что Франция способна оживить усилия Нормандского формата по мирному урегулированию. Ле Дриан подтвердил: французская сторона заинтересована в том, чтобы Нормандский формат оставался действенным и результативным.

Читайте также: Надеемся, дискуссии в рамках нормандского формата возобновятся в ближайшие недели, - МИД Франции

Автор: 

МИД (6986) Франция (3539) Кулеба Дмитрий (2880) Ле Дриан (88)


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Топ комментарии
+41
Чего вы раньше не наблюдали? Кацапов?
Так не "сватов" гыгыкать надо было а поинтересоваться.
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09.04.2021 20:35
+40
Російські чиновники відкрито погрожують Україні війною і публічно міркують про знищення нашої держави, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1455
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09.04.2021 20:52
+37
В Вашингтоне начали активно изучать возможность закрытия неба над Украиной американскими ПВО в случае развязывания Кремлём военных действий !!
Вот что нам , действительно , очень нужно при военных действиях рашистов !
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09.04.2021 21:08
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Кулеба еще не знает как Рашей будет угрожать Вовке Макарошка в личном контакте.
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09.04.2021 20:35 Ответить
Рашкотварь падлючая, пшлонах отсюда!
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09.04.2021 22:53 Ответить
Чего вы раньше не наблюдали? Кацапов?
Так не "сватов" гыгыкать надо было а поинтересоваться.
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09.04.2021 20:35 Ответить
с беспокойством следит за стягиванием войск РФ к границам Украинского государства и на временно оккупированных территориях и заверил в неизменной поддержке Францией суверенитета и территориальной целостности Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3258845\\\\\\\\\\

Кулеб, а подсоедини-ка Мишико-ка, он скажет как его Франция поддержала - так шо аж получилось ... да, как бы тогда сказали шо Финляндия напала на совок. За шо деньги платятся кулебам? плескать языком в трубку может даже любой бомж, с тем же успехом
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09.04.2021 20:40 Ответить
А ВЫ ИМ ВОДУ ХОТИТЕ ДАТЬ, ДЯТЛЫ
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09.04.2021 20:41 Ответить
Речь идет о многочисленных заявлениях официальных российских чиновников, которые чуть ли не ежедневно открыто угрожают Украине войной и публично рассуждают об уничтожении нашего государства - такие зявления делают только международные террористы и это должен знать мир
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09.04.2021 20:43 Ответить
Кацап это диагноз с названием террорист
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09.04.2021 20:57 Ответить
зачем было трындеть про Нато. Это ж политика а не фильм про наполеона
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09.04.2021 20:47 Ответить
По твоему надо было трындеть про таежный союз, да ? Придумай сам себе прозвище. Я, вообще,не матерюсь.
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09.04.2021 22:15 Ответить
Чего орешь? Ты ведь не зеленский. Это на его средней линии сойдутся, а не твоей. Он должен переживать и уже начинать орать. Уже можно.
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09.04.2021 20:51 Ответить
Російські чиновники відкрито погрожують Україні війною і публічно міркують про знищення нашої держави, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1455
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09.04.2021 20:52 Ответить
Ну то треба адекватно . як кажуть, реагувати.Організувати хоча би спільні українсько-американські навчання.І цього, думаю ,буде досить.Тільки, ради бога, активніше шевеліть мізками та щось робіть.Одного базікання може бути і замало.
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09.04.2021 20:52 Ответить
капец вы шустрые..
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09.04.2021 20:53 Ответить
тебе на роіссє чекає скульптор, каже йому потрібен учень- гівняних справ майстер
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09.04.2021 20:56 Ответить
Срали мы на их угрозы .
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09.04.2021 20:59 Ответить
По большому счету, нам надо гордиться угрозами с их стороны. Мир меняется очень быстро и не далек тот час, когда последняя империя в мире, развалится на куски. С учетом исторического опыта московии, эти оракулы могут первыми оказаться под "гильотиной". Те, кто больше всех кричит, обычно обделываются по "пути к казни" и не доживают до плахи. Я, оптимист и верю в то, что эта недострана, по имени РФ, будет в мировой истории проклята, как татаро-монгольское иго.
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09.04.2021 22:36 Ответить
кацапы не умеют созидать
их цель - грабить, разорять и разрушать
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09.04.2021 21:00 Ответить
Російські чиновники відкрито погрожують Україні війною і публічно міркують про знищення нашої держави, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1336
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09.04.2021 21:01 Ответить
За кацапів французи воювати не будуть, за нас тим більше.Не туди цілишся,забудь,не трать даремно сили.Їдь домовлятися з тими хто реально допоможе:прибалтами,поляками,хорватами,австралійцями,шведами,бритами,турками,канадцями,американцями, поки ще є час.
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09.04.2021 21:01 Ответить
А чого б Франції не почати забирати майно і будівлі росіян на території Франції за окупацію Донбасу і Криму? Це б на росіян і їхнього царька-недомірка Ху@ла подіяло б миттєво і примусило до миру.
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09.04.2021 21:03 Ответить
Там серед європейців черга, щоб дупу пуйлу підставити. Можна на пальцях перерахувати країни, що залишили гідність
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09.04.2021 21:18 Ответить
Називається - два міністра побалакали ,,
- прівєт

