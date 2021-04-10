США ведут консультации с союзниками о действиях России у границ Украины, - Белый дом
США консультируются с партнерами и союзниками в регионе в связи с нынешней ситуацией вокруг Украины, включая передвижения российских войск у границ этой страны, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"В том, что касается российской агрессии на востоке Украины, в том числе и передвижений российских войск на границах с Украиной, мы находимся в близком контакте с партнерами и союзниками в регионе: это касается оценки ситуации, обмена разведданными о происходящем, а также возможных перспектив действий", - сказала Псаки на брифинге, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы много общаемся и с российской стороной на многих уровнях ", - отметила она.
Кроме того, Псаки затронула вопрос о готовящемся ответе Вашингтона на ряд предполагаемых действий РФ, которые США расценивают как деструктивные. Она напомнила, что США в ответ на недружелюбные действия РФ прибегнут к ряду и явных и скрытых мер.
"Я могу подтвердить: последствия будут, некоторые - видимые, а другие - невидимые. Мы надеемся, что скоро сможем больше сказать по этому поводу", - сказала Псаки в ответ на просьбу журналиста прокомментировать материал агентства Bloomberg о завершении Вашингтоном сбора данных о предполагаемых враждебных действиях РФ.
Ранее Bloomberg сообщил, что администрация США, завершив обзор действий РФ, теперь готовит ответные меры. По данным агентства, речь может пойти о санкциях и о высылке "сотрудников разведки, работающих под дипломатическим прикрытием".
Bloomberg подчёркивал, что, возможно, санкции коснутся людей, близких к российскому руководству, а также структур, которые, по мнению США, имеют отношение к попыткам вмешаться в американские выборы.
Эти действия администрации США станут итогом обзора, который Джо Байден приказал провести в свой первый день на посту президента. Анализ проводился по четырем направлениям: предполагаемое вмешательство России в выборы в США, сообщения о приписываемых России вознаграждениях за нападения на американских солдат в Афганистане, кибератака на SolarWinds и ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным. США в прошлом месяце объявили о санкциях против российских чиновников из-за ситуации с Навальным, но до сих пор воздерживались от действий в трех других областях.
Накануне Псаки заявляла на брифинге, что США объявят о санкциях против РФ не ранее следующей недели. При этом она ответила утвердительно на вопрос журналиста о том, можно ли исключать вариант с объявлением санкций уже на этой неделе.
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Это европа должна нервничать, ведь русские окажутся у их границ, куча беженцев хлынет к ним. Сирия будет нервно курить в стороне.... И от европы - гробовая тишина или дежурная озабочнность. Как всегда, впрочем.
"Європа мовчала...."
А щодо Кенігсберга - то там, взагалі, "гайки"... Достатньо встановить блокаду вздовж кордону Польщі і Литви, а вздовж узбережжя Естонії виставить кілька дивізіонів протикорабельних ракет, або заблокувать Фінську затоку парою есмінців, і "Калінінград" здохне з голоду - він, здебільшого, залежить від поставок продовольства і пального, з "материка"...
Тка що "не треба лякать їжака голою жопою...".
МИ ГОТОВІ СТАТИ НА ЗАХИСТ СВОЄЇ КРАЇНИ !!! Слава Україні !!!!!
По итогам 2020 года Соединенные Штаты, несмотря на пандемию и неоднозначную энергетическую геополитику по отношению к России, вновь нарастили импорт российских нефти и нефтепродуктов. Теперь - до максимума с 2011 года, следует из данных управления энергетической информации Минэнерго США (EIA). Объемы закупок составили 538 тыс. б/с. В годовом выражении поставки из РФ выросли на 3,5%. Таким образом, Россия стала вторым по величине экспортером нефти и нефтепродуктов в США, сместив с этой позиции Саудовскую Аравию.
https://oilcapital.ru/news/export/25-03-2021/postavki-rossiyskoy-nefti-i-nefteproduktov-v-ssha-pobili-rekord
По мнению Маринченко, рост российских поставок может быть вызван жесткими санкциями против Венесуэлы, которая исторически поставляла значительную часть своей тяжелой нефти на американские заводы.
Рекорд российских поставок был в первую очередь достигнут за счет нефтепродуктовой составляющей. Так, экспорт российской нефти в США в 2020 году упал на 45% - до 73 тыс. б/с, что является уровнем 2018 года. Это восьмое место по объему поставок нефти в Штаты.
Хай Бог береже США і Україну!