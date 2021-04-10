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Новости Агрессия России против Украины
10 009 38

США ведут консультации с союзниками о действиях России у границ Украины, - Белый дом

США ведут консультации с союзниками о действиях России у границ Украины, - Белый дом

США консультируются с партнерами и союзниками в регионе в связи с нынешней ситуацией вокруг Украины, включая передвижения российских войск у границ этой страны, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"В том, что касается российской агрессии на востоке Украины, в том числе и передвижений российских войск на границах с Украиной, мы находимся в близком контакте с партнерами и союзниками в регионе: это касается оценки ситуации, обмена разведданными о происходящем, а также возможных перспектив действий", - сказала Псаки на брифинге, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы много общаемся и с российской стороной на многих уровнях ", - отметила она.

Кроме того, Псаки затронула вопрос о готовящемся ответе Вашингтона на ряд предполагаемых действий РФ, которые США расценивают как деструктивные. Она напомнила, что США в ответ на недружелюбные действия РФ прибегнут к ряду и явных и скрытых мер.

Также читайте: США из-за стягивания войск РФ направляют в Черное море два корабля

"Я могу подтвердить: последствия будут, некоторые - видимые, а другие - невидимые. Мы надеемся, что скоро сможем больше сказать по этому поводу", - сказала Псаки в ответ на просьбу журналиста прокомментировать материал агентства Bloomberg о завершении Вашингтоном сбора данных о предполагаемых враждебных действиях РФ.

Ранее Bloomberg сообщил, что администрация США, завершив обзор действий РФ, теперь готовит ответные меры. По данным агентства, речь может пойти о санкциях и о высылке "сотрудников разведки, работающих под дипломатическим прикрытием".

Bloomberg подчёркивал, что, возможно, санкции коснутся людей, близких к российскому руководству, а также структур, которые, по мнению США, имеют отношение к попыткам вмешаться в американские выборы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американские санкции против РФ следует ждать не раньше следующей недели, - Белый дом

Эти действия администрации США станут итогом обзора, который Джо Байден приказал провести в свой первый день на посту президента. Анализ проводился по четырем направлениям: предполагаемое вмешательство России в выборы в США, сообщения о приписываемых России вознаграждениях за нападения на американских солдат в Афганистане, кибератака на SolarWinds и ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным. США в прошлом месяце объявили о санкциях против российских чиновников из-за ситуации с Навальным, но до сих пор воздерживались от действий в трех других областях.

Накануне Псаки заявляла на брифинге, что США объявят о санкциях против РФ не ранее следующей недели. При этом она ответила утвердительно на вопрос журналиста о том, можно ли исключать вариант с объявлением санкций уже на этой неделе.

Также читайте: Россия перебросила к границам Украины самое большое количество войск с 2014 года, - США

Автор: 

армия РФ (19562) США (27043) Донбасс (26956) Псаки Джен (168)


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Топ комментарии
+39
У челочества будет большой праздник ...

США ведут консультации с союзниками о действиях России у границ Украины - Белый дом - Цензор.НЕТ 8108
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10.04.2021 01:39
+23
вот казалось бы, какая США разница, нападут ли русские на Украину? Им по фиг, они на другом континенте.
Это европа должна нервничать, ведь русские окажутся у их границ, куча беженцев хлынет к ним. Сирия будет нервно курить в стороне.... И от европы - гробовая тишина или дежурная озабочнность. Как всегда, впрочем.
"Європа мовчала...."
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10.04.2021 01:51
+21
Ветерани російсько-української війни з всієї країни записали відео-звернення до українців та української влади. Закликаємо українську владу зосередитися на підготовці до повномасштабного вторгнення.

МИ ГОТОВІ СТАТИ НА ЗАХИСТ СВОЄЇ КРАЇНИ !!! Слава Україні !!!!!
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10.04.2021 02:09
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У челочества будет большой праздник ...