- ну прівєт .

-Там путєнг стягує до наших кордонів війська , чув ?

- Та чув ,, прийміть нашу озабочєнность .
- Прийняв .
- Ну тоді - пока .

- І вам нє хворать ,, покєда .
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09.04.2021 21:06 Ответить
В Вашингтоне начали активно изучать возможность закрытия неба над Украиной американскими ПВО в случае развязывания Кремлём военных действий !!
Вот что нам , действительно , очень нужно при военных действиях рашистов !
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09.04.2021 21:08 Ответить
сам-то в такое веришь?... ведь это прямое объявление войны со всем вытекающим...
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10.04.2021 12:42 Ответить
Нет, это будет сдерживание агрессии, как было в Ливии и Сирии.
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10.04.2021 14:02 Ответить
ты сейчас о чем...И Россия в Сирии(Афгане, Ливии и пр...,) и США в Ираке(Югославии, Никарагуа, Вьетнаме и пр...) не скрывали, что они пришли с войной...И тот, кто открыто встанет там против них, фактически объявит им войну...Вот поэтому никто открыто не вставал против США во Вьетнаме, маскируясь под местных, и против СССР в Афгане и России в Сирии, также лишь втихаря поставляя оружие...
Ты же грезишь о реальном противостоянии, что оозначает войну.
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10.04.2021 14:46 Ответить
Вы, в Москалии, не знаете - нал Ливией именно США установило бесполетную зону, когда Кадафи кинул боевую авиацию против восставшего народа с автоматами и на джипах. Уравновесили силы.

