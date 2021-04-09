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Новости Агрессия России против Украины
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Президент Грузии Зурабишвили призвала вернуть отозванного посла в Украину в знак солидарности перед лицом российской агрессии

Президент Грузии Зурабишвили призвала вернуть отозванного посла в Украину в знак солидарности перед лицом российской агрессии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая в парламенте с годовым отчетом, призвала к немедленному возвращению в Киев посла Грузии на фоне наращивания войск РФ у границы Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, текст ее выступления опубликован на сайте президента Грузии.

"Я не хочу заканчивать это выступление сегодня, 9 апреля, в день укрепления нашей независимости, без упоминания нынешней борьбы наших украинских друзей и выражения солидарности с ними! Считаю, что сегодня в знак солидарности необходимо немедленно вернуть посла в Киев", – заявила президент.

8 апреля заявление в поддержку Украины в связи с ситуацией на Донбассе принял и комитет парламента Грузии по внешним связям.

"Грузию и Украину связывают особые отношения, дружба и стратегическое партнерство, и поэтому мы еще раз подтверждаем решительную поддержку Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в заявлении.

В документе также сказано, что Грузия приветствует углубление отношений между НАТО и Украиной и поддерживает более активное участие Североатлантического союза в Черноморском регионе, как фактор повышения стабильности.

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Автор: 

Грузия (4504) посол (1807)


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Топ комментарии
+11
А чому б не заарештувать таке лайно як саакашвілі і видать в рідну Грузію до реформованого ним же суду?
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09.04.2021 21:29
+9
На знак дружби та союзництва нам би треба "відпустити" на Батьківщину Саакашвілі
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09.04.2021 21:09
+9
Навіщо?! Є люди, які хочуть нас підтримати. Не зважаючи навідь на те, що наш говнокомандувач є хрипате гімно.
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09.04.2021 21:12
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Та можете засунуть себе в ж.пу своего посла. Чи и не перцы...
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09.04.2021 21:06 Ответить
носятся со своим послом как с гавном на палочке...
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09.04.2021 21:08 Ответить
Навіщо?! Є люди, які хочуть нас підтримати. Не зважаючи навідь на те, що наш говнокомандувач є хрипате гімно.
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09.04.2021 21:12 Ответить
При всій моїй минулій повазі до Грузії:
Відкликати посла - це акт рівнозначний оголошенню війни.
То які ж вони друзі? Відкликали посла - ну і ідіть у дупу...
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09.04.2021 21:19 Ответить
а чого відкликали? що сталось?
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09.04.2021 21:20 Ответить
Їм не сподобалось що Україна не заарештувала Саакашвілі по сфабрикованій грузинами справі...

І це після величезної допомоги і озброєнням і дипломатичною підтримкою під час їхньої війни, коли вся гейРопа ввімкнула дурня...

хай ідуть у ж.пу такі гнилі "друзі"
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09.04.2021 21:26 Ответить
А чому б не заарештувать таке лайно як саакашвілі і видать в рідну Грузію до реформованого ним же суду?
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09.04.2021 21:29 Ответить
Бо грузіни не хочуть самі. Їм спокійніше, коли Міхо в Києві по дахам бігає, ніж масові заворушення під час суду у Тбілісі.
А товариш вище трішки злукавив. Посла відізвали не тому що не видали, а дали посаду в аппараті президента Вована.
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10.04.2021 02:38 Ответить
Саакашваль боролся с воюющей Украиной и Порошенко во время войны с Рашкой.
Этого никогда ему не простят, а сейчас маеток в под Киевом строит, мамочка уже построила.
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09.04.2021 23:21 Ответить
Головне - вчасно схаменутися!)))
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09.04.2021 21:26 Ответить
Та згоден що грузини все одно наші союзники.
То я так - полаятись щоб вони другим разом більше думали...
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09.04.2021 21:28 Ответить
Президент Грузії Зурабішвілі закликала повернути відкликаного посла в Україну на знак солідарності перед лицем російської агресії - Цензор.НЕТ 7103.
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09.04.2021 21:41 Ответить
На знак дружби та союзництва нам би треба "відпустити" на Батьківщину Саакашвілі
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09.04.2021 21:09 Ответить
У дипломатичнії Грузія послідовна. Із-за агресії Росії Грузія розірвала дипломатичні відносини з Кремлем.
Коли в Україні призначили на високу посаду заочно засудженого в Грузії Саакашвілі, грузія відкликала з України свого посла.
Усе логічно і послідовно.
Ну, а тепер, коли нам потрібна допомога, Грузія повертає свого посла.
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09.04.2021 21:16 Ответить
Шо ти верзеш?
Отже - обісцяні керівники Грузії поставили Україну на одну сходинку з паРашею а тепер вони показують свою прихильність. І це попри ту допомогу яку весь час Україна допомагала Грузії?
Такі "друзі" хай ідуть у сраку.
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09.04.2021 21:23 Ответить
йди кланяйся чабанам за те що пробачили тебе...
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09.04.2021 22:19 Ответить
Главное, что не кацапка...
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09.04.2021 21:51 Ответить
Соломійко, дякуємо Вам за розуміння!
Слава Сакартвело!
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10.04.2021 10:00 Ответить
 
 