США ведут консультации с союзниками о действиях России у границ Украины - Белый дом - Цензор.НЕТ 8108
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10.04.2021 01:39 Ответить
неужто рак бросил вызов всем спецслужбам мира - благое начало.
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10.04.2021 04:19 Ответить
Да врят ли , если бы у ***** была такая серьезная болезнь , не кто сроки не обнулял бы , а работали над приемником.
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10.04.2021 08:16 Ответить
Так якщо версія про те, що на "троні" давно сидить "двійник", правильна, то ніякого "преемника" не треба... "Бидло" звикає до "ікони", до "святого лика", на ньому зображеного... Просто будуть мінять "двійників"... Бо якщо прийде "преемник", то в Кремлі почнуться уже "відкриті павучі бої", і хтось може заявить, що "преемник-то, "ненастоящий!!!". А таке тим, хто рулить зараз Росією, не потрібне - без цього проблем вистачає...
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10.04.2021 08:35 Ответить
Так какой смысл тогда регулярно трендеть , что ***** серьезно болен , двойников можно менять бесконечно , еще минимум 30 лет.
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10.04.2021 19:02 Ответить
А це для "активізації уваги" до власної персони з боку сусідів...
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10.04.2021 19:11 Ответить
«Путин застрелился! Но промазал и обосрался.» (К. Скрябін, «Я, армія і паштєт.»)
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10.04.2021 08:30 Ответить
Подивився вчора Гіркіна з іншим муділою рюзге міра з Валенсії, скажу що після ''прямої лінії'' пуйла для нас мало що зміниться, там всі довбануті по повній, він тільки підігрує настроям...
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10.04.2021 09:14 Ответить
Хотело "великое" Пу отдалить НАТО от своих границ, но всё что оно не делает получается Жигули.😄
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10.04.2021 01:47 Ответить
вот казалось бы, какая США разница, нападут ли русские на Украину? Им по фиг, они на другом континенте.
Это европа должна нервничать, ведь русские окажутся у их границ, куча беженцев хлынет к ним. Сирия будет нервно курить в стороне.... И от европы - гробовая тишина или дежурная озабочнность. Как всегда, впрочем.
"Європа мовчала...."
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10.04.2021 01:51 Ответить
Для тех кто слабо разбирается в географии - у РФ и США есть общая граница на Чукотке. И еще войска в Калининграде находится гораздо ближе к западной Европе, чем если бы они стояли на границе западной Украины.
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10.04.2021 07:22 Ответить
Для тих, хто не розбирається у географії - Чукотка знаходиться у слабішому зв"язку з Росією, ніж Аляска - з США. Одне "Панамериканське шосе" чого варте... Та й купа діючих аеродромів... І населення там більше, і інфраструктура сильніша... А що на Чукотці? "Зимники", пробиті ще в"язнями ГУлагу?...
А щодо Кенігсберга - то там, взагалі, "гайки"... Достатньо встановить блокаду вздовж кордону Польщі і Литви, а вздовж узбережжя Естонії виставить кілька дивізіонів протикорабельних ракет, або заблокувать Фінську затоку парою есмінців, і "Калінінград" здохне з голоду - він, здебільшого, залежить від поставок продовольства і пального, з "материка"...
Тка що "не треба лякать їжака голою жопою...".
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10.04.2021 08:48 Ответить
ничего там блокировать не нужно, живущим в Калининграде стоит предложить стать жителями Кенигсберга, так даже результатов референдума ждать не нужно будет. в тот же день все триколоры будут спущены в унитаз и все "патриоты" выстрояться в очередь за немецкими паспортами.
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10.04.2021 11:01 Ответить
.................... Питання тільки в одному - "А чи потрібне ФРН таке "щастя"?" Німці західні ще не "переварили" "ГДРовців"... Так то ж "німці", хоч і "зіпсовані совком". А в "Калінінграді" - суцільні "кацапи"... Та й територію Східної Прусії вони засрали на 50 років уперед...
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10.04.2021 11:11 Ответить
Ветерани російсько-української війни з всієї країни записали відео-звернення до українців та української влади. Закликаємо українську владу зосередитися на підготовці до повномасштабного вторгнення.

