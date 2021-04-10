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Новости Агрессия России против Украины
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Вскоре будет разговор лидеров трех стран без участия Кремля, - Резников о переговорах "нормандской четверки" по Донбассу

Вскоре будет разговор лидеров трех стран без участия Кремля, - Резников о переговорах

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что переговоры в формате Украина-Франция-Германия состоится в ближайшее время.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера".

"Вскоре, я думаю, будет разговор трех лидеров стран" Нормандского формата ", без участия представителя Кремля", - сказал Резников.


Он также добавил, что ситуацию с эскалацией Россией на востоке Украины воспринимает как элемент информационной войны, которая является составной гибридной войны.

Также читайте: Козак анонсировал на 19 апреля переговоры в формате советников глав государств "нормандской четверки"

Автор: 

переговоры (5054) шоу Шустера (315) нормандская четверка (1596) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+24
Дивні люди тут у Києві , які кажуть "да нічого не буде, Хутін не нападе ..." .... ***** ...путін вже напав , сім років тому ...!!!! Бажання щоб пару ракет прилетіло до ВР, КМ, ОП... може тоді до них дійде що війна вже йде сім років !!! Дбл блт.(с)
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10.04.2021 01:55
+14
та даже если пыня и не рискнет дальше лезть в Украину, нефиг булки расслаблять, зебики.
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10.04.2021 01:06
+8
Давно пора понять что с рашкой вообще нечего говорить, это страна терорист а с терроризмом разговаривать должен только автомат.
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10.04.2021 06:47
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та даже если пыня и не рискнет дальше лезть в Украину, нефиг булки расслаблять, зебики.
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10.04.2021 01:06 Ответить
Байден Астаниватесь,РАБссия итак в дерьме по уши и без санкций...
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10.04.2021 01:14 Ответить
мечтай дальше сидя на бутылке, чучело лишнехромосомное
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10.04.2021 11:41 Ответить
ага, сначала они послушали что Путин хочет, а теперь скажут бубочке что он должен путину сделать, сколько раз и как глубоко, чтобы американцы наконец отстали с этим Северным потоком
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10.04.2021 01:20 Ответить
Дивні люди тут у Києві , які кажуть "да нічого не буде, Хутін не нападе ..." .... ***** ...путін вже напав , сім років тому ...!!!! Бажання щоб пару ракет прилетіло до ВР, КМ, ОП... може тоді до них дійде що війна вже йде сім років !!! Дбл блт.(с)
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10.04.2021 01:55 Ответить
Ігорь в нас немає ПРО і слабка авіація... За 7 років так і нічого не зроблено!
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10.04.2021 02:36 Ответить
в вас немає перш за все голови нашо вам ПРО якшо голови немає?
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10.04.2021 11:42 Ответить
А как же Порошенко, что за свои кровные ПВО Киеву построил собственноручно?
Неужели очередная ложь? ПВО ведь копейки стоит. Одна батарея каких то 500 млн$.
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10.04.2021 18:20 Ответить
Пуйло вчера и сегодня трезвонил Меркель и Эродгану и крутил "старую пластинку" про Украину, которая постоянно нарушает Минские соглашения.
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10.04.2021 03:34 Ответить
Давно пора понять что с рашкой вообще нечего говорить, это страна терорист а с терроризмом разговаривать должен только автомат.
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10.04.2021 06:47 Ответить
А я не дивуюся... Як тільки Росія прибуде на черговий раунд Мінська, перше, що зроблять учасники - почнуть її "тикать носом" у завалені військами прикордонні зони Росії, що межують з Україною... А у Путіна, на це, нема навіть "правдоподібної відмазки"... Тому Росія "надме губи", "хряпне дверима" і піде... А потім буде сидіть в очікуванні, коли Меркель з Макроном прибіжать до Путіна і почнуть умовлять.... Однак, часи змінилися... І може буть, що це "хряпання дверима" приведе до того, що рішення там, дійсно, буде прийматься без Росії, але за участі США - чи то, прямої, чи "завуальованої"...
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10.04.2021 07:04 Ответить
Знову будуть гундосити про воду в Крим,вибори з депутатами і т.д ато х.йло нападе,а вони й так вже з останніх сил воюют.Дві шлюхи лякатимуть парубка а потім розпихувати кацапські бариші по карманах.
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10.04.2021 07:42 Ответить
Бла,бла,бла.
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10.04.2021 07:45 Ответить
Путин потому приказал Украине участвовать в Нормандском формате с Францией и Германией, что эти страны реально на РФ никак повлиять не могут, да к тому же последовательные противники вступления Украины в НАТО и ЕС,
Наша элитка время от времени бубнит про участие США, отлично зная, что все равно Путин не разрешит.
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10.04.2021 07:52 Ответить
Это как любовь в резинке - движение есть, результата нет.
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10.04.2021 08:33 Ответить
Правильно, кремлевский кондом а нах не нужен.
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10.04.2021 09:21 Ответить
Значит будет большая война.
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10.04.2021 09:23 Ответить
тебе в любом случае сидеть на бутылке, чучело лишнехромосомное
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10.04.2021 11:43 Ответить
Що опять, сиди на бутылке ровно.
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10.04.2021 11:49 Ответить
Єдиний шлях до миру, це знищення російських окупантів в Криму та на Донбасі!
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10.04.2021 09:49 Ответить
А до цього були перемовини лідерів двох країн і фуйла, без Бубочки.
То в чому переможище?
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10.04.2021 10:13 Ответить
***** затеял торговлю.......Под угрозой новых американских, а затем и европейских санкции ,а речь идет о его личных триллионах , ему осталось только одно - пугать войной. Пока у пропагандонов капают слюни от ненависти ,старпер жириновский удивляет очередными бреднями, на всех невидимых "фронтах" идет торговля...... Кто кого - покажет время.
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10.04.2021 12:05 Ответить
Резников хочет рашу отмазать и в наблюдатели записать?Нет уж, пускай путлер тож участвует в формате и услышит умные речи в поддержку Украины от западных президентов(не от нашего же"величайшего политика современности")..Сей министр большей частью прорашинский политикан,чего только стоят его переживания о крымском"сухостое",а об его подзуживании по необращению на рашпровокации в прифронтовой зоне и говорить нечего..
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10.04.2021 13:28 Ответить
Харківська тероборона: одночасно тренувалося близько 3500 військовослужбовців, воїнів-резервістів і військовозобов'язаних