Когда турки сбили самолет кацапских ВКС, то в Кремле лишь тихонько повозмущались.
Когда Турция помогла Алиеву множить на ноль войска члена ОДКБ, то кремлевские молчали 40 дней и лишь потом попросили Алиева остановить наступление.
США могут установить бесполетную зону над Украиной, а кремлевские лишь выразят глубокую озабоченность. Ну а без массового превосходства в воздухе, кацапы отгребут на полях Украины по самые гланды, может даже как под ДАПом.
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10.04.2021 16:17 Ответить
Нам же, по большому счету, просто не стоит пока наступать далее нынешней линии фронта, ну чтобы колбасники с лягушатниками и кацапами не так сильно возмущались.
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10.04.2021 16:19 Ответить
тебе сколько лет, такой детский бред несешь...
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10.04.2021 17:10 Ответить
яке ще об'явлення війни? Гдє ваші доказатєльства?
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10.04.2021 18:42 Ответить
В данном случае я с вами не соглашусь . Не введут .Это фейк который давно раскручивается чтобы люди не паниковали .Хотели бы , ввели ее еще в 2014 году . НАТО еще тогда все ясно стало .Да еще Боинг с европейскими гражданами сбит был .Вот и повод 100% для введения .И сейчас НЕТ! не введут .Если что повторится Иракский сценарий не дай Бог . Грузинского не будет потому что территория и армия другая , чеченского потому что население безоружно и неорганизованно и вся власть и деньги у олигархов .НО это мое личное мнение
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10.04.2021 20:15 Ответить
Той, хто збирається атакувати, буде приховувати свої наміри. Якщо він не божевільний. Тому тут є два варіанти: або Раша нас лякає, або вони божевільні. Оба варіанти не такі вже і погані
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09.04.2021 21:12 Ответить
Оба варианта, кажется имеют место быть.
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09.04.2021 22:43 Ответить
А мне совсем другое сдаётся...: всем диктаторам нужна перманентная войнушка -- особенно таким бездарным, в которые пхают Зеленского ***** и Беня.
...тут у них интересы совпадают...
Но все ведутся на эту туфту!
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09.04.2021 21:20 Ответить
Зато, "Зеркало Русской Революции", граф Лев Николаич Толстой -- писал свои произведения на французском... ...ну -- ту же "Войну с Миром" ... *)
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09.04.2021 21:33 Ответить
Это тебе щас придумали -- ...а раньше было, как я сказал.
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09.04.2021 21:58 Ответить
Членин фсихда живой
Членин фсихда с тобой

Даже в туалете и с женой...
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09.04.2021 23:02 Ответить
Скажи просто казламордой - так всем понятней
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09.04.2021 23:38 Ответить
пуйло сдохнет и
непьющие - выпьют
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09.04.2021 21:44 Ответить
Военный атташе из США приехала в Донбасс в форме с надписью "Украина или смерть".
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09.04.2021 21:47 Ответить
к вопросу о Сребренице. Самая лучшая Сребреница будет. Это будет та, которую устроят в москве пацанчики из Казани и Грозного, а это произойдет, и ждать осталось недолго. Это будет ответ за вековое унижение от ордынцев
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09.04.2021 21:50 Ответить
В Казани не был. Был временами в Сумах, Черновцах, Одессе, Ивано-Франковске. Но недоразвитую "сверхдержаву" ждет распад, как и любую империю, история учит
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09.04.2021 22:23 Ответить
А разве не идет?
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09.04.2021 22:06 Ответить
Угрожают открытой войной, до сих пор вели гибридную. Что не понятно?
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09.04.2021 22:58 Ответить
Ращкотвари падлючие, наступает время ответственности,наконец, за ваши преступления , будете удушены, ватные пдрсы, а-ля сссссссср...
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09.04.2021 23:07 Ответить
Поменяй ник на Кацап Сидинабутылке
Не паплюж козацьке прізвище своей вонючей кацапской транскрипцией
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11.04.2021 01:57 Ответить
кацапы вспомнили о Сребренице? Читаем https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5
эти вонючие твари в ООН наложили вето, чтобы признать это геноцидом. отакая **** сверхпоганая держава
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09.04.2021 22:53 Ответить
в 2015 году росия наложила вето в ООН. Какие же лживые твари. Их только убивать, только убивать на нашей земле. Только убивать
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09.04.2021 22:56 Ответить
Ну, что делать будем? Вызвать дипломатов на ковер.
Визовый режим не нужен?
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09.04.2021 23:34 Ответить
А чего ещё было ожидать, после того как булава Гетмана досталась клоуну ?
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09.04.2021 23:43 Ответить
Російські чиновники відкрито погрожують Україні війною і публічно міркують про знищення нашої держави, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7592
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09.04.2021 23:47 Ответить
Сомневаюсь в реальности нападения.
Для начала - это сразу же обрушит санкциями почти достроенный СП-2, в который уже вложены миллиарды. После этого его разве что на металл можно будет сдать. Дальше - введут санкции против российских чиновников, многие из которых хранят капиталы, имеют недвижимость, учат детей в странах ЕС и США.
ИМХО - это блеф с целью усилить свои позиции и повлиять на оппонентов во время переговоров. На дворе не весна 14-го и легкой прогулки, как в Крыму, не получится.
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10.04.2021 00:04 Ответить
все перечисленное не помешало им в 2014-15 убить несколько десятков тысяч.
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10.04.2021 06:06 Ответить
А я не сумніваюсь. Канкрєтниє пацани з підворотні (такі як *****) ніколи не дають задню - це не по-пацанскі
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10.04.2021 18:46 Ответить
Картопля не родить, wellcome
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10.04.2021 00:06 Ответить
Тільки нехай свої мішки беруть з собою чорні. По розміру. Бо тут дефіцит
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10.04.2021 04:24 Ответить
Тільки бумажняні.
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10.04.2021 08:06 Ответить
всё, куда залезли кацапы-
страдает, льёт слёзы, кровоточит, корчится в муках, горит, взрывается, разрушается, гниёт и умирает
(нужное подчеркнуть)
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10.04.2021 00:07 Ответить
А нам треба публічно "рассуждати" про кастрацію росіян та розбирання їх на органи у випадку якщо вони надумають почати проти нас повномасштабну війну. Бо це буде кінцем гри по правилах.
Як ми будемо торгувати органами їх солдатів, як будемо травити їх міста, знищувати інфраструктуру щоб перетворити територію па рашки в непридатну для життя і все це щоб не дати їм обстрілювати наші міста.

