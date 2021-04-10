Вскоре будет разговор лидеров трех стран без участия Кремля, - Резников о переговорах "нормандской четверки" по Донбассу
Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что переговоры в формате Украина-Франция-Германия состоится в ближайшее время.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера".
"Вскоре, я думаю, будет разговор трех лидеров стран" Нормандского формата ", без участия представителя Кремля", - сказал Резников.
Он также добавил, что ситуацию с эскалацией Россией на востоке Украины воспринимает как элемент информационной войны, которая является составной гибридной войны.
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+24 Игорь Монахов #368908
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+14 alexandr shamov
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+8 Юрий Васильевич #445407
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Неужели очередная ложь? ПВО ведь копейки стоит. Одна батарея каких то 500 млн$.
Наша элитка время от времени бубнит про участие США, отлично зная, что все равно Путин не разрешит.
То в чому переможище?
Широкий спектр форм і методик підготовки захисників України застосувало командування Харківської окремої бригади територіальної оборони цієї суботи для вдосконалення своїх армійських знань та вмінь.
Так, практичні заходи проводилися в різних куточках Харківщини в місцях розташування підрозділів військової частини за розпорядженням командувача військ Оперативного командування «Схід» генерал-майора Олександра Нестеренка. Близько 3500 військовослужбовців, воїнів-резервістів і військовозобов'язаних узяли в них участь.
Цього разу до заходів на командних пунктах, загальновійськових полігонах чи тактичних полях широко залучили воїнів оперативного резерву І та ІІ черг. Це означає, що серед хлопців і дівчат було чимало осіб з бойовим досвідом. Тому вони охоче поділилися своїми таємницями, як перемогти ворога.
Зокрема весь командний склад Харківської окремої бригади ТрО залучався до тренування зі штабами батальйонів. Після цього проведено заняття за єдиним замислом з метою підготовки до реагування на можливі ризики й загрози з боку агресора. Все це відбувалося в тісній взаємодії з обласним і районними територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Тож масштаби практичного вишколу доволі великі.Процес навчально-бойової роботи на Харківщині перебував під контролем з боку прямих начальників з оперативного командування «Схід». Останні, аби ускладнити ситуацію в зоні відповідальності харківських тероборонців та навчити підлеглих швидко ухвалювати правильне рішення, надавали різні ввідні.
https://**********.com.ua/2021/04/harkivska-teroborona-odnochasno-trenuvalosya-blyzko-3500-vijskovosluzhbovcziv-*******-rezervistiv-i-vijskovozobovyazanyh/
СП2 после этого станет так же необходим ЕС?
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Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
... где тут и шо про агрессию и её отражение ... -- в глазах Зеленского? *)