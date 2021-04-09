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Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Януковича, Азарова и других экс-чиновников

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Януковича, Азарова и других экс-чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об экономических санкциях в отношении ряда юридических и физических лиц, в том числе бывших высокопоставленных украинских чиновников, включая экс-президента Виктора Януковича и экс-премьера Николая Азарова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"Ввести в действие решение СНБО от 19 марта 2021 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и других ограничительные меры (санкции)" (прилагается). Контроль над выполнением решения СНБО… возложить на секретаря СНБО", - говорится в тексте соответствующего указа №151/2021 от 9 апреля.

Согласно опубликованному приложению к решению СНБО, бессрочные санкции вводятся против 27 физических лиц, граждан Украины и РФ, включая Януковича, Азарова, народного депутата Украины 5-7 созывов Вадима Колесниченко, экс-главы парламента Автономной республики Крым Владимира Константинова, самопровозглашенного "главы" Крыма Сергея Аксенова, депутатов Госдумы РФ Константина Затулина и Натальи Поклонской, олигарха Сергея Курченко, экс-командира полка милиции особого назначения "Беркут" Сергея Кусюка, экс-министров обороны Украины Павла Лебедева и Дмитрия Саламатина, главы т.н. "ЛНР", Леонида Пасечника, экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки, экс-главы Национального банка Украины Игоря Соркина, экс-министра образования и науки Украины Дмитрия Табачника.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о санкциях против Януковича: Мы продолжаем восстанавливать справедливость. ВИДЕО

Также сроком на три года вводятся санкции в виде блокирования активов против трех юридических лиц: "Endless Moonlight Limited" и "Trading Field Limited", зарегистрированных в Гонгконге (КНР), а также ООО "ИСС-Софт", зарегистрированной в Москве (РФ).

Автор: 

Азаров Николай (8196) Зеленский Владимир (20734) санкции (11422) СНБО (4440) Янукович Виктор (30789)


