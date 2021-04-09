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Меня просто поражает избирательность, как этот список составлялся - Саакашвили о санкционном списке контрабандистов. ВИДЕО

Экс-глава Одесской ОГА, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили заявил о том, что реальным руководителем всей украинской таможни является некто Ивашкевич. Также он назвал ряд контрабандистов, не попавших в санкционный список.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера".

Саакашвили, говоря о санкциях против контрабандистов отметил, что "Они (списки контрабандистов, -ред) составлены на основе списков четвертого управления СБУ. То есть все это время за ними следили, он говорит, что у них там информация, но при этом вчера Вадим Альперин (один из контрабандистов внесенных в санкционный список, - ред) вывалился из своего рендж ровера, с 4 охранниками вышел в "Гудвайн" (дорогой магазин в центре Киева) вышел оттуда и хорошо себя чувствует. Никто его не ищет. Никто его не сажает. И никого из этих людей не ищут и не сажают. То есть СБУ все эти годы говорит, что ни за ними следят у них есть информация".

Он продолжил: "Вторая история. Когда мы говорим про этих людей (контрабандистов под санкциями, - ред). Меня просто поражает избирательность, как этот список составлялся. Сюда в этот список не попала целая группа. Я хорошо знаю одесскую ситуацию"

"Есть целая группа бизнесменов одесских, которые работают с еврротерминалами. Это Труханов. Он договорился с Киевом и его бизннесмены не попали в этот список. Например, есть такой "Прузо", Прузовский. В свое время, когда мы убрали Прузовского из Одессы, то гаши таможенники просто кидались на колени, нас найдут всех мертвыми в камышах. Обычный бандит. Он занимается ввозом велосипедов и мотоциклов. Чтобы вы понимали, мотоцикл который стоит полторы тысячи евро, он ухитрялся ввозить за 87 долларов", - подчеркнул Саакашвили.

Он продолжил: "В этот список не попадает Табуничик, в этот список не попадает настоящий владелец Одесской таможни Денис Аминев... Он связан с этой группировкой, поэтому СБУ его не трогало". 

Также он назвал другие фамилии, которые не попали в санкционный список: "сюда не попал Макаренко, бывший начальник таможни, у которого есть точно такая же логистика... Сюда не попал Максим Бабич тоже... Сюда не попал господин Слюсарев Вадим, который является корешом господина Трофимова".

"Важнее всего, продолжил Саакашвили, сюда не попал Александр Акст - это человек, через которого сейчас самый большой поток идет, через его так называемые "почтовые посылки"... но его компания прямо работает под защитой СБУ". 

Саакашвили заявил также, что "настоящим руководителем, чтобы вы понимали, украинской таможни, который работает под СБУ является некто Александр Ивашкевич. Это человек, который контролирует Ай-ти систему таможни. То есть он может любой груз чудесным образом испариться через Ай-ти систему, останавливаться, ускоряться. Любая система может меняться. Ивашкевич работает при всех. Поменяют еще 50 таких руководителей таможни и он будет все контролировать. Вот и вся история, как это все. Мне кажется ситуация простая".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский ввел в силу решение СНБО о санкциях против контрабандистов, – указ

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) впервые в истории Украины ввел персональные санкции против десяти контрабандистов, которые, по данным спецслужб, являются "лидерами" в этой отрасли.

Санкции СНБО коснулись компаний, связанных с Вадимом Альпериным, Александром Чудаковым, Виктором Шерманом, Александром Кравченко, Владимиром Дидухом, Иваном Бокало, Валерием Пересоляком, Юрием Кушниром, Орестом Фирманюком и Александром Ериминчуком. Против перечисленных граждан также были введены персональные санкции "за контрабандизм".

Также читайте: Стал известен список тех, чьи имена рассматривались, но не попали в топ-10 контрабандистов, против которых СНБО ввел санкции, - СМИ

Автор: 

контрабанда (2410) Саакашвили Михеил (3307) таможня (1962) шоу Шустера (315) Государственная таможенная служба (170)


