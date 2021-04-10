Народ сам должен формулировать вопросы для референдума, исходя из своих потребностей, - Стефанчук о новом законе про референдум

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что вопрос для всеукраинского референдума имеет формулировать народ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера".

"В первую очередь, закон о референдуме является инструментом народовластия. Народ сам должен формулировать вопросы для референдума, исходя из своих потребностей. При этом идеология закона", - сказал Стефанчук.

Он также считает, что ни Президент, ни Верховная Рада, ни Кабинет Министров, ни Центральная избирательная комиссия не имеют диктовать людям, вопросы выносить на референдум.

Кроме этого, Стефанчук подчеркнул, что референдум будет проводиться исключительно по нормам Конституции Украины, а единственная инстанция, которая сможет контролировать его проведения, это - Конституционный суд.

"Если будут соблюдены все конституционные нормы, референдума в Украине быть", - подчеркнул первый заместитель Председателя Верховной Рады.

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