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Топ комментарии
+11
Імітація бурхливої діяльності триває!!! Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!)))
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09.04.2021 21:51
+11
У часи Пороха, було арештовано і передано у бюджет 1,5 мільярда доларів сім"ї ЯнукОвоча. А нині, тупий клоун Вова вводить клоунські санкції, від яких ЯнукОвоч порже над дурником, та й годі
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09.04.2021 21:55
+6
Тіпа з 19 березня цей тормозок думав підписувати чи ні?
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09.04.2021 21:57
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Ну і до чого це???)))
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09.04.2021 21:53 Ответить
Семён, досить вже, зітреш руку
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09.04.2021 21:54 Ответить
"Наши руки не для скуки,для любви сердца!" !!!))))
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09.04.2021 21:58 Ответить
вводить в действие безусловно безопаснее , чем уничтожать
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09.04.2021 21:50 Ответить
Ясна річ ,звіздіти ,не мішки тягати !!!)))
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09.04.2021 21:52 Ответить
Імітація бурхливої діяльності триває!!! Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!)))
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09.04.2021 21:51 Ответить
Маладе-тс! нада теперь не останавливаться - вводить санкции против Сталина,Дзержинского и Ленина....попозже против половцев,татаро-монголов и турков!
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10.04.2021 15:07 Ответить
Коли сагкції проти Єрмака будуть?
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09.04.2021 21:54 Ответить
Які санкціі,під шконку !!!)))
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09.04.2021 21:59 Ответить
к вопросу о Сребренице. Самая лучшая Сребреница будет та, которую устроят в москве пацанчики из Казани и Грозного, а это произойдет, и ждать осталось недолго. Кстати кацапы в ООН не проголосовали за резолюцию, что в Сребренице был геноцид, а теперь вспомнили лживые уроды. Теперь ждите у себя настоящий геноцид. Вас будут убивать, сами напросились, как немцы в Гамбурге и Дрездене
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09.04.2021 21:55 Ответить
У часи Пороха, було арештовано і передано у бюджет 1,5 мільярда доларів сім"ї ЯнукОвоча. А нині, тупий клоун Вова вводить клоунські санкції, від яких ЯнукОвоч порже над дурником, та й годі
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09.04.2021 21:55 Ответить
У часи пороха медведка процветал и гнал сюда рашинские нефтепродукты.А также рашинскую точку зрения на своих нетронутых телеканалах.Почему так было?
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09.04.2021 22:40 Ответить
не бреши, ЗЕбіл!
Ось тобі цифри, вивчай матчастину!
Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти Януковича, Азарова та інших ексчиновників - Цензор.НЕТ 7058
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09.04.2021 23:25 Ответить
1,2 млрд долларов? а чего же тогда Форбс его туда не вписал? и что это за СТАТКИ? в Украине или всего??
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10.04.2021 16:52 Ответить
Каналы мертечука петя не только не трогал, но и позволил увеличить их количество.
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10.04.2021 21:54 Ответить
Не надо лайки.Надо ответ.Почему так было?
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09.04.2021 23:06 Ответить
по кочану, ЗЕбил! Тебе кто сказал, что Мертвечук при Порохе процветал, дбл? По теле-ящику тебе сказали? Молодец, убейся об стену - тебя обдурили
Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти Януковича, Азарова та інших ексчиновників - Цензор.НЕТ 7121
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09.04.2021 23:27 Ответить
Мертвечук при Потрохе себя прекрасно чувствовал в Украине! у него все было замечательно! типа великий политик)) а теперь вон даже яхту арестовали)))
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10.04.2021 16:54 Ответить
Кто не был маленьким и(или) невнимательным в 2005 м, пусть поверит мне на слово , или пороет в инете(хотя я думаю потерто оно). Короче под самый конец Майдана в 2005(то ли в январе) уже после 3-го тура, когда победил Срущенко, ПАП выпер на сцену Майдана самого слегка смушенного) Азирова...Что еще дальше??? Гэтьман? Спамьте, ботва!
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10.04.2021 22:01 Ответить
Я , к слову, своими глазами видел и покойного ныне Кернеса, орущего "Ю-щен-коо, Ю-щен-коо..." в своей спортивной ярмолке. А народ (доузья-знакомые) не помнят, не верят. Ну разве такое может быть?)) Все они в один ряд. Прохвосты. А щас зиц-прохвост.
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10.04.2021 22:04 Ответить
Каналы были?Трубопровод был?Есть что ответить по существу?
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11.04.2021 22:20 Ответить
Тіпа з 19 березня цей тормозок думав підписувати чи ні?
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09.04.2021 21:57 Ответить
show must go on
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09.04.2021 21:58 Ответить
Саме так ,шоу кремлівського лялькового балагана зеленої плісняви триває !!!)))
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09.04.2021 22:03 Ответить
Клоун, коли звільниш кинутого за грати Антоненка (Ріффмайстра)? Як яхту Мертвечука арештовувати, АЛЕ НЕ ЙОГО САМОГО - так у тебе, хрипата криса, "сміливості" вистачає.
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09.04.2021 22:07 Ответить
тут все не просто! если его освободить - то выходит, что полицаев надо сажать за беспредел(((( сложно, ой как сложно
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10.04.2021 16:55 Ответить
А где Портнов и Татаров из этого шобла ? В офисе президента ?
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09.04.2021 22:08 Ответить
а хто в них главний пенчук чи каломойский?
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09.04.2021 22:11 Ответить
Вышел Зеля из тумана
Вынул санкций из кармана:
-- Буду, ныть, хрипеть и выть.
Никого не дам садить!
*)
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09.04.2021 22:12 Ответить
Ці трупи вже нікого не цікавлять. Цікавлять санкції проти Коломойського. Звісно, важко за цугудер брати "папіка", який розкрутив і поклав доріжку у "прєзіки" своїй маріонетці. От і обирай, чи ти є маріонетка у папіка-Ко, чи ти є президент у народа України. І не забувай, що в"юн на сковорідці (пательні) завжди був, є і буде лише піджаркою для їжі. З"їли і забули. А живий в"юн довго мутить воду...
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09.04.2021 22:13 Ответить
санкції накладають на ІНОЗЕМНИХ громадян. А Каломойський у нас хто? Правильно - громадянин України. Тому до нього не клоунські санкції треба, а КАРНИЙ КОДЕКС!
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09.04.2021 22:18 Ответить
Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти Януковича, Азарова та інших ексчиновників - Цензор.НЕТ 5914
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09.04.2021 22:19 Ответить
Через двадцать дней после решения СНБО.
Дал возможность янукодлу перепрятать, переписать активьі на другие лица?
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09.04.2021 22:28 Ответить
А що, санкції РНБО -- це як анафема, чи що?.. Щось не розумію...
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09.04.2021 22:36 Ответить
Вова! Какие САНКЦИИ против граждан Украины??? Нет такого понятия в УПК!!! Вы что там с дуба рухнули вместе со всем СНБО???
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09.04.2021 22:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=AWw_ViXG-XQ

Зеля под руководством Ермака на мировой шахматной доске выглядит до непридичия похоже.
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09.04.2021 22:45 Ответить
родьі бьіли долгими
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09.04.2021 22:55 Ответить
ЗЕбилы. как же вы задолбали своей брехнёй и тупостью! Во первых, в 2000 году, когда затевалось объединение НЕСКОЛЬКИХ партий в Партию регионального развития - были ли какие-то преступления на совести этой только созданной партии? Нет, не было.Но уже через ГОД, Порошенко увидел, что с теми товарищами ему не по дороге, и УШЁЛ из той партии. Поэтопу брехню про "Порох был чиновником ПР" - засунь себе знаешь куда, брехун?
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09.04.2021 23:30 Ответить
А вот тебе совсем печальныея для вашей брехни цифры - при Порохе, Мертвечук ОБЕДНЕЛ, а разбогател - при вашем ЗЕлёном Осле:
Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти Януковича, Азарова та інших ексчиновників - Цензор.НЕТ 4686
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09.04.2021 23:32 Ответить
что за журнал Фокус-покус? такие слайды можно рисовать многие! дай ссылку на какой-то еще ресурс нормальный
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10.04.2021 16:57 Ответить
Наконец-то ввели санкции!
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10.04.2021 10:24 Ответить
Нужно не санкции вводить против этих петухов,а национализировать весь их бизнес ,что находится и процветает в Украине!Весь бизнес этих бандитов кинуть на впк и армию.Всю прибыль.Сейчас заводы и предприятия Азарова,Курченко,Януковича т .д.великолепно продолжают работать в Украине и приносить прибыль беглым ворам!!!Все национализировать и немедленно!
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10.04.2021 19:56 Ответить
Это уже ПОСЛЕ того как европейские банки сняли аресты со счетов этой рыгоанальной шоблы?
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11.04.2021 01:47 Ответить
 
 