Росіянам треба пояснити що вони не сховаються від війни - їх виріжуть, витравлять, випалять, бо вони не розуміють як війна виглядає насправді. Вони думають що їх армія не переможна і у випадку війни вона їх навіть незачіпить та навіть солдати їх залишиться живими. Їм не показують що відбувається із їх солдатами, шматки їх обгорівших трупів, но їх постійно накачують перемогами та іншим.
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10.04.2021 02:07 Ответить
Я далек от дипломатии, но знаю, что язык дипломату дан, чтобы скрывать свои мысли. У Кулебы язык впереди мысли. Помню Дещицу, с его кричалками, ну да, толпе понравился, но его из министра ИД послом сделали. Потом был Климкин, нелепость конечно, но хоть терпеть можно было. Извините за не дипломатичность, но Кулеба, это пародия на дипломата
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10.04.2021 07:58 Ответить
не твое кацапское дело.....
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10.04.2021 09:42 Ответить
Ты смотри на свою лепость.
Російські чиновники відкрито погрожують Україні війною і публічно міркують про знищення нашої держави, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6944
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10.04.2021 10:32 Ответить
https://censor.net/ru/user/52374 А ты сможешь так вскочить на льду? Я нет))) Кстати этот перец еще в футбол играет.
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10.04.2021 12:58 Ответить
Что ты несешь? Это Лавров на каком-то форуме, какой там лед???
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10.04.2021 16:11 Ответить
Єто такий же агент как, и Козирь, визит Зели в Катар єтому яркое подтверждение, когда на переговорах сидел вместе с Козирем ногу на ногу закинув, показивая подошву, висшая степень не уважения на Ближнем Востоке, то есть не формально сривали переговори, вот такой у нас Глава МИДа
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10.04.2021 13:40 Ответить
Но Кулеба считает, что Украина должна вытерпеть это. А вводить визовый режим, военное положение или прекращать торговлю пока преждевременно.
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10.04.2021 15:18 Ответить
А вы что забыли что то что творится ***** делает не единолично?Тем более что дети тех кто громче всех кричит и плюется воевать не будут.
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10.04.2021 19:30 Ответить
Теперь можем быть уверены в глубокой озабоченности французов
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11.04.2021 11:18 Ответить
 
 