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Топ комментарии
+23
О) Мой любимый антикоррупционер .Второе место после Сирожи.
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09.04.2021 22:02
+17
Глава Офиса гениальных решений решил о себе напомнить
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09.04.2021 22:03
+17
Сракашваль - сам зміюка. Наведи мені приклад, які реформи запровадив цей жирний поц, перебуваючи на посаді вже РІК, і отримуючи зарплату 300 000 грн на місяць!
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09.04.2021 22:09
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О) Мой любимый антикоррупционер .Второе место после Сирожи.
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09.04.2021 22:02 Ответить
Пример грузинского Батуми и русскомирного Сухуми показывает на деле какбе разницу. Да и порядок в полиции и борьбу с "ворами в законе", в отличии от нашего "всего" уже 7-ми летнего министра Всея дел Авакова, какбе намекает
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09.04.2021 22:06 Ответить
Интересно єтот тоже теплоход с лядями и виски по 60 штук как у Сирожи наантикорупционерил?
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09.04.2021 22:13 Ответить
А также уголовные деле, которые весят на великом реформаторе. Причем тяжкие, как использование служебного положения для коррупции и покрытия убийства И также желание грузин видеть Михо у себя дома исключительно в тюрьме.
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09.04.2021 22:19 Ответить
"... дела, которые висят... "
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09.04.2021 22:28 Ответить
показательно что за Михуила вписуется "дмитрий" "иванов" который к тому же против кацапов
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09.04.2021 22:21 Ответить
Обижаете Мустафу. Они с Сирожей нос в нос идут
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09.04.2021 22:15 Ответить
ну Мустафа понимает кто он, знает свою цену и не жужит. Потому он только третий)
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09.04.2021 22:19 Ответить
Глава Офиса гениальных решений решил о себе напомнить
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09.04.2021 22:03 Ответить
Мене просто вражає вибірковість, як цей список складався, - Саакашвілі про санкційний список контрабандистів - Цензор.НЕТ 2541

