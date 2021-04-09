Меня просто поражает избирательность, как этот список составлялся - Саакашвили о санкционном списке контрабандистов. ВИДЕО

Экс-глава Одесской ОГА, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили заявил о том, что реальным руководителем всей украинской таможни является некто Ивашкевич. Также он назвал ряд контрабандистов, не попавших в санкционный список.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера".

Саакашвили, говоря о санкциях против контрабандистов отметил, что "Они (списки контрабандистов, -ред) составлены на основе списков четвертого управления СБУ. То есть все это время за ними следили, он говорит, что у них там информация, но при этом вчера Вадим Альперин (один из контрабандистов внесенных в санкционный список, - ред) вывалился из своего рендж ровера, с 4 охранниками вышел в "Гудвайн" (дорогой магазин в центре Киева) вышел оттуда и хорошо себя чувствует. Никто его не ищет. Никто его не сажает. И никого из этих людей не ищут и не сажают. То есть СБУ все эти годы говорит, что ни за ними следят у них есть информация".

Он продолжил: "Вторая история. Когда мы говорим про этих людей (контрабандистов под санкциями, - ред). Меня просто поражает избирательность, как этот список составлялся. Сюда в этот список не попала целая группа. Я хорошо знаю одесскую ситуацию"

"Есть целая группа бизнесменов одесских, которые работают с еврротерминалами. Это Труханов. Он договорился с Киевом и его бизннесмены не попали в этот список. Например, есть такой "Прузо", Прузовский. В свое время, когда мы убрали Прузовского из Одессы, то гаши таможенники просто кидались на колени, нас найдут всех мертвыми в камышах. Обычный бандит. Он занимается ввозом велосипедов и мотоциклов. Чтобы вы понимали, мотоцикл который стоит полторы тысячи евро, он ухитрялся ввозить за 87 долларов", - подчеркнул Саакашвили.

Он продолжил: "В этот список не попадает Табуничик, в этот список не попадает настоящий владелец Одесской таможни Денис Аминев... Он связан с этой группировкой, поэтому СБУ его не трогало".

Также он назвал другие фамилии, которые не попали в санкционный список: "сюда не попал Макаренко, бывший начальник таможни, у которого есть точно такая же логистика... Сюда не попал Максим Бабич тоже... Сюда не попал господин Слюсарев Вадим, который является корешом господина Трофимова".

"Важнее всего, продолжил Саакашвили, сюда не попал Александр Акст - это человек, через которого сейчас самый большой поток идет, через его так называемые "почтовые посылки"... но его компания прямо работает под защитой СБУ".

Саакашвили заявил также, что "настоящим руководителем, чтобы вы понимали, украинской таможни, который работает под СБУ является некто Александр Ивашкевич. Это человек, который контролирует Ай-ти систему таможни. То есть он может любой груз чудесным образом испариться через Ай-ти систему, останавливаться, ускоряться. Любая система может меняться. Ивашкевич работает при всех. Поменяют еще 50 таких руководителей таможни и он будет все контролировать. Вот и вся история, как это все. Мне кажется ситуация простая".

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Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) впервые в истории Украины ввел персональные санкции против десяти контрабандистов, которые, по данным спецслужб, являются "лидерами" в этой отрасли.

Санкции СНБО коснулись компаний, связанных с Вадимом Альпериным, Александром Чудаковым, Виктором Шерманом, Александром Кравченко, Владимиром Дидухом, Иваном Бокало, Валерием Пересоляком, Юрием Кушниром, Орестом Фирманюком и Александром Ериминчуком. Против перечисленных граждан также были введены персональные санкции "за контрабандизм".

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