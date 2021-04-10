Вскоре будет разговор лидеров трех стран без участия Кремля, - Резников о переговорах "нормандской четверки" по Донбассу

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что переговоры в формате Украина-Франция-Германия состоится в ближайшее время.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера".

"Вскоре, я думаю, будет разговор трех лидеров стран" Нормандского формата ", без участия представителя Кремля", - сказал Резников.



Он также добавил, что ситуацию с эскалацией Россией на востоке Украины воспринимает как элемент информационной войны, которая является составной гибридной войны.

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