Широкий спектр форм і методик підготовки захисників України застосувало командування Харківської окремої бригади територіальної оборони цієї суботи для вдосконалення своїх армійських знань та вмінь.
Так, практичні заходи проводилися в різних куточках Харківщини в місцях розташування підрозділів військової частини за розпорядженням командувача військ Оперативного командування «Схід» генерал-майора Олександра Нестеренка. Близько 3500 військовослужбовців, воїнів-резервістів і військовозобов'язаних узяли в них участь.
Цього разу до заходів на командних пунктах, загальновійськових полігонах чи тактичних полях широко залучили воїнів оперативного резерву І та ІІ черг. Це означає, що серед хлопців і дівчат було чимало осіб з бойовим досвідом. Тому вони охоче поділилися своїми таємницями, як перемогти ворога.
Зокрема весь командний склад Харківської окремої бригади ТрО залучався до тренування зі штабами батальйонів. Після цього проведено заняття за єдиним замислом з метою підготовки до реагування на можливі ризики й загрози з боку агресора. Все це відбувалося в тісній взаємодії з обласним і районними територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Тож масштаби практичного вишколу доволі великі.Процес навчально-бойової роботи на Харківщині перебував під контролем з боку прямих начальників з оперативного командування «Схід». Останні, аби ускладнити ситуацію в зоні відповідальності харківських тероборонців та навчити підлеглих швидко ухвалювати правильне рішення, надавали різні ввідні.

https://**********.com.ua/2021/04/harkivska-teroborona-odnochasno-trenuvalosya-blyzko-3500-vijskovosluzhbovcziv-*******-rezervistiv-i-vijskovozobovyazanyh/
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10.04.2021 15:36 Ответить
С Германией можно обсудить очередные поставки продукции Сименс в Крым, а с Францией, что там за проблемы, что в мире не слышат Уйла Владимировича и сколько стоит поддержка президентом Франции убийцы?
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10.04.2021 18:23 Ответить
Неужели Германия и Франция не понимают, что помогают агрессору? Если понимают,тогда они не обидятся, если Украина заминирует ядерные объекты, чтобы они не достались врагу?
СП2 после этого станет так же необходим ЕС?
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10.04.2021 18:25 Ответить
Эй! -- граждане слепые патриоты ...
Читайте название темы:
Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
... где тут и шо про агрессию и её отражение ... -- в глазах Зеленского? *)
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10.04.2021 19:05 Ответить
а почему пендосам можно ядерные бомбы на япошек сбрасывать и они их теперь боготворят, а Россия должна умываться. Ждите хохлики
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10.04.2021 20:39 Ответить
 
 