Зеленский подписал указ о передаче самолета и вертолета ДУС на нужды Минобороны
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче Министерству обороны самолета и вертолета, находящихся в управлении Государственного управления делами.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Согласиться с предложением Министерства обороны Украины и Государственного управления делами о передаче самолета Ан-148-100В (заводской номер 01-09) и вертолета Ми-8МТВ-1 (заводской номер 804М01), находящихся в управлении Государственного управления делами, в сферу управления Министерства обороны Украины", - говорится в документе.
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+28 Алекс Мышкевич
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Офісу президента зростуть на 39%,
Офісу генпрокурора - на 46%,
Держбюро розслідувань - на 67%.
Військовий бюджет-2021: Чому українська армія під час війни отримала менше грошей
https://www.ukrmilitary.com/2020/12/budget2021.html
ДУ-МАЙ-ТЕ !!!!!!!!!!!!!!!!
ахренеть !!!!!!!!!!!
щедрый барин......
http://books.rusf.ru/unzip/add-on/xussr_ty/tolsta04.htm?2/11
пригадалось
1. Нептуна
2. Вільхи
3. Богдани
4................
а зараз кинувся пиарнутись на б/у власному транспорті
ДЄШОВКА !!!!
розроблених при Порошенко
1. Нептуна
2. Вільхи
3. Богдани
4................
Тому що з точки зору здорового глузду, передача МО цих літальних апаратів - справа корисна.
Але це - з точки зору здорового глузду...
всьо для побьэди..."
совок ****..тий !!!!!!!!!!
два роки провалював підготовку армії, зрізав бюджет, а зараз кинувся піаритись на пошарпаних авіаапаратах, падла !!!!!
Все для Перемоги !
или выносиш судна в госпитале
третего недано
а бюджет пересмотреть со своей ОПы на армию - слабо ?
розроблені при Порошенко
1. Нептун
2. Вільха
3. Богдана
які не випускались ДВА роки !!!!!
эти б-ушные летательные аппараты с "барского плеча" при провале оборонного бюджета - плевок в армию и патриотов !!!!
Чи він їх "перевісив" на бюджет МО, тобто літати буде та сама дупа, тільки тепер за війскові гроші...
А санаторий в Моршине слабо вернуть МО?