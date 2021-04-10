Народ сам должен формулировать вопросы для референдума, исходя из своих потребностей, - Стефанчук о новом законе про референдум
Первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что вопрос для всеукраинского референдума имеет формулировать народ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера".
"В первую очередь, закон о референдуме является инструментом народовластия. Народ сам должен формулировать вопросы для референдума, исходя из своих потребностей. При этом идеология закона", - сказал Стефанчук.
Он также считает, что ни Президент, ни Верховная Рада, ни Кабинет Министров, ни Центральная избирательная комиссия не имеют диктовать людям, вопросы выносить на референдум.
Кроме этого, Стефанчук подчеркнул, что референдум будет проводиться исключительно по нормам Конституции Украины, а единственная инстанция, которая сможет контролировать его проведения, это - Конституционный суд.
"Если будут соблюдены все конституционные нормы, референдума в Украине быть", - подчеркнул первый заместитель Председателя Верховной Рады.
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Вот и проверим - как и главное для чего?! Зепоцы затеяли весь этот движ ... Все увидим сами.
1. Вы за то, чтобы немедленно объявить импичмент президенту Зеленскому и открыть уголовные дела против него и членов партии "Слуга народа" по статье измена Родине.
2. Вы за то, чтобы открыть уголовные дела против членов партии "Слуга народа" по статье измена Родине и немедленно объявить импичмент президенту Зеленскому и возбудить против него уголовное дело по статье измена Родине.
Мне бабушка оставила в наследство с/х землю, почему я не могу ее продать по рыночной цене, а должен скидывать олигархам землю за три копейки потому что это нелегально?!
А ВАНА цього не вміє... Її "верхня планка" - купить подешевше і перепродать подорожче... ".
Леонид Броневой,фильм "Формула любви",он же Мюллер...
Группенфюрер,я советский разведчик и не позволю...
Слушайте Штирлиц,да хоть американский..почему работаете без перчаток и Маски? Хотите Рейх заразить Короновирусом и прочими Новичками?
Помилуйте герр Мюллер,я не Путлер и не убийца...
Штирлиц сдайте тесты на Ковид и анализы ДНК,я думаю что двойня русской радистки от вас милейший...
МЫШИ - БРАТЬЯ?
Варіанти відповідей:
1. Не то чтобы однозначно да или нет, но скорее что-то одно, чем нет.
2. Нет чтобы вот так вот нет, но нет - скорее все-таки да.
А нарIд (73%) I депутати разных прохфесий пIдтримають.ВсI будут голосовать за себе ,за сIм'ю, проти колось,а Украина останется не з чим!!! А потIм будут казать Надо валить с этой страны! А вы за страну голосовали ??????
1. Ви проти продажу української с/г землі?
2. Ви проти продажу стратегічної держвласності?
3. Ви проти легалізації наркотика конабіса?
4. Ви проти легалізації ігорного бізнесу?
5. Ви за те, щоб газ українського видобутку йшов на потреби населення і в бюджетну сферу з рентабільностю 30%?
6-Вы за то, шо, в результате положительных ответов на предидущие 5-ть вопросов, Вы,останесь по прежнему голозадыми и босыми ,а вами продолжит править клика популистов в связке с олигархами и латифундистами?
Без референдумов всё понятно.
Тільки, як на мене, українці мають вирішити лише одне питання - Зєлю геть і дострокові. Якщо в нас буде нормальний през, то тоді всі ці референдуми будуть не потрібні. Люди будуть займатись більш продуктивними справами, ніж боротись з власним президентом. Всі вже давно зрозуміли, що Зєля - чергова помилка, чергова олігархічна підстава. А нам треба НОРМАЛЬНИЙ през. Ось і все, що нам треба.
Зєлю геть. Дострокові.
2-Я не ходил голосовать вообще.
3 Я голосовал против подлого Кондитера.
Хотя лично мое мнение , надо запретить голосовать всем пенсам и тем кто получает любое пособие , то есть висит на шее у государства , а не содержит его. Но у нас мать его толерантность и дерьмократия, по тому и придется так долго ждать.
Хто ж дозволить оприлюднити справжню волю народу, а тим паче - виконатиїї?
Все референдумы во всех странах проводятся исключительно с целью манипуляций в интересах организаторов.
Как на практике какой то мифический " народ" может сформулировать вопросы и организовать референдум? Это реально может сделать только кто то конкретный. Например госорганы либо какая нибудь партия ( т е очередной олигарх). И естественно будут получены " нужные" ответы для организаторов.
Питоры опять хотят пропетлять типа "эт не мы эт нарид".
Нам і так ще довго розсьорбувати волевиявлення більшості на президентських
виборах.
Пліснява, яким чином ви плануєте протягти ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ референдум, маючи окуповані території?
Уступите другим власть, которую вы взяли незаслуженно.