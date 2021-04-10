Следующим регионом, который выйдет из "красной" зоны может стать Закарпатье, - Ляшко
Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко назвал область, которая следующей может выйти из "красной" зоны карантина. По его словам, уже скоро карантин могут ослабить в Закарпатской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
"Следующая на очереди, надеюсь, Закарпатская область, которая может выйти из "красного" уровня эпидопасности уже в ближайшие дни", - заявил Ляшко.
Главный санврач не уточнил, в какую именно зону карантина может перейти Закарпатская область, однако сегодня правительство перевело "красное" Прикарпатье в "желтую" зону карантина.
Добавим, Закарпатская область одной из первых оказалась в "красные" зоне карантина после начала третьей волны коронавируса. Сейчас Закарпатская область вышла на уровень "оранжевой" зоны карантина.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Доктор, а в жопу можно !?
- Конечно можно, но, только после вакцинации !!!