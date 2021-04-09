Президент Грузии Зурабишвили призвала вернуть отозванного посла в Украину в знак солидарности перед лицом российской агрессии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая в парламенте с годовым отчетом, призвала к немедленному возвращению в Киев посла Грузии на фоне наращивания войск РФ у границы Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, текст ее выступления опубликован на сайте президента Грузии.

"Я не хочу заканчивать это выступление сегодня, 9 апреля, в день укрепления нашей независимости, без упоминания нынешней борьбы наших украинских друзей и выражения солидарности с ними! Считаю, что сегодня в знак солидарности необходимо немедленно вернуть посла в Киев", – заявила президент.



8 апреля заявление в поддержку Украины в связи с ситуацией на Донбассе принял и комитет парламента Грузии по внешним связям.



"Грузию и Украину связывают особые отношения, дружба и стратегическое партнерство, и поэтому мы еще раз подтверждаем решительную поддержку Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в заявлении.



В документе также сказано, что Грузия приветствует углубление отношений между НАТО и Украиной и поддерживает более активное участие Североатлантического союза в Черноморском регионе, как фактор повышения стабильности.

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