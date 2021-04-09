Зеленский утвердил состав Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины, - указ
Президент Украины Владимир Зеленский указом №152 о "Вопросах Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины" утвердил положение о Консультативном совете и его персональном составе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба президента.
"Консультативный совет будет заниматься мониторингом соблюдения прав и свобод участников Революции Достоинства, ветеранов антитеррористической операции, военнослужащих, защищающих национальную безопасность и обеспечивают оборону на Донбассе, а также волонтеров и правозащитников", - говорится в сообщении.
Как отмечается, его возглавила советник заместителя руководителя Офиса президента Алена Вербицкая. Ее заместителями назначены народные депутаты Игорь Герасименко и Егор Чернев. Секретарем стал советник руководителя ОП Андрей Ляхович.
Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.
Сообщается, что Совет будет вносить предложения по защите нарушенных прав упомянутых лиц, помилование, обеспечения справедливого правосудия и применения амнистии.
Кроме того, в нем будет разрабатываться усовершенствование законодательства в сфере обеспечения прав и основных свобод граждан, которые защищали Украину.
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Цель всех действий - исключительно пиар и сиюминутный рост рейтинга (пускай кратковременный).
Кто то возмущался, что критикуют даже передачу армии самолета и вертолета, хотя это правильно и своевременно.
Но с высокой долей вероятности, передача самолета и вертолета армии, скорее всего связана с необходимостью повысить личный рейтинг.
В основе всех решений, которые принимаются, лежит либо выгода для "инвесторов" слуг-уродов, либо мгновенный пиар.
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Чмирька Зєлю геть. Дострокові.