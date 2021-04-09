Зеленский подписал указ о передаче самолета и вертолета ДУС на нужды Минобороны

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче Министерству обороны самолета и вертолета, находящихся в управлении Государственного управления делами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Согласиться с предложением Министерства обороны Украины и Государственного управления делами о передаче самолета Ан-148-100В (заводской номер 01-09) и вертолета Ми-8МТВ-1 (заводской номер 804М01), находящихся в управлении Государственного управления делами, в сферу управления Министерства обороны Украины", - говорится в документе.

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