МИ ГОТОВІ СТАТИ НА ЗАХИСТ СВОЄЇ КРАЇНИ !!! Слава Україні !!!!!
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10.04.2021 02:09 Ответить
необходимо сначала перебить судей, а то потом они по тюрьмам всех определят
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10.04.2021 03:11 Ответить
а полиция будет отлавливать "бендеровцев" - ветеранов АТО и волонтеров?
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10.04.2021 05:35 Ответить
Нда! (с. А.Авакян)
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10.04.2021 10:37 Ответить
ПРАВДА: кацап-невз читать - себя не уважать.
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10.04.2021 03:48 Ответить
Брехня!
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10.04.2021 03:52 Ответить
вы зависать на сру-ресурсах?
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10.04.2021 03:45 Ответить
Кровавый режим на Кампучии Пол Пота,отдыхает,по сравнению с Мавзолейным режимом Пут Лер Буя,подохло 40 млн РАБссиянцев за 20 кровавых лет
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10.04.2021 04:57 Ответить
Всего население Дохлятины РАБссии по данным ЗАГСов составляет менее 90 млн. баранов в стаде...потому и Крым,кусок ДАУНбаса,Белорусь,кусок Грузии Абхазия и Ю.Осетия,часть Молдовы Приднестровье,часть Армении в Карабахе...Паскуды позорные...
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10.04.2021 05:01 Ответить
Два года селфи и видосики.А тут танки...
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10.04.2021 07:52 Ответить
Штаты могут воевать вместе с нами , но не когда не будут вместо нас . По тому их помощь это замечательно , но нам самим надо понять , что кроме нас самих нас защищать не кто не будет . И Ослу надо срочно перед ветеранами стать на колени и извиниться , прекратить все УД против них и начать с Рифа . Вместо которого должны сесть , все кто фабриковал это дело. Только учитывая , что Осел тупой от рождения , он этого не когда не сделает.
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10.04.2021 08:20 Ответить
«Раися будет вынуждена встать на защиту своих граждан в Донбассе, если там обострится ситуация. А если не обострится, то мы будем вынуждены её обострить»
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10.04.2021 08:24 Ответить
Нефть должна быть по $25-$20 за баррель. Именно при таком курсе нефти террористическая организация рапсия больше занята внутренними проблемами, а не так называемым расширением сферы влияния и агрессии против соседей
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10.04.2021 08:45 Ответить
Поставки российской нефти и нефтепродуктов в США побили рекорд
По итогам 2020 года Соединенные Штаты, несмотря на пандемию и неоднозначную энергетическую геополитику по отношению к России, вновь нарастили импорт российских нефти и нефтепродуктов. Теперь - до максимума с 2011 года, следует из данных управления энергетической информации Минэнерго США (EIA). Объемы закупок составили 538 тыс. б/с. В годовом выражении поставки из РФ выросли на 3,5%. Таким образом, Россия стала вторым по величине экспортером нефти и нефтепродуктов в США, сместив с этой позиции Саудовскую Аравию.
https://oilcapital.ru/news/export/25-03-2021/postavki-rossiyskoy-nefti-i-nefteproduktov-v-ssha-pobili-rekord
По мнению Маринченко, рост российских поставок может быть вызван жесткими санкциями против Венесуэлы, которая исторически поставляла значительную часть своей тяжелой нефти на американские заводы.
Рекорд российских поставок был в первую очередь достигнут за счет нефтепродуктовой составляющей. Так, экспорт российской нефти в США в 2020 году упал на 45% - до 73 тыс. б/с, что является уровнем 2018 года. Это восьмое место по объему поставок нефти в Штаты.
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10.04.2021 12:39 Ответить
А теперь то же самое, но не с руспомоек.
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10.04.2021 16:38 Ответить
Дякуємо, за вашу допомогу, за те що примушуєте неукраїнську владу працювати на Україну, гальмуєте геноцид українців, їх віри, мови, армії!
Хай Бог береже США і Україну!
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10.04.2021 10:30 Ответить
дальше консультаций дело не идёт. например джавелины применялись на Донбассе ровно НОЛЬ раз. - таково требование американцев
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10.04.2021 12:38 Ответить
 
 