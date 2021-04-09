Президент Грузии Зурабишвили призвала вернуть отозванного посла в Украину в знак солидарности перед лицом российской агрессии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая в парламенте с годовым отчетом, призвала к немедленному возвращению в Киев посла Грузии на фоне наращивания войск РФ у границы Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, текст ее выступления опубликован на сайте президента Грузии.
"Я не хочу заканчивать это выступление сегодня, 9 апреля, в день укрепления нашей независимости, без упоминания нынешней борьбы наших украинских друзей и выражения солидарности с ними! Считаю, что сегодня в знак солидарности необходимо немедленно вернуть посла в Киев", – заявила президент.
8 апреля заявление в поддержку Украины в связи с ситуацией на Донбассе принял и комитет парламента Грузии по внешним связям.
"Грузию и Украину связывают особые отношения, дружба и стратегическое партнерство, и поэтому мы еще раз подтверждаем решительную поддержку Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в заявлении.
В документе также сказано, что Грузия приветствует углубление отношений между НАТО и Украиной и поддерживает более активное участие Североатлантического союза в Черноморском регионе, как фактор повышения стабильности.
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Відкликати посла - це акт рівнозначний оголошенню війни.
То які ж вони друзі? Відкликали посла - ну і ідіть у дупу...
І це після величезної допомоги і озброєнням і дипломатичною підтримкою під час їхньої війни, коли вся гейРопа ввімкнула дурня...
хай ідуть у ж.пу такі гнилі "друзі"
А товариш вище трішки злукавив. Посла відізвали не тому що не видали, а дали посаду в аппараті президента Вована.
Этого никогда ему не простят, а сейчас маеток в под Киевом строит, мамочка уже построила.
То я так - полаятись щоб вони другим разом більше думали...
Коли в Україні призначили на високу посаду заочно засудженого в Грузії Саакашвілі, грузія відкликала з України свого посла.
Усе логічно і послідовно.
Ну, а тепер, коли нам потрібна допомога, Грузія повертає свого посла.
Отже - обісцяні керівники Грузії поставили Україну на одну сходинку з паРашею а тепер вони показують свою прихильність. І це попри ту допомогу яку весь час Україна допомагала Грузії?
Такі "друзі" хай ідуть у сраку.
Слава Сакартвело!