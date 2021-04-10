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Новости Коронавирус и карантин
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Следующим регионом, который выйдет из "красной" зоны может стать Закарпатье, - Ляшко

Следующим регионом, который выйдет из

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко назвал область, которая следующей может выйти из "красной" зоны карантина. По его словам, уже скоро карантин могут ослабить в Закарпатской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Следующая на очереди, надеюсь, Закарпатская область, которая может выйти из "красного" уровня эпидопасности уже в ближайшие дни", - заявил Ляшко.

Главный санврач не уточнил, в какую именно зону карантина может перейти Закарпатская область, однако сегодня правительство перевело "красное" Прикарпатье в "желтую" зону карантина.

Добавим, Закарпатская область одной из первых оказалась в "красные" зоне карантина после начала третьей волны коронавируса. Сейчас Закарпатская область вышла на уровень "оранжевой" зоны карантина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закарпатская область вышла на уровень "оранжевой" зоны карантина, - глава ОГА Полосков

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Закарпатская область (2603)


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Топ комментарии
+3
Мне кажется следующими кто попадет не на красную зону, а на обычную бо они не мусора, будут Степашка и Ляшко!
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10.04.2021 00:36
+3
Как вирус определяет, где границы областей и городов?
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10.04.2021 01:22
+2
- Оголяем плече, делаем вакцинацию !

- Доктор, а в жопу можно !?

- Конечно можно, но, только после вакцинации !!!
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10.04.2021 00:12
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А шо такое "красная зона" -- где все карантинятся, как немцы... -- так зачем оттель выходить? *)
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10.04.2021 00:04 Ответить
- Оголяем плече, делаем вакцинацию !

- Доктор, а в жопу можно !?

- Конечно можно, но, только после вакцинации !!!
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10.04.2021 00:12 Ответить
Тю, а в ЗЕко-манде разве есть другие?
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10.04.2021 00:14 Ответить
ментівські зони називають "червоними"
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10.04.2021 00:15 Ответить
В той классификации всё проще, их там всего две - красная и чёрная.
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10.04.2021 00:21 Ответить
ляшко-далпайоп
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10.04.2021 00:20 Ответить
админ,потри мои комменты!
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10.04.2021 00:22 Ответить
Мне кажется следующими кто попадет не на красную зону, а на обычную бо они не мусора, будут Степашка и Ляшко!
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10.04.2021 00:36 Ответить
Большинство немцев согласны вакцинироваться российским "Спутник V" ради дешёвого российского газа.
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10.04.2021 01:17 Ответить
Как вирус определяет, где границы областей и городов?
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10.04.2021 01:22 Ответить
Для більшості ідіотів приматів такі елементарні питання та критичне мислення не потрібні по декільком причинам. По перше, стадо ніколи не може мислити конструктивно, а залякане стадо тимпаче. Коли я навчався в школі, то з 30 однокласників вчилося максимум 6-8, коли вчився в технікумі то з 27 вчилося 5, а коли вчився в університеті то з потоку 106 чоловік вчилося 8-9. Тут я думаю все зрозуміло..... А вони ж кудись ці барани пішли в світ. І зайняли своє місце під сонцем. Тому і живемо в такму болоті.
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10.04.2021 08:35 Ответить
Так, весь світ - болото таке ж саме, подивись, кого в Європі понавибирали останніми роками, тепер в 3-х масках ходять і радіють.
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10.04.2021 09:05 Ответить
Погоджуюсь. Глобалізація потребує масової всесвітньої баранізації приматів.
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10.04.2021 09:13 Ответить
Якби не було во всі часи тупих більше, не було б совка, фашизму, нацизму...Просто цим вміло користуються.
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10.04.2021 09:30 Ответить
Может сделать как у беларусов с ковидом. Там нет продажных коронобесов нет и проблемы.
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10.04.2021 08:30 Ответить
 
 