Он вернулся!
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10.04.2021 08:13 Ответить
Не зря Украина платит полмиллиона зарплаты дяди. Вон какие ценные наблюдения.
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09.04.2021 22:04 Ответить
Молодец Саакашвили, шевели это змеиное кубло.
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09.04.2021 22:04 Ответить
Сракашваль - сам зміюка. Наведи мені приклад, які реформи запровадив цей жирний поц, перебуваючи на посаді вже РІК, і отримуючи зарплату 300 000 грн на місяць!
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09.04.2021 22:09 Ответить
Коверкание фамилий первый признак недалекого ума .
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09.04.2021 22:14 Ответить
Не, ну глядя на твой ник)
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09.04.2021 22:21 Ответить
поэтому ты фамилию ***** исковеркал?
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09.04.2021 22:22 Ответить
по суті є що відповісти? Повторюю ПРОСЕ питання - які реформи запровадив цей жирний поц, перебуваючи на посаді вже РІК, і отримуючи зарплату 300 000 грн на місяць!
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09.04.2021 22:36 Ответить
Так он и шевелит. Это ж конкуренты Сцыкашвилы по контрабанде. Зеля-Сцыкашвиши часть таможни отдал в кормление, а эти чуваки сами хотят зарабатывать. Количество кормящихся на квадратный метр очень высокое, вот они шевелят друг друга.
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09.04.2021 22:10 Ответить
Справжнім головою митної служби є Івашкович, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 4743
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09.04.2021 22:22 Ответить
Ссака, звалі на родіну, там на тебе зачекалися...)))
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09.04.2021 22:05 Ответить
Настоящим главой таможенной службы является Ивашкович, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 5414
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09.04.2021 22:08 Ответить
Горный тат опять проснулся.
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09.04.2021 22:08 Ответить
Ну и Что ? . Узнали , что есть такой человек , как он работает , что он имеет, а сколько Дармоедов которые не на что не влияют , и плохо работают . А тут 1 человек и подвласна вся таможенная система . И Он не министр , где в подчинении1000 человек таких же дармоедов и ему ничего не нужно Платить
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09.04.2021 22:11 Ответить
Вот это сюрприз !! Миха обозвался.... Второй год главный рехформатор получает тока окладу 20 000$ ,про премии можно только догадываться.... И Украина в полном восторге от незаметной ,но столь значительной деятельности гастролера.
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09.04.2021 22:11 Ответить
Так я не поняв, Зе вже барига чи ше ні? 🙄
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09.04.2021 22:14 Ответить
ще ні. Поки шо бариги, - тільки погані боярє.
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09.04.2021 22:23 Ответить
Михуил хорошее лицо себе отъел на украинских харчах
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09.04.2021 22:23 Ответить
Зараз як введуть санкції ще й проти Івашкевича.
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09.04.2021 22:30 Ответить
во всем виноват Саакашвилли и Госдеп
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09.04.2021 22:36 Ответить
Это называется закулиса, кто реально всем руководит и не только на таможне такая ситуация и от смены президентов и различных партий ничего не меняется в этой коррупционной системе.
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09.04.2021 22:41 Ответить
Да, есть кукловоды
А политики - орлекины на ниточках
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09.04.2021 22:50 Ответить
Молодец . Нащупал Ахиллесову пяту
«Ивашкевич работает при всех. Поменяют еще 50 таких руководителей таможни и он будет все контролировать. Вот и вся история, как это все. Мне кажется ситуация простая»
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09.04.2021 22:45 Ответить
Может попросить работать на таможне людей со стороны к примеру англичан или немцев?
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09.04.2021 22:53 Ответить
Они сойдут с ума..... в первый день....😂
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10.04.2021 01:58 Ответить
Михо, угомонись...... иначе снова придется крышами уходить.
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09.04.2021 23:15 Ответить
А те,що контору з незрозумілими повноваженнями ,незрозуміло хто фінансує,-нікого не вражає ?
https://ukranews.com/ua/news/706655-zarplatu-saakashvili-zelenskyj-ne-platyt Офіс Президента не може пояснити підстави існування і джерело фінансування "команди Національної ради реформ" та не оплачує роботу колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі у Виконавчому комітеті реформ.
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10.04.2021 07:25 Ответить
ЯКІ САНКЦІЇ, Я ЗАТИТУЮ В СОТИЙ РАЗ?! ЩО ЦЕ ЗА ОКОЗАМИЛЮВАННЯ? У НАС Є КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС, ЯКЩО ЛЮДИНА РОБИТЬ ЗЛОЧИНИ, ЗНАЧИТЬ НЕ САНКЦІЇ НЕ ЗВІЛЬНЕННЯ, А ТЮРМА З КОНФІСКАЦІЄЮ ВСЬОГО МАЙНА.
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10.04.2021 08:03 Ответить
Санкції - зєліний винахід. Повводили санкції, 73% поплигали від радості, постукали рогами в паркан, потім суд - і отримай компенсацію, нічого не робивши. З нашого ж карману.
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10.04.2021 08:17 Ответить
Кого сажать-то будете, деда у которого только юр. адрес есть и вилы?
Так завтрева будет не деде Васыль,а дед Петро.
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10.04.2021 08:52 Ответить
Мені ці казки не розказуй. Повір, я б знайшов і діда Василя і діда Петра і ту гниду, яка за ними ховається і грабує та руйнує державу.....
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10.04.2021 08:56 Ответить
Они и не прячутся,осталось дело за малым, юридически привязать их до этого контрабаса,а деда посадить можно,сажай.
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10.04.2021 16:47 Ответить
Вся піаркомпанія по корупціонерах, контрабандистах розрахована на УКРАЇНСЬКИХ ЛОХІВ,ну і ще тих--"какая разніца" Думаючі і аналізуючі люди розуміють,що вся влада будується на БРЕХНІ,ПІАРУ І ШАХРАЙСТВІ, А в реальності вже давно впали в таке болото,що потрібно вводити тільки "драконівські" закони.щоб зупинити це падіння. Але це не при цій зеленій чумі.
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10.04.2021 08:24 Ответить
Був барига Порошенко, зараз крисятнічає команда Зелі. А всі інші можуть собі критикувати і сперечатись хто з цих двох барига кращий патріот України.
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10.04.2021 09:25 Ответить
"...http://www.ukrrudprom.com/digest/Zapechataet_li_Rada_dirku_v_granitse.html кратковременное предоставление таможне расширенных оперативных полномочий во время компании "Контрабанде - стоп!", проводившейся в 2008 году, показало эффективность такого подхода. Тогда таможне удалось увеличить отчисления в бюджет на 77,5% ..."
________________
За за Зєлі і так дохлі надходження до бюджету з таможні ще більше зменьшуються.
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10.04.2021 09:42 Ответить
А ларчик открывается просто - в таможне такие возможности, что ЛЮБОЙ, кого туда направят, рано или поздно начнёт воровать.
Включая вас.
Включая меня....
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10.04.2021 10:13 Ответить
Всё давно ясно. Зеленський тільки імітує діяльність, а Саакашвили надо гнать - болтун, не умеющий работать - помним ОДА.
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10.04.2021 18:57 Ответить
 
 