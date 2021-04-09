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Зеленский утвердил состав Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины, - указ

Зеленский утвердил состав Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский указом №152 о "Вопросах Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины" утвердил положение о Консультативном совете и его персональном составе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба президента.

"Консультативный совет будет заниматься мониторингом соблюдения прав и свобод участников Революции Достоинства, ветеранов антитеррористической операции, военнослужащих, защищающих национальную безопасность и обеспечивают оборону на Донбассе, а также волонтеров и правозащитников", - говорится в сообщении.

Как отмечается, его возглавила советник заместителя руководителя Офиса президента Алена Вербицкая. Ее заместителями назначены народные депутаты Игорь Герасименко и Егор Чернев. Секретарем стал советник руководителя ОП Андрей Ляхович.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Сообщается, что Совет будет вносить предложения по защите нарушенных прав упомянутых лиц, помилование, обеспечения справедливого правосудия и применения амнистии.

Кроме того, в нем будет разрабатываться усовершенствование законодательства в сфере обеспечения прав и основных свобод граждан, которые защищали Украину.

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Автор: 

ветераны (1114) Зеленский Владимир (20734) права человека (990)


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Топ комментарии
+8
А вернуть защитникам уменьшенную в 20 (!!) раз в 2020 году матпомощь при тяжелых заболеваниях на службе? Или поднять зарплату хотя-бы на уровень роста цен?
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09.04.2021 23:29
+8
Імітація бурхливої діяльності триває !!! Заснували чергове кубельце нероб !!!)))
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09.04.2021 23:36
+7
Разрешить, например, снова контр-снайперские группы, отвечать оркам со всех стволов, работу аэроразведки и ДРГ?
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09.04.2021 23:26
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Правила форума Совет форумчан
А он не хочет защитникам Украины помочь отражать агрессию?
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09.04.2021 23:24 Ответить
Разрешить, например, снова контр-снайперские группы, отвечать оркам со всех стволов, работу аэроразведки и ДРГ?
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09.04.2021 23:26 Ответить
Це не лялькі вирішують,а ляльководи !!!))))
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09.04.2021 23:48 Ответить
Зєлю геть? Дострокові? Чи хозяїн забороняє?
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10.04.2021 04:53 Ответить
А это только воду в ступе мешает.
Цель всех действий - исключительно пиар и сиюминутный рост рейтинга (пускай кратковременный).
Кто то возмущался, что критикуют даже передачу армии самолета и вертолета, хотя это правильно и своевременно.
Но с высокой долей вероятности, передача самолета и вертолета армии, скорее всего связана с необходимостью повысить личный рейтинг.
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09.04.2021 23:29 Ответить
Самое смешное - Мову и Армию уже освоил, осталась Вера и потом поместить в рубрику - найдите отличие.
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09.04.2021 23:33 Ответить
Ничего оно не освоило.
В основе всех решений, которые принимаются, лежит либо выгода для "инвесторов" слуг-уродов, либо мгновенный пиар.
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09.04.2021 23:36 Ответить
А вернуть защитникам уменьшенную в 20 (!!) раз в 2020 году матпомощь при тяжелых заболеваниях на службе? Или поднять зарплату хотя-бы на уровень роста цен?
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09.04.2021 23:29 Ответить
Сперва нужен Офис Фонда, потом Высокие Кабинеты, после Консультативный Совет, Служба Внутренней Безопастности... ...и токо уж затем -- бухгалтерия... ... с Главным Бухгалтером.
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09.04.2021 23:33 Ответить
І обов"язково -наглядову раду,а Сірожу генеральним консультантом !!!)))
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09.04.2021 23:38 Ответить
Імітація бурхливої діяльності триває !!! Заснували чергове кубельце нероб !!!)))
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09.04.2021 23:36 Ответить
котрі премії собі мільйоні нарахують
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09.04.2021 23:44 Ответить
Намагання хоч якось підтримати свій рейтинг на фоні провалу вакцинації.
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09.04.2021 23:53 Ответить
Зеленский утвердил состав Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины, - указ - Цензор.НЕТ 9421

Зеленский утвердил состав Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины, - указ - Цензор.НЕТ 1399
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09.04.2021 23:47 Ответить
Для кого Голобородько - президент, для того і коксозім - промка.
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09.04.2021 23:51 Ответить
Лохторат ,будь-яку локшину схаває, за милу душу !!!)))
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09.04.2021 23:52 Ответить
Зеленский утвердил состав Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины, - указ - Цензор.НЕТ 4755
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09.04.2021 23:56 Ответить
Зеленский утвердил состав Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины, - указ - Цензор.НЕТ 2767
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09.04.2021 23:57 Ответить
"Ложь,звіздьож и провакация" -гасло зеленої плісняви !!!))))
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09.04.2021 23:51 Ответить
зеленский брехло
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10.04.2021 03:14 Ответить
Ти Антоненка з Семенченком відпусти, чмирьок зелений.
__________
Чмирька Зєлю геть. Дострокові.
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10.04.2021 04:46 Ответить
 
 