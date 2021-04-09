Российские чиновники открыто угрожают Украине войной и публично рассуждают об уничтожении нашего государства, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом обсудил эскалацию Россией ситуации на границах Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Нынешняя эскалация содержит угрожающий элемент, которого мы раньше не наблюдали. Речь идет о многочисленных заявлениях официальных российских чиновников, которые чуть ли не ежедневно открыто угрожают Украине войной и публично рассуждают об уничтожении нашего государства. Мы рассматриваем их как признание в агрессивных намерениях", - сказал глава украинской дипломатии.
Кулеба подробно проинформировал собеседника о последних действиях РФ, направленных на дестабилизацию ситуации на временно оккупированных территориях Украины и обратил внимание на стягивание российских войск к украинской границе и усиление российской пропаганды с угрозами Украине войной. Он заверил, что Украина не хочет войны и остается преданной политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского конфликта.
Ле Дриан отметил, что Франция, так же как Украина, с беспокойством следит за стягиванием войск РФ к границам Украинского государства и на временно оккупированных территориях и заверил в неизменной поддержке Францией суверенитета и территориальной целостности Украины. Глава французской дипломатии также отметил взвешенные действия украинской стороны в сложившейся ситуации, говорится в сообщении.
Кулеба выразил убеждение, что Франция способна оживить усилия Нормандского формата по мирному урегулированию. Ле Дриан подтвердил: французская сторона заинтересована в том, чтобы Нормандский формат оставался действенным и результативным.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так не "сватов" гыгыкать надо было а поинтересоваться.
Кулеб, а подсоедини-ка Мишико-ка, он скажет как его Франция поддержала - так шо аж получилось ... да, как бы тогда сказали шо Финляндия напала на совок. За шо деньги платятся кулебам? плескать языком в трубку может даже любой бомж, с тем же успехом
их цель - грабить, разорять и разрушать
- прівєт
- ну прівєт .
-Там путєнг стягує до наших кордонів війська , чув ?
- Та чув ,, прийміть нашу озабочєнность .
- Прийняв .
- Ну тоді - пока .
- І вам нє хворать ,, покєда .
Вот что нам , действительно , очень нужно при военных действиях рашистов !
Ты же грезишь о реальном противостоянии, что оозначает войну.
Когда турки сбили самолет кацапских ВКС, то в Кремле лишь тихонько повозмущались.
Когда Турция помогла Алиеву множить на ноль войска члена ОДКБ, то кремлевские молчали 40 дней и лишь потом попросили Алиева остановить наступление.
США могут установить бесполетную зону над Украиной, а кремлевские лишь выразят глубокую озабоченность. Ну а без массового превосходства в воздухе, кацапы отгребут на полях Украины по самые гланды, может даже как под ДАПом.
...тут у них интересы совпадают...
Но все ведутся на эту туфту!
Членин фсихда с тобой
Даже в туалете и с женой...
непьющие - выпьют
Не паплюж козацьке прізвище своей вонючей кацапской транскрипцией
эти вонючие твари в ООН наложили вето, чтобы признать это геноцидом. отакая **** сверхпоганая держава
Визовый режим не нужен?
Для начала - это сразу же обрушит санкциями почти достроенный СП-2, в который уже вложены миллиарды. После этого его разве что на металл можно будет сдать. Дальше - введут санкции против российских чиновников, многие из которых хранят капиталы, имеют недвижимость, учат детей в странах ЕС и США.
ИМХО - это блеф с целью усилить свои позиции и повлиять на оппонентов во время переговоров. На дворе не весна 14-го и легкой прогулки, как в Крыму, не получится.
страдает, льёт слёзы, кровоточит, корчится в муках, горит, взрывается, разрушается, гниёт и умирает
(нужное подчеркнуть)
Як ми будемо торгувати органами їх солдатів, як будемо травити їх міста, знищувати інфраструктуру щоб перетворити територію па рашки в непридатну для життя і все це щоб не дати їм обстрілювати наші міста.
Росіянам треба пояснити що вони не сховаються від війни - їх виріжуть, витравлять, випалять, бо вони не розуміють як війна виглядає насправді. Вони думають що їх армія не переможна і у випадку війни вона їх навіть незачіпить та навіть солдати їх залишиться живими. Їм не показують що відбувається із їх солдатами, шматки їх обгорівших трупів, но їх постійно накачують перемогами та іншим.